Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 26 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

MILAN, IL WEST HAM SU KESSIE: 25 MILIONI A GENNAIO. BIGLIA, SCONTATO L'ADDIO AL TERMINE DELLA STAGIONE. PROPOSTO MIRANCHUK. INTER, NIENTE VIDAL: IL BARCELLONA LO TOGLIE DAL MERCATO. ROMA, SMALLING HA CONQUISTATO TUTTI, MA 15 MILIONI SONO TROPPI. NAPOLI, OFFERTI 10 MILIONI PER AMRABAT, MA A GENNAIO NON PUO' PARTIRE. ATALANTA, PROVE DI RINNOVO CON MASIELLO

Il West Ham guarda in casa Milan in vista per prossimo mercato di gennaio e il nome è quello di Franck Kessie. Secondo quanto riportato da Milannews.it gli Hammers si aggiungono quindi al Wolverhampton sulle tracce del centrocampista rossonero che il club di via Aldo Rossi valuta 20-25 milioni di euro.

Quello tra il Milan e Lucas Biglia, riporta MilanNews.it, è un rapporto destinato a chiudersi al termine di questa stagione. In scadenza di contratto col club rossonero, il centrocampista argentino nemmeno dovrebbe avviare la trattativa per il rinnovo del contratto.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, al Milan sarebbe stato proposto Aleksey Miranchuk, 24enne centrocampista offensivo della Lokomotiv Mosca (due gol in due partite alla Juve). Tuttavia, il giocatore non avrebbe le caratteristiche di cui ha bisogno il club rossonero in questo momento.

Brutte notizie dalla Spagna sul fronte Arturo Vidal per i club interessati al cileno, tra i quali l'Inter. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, ha infatti bloccato la cessione del centrocampista, sempre più fondamentale all'interno della sua rosa, e avrebbe chiesto alla società di toglierlo definitivamente dal mercato. Antonio Conte dovrà dunque guardare altrove per cercare di rinforzare il suo centrocampo.

Chris Smalling, in pochi mesi, ha conquistato tutti. A Roma sono contentissimi del rendimento del difensore inglese: arrivato con un po' di scetticismo, ha convinto a suon di ottime prestazioni e si sta meritando la conferma. La richiesta del Manchester United è ferma a 15 milioni di euro (più bonus), una cifra che il club giallorosso non è disposto a spendere. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

La rivoluzione del Napoli sta già cominciando. Secondo quanto riportato da Sky Sport i partenopei hanno intavolato una trattativa con l'Hellas Verona per Sofyan Amrabat, centrocampista che sta facendo benissimo con la maglia degli scaligeri. Il club di De Laurentiis vuole chiudere l'operazione a gennaio ma il giocatore non potrà vestire la maglia azzurra prima di giugno, visto che in questa stagione ha giocato una gara con il Club Brugge e per questo non potrà spostarsi in una terza società nella stessa stagione. L'offerta del Napoli è di 10 milioni di euro ma al momento non bastano, con l'Hellas che la scorsa estate lo ha prelevato in prestito gratuito con diritto di riscatto, che verrà sicuramente esercitato, a 3,5 milioni. La volontà della società partenopea, come detto, è quella di chiudere adesso la trattativa, anche perché su Amrabat ci sono sia l'Inter che la Fiorentina, pronte a inserirsi.

Andrea Masiello e l’Atalanta, al lavoro per continuare insieme. Nelle prossime settimane entreranno nel vivo le trattative per la prosecuzione del rapporto tra il difensore e la Dea. C’è la volontà comune di proseguire.

MANCHESTER CITY, STERLING VERSO IL RINNOVO: GUADAGNERÀ OLTRE 20 MILIONI A STAGIONE. ARSENAL, EMERY IN CRISI: PER LA PANCHINA SPUNTA ARTETA. REAL MADRID, BENZEMA PRONTO A RINNOVARE FINO AL 2023. TOTTENHAM, NEL MIRINO DI MOURINHO C'È NATHAN AKE

Raheem Sterling potrebbe presto diventare uno dei calciatori più pagati della Premier League e non solo. Il Manchester City ha avviato i contatti col suo entourage per rinnovare per altre cinque stagioni il contratto dell'attaccante classe '94, che attualmente guadagna 275mila sterline a settimana.

Secondo 'Sky Sport UK', il City è pronto a riconoscergli un ingaggio superiore a quello di De Bruyne, che nel gennaio 2018 firmò un contratto da 350mila sterline a settimana. Si tratterebbe, dovesse concretizzarsi l'accordo nei prossimi giorni, di un ingaggio nettamente superiore ai 20 milioni di euro a stagione.La crisi in casa Arsenal è chiara ed evidente. La posizione di Unai Emery, tecnico dei Gunners, vacilla sempre più con il passare dei giorni e la presa di posizione di due leader dello spogliatoio come Lacazette e Aubameyang ("O lui o noi") ha reso la sua panchina ancor più traballante.

Per questo motivo iniziano a circolare le prime indiscrezioni sull'eventuale nuovo tecnico dell'Arsenal. Fra queste nelle ultime ore è spiccata quella legata ad una vecchia conoscenza dell'Emirates: Mikel Arteta. L'attuale allenatore in seconda di Pep Guardiola al Manchester City ha infatti chiuso la sua carriera da calciatore proprio con la maglia dei Gunners nel 2016, con 110 presenze 14 gol e soprattutto la stima sia del club che dei tifosi. "Mikel è pronto per il grande salto" ha dichiarato recentemente proprio Guardiola sul suo collaboratore basco. Che sia l'Arsenal il grande salto che attende Arteta?

Passano i giocatori, non cambia il centravanti. Da ormai 10 stagioni, Karim Benzema è al centro dei piani e dell'attacco del Real Madrid e continua a farlo con risultati eccellenti. Anche in questa stagione il calciatore classe '87 è il capocannoniere della squadra e per questo motivo, scrive 'Le Parisien', Florentino Perez è pronto a presentargli una proposta per rinnovare l'attuale contratto in scadenza nel 2021 fino a giugno 2023.

A gennaio Nathan Ake, difensore del Bournemouth, potrebbe riabbracciare il tecnico che ha visto i suoi esordi nel calcio che conta con la maglia del Chelsea. Stiamo parlando, ovviamente, di Josè Mourinho da pochi giorni alla guida del Tottenham. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, infatti, il centrale olandese, sarebbe uno dei giocatori messi nel mirino degli Spurs per il mercato di gennaio.