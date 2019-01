Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 25 gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

INTER SCATENATA: FATTA PER SOARES, A GIUGNO GODIN E BARELLA. ALLAN RESTA AL NAPOLI, IL PSG PRENDE PAREDES. LAZIO, SALTATO LUKAKU AL NEWCASTLE. CACERES ALLA JUVE, BENATIA VOLA IN QATAR. CHIEVO, TORNA SCHELOTTO. ROMA, MONCHI TENTATO DALL'ARSENAL. NASCE IL MILAN GIOVANE: ABADA, DJALO, MICHELIS E TCHOUAMENI. DEULOFEU POSSIBILE ACQUISTO LAST-MINUTE, ZAPATA NEL MIRINO DELL'INTER. ATALANTA, SONDAGGIO PER INGLESE. UFFICIALI DE MAIO ALL'UDINESE, OLIVA AL CAGLIARI E TROTTA AL FROSINONE. SANABRIA E SCHAFER AL GENOA, SORPASSO CAGLIARI SULLA FIORENTINA PER ZURKOWSKI. GAGLIARDINI TRA TORINO E FIORENTINA, GIOVINCO, NUOVA AVVENTURA: VA ALL'AL-HILAL

L'Inter prepara l'assalto a Nicolò Barella per superare la folta concorrenza e assicurarsi quanto prima uno dei migliori talenti del nostro campionato. Vista la richiesta dei sardi per il suo cartellino, il piano interista passa da un'offerta su base fissa da 25 milioni di euro, più 10 di bonus e la cessione di uno o più giovani che piacciono ai sardi. Sul taccuino c'è Pinamonti, che piace al presidente Giulini, ma non è il solo. Proposta informalmente anche una sinergia che punti, di fatto, a valorizzare i giovani nerazzurri con eventuali prestiti da chiudere nel corso delle prossime sessioni di mercato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Per Cedric Soares il Southampton, come anticipato da TMW, riceverà subito una cifra inferiore al milione di euro, mentre il riscatto è stato fissato a 10-11 milioni. Un esborso immediato decisamente più contenuto rispetto a quello che sarebbe stato necessario per Matteo Darmian, l’altra pista seguita da Marotta e Ausilio (lo United chiedeva subito 4 milioni, più 8 per il riscatto). L’investimento limitato lascia mano libera per prendere la decisione sul futuro del portoghese in estate, anche se in casa Inter sperano che le prestazioni di Cedric cancellino in questi mesi ogni dubbio, cosa che non è riuscito a fare Vrsaljko, per cui serviranno 17,5 milioni.

Secondo quanto riportato da SkySport è saltato il trasferimento di Jordan Lukaku dalla Lazio al Newscastle. Alla base del mancato accordo, un gap non colmato sull'ingaggio con l'intesa contrattuale che dunque non è stata trovata.

In arrivo un rinforzo per il Chievo Verona. Dopo quasi quattro anni, Ezequiel Schelotto torna in Italia, nell'ultima squadra in cui l'esterno aveva giocato. Reduce dalle esperienze allo Sporting e al Brighton, il giocatore dovrebbe firmare domani. Arriverà in prestito secco per sei mesi.

La trattativa tra Napoli e Paris Saint-Germain per Allan non avrà seguito. Il club azzurro ha anticipato di un giorno l’ultimatum per definire l'affare: la dirigenza transalpina non riesce ad arrivare a quanto richiesto dal patron campano Aurelio De Laurentiis, che ha sempre valutato il brasiliano più di 100 milioni di euro. La conferma è arrivata da Carlo Ancelotti in conferenza stampa.

Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, l'attuale direttore sportivo della Roma Verdejo Monchi sarebbe pronto a rispondere positivamente alla chiamata dell'Arsenal e soprattutto del suo ex allenatore ai tempi del Siviglia Unai Emery. Il dirigente non ha mai chiuso la porta a un futuro in Premier League e i Gunners avrebbero deciso di tentare di portarlo in Inghilterra per aumentare anche la fiducia del proprio allenatore.

Incontro tra Atalanta ed entourage di Roberto Inglese, confermato l'assalto della Dea alla punta del Napoli, ora in prestito al Parma. Un'operazione che potrebbe essere definita in questi giorni, ma vedere la luce in estate visto che tutte le parti interessate al momento non vogliono spostare il giocatore della piazza ducale dove sta facendo bene. Sul tavolo 18 milioni di euro. Il giocatore, infine, considera la piazza di Bergamo una destinazione molto gradita.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'Inter ha avviato i contatti con Cristian Zapata difensore centrale in scadenza di contratto col Milan. I rossoneri gli hanno già proposto un rinnovo da 1-2 anni, ma gli ottimi rapporti dei nerazzurri col suo procuratore Ivan Cordoba hanno avviato un altro derby di mercato. La società di Suning è pronta a presentare una proposta biennale con opzione sul terzo. Il colombiano completerebbe così un reparto composto da De Vrij, Skriniar e Godin, viste le prossime partenze di Miranda e Ranocchia. C'è anche il Fenerbahce.

Adesso è ufficiale: Sebastien De Maio è un nuovo giocatore dell'Udinese. Questo il comunicato del club friulano: "Udinese Calcio comunica di aver acquistato - con la formula del prestito con obbligo di riscatto fino al 30 giugno 2019 - il difensore italo-francese Sebastien De Maio".

Potrebbe non fermarsi a Piatek il mercato invernale del Milan. Gazidis vuole una squadra sul modello dell'Arsenal, ricca di giovani pronti a esplodere e che possano moltiplicare il proprio valore anno dopo anno: Leonardo per questo segue Aurelien Tchouameni, centrocampista del Bordeaux (a cui è stato appena girato Bellanova), 19 anni domani, già ritenuto in grado di stare già tra i grandi. Per lui, il Milan è pronto a investire una decina di milioni, per un’operazione a titolo definitivo. Molto vicino anche il classe 2001 Nicolaos Michelis, centrocampista dell'Asteras Tripolis. Fatta annche per Tiago Djalò e Abanda, che verranno annunciati nei prossimi giorni.

Dopo il suo arrivo a Milano nella mattinata, altro step che avvicina Antonio Sanabria alla firma col Genoa. L'attaccante proveniente dal Betis - che sostituirà nella rosa rossoblù Piatek - ha sostenuto le visite mediche di routine.

Ha vestito la maglia del Milan da gennaio a giugno 2017, adesso Gerard Deulofeu potrebbe tornare in rossonero. L'edizione odierna di Tuttosport scrive che lo spagnolo ex Barcellona, ora in forza al Watford, è una idea del club meneghino per gli ultimi giorni del mercato invernale. Da capire, però, se il club inglese aprirà al prestito con diritto di riscatto per il classe '94.

Ulteriore colpo di scena su Szymon Zurkowski: il Cagliari sarebbe entrato in corsa all'ultimo secondo. Rilancio e offerta della Fiorentina superata, il centrocampista polacco è vicinissimo ai sardi.

Roberto Gagliardini può salutare l'Inter entro il 31 gennaio, con Tuttosport che evidenzia come la cessione dell'ex Atalanta rappresenti un jolly per il mercato che verrà. Perché il centrocampista interessa alla Fiorentina e al Torino, per questo il quotidiano sottolinea come l'Inter sia sulle tracce di Federico Chiesa e Soualiho Meïté: i nerazzurri, nell'ambito dell'eventuale trattativa, potrebbero chiedere un'opzione per i calciatori nel mirino di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del calciatore Christian Oliva: il centrocampista uruguaiano, proveniente dal Nacional, arriva in prestito con obbligo di riscatto. Ha firmato un contratto che lo lega al Club rossoblù sino al 2023, con opzione in favore della società per il prolungamento fino al 30 giugno 2024.

Ultime sulla Sampdoria, che potrebbe prelevare Fabio Depaoli dal ChievoVerona nelle ultime ore di mercato a prescindere dal futuro di Jacopo Sala. Sulle tracce dell'esterno destro classe '97, però, c'è anche l'Atalanta. Lo scrive Tuttosport in edicola.

Andras Schafer si appresta a diventare un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista classe '99 di proprietà del MTK Budapest, infatti, ha sostenuto le visite mediche col Grifone. Adesso manca solo la firma sul contratto che lo legherà alla società rossoblù, per un affare da 1 milione di euro, bonus compresi. In coda all'articolo le foto del giocatore all'uscita dalle visite:

L'Al-Hilal all'assalto di Sebastian Giovinco. Una trattativa che le parti in causa stanno portando avanti sotto traccia da tempo: incontri a Milano, l'ultimo la scorsa settimana, poi proprio in questi giorni direttamente in Arabia Saudita. La società della capitale, club più prestigioso della nazione, ha mancato l'assalto a Alejandro Gomez. L'Al-Hilal si era spinto fino a 12 milioni di euro per arrivare all'argentino ma l'Atalanta ha deciso di blindarlo. Adesso la società araba punta forte sulla Formica Atomica di Toronto: il giocatore potrebbe lasciare la MLS a fronte di una maxi offerta da 10 milioni a stagione per tre anni. Giovinco è adesso in California, dove si sta allenando con la squadra. Dal Canada, intanto, il club spiega di non aver ricevuto offerte ufficiali dall'Al-Hilal.

Il Sassuolo, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato la cessione dell'attaccante Marcello Trotta al Frosinone. Il classe '92 arriva in Ciociaria a titolo definitivo.

Come riporta Sky Sport, la Juventus ha chiuso la doppia operazione per la difesa che si attendeva nelle ultime ore: Martin Caceres torna in bianconero, mentre Mehdi Benatia passa all'Al-Duhail. L'uruguaiano ha già firmato il contratto, ora mancano solo le visite mediche. Il marocchino, invece, ha accettato l'offerta del club qatariota.

MONACO, TORNA JARDIM. BARCELLONA, OTAMENDI ORA, DE LIGT A GIUGNO. BORUSSIA DORTMUND, CEDUTO ISAK AL WILLEM II. LIPSIA, PRONTO IL RINNOVO PER WERNER. MOSES LASCIA IL CHELSEA E VA AL FENERBAHCE. WEST HAM, OBIETTIVO MAXI GOMEZ, MENTRE IL LEICESTER VUOLE TIELEMANS

La notizia era nell'aria da qualche ora, adesso c'è anche l'ufficialità: Leonardo Jardim è il nuovo allenatore del Monaco al posto di Thierry Henry. Il tecnico portoghese ha firmato un contratto di due anni e mezzo e insieme al suo staff prenderà la guida della squadra a partire da domenica. Contestualmente all'ufficialità del ritorno del portoghese arriva anche la conferma dell'esonero dello stesso Henry

Secondo quanto riferito dal Sun, il Barcellona sarebbe pronto a muoversi in questi ultimi giorni di mercato per il difensore centrale del Manchester City Nicolas Otamendi. Il suo tecnico Guardiola ha dichiarato recentemente: "E' felice solo quando gioca". I blaugrana vorrebbero approfittarsi della situazione con i Citizens che poi si lancerebbero sulle tracce di De Ligt dell'Ajax.

Il Borussia Dortmund ha ceduto Alexander Isak al Willem II in Olanda in prestito fino al termine della stagione.

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, il centrocampista del Barcellona Denis Suarez non ha nessuna intenzione di rinunciare al proprio sogno di lasciare la Catalogna per andare all'Arsenal. Il giocatore ha deciso di cambiare squadra per il poco spazio ottenuto in blaugrana, ma il club catalano per il momento ha bloccato il suo eventuale passaggio ai Gunners.

Tutto fatto per il passaggio di Leandro Paredes dallo Zenit San Pietroburgo al Paris Saint-Germain. Limati gli ultimi dettagli, confermata anche la formula dell'affare: al club russo 40 milioni di euro più 5 legati ai bonus.

Il Red Bull Lipsia non è intenzionato a lasciar partire l'attaccante Timo Werner nonostante gli interessamenti di Bayern Monaco, Real Madrid e Liverpool. Il bomber tedesco - secondo quanto riportato da Bild - riceverà presto una importante offerta per il rinnovo di contratto, con la società pronta a raddoppiargli l'attuale ingaggio pur di allontanare le voci di mercato.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, dopo l'acquisto di Frenkie De Jong, il Barcellona starebbe studiando la strategia per arrivare anche all'altro grande talento dell'Ajax, ovvero Matthijs De Ligt. Il club blaugrana ha aperto un canale preferenziale con i Lancieri e ora sta pensando alla migliore strada per arrivare al difensore centrale che nel medio termine dovrà prendere il posto di Gerard Piqué. Il problema più grande da superare è il costo del cartellino da 60 milioni di euro e le commissioni richieste da Mino Raiola che spaventano un po' i dirigenti catalani.

Victor Moses riparte dalla Turchia. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Fenerbahçe ha comunicato di aver prelevato, in prestito dal Chelsea per una stagione e mezzo, il centrocampista nigeriano classe '90.

Secondo quanto riportato dall'emittente britannica Sky Sports il West Ham sta spingendo per arrivare a Maxi Gomez del Celta Vigo. L'attaccante è ora la prima opzione per gli Hammers che però per convincere il club galiziano dovranno sborsare almeno 50 milioni di euro. L'arrivo di Gomez, si legge, è possibile anche con la permanenza di Arnautovic.

Il Leicester, secondo quanto riportato dal Daily Mail, ha messo nel mirino Youri Tielemans del Monaco. Il centrocampista belga viene definita come pista decisamente complicata dal tabloid a causa della valutazione da circa 25 milioni di euro. Ma le Foxes restano in forte pressing.