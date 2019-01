Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 26 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

"Fiorentina avanti per Zurkowski", scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. Pantaleo Corvino - si legge - ha messo la freccia per assicurarsi il centrocampista polacco Szymon Zurkowski del Gornik Zabrze. Affare per luglio, mancano gli ultimi dettagli ma si fa verso la fumata bianca per circa 5 milioni di euro. Battuto il Genoa, che lo avrebbe preso in sinergia con la Juve, nel giorni i cui Pjaca ha detto no al Grifone per restare in viola.

Il Corriere del Mezzogiorno in edicola si sofferma sulla situazione di Allan, centrocampista del Napoli non convocato da Ancelotti per l trasferta di Milano dopo essere stato a un passo dal Paris Saint-Germain. Ora il brasiliano "vuole riconquistare i tifosi che - si legge - hanno compreso la sua legittima ambizione". L'ex Udinese però potrà avere l’opportunità di aumentare l’ingaggio di 2,5 milioni di euro a stagione, mentre il Paris Saint Germain potrebbe farsi avanti anche in estate. Questa volta, però, senza i paletti del FFP.

Il Genoa ha trovato il sostituto di Krzysztof Piatek (23) appena ceduto al Milan. E' infatti stato formalizzato l'ingaggio di Antonio Sanabria (22) dal Betis Siviglia. L'attaccante paraguaiano, cresciuto nel Barcellona ed in possesso di passaporto spagnolo, sbarca in Liguria a titolo temporaneo.

Valentin Eysseric verso il ritorno in Francia. Come si legge sulle colonne del Corriere Fiorentino il trequartista ex Nizza, che non sta trovando spazio con la maglia della Fiorentina, è stato richiesto dal Nantes: possibile cessione in prestito con diritto di riscatto.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport aggiorna la situazione sulla trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi. La moglie-agente dell'attaccante dell'Inter, Wanda Nara, è sempre in prima pagina: ha fatto polemiche, ha stuzzicato il club e adesso, dopo il primo incontro ufficiale con Beppe Marotta al tavolo, sta per entrare nel vivo del suo ruolo. La dirigenza meneghina ha intenzione di offrire a Maurito sette milioni di euro all’anno togliendo la clausola compromissoria, Wanda ne vuole nove e preferisce tenere la clausola aumentando la cifra.

In vista della sfida tra Atalanta e Roma, La Gazzetta dello Sport scrive che i due club potrebbero parlare del trasferimento futuro di Gianluca Mancini in giallorosso. I due club sono d’accordo su una valutazione di 25 milioni di euro e il trasferimento del giocatore a Trigoria a giugno prossimo. Dovesse però cambiare qualcosa (difficile), magari si potrebbe anche anticipare a fine gennaio.

L'attaccante costaricano Joel Campbell ha detto addio al Frosinone e alla Serie A italiana. Il calciatore è infatti volato in Messico dove ha firmato un contratto che lo legherà al Club Leon. L'annuncio è stato dato dal club messicano che riporta il primo saluto dell'ormai ex ciociaro ai nuovi tifosi: "Un saluto a tutti i tifosi del León. Sono molto contento per questa nuova opportunità, spero di dare il meglio di me. Sono fiero ed orgoglioso".

Momento d'oro per Leonardo Mastrippolito (18). Il giovane terzino, messosi in mostra con la Reggina nel girone di andata (ben dieci presenze), è stato ingaggiato dal Sassuolo. Gli emiliani lo hanno prelevato in prestito, non prima che il giocatore firmasse il rinnovo di contratto con il club di appartenenza.

Cedric Soares è un nuovo giocatore dell'Inter: il difensore 27enne si trasferisce in nerazzurro a titolo temporaneo con opzione dal Southampton.

Nato in Germania (Singen) il 31 agosto del 1991 da genitori portoghesi, Cedric arriva a Milano dopo aver vestito le maglie di Sporting Lisbona, Academica Coimbra e Southampton, oltre a quella della Nazionale portoghese.

Dopo alcune sirene estere per Sandro, centrocampista brasiliano ex Tottenham oggi al Genoa, spunta una pista italiana. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com sul mediano sudamericano c'è infatti il forte interessamento dell'Udinese.

Messo fuori rosa, il futuro di Adrien Rabiot sarà senza ombra di dubbio lontano dal PSG. La rottura è totale e il centrocampista francese è appetito da tanti club, Barcellona in primis. Secondo l'edizione sportiva del Sun, però, anche il Tottenham è pronto ad iscriversi alla corsa per il classe '95, muovendo una proposta da 20 milioni di sterline per il club parigino. Ad oggi, comunque, è più probabile che andrà via al termine del contratto, quando sarà libero di accasarsi dove desidererà.

Dopo de Jong, il Barcellona vuole fare ancora compere in casa Ajax. Secondo Marca il club blaugrana sta studiando la fattibilità dell'affare per Matthijs de Ligt (19), il difensore centrale che piace a mezza Europa, Juventus compresa. L'Ajax ha già stabilito il prezzo: 60 milioni di euro. E il fatto che Mino Raiola sia l'agente del calciatore è garanzia di un salario alto. Pertanto l'operazione non è di certo semplicissima, fermo restando che a de Ligt farebbe piacere seguire le orme di de Jong.

Nella giornata di ieri Marcelino Garcia Toral ha tenuto la sua solita conferenza stampa. L'allenatore del Valencia ha parlato anche del mercato, soffermandosi sul dossier legato a Michy Batshuayi: "Non posso scartare nessuna possibilità, è probabile che resti. Dipende sia da noi che da lui. Il Chelsea ha deciso di lasciarcelo, ma penso che nello sprint finale del mercato tutto si risolverà. Michy aveva un accordo col Monaco, ma il Chelsea detiene il suo cartellino e non ha voluto girarlo ai francesi".

C'è ancora un problema da risolvere prima che l'affare tra Chelsea e Atletico Madrid per Alvaro Morata si chiuda definitivamente. Dettagli che stanno tardando la buona riuscita dell'operazione, che sembra comunque abbastanza scontata visto il giro di attaccanti che s'è ormai compiuto. Secondo As, i Colchoneros vogliono il prestito con diritto di riscatto, non con l'obbligo, mentre i Blues vorrebbero introdurre una clausola speciale, secondo la quale se il prossimo anno Sarri non dovesse più essere l'allenatore il giocatore potrebbe tornare.

Continua l'avventura al Leicester di Davide Lorenzo, esterno d'attacco classe '94 del quale TMW vi aveva raccontato l'avvincente storia solamente poche settimane fa. Per il giocatore scuola Juve in questa finestra di mercato sarebbero arrivate offerte dal Bradford City e dal Plymouth Football Club (Football League 1), oltre che dallo Stevenage Football Club (Football League 2), proposte rispedite però subito al mittente. La volontà di Lorenzo, come raccolto dalla nostra redazione, è infatti quella di continuare a lavorare tra prima e seconda squadra con le Foxes fino al termine della stagione, per provare poi in estate a tornare in Italia da protagonista almeno in cadetteria. E qualcosa, in vista di giugno, inizia già a muoversi...

Nel futuro di Emerson (20), difensore classe '99 dell'Atletico Mineiro, c'è senza ombra di dubbio la Liga. Secondo Marca, infatti, Barcellona e Real Betis stanno per chiudere l'affare in sinergia, corrispondendo al club brasiliano 6 milioni di euro. Il giocatore nativo di San Paolo approderà dunque in Europa: prima due anni in Andalusia, poi i blaugrana potranno esercitare l'opzione d'acquisto garantitasi pagando ora parte del cartellino.

Il PSG ha preso Leandro Paredes, ma ha bisogno di un altro colpo in mediana. E' per questo che - riferisce L'Equipe - si continua a seguire Idrissa Gueye dell'Everton, calciatore valutato 40 milioni di euro. Per sbloccare l'affare è sceso in campo il potente agente Pini Zahavi, che ha proposto ai Toffees Lucas Tousart dell'Olympique Lione, in modo da coprire così il buco. Un intreccio di mercato che dunque potrebbe investire tre club e due calciatori, ma visto che mancano pochi giorni alla fine l'operazione è tutt'altro che semplice.

Maxi Gomez è ad un passo dal West Ham. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sports infatti gli Hammers sono disposti a pagare i 50 milioni di euro della clausola che libererebbe il giocatore dal Celta Vigo. Il club inglese ha provato a trattare con la squadra spagnola ma viste le ingenti richieste fatte per l'attaccante, ha deciso di pagare la clausola.

Negli ultimi giorni le voci su un possibile interessamento del Borussia Dortmund per Zaha si erano fatte sempre più insistenti. Tuttavia il tecnico del Crystal Palace, Roy Hodgson sulla questione ha detto: "Sono semplici speculazioni, nessuna richiesta è pervenuta per Zaha, che comunque in estate ha rinnovato per altri 5 anni. Wilfried resta con noi”.