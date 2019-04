Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 3 aprile

© foto di www.imagephotoagency.it

L'INTER VOLA CON ICARDI, RALLENTA LA LAZIO. PEDRO, INTER E MILAN ALLA FINESTRA. ABATE PRONTO AL RINNOVO. NAPOLI, KOULIBALY E ALLAN POSSONO RESTARE. JUVE, CARTA ROGERIO PER ARRIVARE A DE LIGT. ROMA-ZANIOLO, PROVE DI RINNOVO. IL BOCA PUNTA VIDAL, BIGLIA E IL PAPU GOMEZ. TOTTENHAM SU STRAKOSHA, EDIMILSON NEL MIRINO DEL LIONE

L'Inter passeggia a Genova e ritrova Mauro Icardi, che gioca dal 1', segna e firma anche un assist. Vittoria anche per il Torino, fondamentale in chiave Europa: 2-1 alla Samp grazie alla doppietta di Belotti. SPAL e Frosinone colgono due successi importantissimi: clamoroso quello dei ciociari, perché il gol del decisivo 3-2 è realizzato da Ciofani su rigore al minuto 104. Pari scoppiettante tra Roma e Fiorentina, il Napoli cade a Empoli: ora alla Juve bastano due vittorie per conquistare il titolo.

Secondo quanto riportato dal Daily Express, l'attaccante del Chelsea Pedro non è certo di restare in Blues a poco più di un anno dalla scadenza del proprio contratto. Per questo ci pensa con forza il Milan e soprattutto Leonardo, che lo segue da tempo e che lo vorrebbe in rossonero. Ci pensa anche l'Inter anche se in modo meno deciso. Il futuro dello spagnolo è però legato anche a quello di Hazard che pare vicino al Real Madrid, e al blocco del mercato imposto dalla FIFA ai londinesi.

Ignazio Abate e il Milan, avanti insieme. Più vicino il rinnovo fino al 2020 per l’esterno rossonero. Manca ancora qualche dettaglio, ma la sensazione è che le parti andranno avanti insieme. Abate sempre più verso il rinnovo con il Milan...

Novità sul possibile futuro di Kalidou Koulibaly riportare da TV Luna. Il senegalese sembra essere destinato a restare in azzurro, visto che De Laurentiis chiede 150 milioni per il suo cartellino, ovvero quelli della clausola che scatterà nel 2020. il Real Madrid dovrebbe prima cedere Varane e nonostante tutto questo i partenopei non hanno l'esigenza di cederlo in estate. La variabile è la volontà del giocatore, che potrebbe anche chiedere la cessione, ma con il suo stipendio che verrà di fatto raddoppiato, visto che andrà a prendere 7 milioni all'anno, non dovrebbero esserci problemi per la sua permanenza all'ombra del Vesuvio.

Il futuro di Allan al Napoli è ancora tutto da scrivere e secondo quanto riportato da TV Luna per convincerlo a restare il club partenopeo dovrà alzargli lo stipendio. Il brasiliano percepisce infatti 2,5 milioni di euro a stagione e il suo entourage ha ricevuto offerte da 8 l'anno durante lo scorso gennaio. Per questo il centrocampista chiederà un cospiquo aumento, altrimenti vorrebbe essere ceduto, anche de De Laurentiis spara alto: per il suo cartellino chiede 100-110 milioni di euro.

Rogerio per arrivare a Matthijs De Ligt: è questo il piano della Juventus, secondo quanto riferito da Tuttosport. In particolare, l'Ajax valuta il terzino brasiliano, attualmente in prestito al Sassuolo, come potenziale erede del partente Nicolas Tagliafico. La valutazione della Juve è di 20/25, ragion per cui ne servirebbero altri 50 per convincere il club di Amsterdam a cedere il proprio capitano. Sul quale, d'altra parte, rimane sempre vivo e forte il Barcellona.

Casting per la panchina della Roma che prosegue, secondo il Corriere dello Sport. La prima scelta rimane Maurizio Sarri, non ritenendo pensabile l’ipotesi Conte. Ma anche sul fronte Sarri bisogna avere pazienza: Baldini gli parla spesso ma in questo momento il tecnico è legato al Chelsea e non intende certo forzare la mano. La soluzione Gasperini, o addirittura Giampaolo, sembrano piani C. Il piano B invece potrebbe essere Rino Gattuso, che a Trigoria è sempre stato molto stimato, ma dipende per lo più dal Milan.

Non soltanto Matthijs De Ligt per la difesa della Juventus. Oltre all'olandese dell'Ajax, riferisce Tuttosport, la Vecchia Signora resta vigile anche su Ruben Dias, centrale classe '97 del Benfica. Domani un emissario bianconero seguirà la sfida tra il club di Lisbona e lo Sporting. Osservato speciale, oltre a Dias, anche Joao Felix: entrambi fanno parte della scuderia di Jorge Mendes.

La Roma accelera per arrivare al rinnovo di Nicolò Zaniolo: secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, domani si terrà un primo incontro tra la dirigenza giallorossa e l'entourage del giovane centrocampista. L'obiettivo del club è di prolungare fino al 2024 mentre Zaniolo, su cui c'è da tempo la Juve, chiederebbe un ingaggio da 2,5 milioni di euro più bonus.

Il Boca Juniors punta grandi nomi sudamericani che ora giocano in Europa. L'edizione argentina Fox Sports fa sapere che il club argentino ha messo nel mirino Arturo Vidal (31), cileno ex Juventus ora al Barcellona, ma anche Lucas Biglia (33) del Milan oltre il Papu Gomez (31) dell'Atalanta.

Edimilson Fernandes entra nelle grazie dell'Olympique Lione. Secondo quanto riferisce le10sport.com, il club francese ha infatti messo gli occhi sul centrocampista svizzero in prestito dal West Ham su cui i viola hanno però un'opzione d'acquisto. Il Lione seguirà l'evoluzione della vicenda con grande attenzione, pronto a sfruttare un'eventuale occasione.

In stand-by la trattativa che potrebbe portare Rodrigo De Paul a vestire la maglia dell'Inter nel corso della prossima estate. Il giocatore sarebbe stato l'acquisto ideale in caso di permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina nerazzurra, ipotesi che pare ogni giorno meno plausibile anche in caso di approdo in Champions League. Con Antonio Conte e il suo 3-5-2 per esempio, sarebbe complicato collocare l'argentino, ed è per questo che la trattativa con l'Udinese ha subito una brusca frenata. Intanto Milan e Napoli hanno chiesto informazioni ai friulani, mentre dall'estero è il Siviglia ad aver fatto un sondaggio con i bianconeri anche se il giocatore continua ad attendere un segnale da Milano. A riportarlo è FcInterNews.it.

Secondo quanto riferito da Voetbal International, una delle principali testate olandesi sul calcio, la Fiorentina starebbe continuando a monitorare da molto vicino Jerdy Schouten, centrocampista dell'Excelsior. Ma non solo i viola, perché sul conto del classe '97 ci sono altre due società di A quali Udinese e, soprattutto, Napoli. Il valore attuale del calciatore è di circa 2 milioni, ma il club olandese - che così incasserebbe una cifra record nella sua storia - si aspetta di poterne incassare fino a 4.

Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, il Tottenham starebbe pensando con insistenza al portiere della Lazio Thomas Strakosha in vista della prossima estate. Hugo Lloris, portiere campione del mondo con la Francia, non sta fornendo prestazioni all'altezza e il suo ciclo con gli Spurs potrebbe essere arrivato al capolinea. Per questo, i londinesi vorrebbero il giocatore di Simone Inzaghi e starebbero pensando di mettere sul piatto un'offerta shock da 35 milioni di euro.