Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 29 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Il Napoli ha mosso passi importanti verso Mauro Icardi. Ieri a Milano, nella sede della Lega, il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis e l’ad Chiavelli ha incontrato l’ad nerazzurro Beppe Marotta, un'occasione giusta per intavolare una trattativa o almeno per iniziare a sondare in maniera ufficiale il terreno.

I partenopei, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, stanno pensando di giocare d’anticipo per arrivare prima della Juventus. Gli azzurri partono da una situazione apparentemente di vantaggio ma non è detto che questo sia sufficiente perché sulla strada che porta alla firma sui contratti gli ostacoli non mancano.

Il principale è legato alla valutazione del cartellino: il club milanese inizialmente chiederà 80 milioni, soldi che De Laurentiis difficilmente metterà sul tavolo, magari proporrà una contropartita tecnica come Milik, che però non intriga l'Inter.

Rilancio dell'Inter, che è a un passo dalla chiusura dell'accordo con la Roma per l'acquisto di Edin Dzeko. Il club nerazzurro ha messo sul piatto 15 milioni di euro per l'acquisto del centravanti bosniaco, avvicinandosi così sensibilmente alla richiesta della Roma.

Pazza idea in casa Napoli. Secondo quanto riporta il portale informabetis.com, gli azzurri in queste ore sarebbero piombati infatti su Giovani Lo Celso. Fantasista del Betis, l'ex Paris Saint-Germain sembrava da settimane a un passo dal Tottenham, che non è ancora riuscito però a soddisfare le richieste economiche dei biancoverdi. Ecco, dunque, l'inserimento a sorpresa del club partenopeo, che avrebbe già presentato un'offerta per il talento argentino classe 1996, diventato adesso la prima alternativa a Pepé e James Rodriguez. Il calciatore - si legge - ha già parlato con Ancelotti, che gli ha trasmesso sensazioni molto positive sulla piazza campana.

Paulo Dybala e la Juventus, due strade che potrebbero separarsi in questa sessione di mercato. Anche se l'edizione odierna de Il Corriere di Torino spiega come in realtà la volontà dell'attaccante argentino sarebbe quella di rimanere e di misurarsi con il nuovo corso Sarri. Giovedì il giocatore rientrerà a Torino, e per prima cosa ci sarà occasione per confrontarsi sia con l'allenatore che con la società. La Joya, però, avrebbe deciso: niente addio, a meno di non essere messo ufficialmente alla porta. Il giocatore è ambito da mezza Europa: dal Manchester United fino al Tottenham, passando per il PSG.

Non si sblocca la trattativa Milan-Atlético Madrid per Angel Correa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport le parti restano ferme nelle loro posizioni, con i rossoneri a offrire 40 milioni più bonus e i colchoneros che ne chiedono almeno 50. L'affare non decolla ma considerato che l'argentino resta la prima scelta per il ruolo di trequartista/seconda punta, non è ancora tramontato.

Settimana decisiva per il futuro di Sergej Milinkovic-Savic, secondo Il Messaggero: nelle prossime ore è infatti attesa una mossa ufficiale da parte del Manchester United per il centrocampista serbo, col presidente Lotito che ha fatto sapere di non voler scendere dalla richiesta di 90-95 milioni bonus compresi.

I Red Devils restano la squadra maggiormente interessata al giocatore, soprattutto nell'ottica della possibile sostituzione di Paul Pogba. Sullo sfondo resta il PSG, con Tare e Lotito che sperano nel rilancio parigino per alzare il prezzo.

La Lazio continua a valutare i profili per l'eventuale sostituzione di Sergej Milinkovic-Savic ed il primo nome in assoluto resta quello di Yusuf Yazici del Trabzonspor. Con gli agenti del giocatore la base di accordo esiste già, mentre il club turco continua a chiedere 20 milioni più il 20% sulla futura rivendita per il cartellino. Su Yazici però c'è anche il Lille che avrà presto a disposizione circa 100 milioni derivanti dalla cessione di Pépé.

Dal mal di pancia che strizzava l'occhio al Napoli, al prossimo rinnovo di contratto. Dovrebbe essere questo il percorso che Josip Ilicic, trequartista sloveno dell'Atalanta, compirà nel giro di pochi giorni. L'ex Fiorentina, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe firmare il prolungamento con la Dea fino al 2023, con un ingaggio da 2 milioni di euro (tra parte fissa e bonus).

Arrivano importanti notizie dalla Germania sul fronte Kevin-Prince Boateng. Secondo quanto riferito dalla Bild, l'attaccante ghanese avrebbe infatti comunicato all’Eintracht Francoforte di non voler tornare in Bundesliga perché intenzionato a giocare ancora in Italia. Inevitabile, dunque, che la pista da seguire adesso sia quella che potrebbe portare Boateng alla Fiorentina, club interessato all’ex Milan come ha confermato oggi lo stesso Pradè.

Ivan Rakitic può lasciare il Barcellona e il Manchester United non vuole farsi sfuggire una ghiotta occasione. Come riportato dal quotidiano iberico Sport, i red devils si stanno muovendo sul mercato per poter far fronte ad un’eventuale cessione di Paul Pogba. Il centrocampista croato rientra nei piani di Solskjaer, dunque potrebbero esserci eventuali offensive nei prossimi giorni.

Wissam Ben Yedder ha rifiutato la Cina. L'attaccante francese di proprietà del Siviglia, secondo quanto riportato da L'Equipe, ha rifiutato un'offerta da parte del Beijing Sinobo, ben 12 milioni di euro netti a stagione. Il calciatore del club andaluso non vuole farsi sfuggire l'opportunità di giocare l'Europeo con la Francia. La Roma, squadra interessata a Ben Yedder, rimane in attesa: i giallorossi potrebbero tentare l'offensiva nei prossimi giorni.

Arthur Masuaku rinnova il proprio accordo con il West Ham fino al 2024. All'interno del nuovo accordo, si legge sul sito ufficiale degli hammers, è stata inserita una clausola che permette al giocatore di estendere ulteriormente il contratto per altri due anni. L'esterno mancino della Repubblica Democratica del Congo è arrivato a Londra nel 2016, dopo l'avventura con la maglia dell'Olympiacos.

Nonostante le voci di mercato Neymar continua ad allenarsi con il gruppo. Il talento brasiliano si sta allenando con la squadra durante la tournée in Cina, in attesa delle mosse del Barcellona. I blaugrana, infatti, stanno cercando di capire come imbastire la trattativa per poter riportare in Liga il calciatore verdeoro. Non sarà una trattativa semplice, il tutto dipenderà anche dalle richieste del club parigino.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Patrice Evra ha annunciato di aver abbandonato definitivamente il calcio giocato: "La mia carriera da calciatore è ufficialmente terminata. Avevo iniziato nel 2013 il corso per la licenza UEFA B di allenatore. Ora lo voglio finire per passare all'UEFA A. Insomma, tra un anno e mezzo sarò pronto per dirigere una squadra. D'altronde Sir Alex Ferguson ha pronosticato che due dei suoi calciatori sarebbero stati tecnici di livello: Ryan Giggs e Pat Evra". L'ultima esperienza da calciatore per il francese, classe 1981, è stata nel 2018: 5 presenze con la maglia del West Ham.