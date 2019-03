Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 25 marzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo spaventa la Juve. È durata solo 30 minuti la partita del fuoriclasse portoghese contro la Serbia: CR7 ha accusato un problema alla coscia destra al 28' e ha chiesto il cambio. Un fastidio muscolare accusato dopo aver tentato uno scatto. Da valutare le sue condizioni, al suo posto è entrato Pizzi. A fine partita, Ronaldo ha dichiarato: "Conosco il mio corpo e questo tipo di infortunio, sarò disponibile tra 1-2 settimane".

Il Manchester City prepara cento milioni per Milan Skriniar. C'è l'interessamento di Pep Guardiola per il giocatore slovacco ma la sensazione è che potrebbe rinnovare coi nerazzurri. In coda anche Real Madrid e Barcellona ma per l'Inter è incedibile e nei piani futuri c'è anche quello di dargli la fascia di capitano.

L'Inter aveva ieri un osservatore al seguito dell'Ungheria: nel mirino il baby talento del Red Bull Salisburgo, Dominik Szoboszlai, diciottenne centrocampista che piace anche alla Juventus. E' stato visionato nel debutto da titolare contro la Croazia, il giocatore è valutato almeno 15 milioni di euro dalla società austriaca.

C'è anche Alejandro Grimaldo nella lista dei possibili obiettivi della Juventus. L'esterno del Benfica però piace a tanti top club europei: nel recente passato si era parlato del Napoli, ora secondo il quotidiano iberico oltre alla Juventus sulle sue tracce ci sono anche Atletico Madrid, Arsenal e Manchester City.

Jean-Clair Todibo, difensore arrivato a gennaio al Barcellona dal Tolosa, è finito nel mirino della Roma per la prossima estate. I giallorossi si sono già mossi per avere informazioni attraverso il lavoro di alcuni intermediari. Il Barça per il momento non sembra intenzionato a privarsene, ma molto potrebbe cambiare in estate soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare un rinforzo del calibro di De Ligt.

La Lazio non ha ancora preso una decisione in merito all'eventuale riscatto di Romulo dal Genoa. Arrivato in inverno in prestito dal Genoa, per trattenerlo a Roma Lotito e Tare dovrebbero sborsare circa 2 milioni di euro, ma come detto una decisione sarà presa solo al termine del campionato. Nei discorsi fra i due club, si legge, potrebbe rientrare anche l'esterno Lazovic che però è in scadenza di contratto col Grifone.

L'interesse del Manchester United per Nikola Milenkovic non è affatto tramontato. Il primo a visionare il serbo di persona fu José Mourinho, che rimase impressionato dalle sue doti fisiche. Poi il cambio di guida tecnica dei Red Devils - c'è Solskjaer - aveva raffreddato l'interesse che però ha ripreso quota, e gli spifferi che arrivano dagli operatori di mercato della Premier sono sicuri che l'attrazione dello United non sia mai venuta meno.

Jose Maria Callejon e il Napoli: un rapporto che ha come scadenza il 30 giugno 2020 ma che potrebbe anche continuare. Il giocatore, che a inizio stagione non era così certo di voler restare in azzurro, si è convinto a continuare il suo rapporto con il club partenopeo ma se vorrà rinnovare il suo contratto dovrà abbassare le sue richieste, visto che al momento guadagna 3 milioni di euro a stagione. Troppi per un trentaduenne, con Giuntoli che vorrebbe proporgli il prolungamento a cifre più basse ma senza urtare la sensibilità del calciatore. Un approccio che il Napoli tentò con Reina, ma che andò male. Tra l’altro i due condividono il procuratore, Manuel Garcia Quilon. Premesse che non fanno dunque ben sperare fino in fondo, ma c’è ancora tempo e Ancelotti farà pesare il suo parere.

Il rinnovo di contratto di Daniele De Rossi dipenderà dalle condizioni fisiche del capitano giallorosso: qualora dovessero essere buone, non dovrebbero esserci problemi per il prolungamento dell'accordo che al momento è in scadenza il prossimo 30 giugno. La decisione finale sarà dunque presa al termine della stagione.

L'Atletico Madrid, per bocca del tecnico Diego Simeone, ha dichiarato incedibile il centrocampista Thomas Partey. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e nei giorni scorsi era emerso l'interesse dell'Inter, oltre che del Manchester City. Sul centrocampista ghanese però hanno messo gli occhi anche Roma e Arsenal. Ma come detto difficilmente l'Atletico si siederà al tavolo delle trattative, a meno che qualcuno dei club interessati non decida di spingersi fino alla cifra della clausola.

Il Borussia Dortmund sta cercando un terzino in Serie A. I nomi sono principalmente due. Il primo è quello di Dalbert, dell'Inter, che verrà ceduto al termine della stagione. Lucien Favre lo ha già avuto alle sue dipendenze al Nizza e potrebbe essere il profilo giusto per avere un laterale mancino di spinta. Il secondo invece è quello di Ricardo Rodriguez. Lo svizzero, però, potrebbe anche rinnovare fino al 2023.

Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto ai dirigenti della Juventus di acquistare Raphael Varane. Il portoghese, consapevole della volontà del francese di lasciare Madrid al termine della stagione, avrebbe così sponsorizzato l'ex compagno di squadra per il quale, tuttavia, servirebbe una cifra non inferiore ai 90 milioni di euro (ha una clausola da 500). Il tutto sarebbe subordinato alla questione De Ligt, primo obiettivo della dirigenza bianconera per l'estate.

Il prossimo big rossonero che dovrebbe rinnovare il contratto sarà Lucas Biglia. Il centrocampista argentino ha già dato la propria disponibilità al prolungamento (attualmente è in scadenza nel 2020) e i discorsi fra le parti sono a buon punto, anche se la firma effettiva potrebbe slittare al termine della stagione, magari con la certezza della Champions già in cassaforte.

Il PSV Eindhoven ha messo in vendita Hirving Lozano per non meno di 40 milioni di euro: Mino Raiola, agente del ragazzo, chiede per lui almeno 3,5 milioni di euro. Il Napoli è in pressing da tempo e sul ragazzo centroamericano c'è con forza anche il Manchester United.

Il Milan ha messo gli occhi su Denilho Cleonise, esterno offensivo 17enne in forza al Genoa che si sta mettendo in mostra con la Primavera. Gli scout rossoneri però sono attivi anche sulle piste estere: proseguono infatti i contatti col Boca Juniors per il giovane centrocampista Juan Sebastian Sforza, così come col San Lorenzo per Matias Palacios.

Il Tottenham sta monitorando la situazione di Ivan Perisic, finito sul mercato negli ultimi giorni di mercato di gennaio ma rimasto a causa della mancanza di offerte. A giugno potrebbe essere tutto diverso, ma al ribasso: perché la richiesta dell'Inter, ora, è di 35 milioni di euro. La squadra più interessata al momento è il Tottenham di Pochettino, pronto a offrire 25 milioni - 10 in meno. Non è una distanza facile da colmare per il croato che, però, potrebbe anche decidere di rimanere, sebbene tutto dipenda dalle prossime puntate con Icardi.

Lucas Leiva e la Lazio, un matrimonio destinato a proseguire fino al 2022. Il centrocampista brasiliano avrebbe firmato il prolungamento col club biancoceleste, posticipando la scadenza dal 2020 al 2022 (un anno in più rispetto alle indiscrezioni dei giorni scorsi).

Diciotto milioni da due cessioni per arrivare a Manuel Lazzari. Arriveranno dagli addii di Adem Ljajic e di Mbaye Niang. In arrivo da Besiktas e Rennes per i due giocatori, allora i granata andranno all'assalto dell'esterno destro della Spal che vuole Walter Mazzarri. Sul ragazzo c'è con forza anche il Napoli e interesserebbe pure all'Inter.

L'Arsenal continua a monitorare Nicolò Barella. Il gol alla Finlandia non è passato inosservato allo scout dei londinesi in visita alla Dacia Arena, sabato scorso, con la maglia della nazionale. Il problema è però l'idea del centrocampista cagliaritano, intenzionato a rimanere in Serie A e con una lista di estimatori pressoché infinita: dal Milan all'Inter, passando per il Napoli.

Vetrina europea per Eljif Elmas del Fenerbahce che, dopo i due gol della prima gara di qualificazione con la sua Macedonia, ha giocato ieri tutti i 90 in Slovenia. Peraltro in un ruolo non suo, visto che il centrocampista ha agito da esterno sinistro, disimpegnandosi bene sotto gli occhi attenti di osservatori di più club: al seguito del giocatore c'erano infatti Lazio, Borussia Dortmund e società di Premier.

Il Napoli è pronto a regalare a Carlo Ancelotti Jordan Veretout. Il centrocampista francese in una recente intervista ha dichiarato di sognare di giocare la Champions League e di avere l'età giusta per farlo. La Fiorentina lo valuta 25 milioni, cifra che garantirebbe ai viola un'importante plusvalenza (è stato pagato 7 milioni).

La Juventus lavora per blindare Moise Kean: nelle prossime settimane, al massimo entro un mese, vi sarà un nuovo contatto fra l'entourage del giovane attaccante e la dirigenza bianconera. Obiettivo, prolungare l'accordo in scadenza nel 2020 e poi valutare il da farsi. A gennaio, tra l'altro, Kean era stato richiesto dal Milan, ricevendo un no secco dalla Vecchia Signora.