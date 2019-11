Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 29 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Secondo quanto riferito da The Athletic, il Manchester United avrebbe deciso di mollare la pista che porta a Mario Mandzukic, attaccante croato in esubero dalla Juventus. Solskjaer vorrebbe un giocatore pronto subito e, per quanto riguarda il bianconero, preoccupa la totale assenza di presenze in partita dalla scorsa estate a oggi. I Red Devils dunque, potrebbero decidere di investire subito una grossa somma per precedere le concorrenti per Haaland.

L'appuntamento per la vera trattativa di rinnovo di Lautaro Martinez è previsto alla fine del mercato invernale e il Corriere dello Sport prova a parlare di cifre, relativamente a quella che sarà la prima offerta dell'Inter. Secondo il quotidiano Marotta e Ausilio metteranno sul piatto uno stipendio da 3,5 milioni di euro a stagione (adesso l'argentino ne prende 2,2 più bonus) ma è probabile che l'entourage del Toro ne chiedano almeno 5, per metterlo alla pari con i top player presenti nella rosa di Antonio Conte.

Secondo quanto riferito da TyC Sport, il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti, sarebbe partito la settimana scorsa per Lima per assistere alla finale di Copa Libertadores e per portare avanti alcuni colloqui con il River Plate per il futuro del difensore classe '96 Lucas Martinez Quarta. Il giocatore - si legge - ha una clausola rescissoria da 22 milioni di dollari.

Non solo l'attacco e Zlatan Ibrahimovic. Il Milan in vista di gennaio pensa anche a rafforzare la propria difesa, soprattutto dopo il ko di Leo Duarte. E come vi abbiamo anticipato su queste pagine, la prima opzione per i dirigenti rossoneri è ancora Merih Demiral della Juventus.

La Gazzetta dello Sport rilancia il nome dell'ex Sassuolo e prova a fare chiarezza sulle eventuali formule: la dirigenza rossonera vuol fare leva sulla volontà di giocare del difensore, ma ad oggi la formula del prestito sembra scontentare tutti. Così si ragiona su basi più articolate: prestito con diritto di riscatto (che potrebbe diventare obbligo), per un investimento che sarebbe diviso in due momenti distinti in modo da spezzare la valutazione di 18 milioni di euro fatta dalla rosea.

Giacomo Bonaventura nel mirino della Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Nazione il club viola è sulle tracce del centrocampista che potrebbe svincolarsi a giugno qualora non dovesse rinnovare con il Milan. Lo stesso numero 5 rossonero si sta per questo guardando intorno e una piazza come quella di Firenze potrebbe essere abbastanza ambiziosa per il suo rilancio dopo mesi e mesi trascorsi in infermeria.

La Fiorentina pensa al mercato e soprattutto al centrocampo, in vista di gennaio. Secondo quanto riportato da La Nazione il club viola continua a monitorare con attenzione Dennis Praet che la scorsa estate si è trasferito dalla Sampdoria al Leicester. I contatti con gli inglesi sono costanti e i rapporti, dopo l'affare Ghezzal sono buoni. Per questo l'operazione potrebbe andare a buon fine sulla base del prestito con diritto di riscatto.

Lorenzo Pellegrini sta vivendo uno straordinario momento di forma, con la maglia della Roma. E anche per questo, scrive la Gazzetta dello Sport, presto arriverà il rinnovo di contratto con la società giallorossa, che nell'occasione toglierà la clausola di rescissione da 30 milioni di euro che nelle ultime sessioni di mercato ha tenuto in ansia tifosi e soprattutto dirigenti.

Possibili uscite in casa Roma. Da Alessandro Florenzi a Juan Jesus fino a Diego Perotti, la società giallorossa potrebbe far partire tre big già a gennaio. Tre opportunità importanti, spiega Sky Sport 24, che il club di James Pallotta è pronto a far partire.

Ultime su Dries Mertens: anche l'Inter sta pensando al giocatore, in caso di mancato rinnovo con il Napoli. In giornata odierna non sono stati fugati tutti i dubbi per il giocatore e non è arrivato un accordo sul rinnovo. Servirà tornare a vedersi ma i nerazzurri, spiega Sky Sport 24, sono alla finestra.

Sky Sport fa il punto su Sofyan Amrabat, centrocampista rivelazione dell'Hellas Verona di Ivan Juric. L'asta prosegue, le squadre sul giocatore sono tante ma il Napoli vorrebbe chiudere la trattativa ora per evitare aste e per averlo poi in estate.

ARSENAL, ESONERATO EMERY: PANCHINA AFFIDATA A LJUNGBERG. ALLEGRI NON VUOLE SUBENTRATO A STAGIONE IN CORSO.

REAL MADRID, PRONTA LA SUPER OFFERTA PER POGBA. BORUSSIA MONCHENGLADBACH, BLINDATO IL PORTIERE SOMMER. EVERTON, RICHARLISON RINNOVA FINO AL 2024. BENFICA, NUOVO ACCORDO ECONOMICO PER RUBEN DIAS

L'Arsenal ha esonerato Unai Emery. Attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, il club inglese ha annunciato di aver assegnato a Freddie Ljungberg la panchina. La leggenda svedese sarà allenatore ad interim.

Difficilmente Massimiliano Allegri prenderà a stagione in corso il posto di Unai Emery, allenatore esonerato dall'Arsenal questa mattina. Secondo Sky Sports UK, l'ex tecnico della Juventus è la prima scelta per la sostituzione del manager spagnolo: già ci sono stati contatti tra le parti, ma Allegri in questo momento vorrebbe portare avanti il suo anno sabbatico e non subentrare a stagione in corso.

Nonostante la crescita di Valverde, che ha convinto Zidane a dargli fiducia a suon di buone prestazioni, il Real Madrid continua a pensare a Paul Pogba. Il centrocampista francese è un pallino di Zizou, che vorrebbe prenderlo già nella prossima finestra di mercato e il club spagnolo sta preparando una super offerta per vincere la resistenza del Manchester United (che chiede circa 180 milioni): secondo il Mirror, potrebbero rientrare nell'affare James Rodriguez e Mariano Diaz, oltre a un conguaglio di circa 80 milioni.

Nuovo contratto per Yann Sommer come il Borussia Monchengladbach. La società tedesca ha blindato il portiere svizzero per altre due stagioni, portando il contratto del trentenne elvetico fino all'estate del 2023.

Marcel Brands, direttore sportivo dell'Everton, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club, in cui ha parlato del momento della squadra e svelato un'importante notizia di mercato: "Tutti all'Everton stiamo lavorando per invertire il trend negativo. Abbiamo un progetto a lungo termine, di cui farà parte ancora Richarlison". Il brasiliano ha firmato il rinnovo fino al 2024.

L'obiettivo (tra le altre) della Juventus, Ruben Dias, ha firmato un nuovo accordo col Benfica. Ad annunciarlo, attraverso i canali ufficiali del club, è stato lo stesso presidente degli encarnados Luis Filipe Vieira. Per il giovane difensore classe '97, nazionale portoghese, stessa durata di contratto (scadenza nel 2024), ma sensibile aumento salariale.