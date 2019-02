Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 26 febbraio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

AUDERO ALLA SAMP, ORA E' UFFICIALE. L'INTER SEGUE DARMIAN, PROBLEMI FISICI FRENANO TRAORE'-FIORENTINA. LA ROMA POTREBBE SACRIFICARE NZONZI, LA JUVE RIPARTE DA CRISTIANO RONALDO E NON VUOLE SACRIFICARE KEAN. IL MILAN PESCA IN CROAZIA: OLMO-MORO-MARIN.

Emil Audero è definitivamente un giocatore della Sampdoria, di seguito il comunicato della Juventus: "Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte della società U.C. Sampdoria S.p.A. del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emil Audero Mulyadi a fronte di un corrispettivo di € 20 milioni pagabile nei prossimi quattro esercizi".

Arrivano direttamente dalla Svizzera nuovi aggiornamenti sull'esclusiva lanciata da TMW poche ore fa. Come riporta Blick, infatti, l'offerta fatta pervenire dall'Hebei China Fortune all'entourage di Dimitri Oberlin sarebbe di circa dieci milioni di euro in tre anni. Al Basilea, club proprietario del cartellino dell'esterno d'attacco svizzero, andrebbe invece una somma pari a sei milioni, con l'Empoli che a sua volta riceverebbe una compensazione economica. Hebei-Basilea-Empoli, il triangolo legato a Oberlin si infittisce a soli due giorni dal gong finale del calciomercato cinese, anche se l'operazione resta comunque difficilissima.

L'Inter è ancora attenta a Matteo Darmian, terzino del Manchester United già cercato dai nerazzurri in inverno. Secondo Tuttosport l'ex Torino piace sia a Marotta che a Ausilio e a fine stagione potrebbero verificarsi condizioni maggiormente favorevoli rispetto ai 10 milioni chiesti dai Red Devils solo qualche settimana fa. In questo scenario si inserisce anche il nome di Cedric Soares, terzino arrivato a gennaio dal Southampton su cui 'pesa' un diritto di riscatto da 11 milioni di euro.

Hanno destato preoccupazioni le rivelazioni emerse nel corso delle ultime ore a proposito di Hamed Junior Traorè, talentuoso centrocampista classe 2000 dell'Empoli che ancora non risulterebbe ufficialmente tesserato per la Fiorentina, nonostante gli annunci arrivati da entrambe le società. Il motivo sarebbe da ricondurre a delle visite mediche necessarie per ultimare l'iter del trasferimento, ancora però non effettuate. Normale che a qualcuno, sapute le ultime novità sul tema, sia subito scattata la pulce nell'orecchio, e si sia fatto delle domande a proposito dell'operazione, e se questa sarà ultimata o meno. Secondo quanto ricostruito da FirenzeViola.it, però, è tutto da collegare ad una questione di tempistiche. Nel mese di gennaio, si apprende, non c'è stato il tempo effettivo perché l'affare è stato chiuso in fretta e furia. Per norma però il contratto non può essere depositato fino a che non ci sono certi esami suppletivi necessari, ancora non eseguiti. Il giocatore si sottoporrà dunque alle suddette visite in questo periodo, e la Fiorentina a giugno potrà farne di nuove, quando entrerà in vigore a tutti gli effetti il contratto. Dalle varie parti coinvolte arriva la rassicurazione che questo scenario è stato causato solamente dalla mancanza di tempo materiale, e che non ci sono problemi da ricondurre alla situazione di salute del giocatore. Ma, giustamente e a maggior ragione con ancora più sensibilità dopo la terribile vicenda Astori, c'è la necessità di un controllo totale ed esaustivo della cartella medica.

Potrebbe durare solamente una stagione l'avventura di Steven Nzonzi alla Roma. Secondo quanto riporta infatti il Daily Mirror, il centrocampista francese è finito nel mirino nell'Arsenal del suo ex allenatore Unai Emery. Per Nzonzi, quest'anno, si contano finora 29 presenze con un gol e due assist in maglia giallorossa. Capitolo Zaniolo: la cena milanese di domenica sera tra Nicolò, suo padre Igor e due spagnoli, ha fatto subito pensare a un eventuale assalto delle big iberiche in vista della prossima stagione. In realtà, è stato lo stesso padre del calciatore a confermare come presto si parlerà del suo rinnovo di contratto, anche perché è difficile pensare a un prossimo futuro romanista senza il giovanissimo talento acquistato dall'Inter nell'operazione Nainggolan. A fine stagione il suo nuovo agente Vigorelli si siederà al tavolo con Monchi e i dirigenti giallorossi per trovare un'intesa con adeguamento rispetto ai 300mila euro scarsi che il giocatore percepisce in questo momento. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Non esistono possibilità che Cristiano Ronaldo lasci la Juventus a fine stagione, scrive oggi Tuttosport. Il quotidiano riparte dalle voci, assolutamente non confermate, circolate nelle scorse ore che parlavano di un CR7 dubbioso sul suo futuro bianconero dopo la fine del campionato. Il portoghese, si legge, è assolutamente soddisfatto dei suoi primi mesi torinesi e dell'impatto avuto col mondo bianconero e pensa solo e soltanto alla remuntada in vista del ritorno contro l'Atletico Madrid. Pronto, eventualmente, a dare di nuovo l'assalto alla Champions il prossimo anno con la maglia della Juve. Paratici non molla neanche Moise Kean. Il giovane talento è in scadenza nel 2020 e su di lui è tornato alla carica il Milan, pronto a investire forte su di lui. La "patata bollente" Higuain, durata in rossonero solo sei mesi ha indotto la Juventus a dire di no, come riporta Il Corriere di Torino. Appena 76 i minuti raccolto dall'attaccante in questa stagione, con un gol in Coppa Italia all'attivo. Si continua a trattare per Cristian Romero, centrale argentino del Genoa. Come riporta Tuttosport l'accordo con il Grifone per il difensore c'è già da tempo, ma restano ancora da definire formula e tempistiche del suo approdo a Torino. Per gli ultimi dettagli le due società, si legge sul quotidiano oggi in edicola, le due società si troveranno nei prossimi giorni per fare il punto della situazione. Probabile che Romero trascorra anche la stagione 19/20 in Liguria per poi vestire in pianta stabile la maglia dei Campioni d'Italia nell'estate 2020.

Novità sul mercato del Milan, raccontate da Sportmediaset. Giovedì 7 marzo è previsto un uomo rossonero al seguito di Dinamo Zagabria-Benfica. Tre nel mirino. Il primo nome è Dani Olmo, trequartista spagnolo che piace molto ma che costa già oltre 25 milioni. Poi il mediano Nikola Moro, classe '98, e il diciottenne Antonio Marin, attaccante esterno.

IL BORDEAUX CAMBIA TECNICO: A BREVE LA SCELTA SU CHI SARA' IL DOPO RICARDO. RODGERS AL LEICESTER, LENNON AL CELTIC, CAPRIOLE SULL'ASSE INGHILTERRA-SCOZIA. IL BARCELLONA STUDIA ONANA, THAUVIN VA VERSO IL BAYERN MONACO. SIVIGLIA-BANEGA, CONTRATTO ANTI-ARSENAL.



Ricardo Raymundo Gomes non è più l'allenatore del Bordeaux: il brasiliano, dopo la sconfitta con il Nantes, è stato allontanato dalla guida della squadra francese, come si legge sul sito ufficiale del club.

Brendan Rodgers lascia il Celtic Glasgow e diventa il nuovo allenatore del Leicester. Dopo i rumors delle ultime ore, adesso è arrivata pure l'ufficialità. Questo l'annuncio delle Foxes su Twitter:

Primo contratto da professionista per Rhys Williams. Come annuncia il sito ufficiale, il Liverpool ha deciso infatti di blindare il difensore classe 2001. Williams è attualmente tra i prospetti più interessanti dell'Academy dei Reds.

Il Celtic Football Club annuncia oggi di aver affidato l'incarico di allenatore a Neil Lennon fino alla fine della stagione: il nordirlandese subentra a Brendan Rodgers, "rapito" dalle sirene della Premier League, in particolare da quella del Leicester.

Il Barcellona studia già il possibile post-Cillessen. Secondo Catalunya Radio, infatti, i blaugrana avrebbero messo nel mirino il portiere dell'Ajax André Onana. Si tratterebbe di un ritorno per il classe '95, cresciuto proprio nella 'Masia' prima di volare in Olanda nel 2015.

Il Siviglia sta pensando di blindare Ever Banega, centrocampista offensivo argentino ex Inter. Nella prossima settimana il suo agente incontrerà Joaquin Caparros, direttore sportivo andaluso, per trovare un accordo per il prolungamento contrattuale.

Nais Djouahra ha rinnovato con la Real Sociedad. Il club basco - informa sul proprio sito ufficiale - ha deciso di blindare il trequartista classe '99 con un contratto fino al 2021. Il francese di origini algerine è già nel giro della prima squadra.

Il Bayern Monaco non molla Florian Thauvin. Secondo quanto riporta France Football, infatti, nel processo di rivoluzione previsto in casa bavarese la prossima estate dovrebbe esserci anche l'acquisto dell'esterno d'attacco classe '93 dell'Olympique Marsiglia. Il francese in questa stagione ha realizzato finora 14 gol e 8 assist in 27 presenze.