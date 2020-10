Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 3 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

SAMPDORIA, DAL LEICESTER ARRIVA ADRIEN SILVA. JUVENTUS, PRESO MANDRAGORA DALL’UDINESE: RIMARRA’ IN PRESTITO IN FRIULI PER UN ANNO CON OPZIONE. RUGANI CEDUTO AL RENNES. INTER, ADDIO PER DALBERT: VA IN LIGUE 1. PARMA, COLPO BRUNETTA. DA CRUZ PASSA AL GRONINGEN. NAPOLI, YOUNES SALUTA E VA ALL’EINTRACHT FRANCOFORTE. HELLAS VERONA, PER LA DIFESA PRESO AMIONE.

Adrien Silva è un nuovo giocatore della Sampdoria. A comunicarlo la stessa società blucerchiata, ecco la nota ufficiale: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal Leicester City F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Adrien Sébastien Perruchet Silva (nato ad Angoulême, Francia, il 15 marzo 1989). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2022.

La Juventus esercita l'opzione di recompra per Rolando Mandragora. A comunicarlo è proprio la Vecchia Signora con un comunicato affidato al proprio sito ufficiale: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Udinese Calcio S.p.a. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rolando Mandragora a fronte di un corrispettivo di € 10,7 milioni, pagabili nel corso delle stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022 - si legge -. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2025. Contestualmente, Juventus ha sottoscritto con l’Udinese Calcio S.p.A. un accordo per la cessione temporanea a titolo gratuito del diritto alle prestazioni sportive dello stesso calciatore per la stagione sportiva 2020/2021 con facoltà da parte dell’Udinese Calcio S.p.A. di prolungare la cessione temporanea anche per la stagione 2021/2022. Inoltre, nel corso della durata del prestito, Udinese Calcio S.p.A. potrà ricevere un importo non superiore a € 6 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Le strade della Juventus e di Daniele Rugani si separano. Come annunciato dal club bianconero il difensore, a Torino dalla stagione 2015/16, dal prossimo anno militerà infatti in prestito per un anno nel Rennes. Sono 101 le sue presenze totali in maglia bianconera, in tutte le competizioni, per 8033 minuti in campo in questi cinque anni, con sette gol messi a segno.

Si è conclusa la trattativa per il brasiliano Dalbert (27) che dall'Inter si trasferisce in prestito annuale al Rennes. Il terzino sinistro ha disputato la scorsa stagione alla Fiorentina con la medesima formula.

Il Parma Calcio comunica l’acquisizione a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto delle prestazioni sportive al raggiungimento di determinate condizioni, del calciatore Juan Francisco Brunetta (12-5-1997, Laboulaye) dalla Società Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba. Il calciatore ha firmato con il club crociato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Il Groningen ha annunciato sul proprio sito ufficiale l'arrivo di Alessio Da Cruz, attaccante classe '97, dal Parma. Il giocatore si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. Un'operazione condotta dalla Pure Sports Group di Giorgio Boateng e Menno Groenveld.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli ha svelato di aver ceduto all'Eintracht Francoforte il tedesco Amin Younes, di seguito il comunicato del club: "La SSC Napoli ufficializza il trasferimento di Amin Younes all'Eintracht Francoforte con la formula del prestito biennale, con diritto di opzione per acquisto definitivo".

Secondo colpo della giornata per l'Hellas Verona, che attraverso i propri canali ufficiali ha dato il benvenuto a Bruno Augustin Amione, nuova scommessa del club per la difesa di Juric: "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Club Atlético Belgrano il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Augustin Amione, 18enne argentino, che che ha sottoscritto con il Club gialloblu un contratto quinquennale, cioè sino al 30 giugno 2025, scegliendo il 36 come numero di maglia. Difensore centrale nato a Calchaquí - nella provincia di Santa Fe - il 3 gennaio 2002, Bruno Amione ha legato il suo nome in questi primi anni di carriera al Belgrano e alle selezioni giovanili dell'Argentina. Hellas Verona FC dà il benvenuto a Bruno Amione e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia gialloblù".

CHELSEA, LAMPARD: "HUDSON-ODOI FA PARTE DEI NOSTRI PIANI". BAYERN MONACO, ACCORDO CON L'ESPANYOL PER ROCA. PIACEVA A TRE CLUB DI SERIE A. UFFICIALE: ATLETICO MADRID, DAL BETIS ARRIVA IL CENTROCAMPISTA ISMAEL. CONTRATTO DI 4 ANNI. UFFICIALE: WOLVERHAMPTON, JIMENES RINNOVA FINO AL 2024. ERA STATO NEL MIRINO DELLA JUVE. MANCHESTER UNITED, E' FATTA PER CAVANI: FIRMERA' UN BIENNALE CON I RED DEVILS. BARCELLONA, IL MAN UNITED NON HA CONVINTO DEMBELE': IL FRANCESE PRONTO A RESTARE. LIONE, AULAS GELA BARCELLONA E REAL MADRID: "DEPAY E AOUAR NON VANNO DA NESSUNA PARTE".

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato di mercato dopo la vittoria per 4-0 ottenuta contro il Crystal Palace: "Hudson-Odoi fa parte dei nostri piani. Il Bayern Monaco? Non c'è una risposta definitiva, sapremo se entro lunedì ci sarà. Per ora è un nostro calciatore. Sul secondo rigore capisco che Abraham volesse calciarlo e fare gol, gol che avrebbe anche meritato. Ma ci sono delle regole decise prima della partita e si rispettano".

Marc Roca sarà un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Secondo quanto riporta Sport, il club catalano avrebbe infatti raggiunto un accordo per la cessione del centrocampista classe '96 in Baviera. Obiettivo di Fiorentina, Milan e Atalanta, Roca nelle prossime ore potrebbe così passare al Bayern per circa 15 milioni di euro più bonus.

L'Atletico Madrid pesca nella cantera del Betis. I colchoneros hanno infatti annunciato l'acquisto del centrocampista classe 2000 Ismael Gutierrez, già nel giro della prima squadra biancoverde. Lo spagnolo ha firmato per quattro stagioni coi biancorossi.

Il Wolverhampton ha annunciato il rinnovo di contratto di Raul Jimenez. L'attaccante, che a lungo era stato accostato alla Juventus questa estate, ha firmato fino al 2024 con il club inglese.

Edinson Cavani nelle prossime ore diventerà un giocatore del Manchester United. Secondo le ultime indiscrezioni della ESPN infatti, l'attaccante uruguaiano ha trovato l'accordo per firmare un biennale con i Red Devils e arriverà a parametro zero dopo aver lasciato il PSG a fine contratto. Domani Cavani dovrebbe raggiungere Manchester per le visite mediche.

Nelle ultime il Manchester United ha continuato a trattare con il Barcellona il prestito di Ousmane Dembelè. Tuttavia i Red Devils non sono riusciti a convincere il giocatore, nonostante l'intervento del connazionale Pogba e secondo quanto riporta la Cadena SER, Dembelè dovrebbe restare a Barcellona. Il francese infatti ha voglia di convincere Koeman a puntare su di lui e resterà in Spagna almeno fino al prossimo mercato di gennaio.

Depay e Aouar non lasceranno l'Olympique Lione, almeno per ora. Parole del presidente del club francese, Jean-Michel Aulas che raggiunto telefonicamente da L'Equipe ha detto: "Ho chiesto a Rudi Garcia: 'Qual è la migliore squadra possibile?' e lui ha risposto: "Con Depay e Aouar". Così gli ho detto che li avremmo tenuti". Depay e Aouar nelle ultime ore sembravano vicini a Barcellona e Real Madrid, ma a quanto pare la Spagna non è nel loro prossimo futuro.