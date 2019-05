Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 29 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

"Con grande soddisfazione posso confermare che il rapporto fra l’Atalanta ed il nostro allenatore Gian Piero Gasperini prosegue”. A dichiararlo tramite il sito ufficiale del club è il Presidente dell'Atalanta Antonio Percassi che aggiunge: "Un percorso di crescita che va avanti con l’obiettivo di dare continuità a quanto di importante è stato costruito in queste ultime tre stagioni. E proprio in virtù di questo momento storico che sta vivendo la nostra Società ci sarà anche un ulteriore maggior coinvolgimento di mio figlio Luca in tutti quelli che sono gli aspetti di natura tecnica legati alla Prima squadra. Non posso ora che augurare a tutti buon lavoro e come sempre forza Atalanta".

Sembra essere il Bayern Monaco, al momento, il club più interessato a Paulo Dybala. Per l'attaccante argentino, scrive oggi il Corriere dello Sport, i bavarese avrebbero stanziato un investimento da 80 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore che, complice l'arrivo di CR7 a Torino, ha concluso la propria stagione in maniera tutt'altro che esaltante. Un'offerta che, al tempo stesso, potrebbe comunque non bastare. Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo, infatti, la Juventus valuterebbe una cessione della Joya soltanto di un'offerta da 100 milioni di euro.

Simone Inzaghi è tra i candidati per la panchina del Milan che verrà. 'SportMediaset' rivela che Paolo Maldini - che in questi giorni sta riflettendo sulla proposta di Gazidis di diventare il nuovo direttore tecnico - ha dato il suo parere favorevole all'ingaggio dell'allenatore attualmente alla Lazio.

C'è però da superare lo scoglio Lotito. Inzaghi ha un altro anno di contratto col club biancoceleste e il numero uno della società capitolina vorrebbe trattenerlo: a Inzaghi è già stato proposto un rinnovo di contratto da 2.5 milioni di euro netti a stagione, ma il tecnico emiliano - per il momento - non ha dato risposta.

Il centrocampista francese Tiemoué Bakayoko, riporta 'Sportmediaset', è stato proposto all'Inter per la prossima stagione. In forza al Milan nell'ultima stagione ma di proprietà del Chelsea, il calciatore classe '94 è stato proposto alle stesse condizioni che un anno fa permisero il suo passaggio nel club rossonero: prestito oneroso a cinque milioni di euro con diritto di riscatto.

Il Napoli continua a trattare con il Boca Juniors l'acquisto di Agustin Almendra e secondo quanto riportato da Radio Marte il problema per concludere l'operazione è legato alla tassazione sul trasferimento. Le cifre sono molto alte e di conseguenza anche le imposte e le parti stanno lavorando proprio su questo. Netto o lordo - In parole povere, il Napoli vorrebbe includere le tasse nella cifra che verserà nelle casse del Boca mentre gli argentini vorrebbero che la cifra pattuita fosse calcolata al netto, quindi tasse escluse. Resta comunque ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione.

Nonostante la convinzione di continuare il rapporto con Simone Inzaghi, Claudio Lotito sta lavorando ad un eventuale piano b per la panchina. Molti i nomi al vaglio del presidente della Lazio, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Piace Rolando Maran del Cagliari, così come Marco Giampaolo in uscita dalla Sampdoria e lo stesso Gennaro Gattuso fresco di addio al Milan. Da non escludere anche un ritorno per i biancocelesti: quello di Stefano Pioli, allenatore che alla guida dei capitolini ha centrato il traguardo Champions League nel 2015 nonché la finale di Coppa Italia. Sul fronte esterno, invece, spiccano Sergio Conceiçao del Porto e Paulo Fonseca dello Shakhtar Donetsk.

Due anni a Formello con 71 presenze complessive e 15 gol. Ora Felipe Caicedo potrebbe salutare la Lazio, nonostante la scadenza contrattuale fissata nel giugno 2020. Il freepress Leggo scrive che l'ex Espanyol ha deciso di non rinnovare e cerca una squadra che gli garantisca una maglia da titolare. L'ultimo finale di stagione gli ha garantito la giusta visibilità potrebbe tornare in Spagna, senza escludere una soluzioen in Cina o negli Emirati Arabi.

Quale futuro per Fabio Quagliarella? La Gazzetta dello Sport scrive che la Sampdoria sa benissimo come tanta grazia calcistica meriterà presto nuove attenzioni, nonostante il contratto siglato qualche mese fa fino al giugno 2020. A prescindere dalla partecipazione o meno a Euro 2020 con la Nazionale di Roberto Mancini, l'attaccante nato a Castellammare di Stabia - scrive la rosea - sogna di vivere un’esperienza calcistica a stelle e strisce, a meno che non cambino nel frattempo i suoi programmi. Il Napoli ci pensa. Il club azzurro non ha contattato la dirigenza blucerchiata, ma le lusinghe pubbliche hanno quantomeno irritato l’ambiente ligure. Per il momento, però, Quagliarella è fondamentale per la Sampdoria del presente, anche per la sua influenza sulla crescita dei giovani.

Molto vicina la conferma di Igor Tudor: l'Udinese ha praticamente preso la sua decisione ed è una decisione diversa rispetto a quella di un anno fa, quando al tecnico croato fu dato il benservito dopo la salvezza. Il club friulano è intenzionato ad andare avanti col manager classe '78, subentrato a Davide Nicola nel mese di marzo: decisiva la riunione andata in scena quest'oggi nella quale erano presenti Gino Pozzo, Daniele Pradè e lo stesso allenatore.

Tris di rinnovi in casa Parma. Come comunicato dal club, infatti, sono stati ufficializzati i prolungamenti di contratto di Gagliolo, Iacoponi e Frattali.

Maurizio Sarri sul suo futuro dopo la vittoria dell'Europa League per 4-1 contro l'Arsenal. "Negli ultimi venti giorni sono stato dato per certo alla Roma, poi dato per certo al Milan e ora dato per certo alla Juve. Fin che sono cose che leggi sui giornali non fanno nessun effetto. Mi fa piacere che il Napoli come società e nella persona del presidente mi abbia fatto i complimenti, non avevo dubbi sarebbe successo. I napoletani sanno benissimo l'amore che provo per loro e sanno benissimo che l'anno scorso ho scelto l'estero per non andare direttamente in un'altra squadra italiana. Sanno che il rispetto da parte mia l'avranno sempre. Poi la professione ti porta a fare un altro tipo di percorso ma questo non cambiare assolutamente nulla nel rapporto con Napoli città, Napoli tifoseria e il calcio Napoli".

Questo il comunicato ufficiale del club: "La Società Parma Calcio 1913 comunica di aver perfezionato nei mesi scorsi il rinnovo dei contratti di Simone Iacoponi (fino al 30.06.2022), Pierluigi Frattali (fino al 30.06.2021) e Riccardo Gagliolo (fino al 30.06.2022).

La finale di Europa League potrebbe essere l'ultima partita con la maglia del Chelsea di Eden Hazard. Il fantasista belga, arrivato a Londra nell'ormai lontano 2012, sarà il primo colpo del Real Madrid di Zinedine Zidane. Secondo le informazioni riportate da As, sarebbe stata fissata la presentazione per lunedì. Il suo acquisto sarà solo il primo di una lunga lista: Perez ha già bloccato Jovic e Mendy.

Il Siviglia è prossimo a nominare il nuovo allenatore. Marca scrive che il favorito è Julen Lopetegui, ex tecnico del Real Madrid e della nazionale spagnola. Il ds Monchi ha già presentato il progetto tecnico all'ex ct della roja, pronto ad accettare il contratto che a breve gli sarà sottoposto. L'ex mister del Porto, dunque, è pronto a rientrare in pista dopo le amarezze del 2018.

L'Arsenal ha individuato il rinforzo per la prossima stagione sulla corsia destra di difesa. Secondo France Football è avviata la trattativa col Paris Saint-Germain per Thomas Meunier, ventisette esterno che sarebbe pronto a volare in Premier League durante le prossime settimane per trovare l'accordo e firmare il contratto che lo legherà ai gunners. Lichtsteiner in uscita. L'ingaggio di Meunier mette alla porta l'ex Juventus e Lazio, sotto contratto con i londinesi fino al prossimo 30 giugno. Lo svizzero, dunque, sarà libero di accordarsi con un altro club liberando il posto per il belga.

Il West Ham, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato che l'attaccante Andy Carroll e il portiere Adrian lasceranno il club alla scadenza dei loro contratti, il 30 giugno 2019. Insieme a loro, lasceranno la società londinese anche il centrocampista Samir Nasri e l'attaccante spagnolo Toni Martinez.

Il terzino classe '98 Marco Friedl proseguirà la sua carriera al Werder Brema. Dopo gli ultimi sei mesi in prestito, il giovane laterale ha concordato col Bayern Monaco la permanenza nella società biancoverde per continuare a giocare con continuità.