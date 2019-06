Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 26 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, ACCORDO CON DE LIGT: ORA RAIOLA INCONTRERÀ L'AJAX. TORNA BUFFON, SARÀ IL VICE DI SZCZESNY. CONTINUANO I CONTATTI CON LA ROMA PER HIGUAIN IN GIALLOROSSO. KEAN PUO' PARTIRE MA SOLO CON LA RECOMPRA. INTER, NAINGGOLAN AI TITOLI DI CODA. È FATTA PER LAZARA IN NERAZZURRO. NIENTE FIORENTINA PER BORJA VALERO, RESTA ALL'INTER. NAPOLI-MANOLAS, L'AFFARE PROCEDE MA SU DIAWARA PIOMBA L'ARSENAL. IL REAL PRENDE TEMPO PER JAMES: LA CAUSA È FABIAN RUIZ. LAZIO, ACCORDO CON LAZZARI. SPAL, HA FIRMATO IL DIFENSORE IGOR: CONTRATTO FINO AL 2023. MILAN, TRATTATIVA CON IL PSG PER LO SCAMBIO DONNARUMMA-AREOLA

Matthijs De Ligt e la Juventus, c'è l'accordo. Ora manca quello con l'Ajax. Tuttosport fa il punto sulla trattativa per portare il difensore olandese a Torino: l'accordo per De Ligt prevede un quinquennale da 7,5 milioni di euro annui, con ricchi bonus per arrivare progressivamente a 12. Un'intesa trovata da giorni, che ieri le parti hanno limato nei dettagli.Forse già oggi, di sicuro nei prossimi giorni, l'agente incontrerà Marc Overmars, ds dei lancieri. Non sarà semplice, ma neanche impossibile: la parte complicata era l'accordo col giocatore, l'Ajax ha una richiesta abbastanza chiara, da 70-80 milioni di euro. La Juve, vista la concorrenza, non può tirare più di tanto sul prezzo: Raiola dovrebbe presentare un'offerta da 67 milioni di euro, con la possibilità di aggiungerne 13 come bonus.

La Juventus pensa molto seriamente al ritorno del suo capitano, Gigi Buffon. È tutto quasi fatto e da un punto di vista affettivo sarebbe la notizia dell’estate. La chiave, da un punto di vista strettamente di mercato - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è la situazione di Mattia Perin. Szczesny è il portiere titolare della Juventus e la sua prima stagione da numero uno – ottima – non lascia dubbi: conserverà il suo status. Perin invece si è operato alla spalla nella parte finale del campionato e non rientrerà fino (almeno) a ottobre. Inoltre, vuole vivere un altro campionato da riserva? Meglio di no. Per questo Mattia e la Juve si separerebbero.

Juventus e Roma continuano a lavorare per l'approdo in giallorosso di Gonzalo Higuain. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i contatti proseguono e l'argentino resta un'opzione per la Roma del post Dzeko. I discorsi tra i due club, peraltro, non riguardano solo il Pipita: a Trigoria potrebbero approdare anche Perin e Cuadrado, mentre la Juve segue Luca Pellegrini e Nicolò Zaniolo.

Dal rinnovo alla probabile cessione. La Juventus ha deciso di cedere Moise Kean, con Mino Raiola alla ricerca della giusta soluzione per il proprio assistito. L'Ajax è una possibilità anche visti i contatti tra i club per De Ligt, ma anche dalla Premier League potrebbero arrivare delle offerte, soprattutto dall'Everton, interessato da settimane.I bianconeri però lasceranno andare il calciatore solo nel caso in cui il club interessato gli conceda il diritto di recompra. La Vecchia Signora non vuole che il calciatore esca dai propri radar e dunque dovrà trovare la strada giusta per evitare di mangiarsi le mani in futuro. A riportarlo è Il Corriere della Sera.

Da maxi colpo un anno fa, con alcune polemiche sulle contropartite - Zaniolo acerbo, Santon non troppo gradito - a esubero. La storia di Radja Nainggolan con l'Inter è oramai ai titoli di coda, perché il belga è stato messo sul mercato. Ventiquattro milioni di euro la spesa - sei già ammortati a bilancio in virtù di un quadriennale - ora i nerazzurri potrebbero scegliere di mandarlo via, anche in prestito. In Italia il Ninja non ha grosso mercato, almeno per il momento, mentre ci sono stati alcuni sondaggi - molto cauti - dalla Premier League. È però un caso paradigmatico, l'emblema di come in dodici mesi tutto possa cambiare: voluto fortemente un anno fa da Luciano Spalletti, Nainggolan ha messo a segno sei gol durante questa stagione.

Valentino Lazaro all'Inter, ci siamo: l'esterno destro verso i nerazzurri è una trattativa praticamente ai dettagli. Emergono, dalla pancia della nuova sede nerazzurra, anche i dettagli del contratto: 1,5 milioni a salire per 5 stagioni coi nerazzurri.

La trattativa per Kostas Manolas al Napoli con Amadou Diawara destinato alla Roma va avanti spedita. Ancora mancano i si di tutte le parti ma gli incontri proseguono e l’intenzione è di andare avanti su questo percorso. Occhio però all’Arsenal: potrebbe lasciare partire Lucas Torreira, nel mirino del Milan. I Gunners, se l'ex Sampdoria chiederà la cessione, tra i vari profili seguiti hanno inserito anche quello di Diawara.40 milioni non bastano. Fermo restando che l'Arsenal non considera Torreira in uscita, e che molto dipenderà appunto dalle intenzioni del giocatore (che tornerebbe volentieri in Italia soprattutto per ragioni personali), il club londinese ha fissato in 50 milioni di euro la valutazione dell'uruguaiano. 40, in sostanza, non bastano. Per l'eventualità post-Torreira, poi, la squadra di Emirates, oltre a Diawara, valuta anche profili più costosi: nel mirino resta Dani Ceballos del Real Madrid, come pure Giovani Lo Celso del Betis.

Il Real Madrid prende tempo nella trattativa che potrebbe portare nel prossimo futuro James Rodriguez alla corte di Ancelotti perché vorrebbe convincere il Napoli a inserire nella trattativa il centrocampista Fabian Ruiz. Gli azzurri hanno subito risposto di voler puntare con forza sullo spagnolo, valutato dai Blancos 50 milioni di euro. Difficile dunque che l'affare possa decollare, anche perché De Laurentiis continua a trattare il colombiano sulla base del prestito con diritto o obbligo di riscatto e non ha intenzione di inserire nel discorso questa contropartita tecnica. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno.

La Lazio avrebbe trovato l'accordo con Manuel Lazzari. L'esterno della SPAL è pronto a firmare un quinquennale con i biancocelesti a un 1,2 milioni a stagione. Rimane da trovare l'accordo fra i due club, cosa che ancora manca. Le parole di Semplici inducono all'ottimismo I ferraresi chiedono 15 milioni di euro, ritenuti troppi da Lotito. Simone Inzaghi spera di avere il rinforzo entro l'inizio dell'inizio del raduno. C'è ottimismo per la fumata bianca, anche in virtù delle parole del tecnico Leonardo Semplici che ieri sera ha ammesso che il giocatore è ormai pronto al grande salto, dando ormai per scontata la sua partenza.

Nuovo innesto per la SPAL, che ha definito l'ingaggio del difensore brasiliano classe '98 Igor. Reduce dal prestito all'Austria Vienna, il calciatore arriva a titolo definitivo dal Red Bull Salisburgo. Questa mattina il calciatore ha sottoscritto col club di Ferrara un contratto valido fino a giugno 2023 con opzione di rinnovo per la stagione successiva.

Il Milan potrebbe cedere una delle sue pedine più pregiate. Secondo quanto riportato da Sky infatti, c'è una trattativa in corso fra Milan e PSG per la cessione di Gianluigi Donnarumma. In rossonero potrebbe arrivare Alphonse Areola. I due club stanno cercando la giusta quadratura: il Milan valuta Donnarumma circa 50 milioni, mentre Areola viene valutato almeno 30 milioni di euro. Entrambi i portieri, ricordiamo, fanno parte della scuderia di Mino Raiola.

BARCELLONA, BARTOMEU SI MUOVE PER NEYMAR: IL PSG DICE NO. GRIEZMANN AD UN PASSO DAI BLAUGRANA. REAL MADRID, POGBA LA PRIORITÀ: L'ALTERNATIVA È VAN DE BEEK. MANCHESTER UNITED, COLPO WAN-BISSAKA IN DIFESA: I RED DEVILS SBORSERANNO 56 MILIONI. BAYERN MONACO, OCCHI PUNTATI SU DEMBELE

Il Paris Saint-Germain dice no al Barcellona per Neymar. Il giornale Le Parisien informa che il club catalano ha provato a muovere i primi passi per un clamoroso ritorno del brasiliano al Camp Nou, ma la dirigenza transalpina ha rifiutato questo scenario. A muoversi, per il Barça, è stato il presidente Josep Maria Bartomeu in persona: il PSG, almeno al momento, non vuole parlarne.

Antoine Griezmann (28) è ad un passo dal Barcellona. Le Petite Diable, secondo quanto riportato dal Telegraph, è pronto al trasferimento in blaugrana. Il club catalano nei prossimi giorni pagherà la clausola del calciatore francese: ben 120 milioni di euro, poi ci sarà la trattativa per poter raggiungere l'accordo. Le operazioni, stando alle voci che arrivano dall'Inghilterra, inizieranno il 1 luglio.

La priorità rimane Paul Pogba. Il Real Madrid continua a muoversi sul mercato e l'obiettivo numero uno per il centrocampo resta il calciatore francese. L'edizione odierna di Marca fa il punto sul mercato blancos, al momento il club vuole arrivare al giocatore del Manchester United anche se le priorità dell'ex Juve sono altre: più volte Pogba ha confermato di voler tornare in Italia. Ma il Real preparato il piano B: se non dovesse arrivare il calciatore transalpino si punterà tutto su Donny Van de Beek, talento dell'Ajax che si è messo in mostra nella scorsa edizione della Champions League.

Aaron Wan-Bissaka (21), salvo stravolgimenti dell'ultima ora, diventerà un nuovo calciatore del Manchester United. I red devils, secondo quanto riportato da Sky Sports, hanno fatto un passo significativo e nelle prossime 24 ore il calciatore del Crystal Palace verrà sottoposto alle visite mediche. Il prezzo base è di 50 milioni di euro, più 6 milioni di euro di bonus.

Ousmane Dembélé è stato dichiarato incedibile dal Barcellona, ma gli arrivi di Griezmann e Neymar potrebbero cambiare le carte in tavola. Secondo quanto riportato da Marca il Bayern Monaco potrebbe tentare l'assalto all'ex Borussia Dortmund, ma il tutto dipenderà da Leroy Sané. Al momento la priorità dei bavaresi rimane l'esterno tedesco dei citizens, che potrebbe pensare ad un ritorno in patria.