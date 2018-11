Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 24 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Un'operazione stile Beckham. La storia potrebbe ripetersi, dieci anni dopo. Da Los Angeles a Milano in prestito per pochi (ma proficui) mesi: l'operazione "Becks" fu un successo per il Milan, che spera di replicare con Ibrahimovic. Sarebbe questa, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la formula individuata da Leonardo per riportare Ibra in rossonero a gennaio. Il Milan - si legge - è pronto ad offrire allo svedese un contratto fino a giugno a 3 milioni di euro netti. Zlatan ha un accordo con i Galaxy fino al 31 dicembre 2019, quindi ben oltre la scadenza semestrale fissata dal Milan. La formula - osserva la rosea - è una tutela soprattutto per il giocatore, il quale manterrebbe una casa a Los Angeles, casa eventualmente da svuotare in caso di successiva conferma da parte del Milan. A favorire il club milanista, invece, c’è la mancata qualificazione dei Galaxy ai playoff di Major League Soccer, che consente a Ibrahimovic di liberarsi e andar via a costo zero. L’impatto di Beckham nel nostro campionato, tra l’altro, dimostrerebbe che il passaggio dalla MLS alla Serie A non è così faticoso: nei primi sei mesi in rossonero, infatti, l’inglese giocò 20 partite segnando 2 gol. Zlatan, ovviamente, è pronto a tornare con l’idea di farne molti di più e per lo stesso motivo il Milan è intenzionato a riprenderselo.

Mauro Icardi è uno dei profili che il Real Madrid sta seguendo per regalare un colpaccio ai propri tifosi. Stando a quanto riferito da Marca, la dirigenza blanca conosce il valore del giocatore, che ha una clausola da 110 milioni di euro e a Madrid di certo problemi economici non ci sono. Ciò che non piace però a Florentino Perez e soci - si legge sull'edizione online del più importante quotidiano spagnolo - è il fatto che Wanda Nara sia il suo agente poiché la vedono come fonte di possibile conflitto. E da quelle parti non vogliono problemi di questo genere.

Come riporta il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il presidente dell'Inter Steven Zhang nei colloqui con il nuovo dirigente Giuseppe Marotta è stato piuttosto chiaro: il club nerazzurro sul mercato deve cambiare strategia e acquistare solo elementi esperti, che abbiano vinto e che sappiano come si fa a portare a casa i trofei.

Paulo Dybala non convince il Real Madrid. Stando a quanto riportato da Marca, nella lista per il colpo in attacco che i Blancos dovranno fare c'è anche il nome dell'attaccante della Juventus, che però è in fondo all'elenco, ultima opzione, quella meno interessante secondo Florentino Perez. Le relazioni degli osservatori sull'ex Palermo sono contraddittorie perché alterna grandi partite ad altre in cui scompare dal campo. L'arrivo di Ronaldo l'ha un po' oscurato e al momento l'ipotesi è vedere la Joya a Madrid è a dir poco remota.

Il futuro duello tra Juventus e Inter per il francese Paul Pogba - sottolinea Tuttosport - è soltanto la punta di un iceberg: tra le due nobili d’Italia è e sarà in atto tutta una serie di sfide e dispute che passano dal campo al mercato e - in quest’ultimo ambito - dalla ricerca dei campioni internazionali più quotati a quella dei giovani talenti italiani prossimi a compiere il definitivo salto verso la consacrazione. Uno di questi è Sandro Tonali, ma l’elenco prosegue col cagliaritano Nicolò Barella. Oppure col centrocampista 23enne Stefano Sensi, in forza al Sassuolo così come il difensore Giacomo Magnani (23 anni). Per non parlare, poi, dell’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa: uno per il quale l’asta al rialzo è già partita, con quotazioni destinate a salire sempre di più.

Spagna-Inghilterra, andata e ritorno o soltanto andata? Vincente Iborra spera che il suo biglietto valga anche per il ritorno perché a Siviglia vuole tornarci quanto prima. Secondo Estadio Deportivo, il centrocampista del Leicester sarebbe felicissimo di tornare nel suo vecchio club, che due estati fa lo vendette alle Foxes per 15 milioni di euro. E il Siviglia pure lo accetterebbe volentieri un ritorno, ma a determinate condizioni. A Nervion gradirebbero un prestito con diritto di riscatto, c'è da capire invece la volontà del Leicester. Al momento la trattativa non è ancora partita.

Pablo Zabaleta, esperto difensore argentino del West Ham. è pronto a rinnovare il suo contratto con gli Hammers. Lo riporta il Daily Mirror.

Arsenal scatenato sul mercato. Come si legge sul tabloid britannico The Sun i Gunners sono pronti a mettere sul piatto 10 milioni di euro per Leandro Trossard, attaccante classe '94 del Genk autore di 15 reti in 18 partite in questo campionato.

Imprescindibile per Lopetegui, quasi inutile per Solari. Isco non se la passa bene al Real Madrid da quando c'è stato il cambio in panchina: cinque partite, altrettante panchine e soltanto 51 minuti in campo. Anche contro l'Eibar Solari gli ha preferito Ceballos. In queste condizioni, dunque, non è da escludere un addio. A meno che le cose non cambino.