Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 27 agosto

Mauro Icardi è fuori dal progetto della nuova Inter. Una presa di posizione netta, ribadita ancora una volta ieri sera da Antonio Conte e Beppe Marotta, e che la società ha nuovamente riportato all'attaccante argentino nella giornata odierna, nel confronto tenutosi ad Appiano Gentile, al quale era presente anche il presidente Zhang. Secondo Sky Sport, non è scontato che nei prossimi giorni ci siano ulteriori incontri, magari anche con la moglie-agente del giocatore, Wanda Nara. La situazione appare chiarissima: l'Inter ha dato il benservito al suo ex capitano.

L'Inter ha chiuso il colpo Alexis Sanchez: secondo quanto raccolto da TMW infatti, Inter e Manchester United hanno raggiunto l'accordo in serata. I due club hanno trovato l'accordo per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto: l'ultimo nodo da sciogliere è quello relativo alla durata del contratto del cileno, che potrebbe firmare un biennale una volta riscattato.

Finalmente c'è la fumata bianca nella trattativa tra Inter e Fiorentina per portare a Milano Cristiano Biraghi. Il terzino sinistro si trasferirà in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni di euro. Domani il giocatore raggiungerà Milano per poi sostenere le visite mediche.

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lokomotiv Mosca ha annunciato l'arrivo dall'Inter del centrocampista Joao Mario. Il portoghese si trasferisce in Russia con la formula del prestito con diritto di riscatto.

James Rodriguez resta ancora nel mirino del Napoli. La pista, secondo Tuttosport, non è saltata del tutto, soprattutto adesso che un infortunio muscolare lo ha messo ko. Servirà almeno un mese per rivederlo in campo con il Real Madrid e anche per questa ragione Florentino Perez potrebbe pensare di accettare in extremis la proposta del Napoli (che aspetterebbe senza ansie il suo recupero), cioè prestito per un anno, senza obbligo di riscatto. Ma resta una operazione complicata, perché il patron delle merengues non vuole rischiare che il Bandido possa esplodere altrove.

Via libera a un passo per l'arrivo di Fernando Llorente al Napoli. Tutto è stato sistemato con l'attaccante trentaquattrenne svincolato, dall’accordo biennale (con opzione per il terzo) a 2.5 milioni a stagione, più le commissioni da un milione di euro da girare ai due agenti (il fratello Chus e Frank Trimboli), alle visite mediche già prenotate a Villa Stuart. Tuttosport fa sapere che l'ex Juve è stato contattato anche dall’Inter, ma i dirigenti azzurri sono molto ottimisti e sperano che tra oggi e domani possa arrivare la sospirata firma.

Nelle ultime ore si è fatto il nome di Ivan Rakitic, diventato di fatto un esubero di lusso nella rosa del Barcellona, come possibile idea di mercato per la Juventus. E se gli spagnoli non sono poi così convinti della contropartita bianconera Emre Can, un modo per portare a termine l'operazione - scrive Sport - ci sarebbe. Quello di modulare la trattativa sulla formula del prestito oneroso, con poi l'inserimento di un riscatto obbligatorio che la Juventus dovrà esercitare la prossima estate. Un modus operandi tipico del Barcellona, provato anche per convincere il PSG a cedere Neymar.

L'asse tra Juventus e Paris Saint Germain potrebbe scaldarsi nelle ultime ore di calciomercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport la prima idea sarebbe quella proposta dai francesi di uno scambio tra Miralem Pjanic e Marco Verratti, mentre la seconda sarebbe quella relativa all'avvicendamento tra Emre Can e Angel Di Maria. Solo idee per il momento, anche perché il tempo a disposizione dei due club è poco.

Resta distanza tra Milan e Atlético su Correa. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, anche nei recenti contatti tramite l'entourage, i rossoneri continuano a non arrivare ai 55 milioni chiesti dal club spagnolo. La cessione di Laxalt non sarebbe sufficiente per arrivare alla cifra richiesta, per questo si cerca di cedere André Silva. Scenario difficile: lo Sporting lo chiede solamente in prestito mentre l'Espanyol con l'acquisto di Calleri si è tolto dalla corsa.

La Fiorentina ha scelto Martin Caceres per rafforzare il reparto arretrato. Dopo i contatti avvenuti in giornata fra la dirigenza viola e l'agente del giocatore, domani potrebbe essere il giorno giusto sistemare gli ultimi dettagli del contratto annuale con la società gigliata.

La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del giocatore Giuseppe Pezzella (Napoli, 29.11.1997) dall’Udinese Calcio. Il calciatore ha firmato con i crociati un contratto fino al 30.06.2024.

Ante Coric è un nuovo giocatore dell'Almeria, squadra di seconda divisione spagnola. Lo rende noto il club spagnolo con un comunicato ufficiale. Lascia dopo un solo anno la Roma, dove ha collezionato la miseria di 48 minuti spalmati in tre presenze. Il croato si trasferisce in prestito con diritto di riscatto.

BARCELLONA, OFFERTI 170 MILIONI PER NEYMAR. REAL MADRID, CONTATTI AVVIATI CON LO SPORTING PER BRUNO FERNANDES. NIZZA, PATRICK VIEIRA CONFERMATO ALLA GUIDA DEL CLUB. MONACO, BAKAYOKO ALTERNATIVA A KESSIÈ. TOTTENHAM, ERIKSEN RIFIUTA IL RINNOVO. ARSENAL, NIENTE TURCHIA PER OZIL: RESTA AI GUNNERS. RAMI RIPARTE DAL FENERBAHCE

Il Barcellona ha fatto la sua offerta per Neymar. Il club blaugrana, nell'incontro odierno, ha messo sul piatto un'offerta di 170 milioni di euro pagabili in due rate per poter riportare a casa il talento brasiliano. Al momento non è ancora stato trovato l'accordo tra le parti, ma l'incontro proseguirà anche nel tardo pomeriggio: si lavora sul trasferimento e non sul prestito del calciatore. A riportarlo è Le Parisien.

Bruno Fernandes potrebbe essere l'ultimo tassello per il nuovo Real Madrid di Zinedine Zidane. Dalla Spagna sono sicuri, il portoghese può firmare con le Merengues: secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, lo Sporting CP chiede 70 milioni di euro e i Blancos potrebbero accettare le richieste dei lusitani. Il giocatore ex Sampdoria, già accostato al Manchester United in questa sessione di mercato, potrebbe trasferirsi in Liga.

Il Nizza vuole confermare Patrick Vieira. A confermarlo il nuovo proprietario Jim Ratcliffe che ha acquistato il club francese: "Fa parte del nostro progetto, è un allenatore che sa lavorare con i giovani", ha spiegato il nuovo presidente. Al momento l'allenatore rimane con il Nizza e rimarrà al centro del progetto per questa stagione.

Tiemoue Bakayoko è l’alternativa a Franck Kessié. Il Monaco sta cercando un centrocampista difensivo e, come riportato da RMC Sport Francia, l’ivoriano rimane la priorità per il club francese. Gli uomini mercato hanno però individuato l’alternativa nel caso in cui non si dovesse chiudere la trattativa con il club rossonero: Bakayoko potrebbe tornare in Ligue 1 e nel club in cui ha giocato tre stagioni.

Il futuro di Christian Eriksen è ancora incerto e secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, il danese avrebbe rifiutato un’offerta da 200mila sterline a settimana. Il trequartista, come riportato dal Daily Mail, non ne fa una questione di soldi. Su di lui ci sono Atletico Madrid e Real, ma nelle ultime ore si sta muovendo anche la Juventus. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2020 e potrebbe arrivare a Torino a parametro zero.

Mesut Ozil non lascerà l'Arsenal in questa sessione di mercato. Il trequartista tedesco non ha avuto un inizio di stagione facile, soprattutto dopo l'aggressione subita insieme al compagno di squadra Kolasinac. L'agente del giocatore è intervenuto ai microfoni di Turkish-Football smentendo le eventuali voci di mercato riguardanti il Fenerbahce. Ozil non vuole lasciare l'Arsenal, il giocatore vuole rispettare il suo contratto con i Gunners che scadrà nel 2021.

Adil Rami ripartirà dalla Turchia. Il Fenerbahce, tramite i propri canali ufficiali, ha confermato l'arrivo del giocatore ex Milan accostato anche al Brescia in questa sessione di mercato. Il difensore francese, svincolatosi dal Marsiglia, ha firmato un accordo con il club turco di un anno con eventuale opzione sul secondo.