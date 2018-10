Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 3 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ZIELINSKI-NAPOLI, SI PARLA DI RINNOVO. PAZZA IDEA IBRAHIMOVIC PER IL MILAN, MENTRE LA LAZIO PENSA AL RINNOVO DI LUCAS LEIVA. GENOA, TORNA VELOSO, MA PER SEI MESI. MAROTTA VERSO L'INTER, AVEVA DETTO NO AL MILAN IN PRIMAVERA.

Da settimane il Napoli sta trattando il rinnovo del contratto del centrocampista polacco Piotr Zielinski. Come riferisce 'Radio Marte', al momento le parti non hanno trovato ancora l'accordo, soprattutto sul valore della clausola rescissoria: il club partenopeo vorrebbe fissarla a 120 milioni di euro, l'entourage dell'ex Udinese a circa 80 milioni. Le parti si aggiorneranno nuovamente sul tema già nei prossimi giorni.

Nelle ultime ore, il nome di Zlatan Ibrahimovic è stato clamorosamente accostato al Milan per il mercato di gennaio: l’attaccante svedese, che oggi compie 37 anni, ha un contratto con i Los Angeles Galaxy fino a dicembre 2019, ma non esclude una partenza anticipata dagli Stati Uniti. Lo riporta stamattina il Corriere della Sera, spiega MilanNews.it.

Marco Donadel torna alla Fiorentina. Appesi gli scarpini al chiodo, l'ex centrocampista tra le altre di Napoli, Parma, Sampdoria e Verona ha annunciato il suo ritorno nel club viola: sarà collaboratore tecnico del settore giovanile di tutte le squadre nazionali, ad esclusione della Primavera. "Sono felice, è troppo bello poter tornare a casa dopo 7 anni", ha scritto sul suo profilo facebook.

"Sono contento di questo momento". Sorride, Giampiero Pocetta, agente di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma è uno dei protagonisti della rinascita giallorossa e nel corso della chiacchierata con Tuttomercatoweb.com c'è spazio anche per il trequartista giallorosso. "Ha reagito con grande personalità a un momento delicato collettivo e non solo personale. Sta venendo fuori per le qualità che ha sempre avuto". In un ruolo nuovo come quello del falso dieci: "E' un centrocampista moderno, che può giocare in tante posizioni. E non mi stupisce il suo rendimento da trequartista".

Lucas Leiva vicino al rinnovo di contratto con la Lazio. Come riporta 'Mediaset', il calciatore brasiliano dovrebbe presto sottoscrivere un nuovo accordo fino a giugno 2021.

Si profila una nuova avventura per Miguel Veloso con la maglia del Genoa. Il centrocampista portoghese, riporta La Gazzetta dello Sport, è pronto a firmare il contratto che lo legherà al club ligure fino a giugno, con opzione per un'altra stagione. L'accordo dovrebbe arrivare nella prossima settimana.

Proseguirà a Milano, sponda Inter, la carriera di Giuseppe Marotta, dirigente che dopo il suo annuncio di sabato scorso sta definendo in questi giorni il divorzio con la Juventus. Steven Zhang - scrive Tuttosport - lunedì ha chiesto a Marotta un incontro immediato approfittando della sua presenza a Milano e al termine della conversazione è rimasto soddisfatto del colloquio con l'ad bianconero. Per Zhang è la figura giusta per completare l'organigramma con Antonello e Ausilio e molto presto verrà formalizzato l'accordo. C'è un retroscena riguardante anche l'altra squadra di Milano: in primavera Marotta ha rifiutato la corte dei rossoneri e adesso, con l'arrivo di Gazidis, l'organigramma è completo.

L'addio di Milinkovic-Savic alla Lazio è stato davvero vicino durante l'ultima finestra di mercato. Come riporta Il Messaggero, infatti, per il serbo (fresco di rinnovo fino al 2023) Lotito ha rifiutato un'importante offerta del Milan, fatta arrivare direttamente dal fondo Elliott. Una proposta "modello leasing": 40 milioni cash, più tre rate da 40 fino al 2021. Un'operazione, si legge, non facilmente ammortizzabile sul cartellino per ottenere una plusvalenza significativa: ecco spiegato il rifiuto del patron laziale, nonostante le cifre fossero piuttosto alte.

EVERTON SU WELBECK, IL TOTTENHAM STUDIA LOZANO E VA IN ASSALTO SU RABIOT. CELESTINI NUOVO TECNICO DEL LUGANO, IL PSG PENSA AD UN ALTRO SUPERCOLPO, MA A CENTROCAMPO: PAUL POGBA.

L'Everton, secondo il Daily Mirror, è la squadra maggiormente interessata a Danny Welbeck dell'Arsenal. L'attaccante è in scadenza il prossimo giugno e non ha trovato l'accordo con i Gunners per il rinnovo di contratto. I Toffees si sono già mossi e a gennaio è possibile che possano esserci novità in tal senso.

L'Aston Villa ha comunicato, tramite il proprio sito ufficiale, l'esonero del tecnico Steve Bruce con effetto immediato. La società ha già iniziato la ricerca del nuovo tecnico, con la squadra che intanto è stata affidata all'allenatore dell'under23 Kevin MacDonald.

Con la firma del contratto, che lo legherà al club bianconero sino a giugno 2019, Fabio Celestini è ufficialmente il nuovo allenatore del FC Lugano. Giunto nel tardo pomeriggio a Milano in aereo, il nuovo tecnico è stato accompagnato in Ticino dal direttore sportivo Giovanni Manna. Negli uffici della società, assieme al direttore generale Michele Campana, sono state sbrigate le formalità burocratiche e sottoscritti gli accordi. In serata Celestini ha cenato con il presidente Angelo Renzetti a Villa Sassa. Mercoledì mattina dirigerà il suo primo allenamento a Cornaredo.

Secondo quanto riportato dal Sun il Paris Saint-Germain starebbe convincendo Paul Pogba a trasferirsi in patria con una mega offerta. Il centrocampista francese è in questi mesi accostato al Barcellona, oltre che alla Juventus. Attenzione, però, alla scure del Fair Play Finanziario che potrebbe complicare la vita ai parigini.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror il Tottenham è entrato nella corsa ad Adrien Rabiot. Il francese ha rifiutato l'ennesima offerta di contratto del Paris Saint-Germain e ormai le possibilità di addio sono sempre più alte. Il Barcellona resta sempre in pole position sul classe '95. Spurs forti anche su Hirving Lozano, talento messicano del PSV Eindhoven. E infatti questa sera, secondo il Mirror, gli scout del club britannico sono stati sulle tribune del Philips Stadion per seguire da vicino la sua prestazione contro l'Inter. Oltre che, chiaramente, per 'spiare' i segreti delle due squadre facenti parte del gruppo degli Spurs in Champions.