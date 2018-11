Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 novembre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus guarda in casa Real Madrid per rinforzare ulteriormente la rosa e mette nel mirino lo scontento Isco che ha rotto con il neo tecnico Solari. Sul calciatore però la concorrenza è alta con Roma e Inter in Italia, Liverpool, Manchester City e Chelsea in Inghilterra.

In casa Milan invece si lavora per colmare il gap con le altre nella corsa Champions League: i rossoneri spingono forte per Cesc Fabregas in uscita dal Chelsea che potrebbe liberare lo spagnolo per un costo simbolico, se non a zero, già a gennaio. Per Fabregas sarebbe pronto un contratto di 30 mesi a cifre ridotte rispetto a quelle inglesi (9 milioni di euro l’anno). Per l’attacco invece il nome caldo è sempre quello di Zlatan Ibrahimovic che potrebbe chiedere un’aspettativa di sei mesi al Los Angeles Galaxy o addirittura rescindere il contratto per poi tornare a Milano. Infine in difesa si stringono i tempi per Diego Godin, in scadenza con l’Atletico Madrid, per cui sono pronti 2 milioni di euro per averlo a disposizione a gennai

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha parlato del rinnovo dell'argentino con l'Inter: "Non è il momento di parlarne. Io non ho mai detto o chiesto nulla, ogni rinnovo è stato fatto quando la società lo ha proposto a Mauro. Io posso preferire Milano a Londra, a Madrid, o a Parigi, ma io non conto nulla. Alla fine è sempre l’Inter a decidere. Anche se di offerte ne arrivano, questo sì. Adesso, peraltro, ci sono impegni più importanti a cui pensare. Sono molto scaramantica e non voglio rivelare cosa mi ha detto Mauro, ma è tranquillissimo".

La Roma lavora molto per il centrocampo del futuro: obiettivi Sandro Tonali del Brescia e Hamed Traorè dell’Empoli, entrambi classe 2000 che potrebbero approdare in giallorosso la prossima estate, ma essere bloccati già ora. In uscita potrebbe muoversi Nicolò Zaniolo che il Cagliari ha messo nel mirino assieme ad altro cinque nomi: Jasim Kurtic (SPAL), Daniel Bessa (Genoa), Roberto Soriano (Torino) e Marco Mancosu (Lecce). La Sampdoria intanto sogna il ritorno di Patrick Shick a gennaio, anche se non è l’unico nome sul taccuino della dirigenza. Mattia Destro, Manolo Gabbiadini e sopratutto Nicola Sansone sono gli altri obiettivi. In casa Genoa invece sono in tre con le valigie pronte: Lisandro Lopez, Lapadula e Zukanovic, quest'ultimo assente ieri alla ripresa degli allenamenti. Si accende il mercato del Bologna e sono due i nomi in cima alla lista: il primo è quello di Erick Pulgar, con il centrocampista che è di fronte a un bivio. O rinnovo o cessione per lui mentre per l'attacco spunta il nome di Dawid Kownacki della Sampdoria, punta che potrebbe fare molto comodo a Filippo Inzaghi.

BARCELLONA CONTATTI PER IL RITORNO DI NEYMAR. VAN BOMMEL SI CANDIDA PER IL BAYERN. JAVI GARCIA RINNOVA COL WATFORD. ROBBY KEAN LASCIA IL CALCIO GIOCATO. SAMPAOLI VERSO LA CINA. SCHWEINSTEIGER RESTA A CHICAGO

Una mossa a sorpresa per il Barcellona ha avviato i contatti per riprendere Neymar dal Paris Saint Germain. Non è un’operazione facile, ci sono costi notevoli da affrontare. Il Barça però sta studiando la situazione in vista della prossima stagione e dopo i primi contatti informali già avviati proverà a muoversi in maniera più concreta.

Mark van Bommel, tecnico del PSV, è stato accostato alla panchina del Bayern Monaco, squadra della quale è stato giocatore dal 2006 al 2011: "Fa piacere che si parli di questo, ma al momento sono l'allenatore del PSV nonostante abbia giocato per il Bayern". La posizione di Niko Kovac è ancora traballante nonostante i bavaresi abbiano superato il turno di Champions League con una giornata d'anticipo.

Dopo le voci insistenti degli ultimi giorni, adesso è ufficiale: il tecnico Javi Gracia rinnova il proprio contratto col Watford. Lo spagnolo - specifica il club - ha firmato un prolungamento di quattro anni e mezzo con opzione di rinnovo per altri tre anni.

Robbie Keane ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato a 38 anni: "Partendo dal Crumlin United sono arrivato a girare il mondo in posti come Milano, Londra e Los Angeles: non avrei mai immaginato il percorso che avrebbe preso la mia vita da calciatore. Sono andato oltre le speranze che avevo da ragazzino che cresceva a Dublino. Ho lasciato casa a 15 anni per intraprendere la mia carriera in Inghilterra e sembra passata una vita. Ero un calciatore di strada pieno di speranza, grandi ambizioni e determinazione. Avevo solo bisogno di una possibilità" ha scritto Keane in un comunicato. Chiude con 737 partite da professionista in squadre di club con 325 reti, più il record di presenze (146) e reti (68) con la nazionale irlandese. Consacratosi con la maglia del Tottenham, Keane ha vestito anche per un breve periodo la maglia dell'Inter (14 presenze e 3 reti nel 2000). Inizia per lui una nuova avventura: farà parte del nuovo commissario tecnico dell'Irlanda Mick McCarthy.

Il Chicago Fire ha annunciato sul proprio sito il rinnovo di contratto del centrocampista Bastian Schweinsteiger, classe ‘84, che giocherà così la sua terza stagione in MLS con il club dell’Illinois con cui ha collezionato 61 presenze segnando sette reti e mettendo a segno 8 assist.

Jorge Sampaoli verso la panchina della Nazionale Cinese. Incontro in Spagna tra emissari della Federazione Cinesee e i legali dell’ex commissario tecnico dell’Argentina. Parti vicine, Sampaoli verso la Cina.