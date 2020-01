Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 29 gennaio

Fonte: Ha collaborato Michele Pavese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

MILAN, VIA SUSO E PIATEK. FLORENZI, ADDIO ALLA ROMA: C'È IL VALENCIA. LA JUVE ASPETTA IL BORUSSIA DORTMUND PER EMRE CAN, FIORENTINA SCATENATA. LAZIO SU GIROUD, IL CHELSEA PUNTA MERTENS -

Giornata di addii in casa Milan: i rossoneri hanno salutato in modo ufficiale Suso, ceduto al Siviglia. Via anche il polacco Piatek, destinato all'Hertha Berlino: in questo caso manca ancora l'annuncio, ma il centravanti è già partito alla volta della Germania. Per il post-Suso, i rossoneri continuano a lavorare su Saelemaekers, esterno classe '99 dell'Anderlecht, che ha già rifiutato la corte del Friburgo. Capitolo terzino sinistro: prosegue la trattativa col Nacional per Vina, in alternativa c'è l'ipotesi di un ritorno di Diego Laxalt (che piace anche allo Spartak Mosca). In attesa, congelata momentaneamente la cessione di Ricardo Rodriguez.

In Spagna, Suso affronterà Alessandro Florenzi: l'ormai ex capitano ha salutato la Roma e siglerà nella giornata di domani il contratto che lo legherà al Valencia, dove approda in prestito fino a giugno. In giallorosso arriva Carles Perez, esterno del Barcellona che quest'oggi ha sostenuto le visite mediche di rito; qualche complicazione invece per Gonzalo Villar. Anche il classe '98 è a Roma, ma non è ancora arrivato l'ok definitivo da parte dell'Elche. Saluta Celar, in prestito al Cittadella.

Le prossime ore saranno decisive per capire il futuro di Emre Can: la Juventus ha già un'intesa di massima col Borussia Dortmund, ma i bianconeri aspettano ancora un'offerta ufficiale da parte dei gialloneri per dare il via libera alla cessione del tedesco. Nel caso di fumata bianca, per una cifra tra i 25 e 30 milioni di euro, sarà da capire se la Vecchia Signora vorrà reinvestire questa cifra su un sostituto. Rebus Pjaca: il croato sembrava destinato al Cagliari, ma l'affare è al momento in standby e sull'ex Fiorentina c'è l'inserimento della Sampdoria.

Chiuso il mercato in casa Inter: lo ha spiegato l'ad Marotta, che ha escluso nuovi innesti dopo Eriksen. Sfuma così l'ipotesi Olivier Giroud, che però potrebbe comunque approdare in Italia: oltre al Tottenham, ci pensa infatti la Lazio, che ha già un'intesa di massima col Chelsea. In alternativa, i biancocelesti (che hanno definito la cessione di Valon Berisha al Fortuna Dusseldorf) sceglieranno tra Lamin Jallow e Cedric Bakambu. Tornando a Giroud, molto dipenderà dal futuro di Dries Mertens: il Chelsea ha infatti individuato nel belga del Napoli il giocatore giusto per prendere il posto del francese. Il problema? La resistenza di De Laurentiis, che per Mertens avrebbe chiesto addirittura 47 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza a fine stagione. Il patron del Napoli sembra inoltre convinto di proporre il rinnovo a Gennaro Gattuso e continua a lavorare per rinforzare la squadra a disposizione di Ringhio: la priorità è un terzino sinistro, tra l'attesa per capire cosa succederà con Ricardo Rodriguez e la nuova virata su Tsimikas, laterale greco dell'Olympiacos. Per giugno, il Napoli è sempre più vicino a chiudere con la SPAL per Andrea Petagna: affare da 18 milioni complessivi, il bomber dovrebbe rimanere a Ferrara fino al termine della stagione. Kumbulla ha fatto sapere, al Napoli quanto all'Inter, di voler aspettare l'estate per prendere una decisione definitiva.

A Verona, oltre al giovane Marash, c'è anche Sofyan Amrabat, obiettivo prioritario della Fiorentina per giugno: vicinissima l'intesa col giocatore, c'è da convincere l'Hellas Verona che proprio col Napoli ha invece da tempo un accordo di massima. Nell'immediato, i viola sono tra i club più attivi: accordo col Genoa per Christian Kouamé, a 10 milioni di euro più bonus. Passi avanti per Alfred Duncan: nella giornata di giovedì vi sarà un nuovo incontro col Sassuolo per sbloccare in via definitiva l'arrivo del centrocampista. E sulla fascia sinistra, con Maxi Olivera che saluta nuovamente, è stato chiesto Domenico Criscito al Genoa: apertura dei rossoblù. Il capitano dei liguri rappresenta un'alternativa a Igor, per il quale c'è un discorso impostato da tempo con la SPAL, che in cambio potrebbe accogliere il centrocampista francese Eysseric (gli emiliani trattano anche Castro col Cagliari).

Proprio il Genoa, oltre ad aver annunciato il ritorno di Andrea Masiello dall'Atalanta, ha chiuso altre operazioni di alto spessore nella giornata di oggi: concluso in modo positivo il supplemento di visite per Iago Falque, il club di Preziosi attende anche Juan Iturbe, che arriverà in Italia nella giornata di venerdì. E poi dal Lille è praticamente fatta per l'arrivo di Adama Soumaoro, difensore centrale classe '92, capitano della squadra francese. Ben avviata anche la trattativa con la Fiorentina per Riccardo Sottil, esterno che piace anche al Sassuolo. I neroverdi, peraltro, incassano il forte interessamento del Barcellona nei confronti di Domenico Berardi e domani cercheranno di chiudere per l'arrivo di Caprari dalla Sampdoria. Tornando a Genova, saluta Ionut Radu: il giovane portiere, di proprietà dell'Inter, andrà al Parma che cercava un sostituto per l'infortunato Sepe. E continua a cercarlo in attacco: difficile Llorente, restano vive le piste che portano a Matri e a Pinamonti. Il Cagliari ha accolto il fantasista uruguaiano Gaston Pereiro dal PSV. Ufficialità sparse: l'Atalanta ha salutato Arana, che va al Siviglia e poi in prestito all'Atletico Mineiro. Il Bologna ha prelevato, in prestito dal Potenza, il giovane portiere Sebastian Breza. El Yamiq lascia il Genoa e va al Saragozza. Antonin Barak riparte dal Lecce, dove approda in prestito dall'Udinese. Da Cruz lascia l'Ascoli, dove era in prestito dal Parma, per trasferirsi, sempre con la stessa formula, allo Sheffield Wednesday. Il Trapani prende Kastrati e Pirrello, l'Ascoli accoglie Sernicola. A Empoli va Luka Simic dall'Inter, mentre Elizalde fa ritorno al Pescara. Di Mariano lascia il Venezia per trasferirsi alla Juve Stabia.

PIOGGIA DI UFFICIALITA: BERGWIJN AL TOTTENHAM, BRUNO FERNANDES FINALMENTE AL MANCHESTER UNITED. L'ARSENAL PRENDE PABLO MARI, SOUCEK VA AL WEST HAM. RICKY ALVAREZ TORNA AL VELEZ, OZYAKUP FIRMA COL FEYENOORD. BONY ALL'AL-ITTIHAD, BRUNO GUIMARAES AL LIONE. MONACO, ECCO TCHOUAMENI, WALKER-PETERS IN PRESITO AL SOUTHAMPTON. ALCACER-VILLARREAL, ACCORDO A UN PASSO. BARCELLONA SU RICHARLISON E WILLIAN: L'EVERTON RIFIUTA OFFERTA DA 85 MILIONI PER L'ATTACCANTE. MULLER, FUTURO ITALIANO? TOTTENHAM, BALE IL SOGNO MA IL GALLESE NON VUOLE RIDURSI L'INGAGGIO

Il Tottenham ha reso noto attraverso il proprio sito ufficiale l'acquisto di Steven Bergwijn dal PSV Eindhoven. Contratto fino al 2025 per l'olandese, 22 anni, nazionale olandese.

L'Arsenal si rinforza in difesa. I Gunners annunciano l'acquisto di Pablo Mari, centrale spagnolo proveniente dal Flamengo. 26 anni, il giocatore si trasferisce in prestito fino al termine della stagione, con diritto di riscatto.

Wilfried Bony trova squadra. L'ex attaccante del Manchester City, 31 anni, ha firmato per l'Al Ittihad, club saudita. L'ivoriano era svincolato da luglio, dopo aver lasciato lo Swansea. Contratto fino al 2022.

Accordo Manchester United-Sporting CP per Bruno Fernandes. Il fantasista ex Sampdoria e Udinese si trasferirà ufficialmente in Premier non appena avrà superato le visite mediche e firmato il suo nuovo contratto. Questo, intanto, il comunicato dei Red Devils: "Il Manchester United è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con lo Sporting Clube de Portugal per il trasferimento di Bruno Fernandes".

Tomas Soucek è un nuovo giocatore del West Ham. Il centrocampista ceco, ex obiettivo tra le altre della Fiorentina, arriva in prestito con diritto di riscatto dallo Slavia Praga.

Oguzhan Ozyakup è un nuovo calciatore del Feyenoord. Il centrocampista classe 1992, ex obiettivo tra le altre della Roma, lascia il Besiktas con la formula del prestito fino a giugno. Nazionale turco nonostante la doppia cittadinanza turca-olandese, in questa stagione ha già collezionato 20 presenze con un gol e un assist. Questo l'annuncio:

Ricky Alvarez è tornato al Vélez Sarsfield, club che l'ha lanciato nel calcio che conta e che gli ha permesso di spiccare il volo per l'Europa. L'ex giocatore di Inter e Sampdoria è reduce dall'esperienza in Messico, all'Atlas. 31 anni, il trequartista era svincolato ed è tornato dopo 9 anni nel club che l'ha fatto esordire da professionista.

Jean-Michel Aulas come Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Lione ha annunciato, attraverso il proprio profilo Twitter, l'arrivo di Bruno Guimaraes. La foto pubblicata sul famoso social non lascia spazio a dubbi: il centrocampista classe 1997 posa insieme al connazionale Juninho con la maglia numero 39.

Aurélien Tchouaméni è un nuovo giocatore del Monaco. Attraverso i propri canali ufficiali, il club del Principato ha annunciato l'arrivo del centrocampista camerunese. Proveniente dal Bordeaux, ha firmato fino a giugno 2024.

Kyle Walker-Peters è un nuovo calciatore del Southampton. Il laterale classe 1997 lascia il Tottenham con la formula del prestito fino a giugno dopo aver collezionato solamente cinque presenze in questa prima parte di stagione.

Real Madrid e Tottenham continuano a lavorare per un clamoroso colpo last minute, il ritorno a Londra di Gareth Bale. Secondo la stampa britannica, però, l'esterno gallese non sarebbe troppo convinto: il 30enne non sarebbe disponibile a ridursi l'ingaggio, anche considerato che il suo (ricchissimo) contratto con le merengues scadrà nel 2022.

Il suo sogno era quello di tornare al Valencia, ma alla fine Paco Alcácer dovrebbe trasferirsi al Villarreal. L'attaccante, secondo As, sarebbe vicino alla firma del suo nuovo contratto e potrebbe essere annunciato ufficialmente nelle prossime ore. Gli spagnoli pagheranno 23 milioni di euro al Borussia Dortmund per colui che andrà a sostituire Karl Toko Ekambi.

L'Everton ha rifiutato un'offerta da ben 85 milioni di euro presentata dal Barcellona per Richarlison. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, il club del Merseyside non vorrebbe infatti cedere il suo talento brasiliano per nessuna cifra, almeno in questa sessione di mercato. Il Barça cerca un attaccante dopo l'infortunio di Luis Suarez e il classe '97 Richarlison, autore di 10 gol in 27 presenze stagionali finora, sarebbe stato sicuramente una scommessa interessante.

Secondo quanto riportato dalla Bild Thomas Muller starebbe considerando un trasferimento in estate, nonostante Hansi Flick lo stia impiegando con continuità. 30 anni, l'attaccante bavarese ha trascorso tutta la sua carriera al Bayern Monaco e potrebbe cercare nuovi stimoli altrove nonostante un contratto in scadenza nel 2021. Il quotidiano fa sapere che club inglesi e italiani hanno manifestato già interesse.