Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 3 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Radja Nainggolan è arrivato a Cagliari per sostenere le visite mediche con i rossoblù. Il centrocampista ritorna in Sardegna dopo le avventure con Roma e Inter. Tanto entusiasmo da parte dei sostenitori cagliaritani: cori e applausi per il ritorno del calciatore belga. Poche parole per il giocatore ormai ex Inter: "Ringrazio il presidente, non è stato difficile scegliere Cagliari”, è quanto raccolto dall'inviato di TMW.

Nella giornata di oggi Juventus e Manchester City potrebbero definire lo scambio Cancelo-Danilo. Paratici domani potrebbe essere in Inghilterra per assistere al Community Shield: c'è la volontà da parte della Juventus di chiudere l'affare. Per Danilo i bianconeri preparano un contratto più lungo a cifre leggermente più basse rispetto a quelle che il giocatore percepisce attualmente al City. Lo riporta Sky.

La Juventus è ancora alla ricerca di una sistemazione per Mattia Perin. Tramontate le trattative con Benfica e Aston Villa adesso - scrive 'Tuttosport' - resta in piedi quella col Monaco. I due club stanno discutendo sulla base di un prestito con diritto di riscatto per un totale di 12-15 milioni di euro.

Paulo Dybala vive questi giorni da recluso nella sua abitazione di Torino in attesa di decidere se accettare la proposta del Manchester United o resistere al pressing della Juventus che lo vuole cedere nel pacchetto per arrivare a Lukaku. E' nervoso e deluso anche se ieri in serata lo ha raggiunto lo storico amico di famiglia divenuto poi suo agente Jorge Antun. A lui ha affidato questa vicenda e con lui deciderà le prossime mosse. Lunedì è atteso per le visite mediche e poi per iniziare gli allenamenti, situazione che i bianconeri vorrebbero evitare sperando in un cambio di rotta e nel sì della Joya ai Red Devils. A riportarlo è La Repubblica.

Mauro Icardi non vuole lasciare l'Inter. L'attaccante, insieme alla moglie Wanda Nara, si era dato come termine per l'addio la fine del mese di luglio e ora ha tutta l'intenzione di restare a Milano, probabilmente per motivi familiari, visto che la coppia pare aspetti un altro figlio. Nessuna intenzione di stravolgere la vita della famiglia e anche l'idea di sfida i nerazzurri e convincere Conte di valere una conferma che però non vede affatto d'accordo l'ambiente interista. Marotta e Ausilio gliel'hanno ribadito un paio di giorni fa, ma lui non ci sente e adesso sarebbe pronto a dire di no anche all'ipotesi Juventus, che fino a oggi pareva quella della possibile "pace". Sullo sfondo resta in piedi il rischio vie legali, con il giocatore pronto a mettere di mezzo gli avvocati nel caso in cui l'Inter dovesse decidere di escluderlo dalle liste Champions e campionato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Lasse Schöne (33 anni) è un nuovo calciatore del Genoa. Il presidente Enrico Preziosi ha condotto in prima persona la trattativa per l'acquisizione del regista danese dell'Ajax, che arriva per 1.5 milioni di euro. Per il calciatore classe '86 un contratto biennale con opzione per la terza stagione legata alle presenze da 1.8 milioni di euro netti l'anno più bonus.

Genoa scatenatissimo sul mercato, come riporta Sky Sport, ha appena chiuso con la Fiorentina per l'arrivo in prestito con diritto di riscatto del centrocampista Riccardo Saponara. L'ex Empoli e Milan torna dunque subito a Genova, ma stavolta dalla sponda rossoblù.

Genoa scatenato sul mercato. Non solo Lasse Schöne, il Grifone è pronto a prendere un altro centrocampista da regalare a mister Andreazzoli. Secondo quanto riportato da Sky infatti, il Genoa starebbe trattando Thiago Maia con il Lille. Centrocampista brasiliano classe '97, il club di Preziosi sta lavorando per prenderlo in prestito con diritto di riscatto fissato ad 11 milioni di euro.

Nome nuovo per l'attacco del Napoli. Il club partenopeo, scrive 'Gazzetta.it', ha allacciato i contatti per Timo Werner, attaccante classe '96 di proprietà del Lipsia. Sedici reti nell'ultima Bundesliga, il calciatore di Stoccarda è in questo momento nome alternativo a quello di Lozano del PSV Eindhoven.

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del Club viola, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore David Hancko all’Athletic Club Sparta Praha Fotbal.

Anche Brendan Rodgers ha confermato che il passaggio di Harry Maguire al Manchester United è praticamente cosa fatta. Quello che diventerà il difensore più costoso della storia del calcio - come riportato dall'emittente di Manchester Utdreport - è arrivato in mattinata al centro tecnico dei Red Devils. L'operazione è stata chiusa per circa 90 milioni di euro e adesso mancano solo gli ultimi passaggi burocratici: visite, firma e annuncio.

Dalla cintola in su l'Arsenal è già una delle migliori squadre di Premier League, ma dopo Nicolas Pépé potrebbe arrivare un altro grande calciatore a potenziare l'attacco. Stando a quanto riferito da Sport, la dirigenza dei Gunners ha in programma un incontro con il Barcellona per provare a strappare il prestito del brasiliano Coutinho, i cui spazi con l'arrivo di Griezmann si sono assottigliati.

Alla fine Kylian Mbappé potrebbe vestire la maglia del Real Madrid. No, non quest'anno, ma secondo L'Equipe Florentino Perez avrebbe in mente una strategia per acquistarlo tra un anno, il prossimo giugno. In realtà - si legge - ci aveva provato a strapparlo nel corso di questa sessione di mercato, ma il classe '98 francese ha preferito restare al PSG, malgrado non abbia rinnovato il suo contratto. Anzi, proprio questo potrebbe essere un indizio che sa di Real Madrid.

In questi ultimi giorni di mercato il Tottenham spinge per due obiettivi: Lo Celso e Sessegnon. Secondo le ultime indiscrezioni del Daily Mail la trattativa per il difensore sarebbe ormai arrivata alla fase finale e l'accordo con il Fulham è ormai vicino. Per la cessione di Sessegnon infatti i cottagers guadagneranno 30 milioni di sterline, circa 32 milioni di euro.

Nelle ultime settimane N'Golo Kante è stato spesso accostato al Paris Saint-Germain. Tuttavia, nonostante tutte le voci di mercato, secondo quanto riporta il Daily Express, il centrocampista francese avrebbe manifestato la sua intenzione di rimanere al Chelsea dicendo no alle proposte parigine.