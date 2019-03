Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 29 marzo

© foto di Insidefoto/Image Sport

SAMPDORIA, FERRERO SMENTISCE CESSIONE DEL CLUB. MILAN, SCARONI NON ESCLUDE ADDIO A SAN SIRO. NAPOLI, KOULIBALY NEL MIRINO DEL REAL MADRID. INTER, LA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS PUO' SALVARE SPALLETTI. ROMA, OLSEN SUL MERCATO

Massimo Ferrero, parla al termine del CdA di oggi, nel quale non si è parlato di cessione del club. Per il patron blucerchiato anzi l'addio al club non è neanche contemplato: "Ripeto, è un CdA dettato dalle regole del calcio: abbiamo fatto il CdA per il bilancio, domani o dopodomani verrà pubblicato. Attivo o passivo? Perchè la Samp è così ambita? Perché ho lavorato bene. State facendo fare una brutta figura a Vialli, questo lo voglio dire, che è stata una bandiera della Samp ed è una bravissima persona. Rimango allibito dal fatto che non smentisca, ma perché? Io non ho trattato con nessuno. Ho dato un numeretto e se c'è qualcuno interessato si faccia avanti, ma devo sapere chi è questo qualcuno perché non vendo ad un fondo avendo messo cinque anni di sangue in questo club. Dieci campi di calcio nuovi, abbiamo preso insieme al Genoa il Ferraris, a giugno ci sarà il centro sportivo nuovo, supereremo la Pinetina. Pensiamo a giocare con il Milan che abbiamo una partita importante. Smentisco totalmente l'esistenza di una trattativa, smentisco tutto. Si erano affacciati qualche tempo fa ma io non ho bisogno né voglia di vendere la Sampdoria, c'è MedioBanca come advisor e se qualcuno è interessato vada da lui. I tweet di Mantovani? Chiedetelo a lui, io non ce l'ho Twitter, io mi alzo alla mattina e vado a lavorare".

Durante l'evento a San Siro dal titolo Il Foglio a San Siro, Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, ha dichiarato su San Siro: "Il calcio non è nostro, non è dei presidenti, ma dei tifosi. Lo stadio San Siro non è solo dei tifosi di Inter e Milan, ma è il più importante stadio italiano. Le componenti troveranno la modalità per tenere intatto un simbolo, un tempio. E' chiaro ed evidente che nella nuova logica i ricavi da stadio sono il motore economico vero e reale dei club, questo è il vero punto su cui dobbiamo riflettere. Il gap con altre leghe non è legato alle capacità tecniche di giocatori e allenatori ma - ha proseguito - è vincolato alle strutture. Si parla di 'smart arena' con spazi funzionali, per questo la Lega e le politiche territoriali hanno un problema, e il caso di Roma è emblematico. L'esperienza della Juventus è quella che ha indicato la strada, ma è un progetto che risale a 15 anni fa. Personalmente ritengo che sia complicato condividere lo stadio, anche perché le storie delle due dirigenze milanesi sono differenti. La verità è che purché si faccia va bene tutto, questa città ha bisogno di un nuovo stadio. E ogni giorno in cui ne continuiamo a parlare è un giorno perso".

Intervenendo dal palco della sala executive di San Siro, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato della posizione del club rossonero relativa al tema stadio. "Vorrei partire parlando di un percorso logico, cioè quello che Inter e Milan stanno percorrendo. Per vincere nel mondo del calcio bisogna avere dei buoni giocatori che costano cari, quindi servono profitti. Sembra banale ma qualcuno non pensa a questo. Con il Fair-Play Finanziario non può esserci più patron che mette l'assegnone, non è possibile. Per comprare calciatori e pagarli servono dei ricavi e dei profitti. Cosa sta succedendo nel calcio italiano? Io parlo del Milan ma è un discorso che coinvolge quasi tutti. I nostri ricavi sono fermi al palo, il Milan ha fatturato 203 milioni come nel 2003 ma siamo nel 2018, in 15 anni quindi sono stati registrati zero ricavi in più. Il Real avvicina il miliardo di euro, per arrivare lì dobbiamo fare il percorso che hanno fatto loro: serve uno stadio efficiente e moderno, si va lì non solo per vedere la partita. Allo stadio bisognerebbe andare anche per altre attività. Al Bernabeu ci sono sette ristoranti che lavorano 7 giorni su 7, un concetto diverso dal nostro. Noi dobbiamo fare lo stesso percorso che gli altri hanno fatto 15 anni fa, dotandoci di una struttura moderna dove si possa fare shopping e restarci per ore, fare quello che hanno fatto gli altri: avremo ricavi più alti, pagare calciatori, andare in Champions e magari vincerla. All'interno di questo background, Inter e Milan sono alleati in questo progetto: avere uno stadio in due è più efficiente, economico. Tutto quello che dico viene da uno studio fatto da consulenti mondiali. Se San Siro è ristrutturabile e renderlo come gli stadi di Arsenal e Manchester City? Proprio possibile come l'Emirates no perché la nostra è una struttura esistente, non si può ottenere la stessa efficienza ma teoricamente si potrebbe. Quello che ci frena è che ci sarebbero grandi lavori con due gare a settimana da giocare, quindi dovremmo lasciare San Siro e andare in trasferta a Parma, Verona o Varese. Abbiamo questa volta? Non credo proprio. La disputa ideologica del 'San Siro sì, San Siro no' a mio parere non ci porta da nessuna parte. Bisogna capire cosa si può fare su questo terreno. Non escludo che noi ce ne andiamo da San Siro, la nostra esigenza è di avere uno stadio fatto bene. Lo stadio è l'ingrediente fondamentale del nostro prodotto, andate a vedere lo stadio del Bayern Monaco e capirete che siamo su due mondi differenti. L'unico club in Italia ad avere uno stadio simile è la Juve, che fattura 500 milioni e non 203. Ovviamente bisogna creare anche sponsorizzazioni, come ha fatto proprio il Bayern. I risultati sportivi sono il frutto del denaro che si mette in una squadra, che a loro volta sono il frutto dei profitti e dei ricavi che si fanno. Bisogna concentrarci su questo. Abbiamo due montagne da scalare: risultati sportivi e risultati economici, che vanno avanti insieme. Gli altri lo hanno capito molto prima di noi", ha detto Scaroni.

Biourou Kean, padre di Moise, attaccante classe 2000 della Juventus, torna a parlare del figlio nel corso di un intervento alla trasmissione radio La Zanzara: "Non so perché mio figlio parla così, non lo so. Non è semplice, ma c’è qualcuno sotto. Mio figlio non può dire questo. Io lo conosco, è un ragazzo tranquillissimo. C’è qualcuno che gli sta montando la testa, non so se per difendere, non lo so proprio. Lui dice che deve tutto alla madre? Si, ma io ho la coscienza tranquillissima. Sono io che lo portavo agli allenamenti a Torino. Mi dispiace che sia andata così. Ma so che mio figlio non può dire queste cose. Sono sette anni che non lo vedo. Lo vedo solo in televisione. C'è stato un disastro familiare, ma sono cose private. Ma so che lo amo sempre e lui ama me. La storia dei trattori? La mamma voleva portarlo in Inghilterra. La Juventus mi ha chiamato per bloccare il ragazzo. Io ho chiesto, se lo blocco questa firma come padre, cosa mi date? Loro hanno risposto, basta che firmi, ti daremo quello che chiedi. Io ho detto loro che come agronomo sto preparando il mio progetto. Avevo bisogno di un trattore o un mietitrebbia per lavorare e mietere. E loro hanno risposto che non ci sono problemi. A me i soldi non servono. A me serve soltanto il trattore per andare a lavorare".

Cristiano Ronaldo torna in campo contro l'Ajax? Questa è la domanda rivolta ad Andrea Agnelli, presidente della Juventus che ha parlato dal palco della sala executive di San Siro. "Cristiano Ronaldo sta bene. La fortuna della Juve è quella di avere una rosa importante, la consapevolezza di poter contare su 25 calciatori di qualità. Poi, indubbiamente Cristiano è il migliore al mondo. Se ce l'hai in campo, dà sicurezza in più. Bisogna essere attenti con gli infortuni. Per rischiare con una gara, si rischia di compromettere il finale di stagione. Mancano due mesi e mezzo al finale di stagione, è più importante tutelare la fine dell'annata rispetto a una singola gara", le sue parole.

Juventus-Barcellona potrebbe essere la finale di Champions League, mentre il duello in sede di mercato è già iniziato. Tuttosport scrive che la sfida è partita per Matthijs de Ligt, difensore dell'Ajax e della nazionale olandese seguito anche dal Paris Saint-Germain e dal Bayern Monaco. Il calciatore sarebbe affascinato dalla soluzione blaugrana, come spesso accade per i calciatori orange, ma i bianconeri non mollano la presa e proveranno a battere l'agguerrita concorrenza. Juve e Barça duellano anche per Paul Pogba, centrocampista del Manchester United che deve chiarire il proprio futuro: il francese potrebbe tornare a Torino oppure ascoltare le sirene catalane ma, alla fine, potrebbe anche restare all'Old Trafford.

Toby Alderweireld nel mirino della Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici starebbe studiando da vicino il centrale del Tottenham che ha il contratto in scadenza nel 2020, dopo che gli Spurs hanno attivato nel gennaio scorso l'opzione unilaterale per il suo rinnovo per un anno. Sull'accordo è però prevista una clausola da 25 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro e la Juve sta facendo le sue valutazioni. Il belga piace anche al Manchester United.

Kalidou Koulibaly prima scelta del Real Madrid in caso di addio a Varane: titola così a tutta pagina AS quest'oggi, mettendo in risalto l'obiettivo numero di Zidane per la difesa del futuro. Non solo: stando al quotidiano iberico, José Ángel Sánchez, managing director delle merengues, avrebbe già avuto un colloquio con l'agente del difensore senegalese del Napoli a Valdebebas.

Luciano Spalletti e Beppe Marotta non hanno partecipato al vertice con gli scout nerazzurri andato in scena ieri ad Appiano Gentile alla presenza di Piero Ausilio. Tanti i file aperti dagli 007 interisti, con Tuttosport che sottolinea alcuni nomi in particolare. Durante la riunione il ds nerazzurro ha dato poi i “compiti” da svolgere nelle prossime settimane e le future relazioni saranno quelle forse più importanti perché anticiperanno l’inizio del mercato. Fra i ruoli più delicati, quello di terzino destro dove probabilmente il portoghese Cedric non verrà riscattato dal Southampton per 11 milioni.

Beppe Marotta, amministratore dell'Inter, ha parlato sul palco durante l'evento Il Foglio a San Siro, affrontando vari temi, dal nuovo stadio al caso Icardi e le ambizioni della società nerazzurra: "Il calcio è un modello d’impresa che richiede figure molto specifiche, dirigenti in grado di lavorarci dentro. Manca al momento quella capacità d’innovazione. Allenatori? Ne ho avuti tantissimi. Nei miei ormai 42 anni di militanza in club sportivi, qualche tecnico l’ho anche esonerato. Negli ultimi anni la figura dell’allenatore si è evoluta: inizialmente dirigeva gli allenamenti in giacca e cravatta, quando negli anni '50 non esistevano neppure le panchine. Oggi un tecnico deve saper strutturare uno staff che molto spesso raggiunge i dieci elementi. La competenza è importante, non basta più essere bravi tatticamente e tecnicamente, ma è necessario anche possedere capacità gestionali. Io sono un tifoso del calcio. Abitando vicino allo stadio di Varese, che quando ero bambino militava in Serie A, non potevo non innamorarmi di questo sport. Vorrei sempre che i calciatori fossero felici del momento che stanno vivendo, di giocare per la loro squadra.

C'è ancora distanza tra domanda e offerta per il rinnovo di Elseid Hysaj fino al 2024. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: la prima volontà dell'entourage dell'albanese è quella di eliminare la clausola rescissoria valida per l'estero da 50 milioni. Il Napoli propone rinnovo a 2,5 milioni a stagione, chi cura gli interessi di Hysaj ne chiede 3 netti all'anno. Distanza minima che potrebbe ridursi ulteriormente quando le parti torneranno ad aggiornarsi. Sullo sfondo l'Inter che è molto interessata al calciatore.

Un'annata al top per Eddy Salcedo e il rischio di un nuovo caso Zaniolo che l'Inter vuole assolutamente evitare. Questo perché Borussia Dortmund e Monaco erano presenti al seguito dell'Under 19 azzurra, nelle ultime uscite, pronte ad approfittare di un'eventuale occasione. La situazione, infatti, ancora non è del tutto definita per il futuro: l'Inter ha il diritto di riscatto a 8 milioni di euro dal Genoa: in estate dovrà decidere cosa fare ma quel che filtra dal club è l'assoluta intenzione di tenerlo. 10 gol in 18 gare in Primavera da 2001, allenandosi anche in prima squadra: l'Inter ha già deciso cosa fare e presto si siederà al tavolo col Grifone.

Analizzando il presente e il futuro di Luciano Spalletti all'Inter, Tuttosport sottolinea come il traguardo minimo ad oggi per il tecnico sia quello di finire fra i primi quattro in A, possibilmente almeno terzo per migliorare il piazzamento della scorsa stagione. Spalletti - si legge -, non è infatti ancora fuori dai giochi, anzi. Centrare la Champions gli darebbe l’opportunità di provare a onorare il contratto fino al 2021, non fosse altro perché esonerarlo a fine stagione significherebbe per l’Inter dovergli pagare 20 milioni. Le prossime settimane comunque saranno decisive, ma Conte rimane il primo nome sulla lista di Marotta nel caso si arrivi al cambio di allenatore.

Andrea Ranocchia e l’Inter, avanti insieme. Fiducia sul prolungamento del contratto. Gettate le basi per rinnovare fino al 2021.

Ole Gunnar Solskjaer spinge Antonio Conte alla Roma. Questa la ricostruzione fatta dal QS di questa mattina che vede adesso l'ex tecnico di Juve e Chelsea come favorito numero uno per la panchina giallorossa, visto che Pallotta vuole un allenatore di primo livello che potrebbe proprio essere l'ex ct, preferito rispetto a Maurizio Sarri.

Robin Olsen rischia di vedere chiusa la propria esperienza in Italia dopo solo un anno. I giallorossi hanno messo lo svedese sul mercato, con il Watford che ha pronta un'offerta per portarlo in Premier League.

BARCELLONA, COUTINHO VUOLE ANDARSENE E IGHALO SVELA IL RIFIUTO AI BLAUGRANA.

SARRI BLOCCA HUDSON-ODOI. BAYERN, PAZZA IDEA MOURINHO

"Cou medita irse", scrive Sport nella sua prima pagina. Il brasiliano del Barcellona, dopo la spesa record per strapparlo al Liverpool, starebbe già pensando di dire addio ai blaugrana. Il giocatore lo avrebbe confessato ai propri compagni di Nazionale, anche se ancora non ne ha parlato col club.

Maurizio Sarri blocca Callum Hudson-Odoi. Almeno a parole. Nella conferenza stampa di oggi, il tecnico del Chelsea ha parlato del giovane esterno offensivo, cercato dalle big di tutta Europa: "Non so dirvi se firmerà o no un nuovo contratto. Ma penso che in ogni caso rimarrà qui".

Idea di lusso per la panchina del Bayern Monaco: secondo quanto riferito dai media tedeschi, il club dell'Allianz Arena starebbe pensando José Mourinho come allenatore del post Kovac. Di recente lo Special One è stato accostanto anche alla Ligue 1.

Marcus Rashford è pronto a firmare un nuovo contratto col Manchester United, allontanando le voci di mercato. Lo riporta Sky Sports, secondo il quale l'attaccante, classe 1997, ha aperto alla permanenza dopo la conferma di Ole Gunnar Solskjaer come allenatore. In scadenza di contratto nel 2020, il contratto ha una clausola per l'estensione per un'ulteriore stagione ma lo United è pronto ad allungare il rapporto.

Odion Ighalo, attaccante nigeriano meteora del calcio italiano (9 presenze in A fra Udinese e Cesena a cavallo delle stagioni 2008-09 e 2010-11) ha dichiarato di essere stato vicino a gennaio niente meno che al Barcellona. Attualmente allo Shanghai Shenhua, Ighalo, 29 anni, ha dichiarato alla BBC: "Il club voleva un attaccante per sei mesi, che avesse già avuto esperienza in Liga. È stato gratificante sapere dell'interesse del Barcellona, ma con tutto il rispetto ero reduce da una stagione in Cina con 21 reti, secondo miglior marcatore. Pensavo di meritare di più, non di essere un giocatore utile per un breve periodo. Per cui abbiamo rifiutato l'offerta. È stata una decisione facile da prendere". Il Barcellona ha poi virato su Kevin-Prince Boateng.

Il PSG irrompe su Ander Herrera. Come si legge su ESPN il club francese avrebbe fatto una super offerta per il centrocampista in scadenza con il Manchester United. Si parla di un triennale da 9 milioni di euro a stagione: una proposta che lo spagnolo difficilmente rifiuterà.