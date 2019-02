Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 27 gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ALLEGRI SEMPRE PIU' LONTANO DALLA JUVE, ZIDANE ALLA FINESTRA. DYBALA-ICARDI, LO SCAMBIO NON È UTOPIA. NAPOLI-ZIELINSKI, AVANTI INSIEME

Il futuro di Massimiliano Allegri è sempre più lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato dal QS di questa mattina il destino è ormai deciso e non dipende dalla sconfitta maturata al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. L'indiziato numero uno per la sostituzione del livornese è sempre Zinedine Zidane e lo stesso Allegri potrebbe ripartire proprio dal Real Madrid.

Paulo Dybala e Mauro Icardi. La possibilità che i due argentini abbiano un destino ben più che incrociato non è remota. Non solo in Nazionale, s'intende, ma pure sul calciomercato. Con un possibile scambio di maglie: Dybala come sogno nascosto di Marotta per costruire la nuova Inter, Icardi come riferimento avanzato da piazzare accanto a Cristiano Ronaldo.

Plusvalenze multimilionarie La Joya ha un valore di mercato stimato intorno ai 110 milioni di euro, secondo le ultime stime. Sarebbe la maggior plusvalenza per la Juventus e per questo, visto che il valore di carico residuo in estate sarà di 16,7 milioni di euro, Agnelli e la dirigenza pensano alla cessione. Si tratterebbe di un guadagno di oltre 90 milioni di euro mentre per quanto riguarda Icardi la plusvalenza sarebbe anche superiore. A bilancio il valore netto il prossimo 30 giugno sarebbe di 2,5 milioni di euro circa, al netto di ulteriori rinnovi.

La possibile trattativa Detto che Giuseppe Marotta e Fabio Paratici non si sono ancora seduti al tavolo per parlare di cifre e dettagli, non è certo un mistero che entrambe le parti stiano da tempo pensando all'ipotesi. Che tale è, giustappunto. Una ricchissima idea di calciomercato, per la quale entrambi stanno aspettando la chiamata dell'avversario e del vecchio compagno di scrivania. Tutto, però, sta appunto nella plusvalenza di cui sopra. Sarebbero due cessioni che andrebbero a mettere nei rispettivi bilanci ossigeno importantissimo, non solo valori tecnici aggiunti. Nel caso di trattativa concreta, le squadre potrebbero aggiungere anche denaro contante per aumentare la valutazione dei giocatori e creare maggiore plusvalenza. Questo, presumibilmente, valutando di 10 milioni circa in più il cartellino di Dybala rispetto a quello di Icardi, sia per questioni anagrafiche sia perché il 9 dell'Inter ha ora una clausola rescissoria che di fatto ne dà già una valutazione di massima.

La Juventus spinge forte per prendere Marcelo del Real Madrid. La strada sembra tracciata, spiega Il Corriere dello Sport oggi in edicola: i Blancos hanno scelto per il presente e anche per il futuro Reguilon e Tagliafico dell'Ajax è un'ipotesi più che concreta. Le cifre? Non meno di 50 milioni, a fronte di rumors che parlano di 70. Con la Juventus che potrebbe inserire nella trattativa anche Alex Sandro.

La Repubblica parla della volontà di Beppe Marotta di puntare su altri profili qualora l'avventura di Luciano Spalletti dovesse interrompersi a fine stagione. Il primo nome è senza dubbio quello di Antonio Conte, con lo Special One che sarebbe dunque la seconda scelta.

I tifosi della Juventus possono tirare un mezzo sospiro di sollievo: secondo quanto riferito da Sky Sport 24, infatti, sono escluse lesioni specifiche alla caviglia di Cristiano Ronaldo. Il portoghese sente comunque dolore e potrebbe non essere titolare contro il Napoli.

Il Napoli ha trovato l'accordo per il rinnovo di Piotr Zielinski. Secondo quanto riportato da Tv Luna, il polacco firmerà un contratto di 5 anni a circa 2,5 milioni di euro più bonus e senza clausola rescissoria. Ora i rispettivi legali sono al lavoro per stilare i contratti e l'annuncio può arrivare a breve.

Secondo quanto riportato dal London Evening Standard, la Roma si è già rassegnata a dire addio a Monchi alla fine della stagione in corso, con il dirigente spagnolo destinato ad approdare all'Arsenal in Premier League. Per restare, il direttore sportivo dovrebbe ricevere la fiducia direttamente dal presidente Pallotta, che però negli ultimi mesi pare essersi allontanato molto dallo stesso spagnolo. L'ex ds del Siviglia potrebbe liberarsi in anticipo tramite il pagamento, da parte dei Gunners, di una clausola rescissoria da circa 3 milioni di euro.

Ultime sul mercato del Torino direttamente da Tuttosport. Il club granata - si legge - comincia a pensare in grande e se dovesse conquistare l'Europa potrebbe aggiungere un attaccante di qualità al suo reparto offensivo. Tutto può succede, compresa la possibilità che l'ipotesi Cutrone possa tornare in auge. Da tempo il Torino segue l'attaccante del Milan e, in vista della prossima stagione, Cairo e Petrachi potrebbero tentare un nuovo assalto.

BAYERN, QUARTO COLPO ESTIVO IN ARRIVO: TIMO WERNER. SARRI E IL FUTURO: "DORMO SOGNI TRANQUILLI"

Nuova svolta nella corsa al numero nove del Bayern Monaco. Secondo i colleghi della Bild, sarebbe stato trovato l'accordo tra il club bavarese e Timo Werner. La punta del RB Leipzig sarebbe vicina al Bayern: pronti 6,5 milioni all'anno per il giocatore, sarebbe il quarto colpo per la formazione teutonica dopo Benjamin Pavard (Stoccarda), Lucas Hernandez (Atletico Madrid) e quello probabile di Jann-Fiete Arp dall'Amburgo.

José Mourinho su un eventuale ritorno all'Inter: "A questa domanda preferisco non rispondere, ma per il futuro cerco un club in cui ci siano empatia totale e persone felici di lavorare. A Milano, tutto questo c'era".

Maurizio Sarri parla della sua posizione dopo il successo del Chelsea contro il Tottenham: "Ci vuole molto altro per non farmi dormire. Nel pomeriggio ad esempio ho dormito un paio d'ore. Ho parlato con la società, quello che leggo penso che non sia vero. Almeno loro mi dicono che non è vero. Bisogna fidarsi e dormire comunque".