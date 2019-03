Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ICARDI ROMPE IL SILENZIO. SERIE A, IL PROSSIMO TURNO DEDICATO AD ASTORI. MILAN, LE BIG INGLESI SU ROMAGNOLI. ROMA, IL RINNOVO DI DZEKO NON È PRIORITARIO. RISCATTATO CRISTANTE. JUVE A CACCIA DI GIOVANI: DAL CLASSE 2002 AMIONE AL BRASILIANO WESLEY, TUTTI I NOMI SUL TACCUINO DI PARATICI. PAULO SOUSA, OFFERTA DAL BORDEAUX. BARCELLONA-RAKITIC, PROVE DI RINNOVO CON L'INTER ALLA FINESTRA. CHIESA, DUELLO INTER-JUVE. LA DIRIGENZA NERAZZURRA SPACCATA SU BARELLA.

Chelsea e Manchester United corteggiano con insistenza e da tempo il capitano del Milan Alessio Romagnoli. Nonostante questo forte interesse in Premier League, però, il giocatore è considerato intoccabile dal club e dall'allenatore Rino Gattuso.

Non è una priorità il rinnovo di contratto di Edin Dzeko ed è per questo al momento che non c'è ancora alcuna trattativa per il prolungamento del bosniaco, che ha firmato con la Roma fino al 30 giugno 2020. Intanto, il club giallorosso ha riscattato Bryan Cristante dall'Atalanta.

Bruno Amione, difensore classe 2002 di proprietà del Belgrano (stessa squadra di provenienza e stesso agente di Romero del Genoa), è finito nelle mire di Juventus, Inter e Genoa. Il club di Preziosi lo vorrebbe come sostituto dell'argentino, cinque anni più vecchio, ma per averlo servirà una offerta molto convincente. L’Atletico Madrid in Spagna, ma anche Racing Avellaneda e Boca Juniors in Argentina, avendo la possibilità di arrivare subito al giocatore a differenza dei club italiani, che potrebbero tesserarlo solo dopo la maggiore età, essendo extracomunitario. Bianconeri attivi sul mercato dei giovani; c'è stato un incontro con Jorge Mendes per tre talenti portoghesi: Ruben Dias, Joao Felix e Trincao. Seguito anche il brasiliano classe 2000 Wesley, in forza al Flamengo.

"È nei momenti più difficili che si dimostra il vero Amore. È in quei momenti che ho deciso di rimanere all'Inter, con l'Inter". Inizia così la lettera di Mauro Icardi, tramite un post Instagram, rivolta agli interisti. Un modo per ricucire quella ferita tra calciatore, società e tifosi che, almeno allo stato attuale, pare difficilmente sanabile.

Per commemorare Davide Astori, Capitano della Fiorentina scomparso lo scorso 4 marzo, in occasione di tutte le gare della 7ª Giornata di Ritorno della Serie A TIM, al minuto 13 sarà proiettata sui maxischermi degli stadi una foto di Davide, accompagnata da un breve messaggio da parte dello speaker che inviterà tutti i tifosi presenti sugli spalti a rivolgere un caloroso e sentito applauso in memoria del Capitano viola. La foto resterà esposta per 13 secondi, durante i quali il gioco non subirà alcuna interruzione.

Il Barcellona ha inoltrato una proposta di rinnovo a Ivan Rakitic, centrocampista croato ambito da Inter e Bayern Monaco. Nelle scorse settimane si è parlato molto del possibile passaggio in nerazzurro, per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, a fronte di una prima proposta di 35, più un contratto lungo per il vicecampione del Mondo.

Il Bordeaux, dopo avere esonerato Ricardo Gomes, ha offerto la panchina a Paulo Sousa, ex tecnico della Fiorentina. Accostato in tempi recenti anche alla Roma, il portoghese ha ricevuto una proposta biennale dai girondini.

Come Nicolò Barella a metà gennaio, anche Federico Chiesa non vuole lasciare l'Italia per la sua carriera. L'attaccante della Fiorentina è ora valutato circa 70 milioni di euro, con outlook positivo vista l'ottima prova giocata contro l'Atalanta (e, in generale, un buon campionato) e probabilmente sarà ceduto nel corso dell'estate, a meno di un improbabile approdo in Champions League dei viola. In questo si profila un derby fra due big del nostro calcio come Juventus e Inter.

Due anime dell'Inter sull'interesse per Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari. All'interno della società nerazzurra vi sono due correnti: una che ritiene troppo alta la cifra del Cagliari e preferirebbe investire su giocatori già pronti per prendere in mano la squadra. L'altra che considera importante puntare su un giovane del suo livello, considerati anche i tanti nomi in rosa che possono interessare al Cagliari e quindi cercherebbe l'affondo.

RANIERI ESONERATO DAL FULHAM. BARCELLONA, RINNOVA JORDI ALBA. LO SHAKHTAR INGAGGIA TETE. IL MANCHESTER UNITED FA SUL SERIO PER BRUNO FERNANDES. SOLSKJAER VERSO LA CONFERMA. LIPSIA, 60 MILIONI PER FAR PARTIRE WERNER

Lo Shakhtar Donetsk ha acquistato, con un contratto quinquennale, il giovane Mateus Cardoso Lemos Martins - detto Tete. Arriva dal Gremio e ha giocato il Sub20 in Cile con la nazionale brasiliana.

La prossima settimana, racconta A Bola, andrà in scena a Manchester un incontro fra l'entourage di Bruno Fernandes e lo United. I Red Devils da tempo hanno messo nel mirino l'ex Samp e Udinese, la cui clausola rescissoria allo Sporting Lisbona è di 100 milioni di euro. E secondo il portale del quotidiano lusitano difficilmente i dirigenti accetteranno cifre inferiori.

Secondo quanto riportato dal Sun, il direttore esecutivo del Manchester United Ed Woodward ha assicurato al tecnico Gunnar Solskjaer che il club ha deciso di confermarlo in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Sport Bild, il Red Bull Lipsia è pronto a chiedere 60 milioni di euro per l'eventuale partenza dell'attaccante Timo Werner. Il giocatore però è in scadenza nel 2020 ed è quindi possibile che il suo prezzo possa scendere fino a circa 40 milioni di euro. Sulle sue tracce c'è da tempo il Bayern Monaco che avrebbe già trovato un accordo con la stessa punta.

Il Fulham ha comunicato l'esonero, sul proprio sito ufficiale, di Claudio Ranieri. "Dopo l'incontro del pomeriggio, il tecnico si è detto d'accordo sulla decisione di cambiare tecnico. Claudio è stato un gentleman, non ha raggiunto gli obiettivi ma non è l'unico a cui dare colpe". Al suo posto è stato incaricato Scott Parker come allenatore ad interim.

L'esterno del Barcellona Jordi Alba ha prolungato il proprio contratto con il Barcellona fino al giugno del 2024. Nel contratto del calciatore è stata anche inserita una clausola rescissoria da 500 milioni di euro.