Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 3 marzo

JUVE-RABIOT, PISTA CALDA. INTER, SKRINIAR ANNUNCIA IL RINNOVO IMMINENTE. NERAZZURRI SU VAN DE BEEK E LUKAKU. FERRERO PENSA ALLA FIORENTINA. MILAN, GALTIER ULTIMO NOME PER LA PANCHINA. NAPOLI-INSIGNE, SEGNALI DI DISTENSIONE

Il nome di Adrien Rabiot è sempre vicino alla Juventus e Tuttosport di questa mattina racconta del viaggio di Fabio Paratici a Parigi per incontrare la madre-agente del centrocampista francese. La pista è calda ma l'affare a parametro zero non è ancora chiuso, visto che comunque, prima dell'affondo decisivo, il direttore sportivo della Juve vuole sapere se ci sarà la possibilità di arrivare a Paul Pogba che potrebbe chiedere la cessione al Manchester United qualora non arrivi la qualificazione in Champions League.

Il Real Madrid ha praticamente chiuso per Luka Jovic, ma non sarà l'unico acquisto dell'estate. Florentino Perez ha intenzione di rinforzare il proprio centrocampo con un profilo pesante come quello di Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco della Juventus. La prima offerta è stata già presentata, 70 milioni di euro più bonus. La Juve può fare cassa con lui, ma la proposta del Real Madrid dovrà essere alzata almeno di venti milioni. Perché l'idea sarebbe quella di incassare 100 milioni, ma a 90 potrebbe cedere. Per Pjanic è già pronto un ricco contratto quadriennale

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato in esclusiva ai microfoni di DAZN del proprio rinnovo contrattuale, a cui manca davvero poco: “Manca pochissimo al mio rinnovo, penso che il mio futuro sia all’Inter. Diventare capitano? Non è importante che uno abbia la fascia. Io penso a giocare. È un’ulteriore responsabilità sicuramente, ma non cambia. Devi dare tutto sul campo e lottare sempre sia che tu sia capitano, sia che giochi un minuto”.

Non solo Godin (già nerazzurro) e Danilo (trattativa col City già abbozzata). Tra i nomi di mercato in ottica Inter c'è anche il gioiello dell'Ajax, Donny Van de Beek. Piero Ausilio - sottolinea il Corriere dello Sport - è volato a Londra anche martedì per vederlo (in occasione di Tottenham-Ajax di Champions), ma soprattutto per capire la fattibilità dell'operazione. Il centrocampista - si legge - piace parecchio anche al PSG (che ha tanti soldi da investire più dell'Inter), ma Marotta e Ausilio ci proveranno e il suo nome va aggiunto a quello degli altri giocatori di spessore che sono stati contattati.

Romelu Lukaku vuole lasciare il Manchester United e nei giorni scorsi ha strizzato l'occhio alla Serie A. Tuttosport di questa mattina parla della possibilità che il belga possa andare all'Inter per sostituire Mauro Icardi ma il nodo principale è rappresentato dal suo ingaggio, visto che attualmente percepisce 9 milioni di euro a stagione ai Red Devils.

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero da oramai diverse settimane sta valutando le proposte di acquisto per il club blucerchiato presentate all'advisor Mediobanca. Una decisione ultima in tal senso non è ancora stata presa, ma secondo Primocanale.it il numero uno del club ligure ha già iniziato a guardarsi intorno per restare all'interno del mondo del calcio: nei mesi scorsi si era parlato di un interesse per la Roma (ma Pallotta chiede non meno di 500 milioni), mentre più recentemente Ferrero si è mosso per capire la possibilità di acquisto della Fiorentina dalla famiglia Della Valle (richiesta vicina ai 200 milioni di euro). Una strada più percorribile, almeno a livello di costi, è però quella che porta allo Spezia di Gabriele Volpi. Ed in tal senso lo stesso Ferrero sarebbe stato avvistato in città nei giorni scorsi per questioni personali, ma pure per avviare i primi contatti esplorativi col club.

Andrea Della Valle, presidente onorario della Fiorentina, ha raggiunto la squadra presso il Centro Sportivo "Davide Astori" incontrando i giocatori, il tecnico Vincenzo Montella e i dirigenti. Il patron ha motivato la rosa dopo la pesante sconfitta casalinga subita contro il Sassuolo, ma anche parlato con Corvino, con la posizione del dg ampiamente in bilico. La chiarezza sul reparto tecnico deve essere il primo passo per avviare la prossima stagione, con o senza colui che ha costruito la squadra nel corso delle ultime tre stagioni. A riportarlo è Firenzeviola.it.

AC Milan comunica che durante l'allenamento di ieri, in un forte scontro di gioco, Mattia Caldara ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Oggi il calciatore, dopo opportuna valutazione clinico-strumentale, è stato sottoposto in artroscopia alla ricostruzione con tendine rotuleo del legamento crociato anteriore. L'intervento, eseguito dal Prof. Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale rossonero Mario Brozzi, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in 5-6 mesi.

Il Milan sta pensando al futuro della panchina anche prendendo in considerazione la possibilità che la squadra rossonera non riesca a entrare in Champions League. In questo senso i dirigenti milanisti stanno valutando i profili di tecnici che sappiano lavorare con i giovani. Di ieri la notizia dell'interessamento per Van Bommel, ex centrocampista del Milan ora allenatore del PSV. Altro nome presente in lista è quello di Cristophe Galtier, tecnico del Lille, altro club in orbita Elliott. A riportarlo è La Repubblica.

Sarà un'estate calda per il Milan, soprattutto dopo l'ultimo periodo, a prescindere dall'attesa per le nuove sentenze di UEFA e TAS sul Fair Play Finanziario. Ed è anche per questo che è da mettere in preventivo una rivoluzione dell'organico.

In questo senso, già il riscatto di Bakayoko - Champions o non Champions - sarebbe stato complicato (tenuto conto dei 35 milioni da versare al Chelsea oltre all'ingaggio). Ma con il suo comportamento - sottolinea il Corriere dello Sport - il francese ha di fatto ridotto al lumicino le sue possibilità di rimanere.

Capitolo Kessie. Nessuno tratterrà il centrocampista, ma il vero problema sarà semmai realizzare una plusvalenza con l'ex Atalanta, visto quanto è stato pagato.

André Silva che torna, Patrick Cutrone che parte. E' uno scenario possibile per il futuro dell'attacco del Milan, spiegato da Sportmediaset. La possibile influenza di Jorge Mendes con l'eventuale arrivo di Luis Campos come ds dal Lille, porterebbe al ritorno dal prestito al Siviglia del 9 lusitano e all'addio dell'italiano. Cutrone ha quattro gare per riscattarsi e per convincere il club a confermarlo e a non cederlo.

Clima disteso, al momento, tra Napoli ed Insigne. Dopo l'incontro delle ultime ore, al quale hanno presenziato anche Ancelotti e Mino Raiola, le parti sembrano tranquille, pronte ad affrontare l'ultima parte della stagione.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, in questo senso, racconta un retroscena riguardante un incontro a sorpresa avvenuto a Capri, e dal quale sarebbe nato questa tranquilla situazione. Un incontro - si legge - post Frosinone, con Insigne che si sarebbe recato insieme a tutta la famiglia (moglie, figli e genitori) sull'isola di Capri, dove era stata annunciata la presenza di De Laurentiis. Direzione, dunque, 'Quisisana', dove all'arrivo Insigne ha subito domandato "C'è il presidente?", ed in effetti De Laurentiis era proprio lì.

Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sul futuro di Allan. Il brasiliano ha sì trovato l'accordo - da gennaio - con il Paris Saint Germain, ma gli stessi parigini non sembrano intenzionati ad accettare le richieste di De Laurentiis: la base è 80 milioni di euro più bonus.

Non solo Bologna e Lazio, ma anche il Sassuolo starebbe seguendo con interesse l'evolversi della carriera di Leonardo Semplici, autore di un percorso con la SPAL straordinario sia per la scalata alla A che per la seconda salvezza consecutiva ormai a un passo dall'essere matematica. L'allenatore toscano si è detto disposto a restare ancora alla corte del patron Colombarini, ma il mercato non è ancora iniziato e le certezze, anche in tal senso, paiono essere lontane. A riportarlo è La Nuova Ferrara.

L'Udinese potrebbe prolungare per un altro anno con Valon Behrami, centrocampista svizzero in scadenza a giugno. Sono già stati avviati i contatti fra le parti per arrivare al rinnovo fino al 30 giugno del 2020.

TAGLIAFICO RESTA ALL'AJAX, LO ANNUNCIA LO STESSO ARGENTINO. TADIC PROPOSTO AL REAL MADRID. MANCHESTER UNITED, SANCHEZ IN USCITA. REAL, GERARCHIE DECISE: VIA KEYLOR NAVAS

L'Ajax blinda Nicolas Tagliafico, e lo fa in modo singolare. Il terzino argentino, cercato da molti grandi club, ha annunciato sul sito ufficiale del club che farà parte della squadra ajacide anche nella prossima stagione. Tagliafico ha un contratto in scadenza a giugno 2022; non c'è un prolungamento, dunque, ma solo una dichiarazione d'amore: il classe 1992 non si muoverà da Amsterdam nel 2019-20.

La stagione strepitosa di Dusan Tadic, tra le altre cose migliore in campo al Bernabeu, non è stata sufficiente per convincere il Real Madrid a puntare sul serbo. Secondo quanto riferito da as.com, l'agente del numero 10 dell'Ajax lo ha proposto alla dirigenza delle merengues, che però hanno declinato.

Keylor Navas lascerà il Real Madrid. Il titolare della prossima stagione sarà Thibaut Courtois. Ne è certo AS, che spiega come Zinedine Zidane abbia già comunicato la scelta alla dirigenza e alla proprietà del club Merengue. Il costaricense partirà: non vuole più essere riserva e può finire in Premier League in estate.

Rafa Benitez, tecnico del Newcastle, ha parlato in conferenza stampa delle trattative per il suo rinnovo: "Ho parlato in settimana con Lee Charney, il colloquio è stato positivo. Quando ci saranno notizie, le comunicheremo. So che i tifosi vogliono che resti, me lo hanno già dimostrato nel primo anno e avverto questo affetto. Sono sicuramente di più quelli che lo vogliono".

Il Manchester United è disposto a tutto pur di liberarsi di Alexis Sanchez. Come riporta il Daily Mail, i Red Devils potrebbero farsi carico di metà dell'ingaggio del cileno, che ammonta a circa 30 milioni di euro (bonus inclusi), per facilitare la sua cessione in estate. Il rendimento dell'ex di Barcellona, Arsenal e Udinese, non è stato positivo. Il suo contratto scadrà a giugno 202