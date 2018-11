Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 3 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Un clamoroso ritorno dalle parti di Milano? Zlatan Ibrahimovic è il sogno dei tifosi e della dirigenza del Milan e qualcosa per gennaio si muove. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sia il calciatore che il club rossonero stanno pensando ad un nuovo matrimonio e il flirt va avanti a suon di sms tra lo svedese e i vertici milanisti. A Zlatan va stretta la MLS, gli manca l'Italia e avrebbe già avuto l'ok della sua Helena per un trasferimento a Milano, dove s'è sempre trovata bene. L’affare, anche dal punto di vista economico, è alla portata, visto e considerato che lo stipendio non superare i 4 milioni con gli sponsor. E cresce sempre più l'ottimismo. A due mesi dalla riapertura del mercato i segnali sono positivi e un attaccante come l'ex Barcellona sarebbe perfetto per lo scacchiere di Gattuso, farebbe senza dubbio fare il salto di qualità alla squadra. D'altronde il peso specifico di Ibra resta lo stesso: enorme.

Tuttosport racconta un retroscena che potrebbe essere decisivo in un eventuale trasferimento per Paul Pogba alla Juventus. Sarà Pavel Nedved, vicepresidente bianconero, a parlare con Mino Raiola - suo ex agente fino al 2009 - e tentare di riportare il francese in bianconero. Anche perché lui e Paratici sono chiamati a non far rimpiangere Marotta.

Stavolta l'addio al calcio appare certo, ma Antonio Cassano nei giorni scorsi ha incontrato - a pranzo - il presidente Massimo Ferrero, in un ristorante di Genova. Il Secolo XIX racconta che ufficialmente, per il numero uno blucerchiato, si sia trattata solo di una rimpatriata. Una riconciliazione dopo i rancori dell'ultima esperienza di Cassano, con sullo sfondo una possibile collaborazione dopo che il fantasista ha appeso le scarpe al chiodo. Oppure, dopo il patentino da ds da prendere a Coverciano, qualche cosa di più.

Le buone prestazioni di Hakan Calhanoglu, in questa stagione, faticano ad arrivare. Così il turco potrebbe finire presto sul mercato, anche per finanziare eventuali nuovi arrivi. Due le possibilità derivanti dalla Bundesliga e disegnate da Tuttosport. Una è il Lipsia, con la proprietà Red Bull che vorrebbe rilanciare il centrocampista. Altrimenti c'è l'opzione Eintracht Francoforte, già euro avversaria della Lazio.

Ci sono alcuni problemi legati al rinnovo di Elseid Hysaj in casa Napoli. Secondo quanto riferito dai colleghi di Rai Sport, manca l'accordo tra l'agente del terzino albanese, Mario Giuffredi, e il club azzurro. Le passate settimane sembrava ad un passo, ma l'intesa non è stata raggiunta ma ci si sta ancora lavorando.

Con uno scarno comunicato sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha annunciato il rinnovo di Stefan Radu, colonna della formazione di Simone Inzaghi, il quale rinnova fino al 30 giugno 2021 con la squadra capitolina: "La S.S. Lazio rende noto di aver prolungato il contratto economico del calciatore Stefan Radu sino al 30 giugno 2021".

L'Italia va di moda, soprattutto Firenze, allo Sporting Lisbona. Così dopo Viviano e Mihajlovic, esonerato ancor prima che iniziasse il campionato, ora ci potrebbe essere un altro ex viola all'Alvalade. È corsa a tre fra Paulo Sousa, ultimo allenatore del pre-Pioli, e Cesare Prandelli, storico tecnico dell'era Della Valle. Oltre a loro c'è il profilo di Leonardo Jardim, forse troppo ingombrante per i leoni di Lisbona.

In un'intervista rilasciata a ESPN l'attaccante dell'Atletico Madrid e della Francia Antonie Griezmann ha svelato il proprio sogno di giocare un giorno nella Major League Soccer nordamericana. “Non so ancora quanti anni avrò da giocare, ma vorrei chiudere la mia carriera, quando avrò 33 o 34 anni, in MLS e trasferirmi così negli USA”. Il contratto del calciatore francesce con gli iberici scade nel 2023, quando l'attaccante avrà 32 anni, e proprio da quella data si potrebbe ipotizzare l'addio al Vecchio Continente e il trasferimento oltreoceano.

Occasione Ander Herrera nel mercato di gennaio. Come riporta il Sun, il Manchester United sarebbe infatti disposto a cedere il centrocampista spagnolo per una cifra tra i 3,5 e i 6 milioni di euro. Un maxi sconto, considerando che i Red Devils nel giugno 2014 lo pagarono oltre 40 milioni di euro, dovuto al fatto che l'ex Athletic non ha trovato l'accordo per rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno.

Il Chelsea si prepara a blindare Eden Hazard. Come riporta il Telegraph, infatti, i Blues vorrebbero approfittare dei tanti punti interrogativi di casa Real Madrid per convincere il fantasista belga a firmare un rinnovo pluriennale e rinunciare, almeno per ora, a realizzare il suo sogno di giocare al Bernabéu. Sul piatto, un importante adeguamento salariale e pure la fascia da capitano.