Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 24 ottobre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

ROMA, ACCELERATA PER LAINEZ. BORUSSIA DORTMUND SEMPRE SU PIATEK. SAMP IN CORSA PER PEPÈ, NEWCASTLE SU VICARI. FIORENTINA, A GENNAIO PUO' ARRIVARE DI LORENZO, MENTRE BAKAYOKO NON CONVINCE: L'OM CI PENSA. JUVE-DE GEA POSSIBILE, DUE CLUB FRANCESI SU VERETOUT

La Roma sta accelerando i tempi per Diego Lainez, 20 anni, attaccante esterno messicano del Club America. Lainez è una scoperta di Monchi e da tempo è nel mirino del club giallorosso, ma ora è arrivato il momento di arrivare a una conclusione della trattativa. La concorrenza si sta facendo agguerrita, il prezzo è già salito intorno ai 20 milioni, Monchi vuole evitare brutte sorprese da qui a gennaio.

Aumentano le pretendenti per Krzysztof Piatek, attuale capocannoniere della Serie A con nove reti in otto partite. L'attaccante polacco del Genoa è seguito anche dal Borussia Dortmund.

La Sampdoria sta monitorando la crescita di Nicolas Pépé, esterno offensivo classe '95 di proprietà del Lille. Sette reti nelle prime dieci partite di Ligue 1, il calciatore di origini ivoriane è considerato in Francia uno dei migliori giovani del campionato transalpino.

Il Newcastle è sulle tracce di Francesco Vicari, difensore della SPAL. Nelle prossime settimane sono attesi in Italia alcuni scout del club inglese per osservare da vicino il classe '94: l''offerta per lui potrebbe arrivare già a gennaio.

La Fiorentina a gennaio farà un tentativo per Giovanni Di Lorenzo, difensore dell'Empoli. La trattativa potrebbe essere slegata da Thereau, attaccante che piace agli azzurri. La Fiorentina per Di Lorenzo proverà a utilizzare la formula che ha portato in viola Laurini: prestito e riscatto obbligatorio.

Potrebbe essere già finita l'avventura di Tiemoué Bakayoko al Milan. Il centrocampista non è entrato nei meccanismi della squadra di Gattuso, tanto che il tecnico pare averlo bocciato su tutta la linea, sperando di rimandarlo al mittente già a gennaio. Il Chelsea da par suo non vorrebbe accollarsi uno stipendio enorme - 3,5 milioni di euro - che al momento viene pagato dai meneghini, ma potrebbero esserci novità nei prossimi giorni, perché Bakayoko ha ancora molto credito in patria. Su di lui c'è l'Olympique Marsiglia.

Dopo Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo, Jorge Mendes potrebbe portare alla Juventus un altro dei suoi assistiti: si tratterebbe di David De Gea, portiere classe 1990 del Manchester United e della nazionale spagnola: secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, i bianconeri starebbero cercando di capire se affrontare o meno un'operazione di questo genere, vista la presenza in rosa di 2 ottimi portieri come Szczesny e Perin.

"É un Veretout da fifa viola". Così l'edizione odierna di Tuttosport commenta le prestazioni di Jordan Veretout, in gol anche contro il Cagliari. Le sue statistiche sono fantastiche, con il 100% dei duelli vinti contro i sardi e il tredicesimo gol in maglia viola. Altri tre ed eguaglierà i gol fatti in 143 partite con il Nantes. Poco più di un anno fa Corvino sborsò 7 milioni di euro, adesso il centrocampista francese ne vale almeno 25: Lione e Marsiglia sono pronte a fare follie.

REAL, CONTE HA DATO LA SUA DISPONIBILITA'. TELLES IL DOPO-MARCELO. MARCOS ALONSO RINNOVA COL CHELSEA, ACUNA CON LO SPORTING. IL GALATASARAY TENTA FABREGAS, ARSENAL SU TAGLIAFICO

Antonio Conte sempre più vicino alla panchina del Real Madrid. Contattato da Florentino Perez, l'entourage del manager italiano ha dato disponibilità a uno suo approdo sulla panchina delle merengues al posto di Julen Lopetegui a stagione in corso. Lo riporta il portale inglese Skysports.com.

Continua il matrimonio tra Marcos Alonso e Chelsea. L'esterno spagnolo ha rinnovato con la squadra londinese, prolungando così fino al 2023.

Il Real Madrid sta guardando a un eventuale rimpiazzo di Marcelo. Piace Alex Telles del Porto. Il brasiliano vanta anche un'esperienza in Serie A con la maglia dell'Inter: 21 presenze nella stagione 2015-16.

Il Galatasaray piomba sulle tracce di Cesc Fabregas, centrocampista spagnolo legato al Chelsea da un contratto in scadenza a giugno. Il club turco - scrive il 'The Sun' - è già al lavoro per convincere l'ex Barcellona a trasferirsi a Istanbul.

Come si legge sulle pagine del Mirror, l'Arsenal continua a monitorare il difensore dell'Ajax Nicolas Tagliafico. I Gunners sono alle prese con diversi infortuni in difesa, per questo a gennaio potrebbe arrivare un rinforzo nel reparto arretrato.

Importante rinnovo di contratto in casa Sporting Club. La società di Lisbona ha reso noto che Marcos Acuna ha sottoscritto un nuovo contratto fino al 2023: fissata nell'accordo anche una clausola da 60 milioni di euro.