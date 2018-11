Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 27 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

© foto di Federico Gaetano

POGBA RESTA NELLA LISTA DELLA JUVENTUS. LOTITO-MAROTTA, PACE FATTA. ROMA-DZEKO, IL RINNOVO E' UN REBUS. DE PAUL TRA MILAN E INTER. UFFICIALE: JOAO PEDRO PROLUNGA COL CAGLIARI

Il nome di Paul Pogba resta in cima alla lista dei desideri della Juventus. I bianconeri proveranno a convincere il Manchester United a cedere il calciatore a gennaio in prestito con obbligo di riscatto. Se dovesse arrivare il no, il discorso sarebbe rimandato soltanto di qualche mese, visto che la Vecchia Signora a giugno sarebbe in vantaggio sia sul Barcellona che, se dovesse inserirsi, sull'Inter. Per il centrocampo, però, la Juve continua a monitorare anche altri nomi e per quel che riguarda gli affari low cost restano sempre vive le piste che portano ad Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. I due giocatori hanno il contratto in scadenza e potrebbero accasarsi proprio nel club bianconero qualora dovesse arrivare un offerta importante per loro da parte del club di corso Galileo Ferraris. Rinnovo in vista, invece, per Moise Kean: il contratto del giovane attaccante scadrà nel 2020 e per questo il club bianconero vuole accelerare per prolungare l'accordo. Nelle prossime settimane ci saranno alcuni incontri tra la società e Mino Raiola, agente del calciatore, e non è da escludere che si possa parlare anche di Matthijs de Ligt. Due nomi del Valencia, poi, per il mercato in entrata: i bianconeri hanno messo gli occhi su Ferran Torres e Kang-in Lee. Soprattutto il coreano ha stupito tutti nella sfida di Youth League contro la Juve e sta davvero impressionando, con gli iberici che hanno già inserito una clausola da 80 milioni nel sui contratto. Sia Torres che Lee hanno da poco compiuto 18 anni.

Claudio Lotito e Giuseppe Marotta hanno fatto pace. Nelle ultime ore il presidente della Lazio e il nuovo dirigente dell'Inter si sono incontrati a via Aldo Rossi, in Federcalcio, e hanno avuto un colloquio cordiale. Al punto da poter aprire nuovi scenari, soprattutto in chiave mercato: Sergej Milinkovic Savic è infatti un calciatore che piace molto al nuovo dirigente nerazzurro, un'idea che potrebbe tornare in auge la prossima estate, sessione di calciomercato in cui il presidente Zhang ha chiesto solo grandi acquisti.

Edin Dzeko si trova a un bivio. La Roma ha deciso di non iniziare i colloqui per un eventuale rinnovo contrattuale, in scadenza a giugno del 2020, e il bosniaco sta pensando se, eventualmente, lasciare il campionato italiano. Proprio Dzeko sarebbe nella lista della spesa del Real Madrid, avversario odierno dei giallorossi, che potrebbero offrire un compenso di circa 20 milioni di euro, più un ritocco contrattuale. Per il centravanti c'è stato un interessamento del West Ham, destinazione giudicata poco allettante.

Il brillante inizio di stagione di Rodrigo De Paul ha attirato le attenzioni di parecchi club in giro per l'Europa. In Italia sono due le squadre più interessate: Milan e Inter sono pronte a darsi battaglia per l'argentino classe 1994, il cui cartellino costa 35 milioni di euro. Esclusa una cessione a gennaio, l'Udinese punta a un'asta nel mercato estivo. Giornata importante, invece, per il Cagliari: il club del presidente Giulini ha infatti ufficializzato il rinnovo di João Pedro sino al 30 giugno 2022.

Possibile ritorno di fiamma del Genoa per Achraf Lazaar, difensore di proprietà del Newcastle. I Magpies hanno deciso di concedere il prestito all'ex Palermo, con i rossoblù che sono pronti a presentare una proposta.

Nonostante Filippo Inzaghi abbia ricevuto un'ampia conferma da parte dell'ad Fenucci e, indirettamente, da parte del presidente Saputo, il tecnico del Bologna nelle prossime due partite si gioca moltissimo della sua permanenza in Emilia. Le sfide contro Sampdoria ed Empoli, entrambe in trasferta, devono portare alla prima vittoria esterna della stagione, oltre a due prestazioni migliori rispetto al recente passato. Nel caso in cui la classifica non dovesse migliorare, ecco che il cambio in panchina diventerebbe inevitabile per dare una scossa anti-retrocessione.

Le big italiane continuano a seguire l'evoluzione di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia fresco di convocazione con la Nazionale. Dopo l'offerta della Roma - rifiutata per 12 milioni di euro - è l'Inter la squadra più avanti di tutte, con Giuseppe Marotta che sta provando il blitz, pressando Cellino. La Juventus intanto monitora la situazione. Quasi tutti i club europei, però, guardano Tonali con interesse. Tanto che ci saranno osservatori di Atletico Madrid e Siviglia, sabato, a Brescia per la sfida contro il Livorno. Il Brescia vorrebbe far iniziare un'asta al rialzo, con base circa a 20 milioni di euro. Su Tonali ci sono anche Manchester City e Chelsea.

Dopo i primi rumours arrivati dai media italiani, anche in Inghilterra si inizia a parlare del possibile riscatto da parte del Torino dell'esterno di proprietà del Chelsea Ola Aina. Il giocatore ha ben impressionato in questi primi mesi di avventura granata, con il club di Cairo pronto a investire su di lui a titolo definitivo.

In occasione della sfida fra Spezia e Foggia sugli spalti del Picco è stato visto il direttore sportivo della SPAL Davide Vagnati. Il dirigente emiliano ha osservato da vicino in particolare due calciatori in forza ai liguri come il centrocampista classe '98 Giulio Maggiore, già cercato in estate, e l’attaccante classe '97 David Okereke, calciatore nel mirino di diversi club esteri e di Serie A. Floccari, invece, a gennaio lascerà la squadra e, salvo sorprese, scenderà in Serie B. Sull'ex Lazio, che il 12 novembre ha compiuto 37 anni, ci sono Livorno e Salernitana.

Il terzino brasiliano Gilberto è ancora un calciatore di proprietà della Fiorentina, pur avendo trascorso in prestito le ultime stagioni. Da ormai due anni a questa parte è in Brasile e attualmente è stato ceduto a titolo temporaneo alla Fluminense, dove giocherà fino al prossimo 31 dicembre. Proprio la Flu vorrebbe prolungare il periodo di prestito anche se, scrivono in terra brasiliana, al d.g. viola Corvino sono pervenute proposte anche da Flamengo ed Atletico Paranaense. L'impatto avuto con Frosinone non è stato dei migliori per Emil Hallfredsson, centrocampista islandese arrivato dall'Udinese. I canarini stanno pensando di sacrificarlo già a gennaio, sebbene sia stato preso a titolo definitivo in estate.

IL PSG TORNA ALLA CARICA PER FABINHO. IL WEST HAM PROVA A TRATTENERE ARNAUTOVIC. ASHLEY COLE DICE ADDIO AI LOS ANGELES GALAXY.

Il PSG è pronto a tornare a trattare il centrocampista del Liverpool Fabinho. I campioni di Francia vorrebbero acquistarlo già a gennaio, ma devono mettere in conto la possibilità di spendere almeno 50 milioni di euro per convincere i Reds a lasciarlo partire dopo soli sei mesi.

Nonostante le voci inerenti ai tanti interessamenti da parte delle big di Premier League per Marko Arnautovic, il West Ham pare non avere nessuna intenzione di lasciarlo partire, soprattutto a gennaio. Il giocatore austriaco ha già reso nota la volontà di lasciare gli Hammers nei prossimi mesi, ma il club lo considera al centro del progetto tecnico e dunque incedibile.

Lo storico ex difensore di Tottenham e Arsenal Sol Campbell è in procinto di iniziare una nuova avventura da allenatore, la prima della propria carriera. L'ex giocatore infatti, dopo una breve esperienza come vice del ct di Trinidad & Tobago, è ora il nuovo tecnico del Macclesfield, squadra di League Two, quarta divisione inglese. Contratto di 18 mesi. I Los Angeles Galaxy, invece, hanno confermato tramite il proprio sito ufficiale di non aver esercitato l'opzione di rinnovo contrattuale per l'ex difensore della Nazionale inglese e della Roma, Ashley Cole.