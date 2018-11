Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 26 novembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

JUVE E MANCHESTER CITY, DUELLO PER JORDI ALBA. INTER, TORNA DI MODA MANGALA, ANNUNCIO DI MAROTTA A UN PASSO. VIVIANO NEL MIRINO DELLA SPAL. ANDERSEN, C'È ANCHE IL TOTTENHAM. MILAN-IBRA, CI SIAMO. ALLEGRI SOGNA POGBA A GENNAIO. LAZIO, SONDAGGIO PER ZAPPACOSTA

Punto sul futuro di Jordi Alba, terzino in scadenza nel 2020 con il Barcellona e nel mirino di due grandi europee come Juventus e Manchester City. Un incrocio previsto per l'estate con il giocatore destinato a lasciare i Blaugrana già a giugno. Per la Juve è la prima grande alternativa a Marcelo per il dopo Alex Sandro.

Ritorna di moda il nome di Eliaquim Mangala per la difesa dell'Inter. Ventisette anni, centrale mancino del Manchester City dove non sta giocando causa infortunio, è un nome individuato per raccogliere l'eredità del brasiliano Miranda dall'estate che verrà. Mangala, peraltro, è in scadenza di contratto.

Trasferitosi allo Sporting di Lisbona solamente in estate, Emiliano Viviano potrebbe lasciare il club biancoverde. Il portiere, ex Sampdoria, è monitorato dalla Spal.

Continuano ad aumentare le pretendenti per Joachim Andersen, difensore danese di proprietà della Sampdoria, schierato sempre titolare da Giampaolo in questo primo scorcio di Serie A. Il 22enne è seguito da vicino da Inter e Juventus, oltre che dalla Roma, ma Ferrero vuole monetizzare al massimo una sua eventuale cessione, perché la plusvalenza sarà praticamente maxi. Il suo costo d'ammortamento è vicino al milione, mentre la Samp ne chiede già una ventina. Il giocatore è stato osservato ieri dal Tottenham.

Proseguono i contatti tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic e ormai sembra solo questione di giorni prima che lo svedese torni a vestire ufficialmente la maglia rossonera. La chiusura dell'accordo dipende dall'evoluzione del dialogo con l'UEFA, col presidente Scaroni e l'ad Gazidis che dopo aver già avallato l'acquisto di Paquetà non vogliono indispettire nessuno dando il via libera a un altro acquisto senza l'ok della stessa Federazione. In settimana potrebbero arrivare altri passi avanti, con Ibra che spinge per anticipare il trasloco. In realtà solo quando il club darà l'ok, verrà decisa anche la formula del trasferimento del giocatore, che potrebbe essere in prestito o tramite la risoluzione con i Los Angeles Galaxy.

Il presidente dell'Inter Steven Zhang vuole anticipare i tempi a proposito della firma e dell'approdo di Beppe Marotta nell'organigramma nerazzurro. Il piano sarebbe quello di incontrarsi e firmare l'accordo dopo la trasferta di Londra, quindi tra giovedì e venerdì. Nel caso in cui i tempi tecnici non dovessero permetterlo, allora tutto slitterebbe al massimo alla prossima settimana.

Davide Zappacosta potrebbe presto tornare in Italia. Arrivato al Chelsea nello scorso mercato estivo, quello del 2017, dopo le buone prestazioni con Antonio Conte in panchina ha, giornata dopo giornata, perso contatto con la maglia da titolare, finendo sistematicamente in panchina con Maurizio Sarri. Per questo il suo futuro può essere nuovamente in Serie A, con una maglia differente da quella del Torino: nei giorni scorsi c'è stato un sondaggio, da parte della Lazio, per un prestito di sei mesi con diritto di riscatto.

La Juventus insiste per regalare a Massimiliano Allegri il grande ritorno di Paul Pogba. Proseguono i contatti con Mino Raiola e se i problemi fisici di Emre Can non dovessero risolversi a breve, non è da escludere che la Juve possa cercare un tentativo per portare Pogba a Torino già a gennaio.