Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 30 agosto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La 'telenovela' legata a Mauro Icardi sembra ancora ben lontana dal suo capitolo finale. Secondo quanto raccolto da TMW, i nerazzurri erano a conoscenza del ricorso depositato questa mattina da Wanda Nara al Collegio Arbitrale. I contatti tra le parti sono andati avanti tutto il giorno, ma in realtà lo stesso attaccante argentino aveva inizialmente aperto all'ipotesi rinnovo e prestito secco al Monaco. Salvo poi cambiare idea un'altra volta nel corso della giornata, lasciando Wanda spiazzata. Nel frattempo, nonostante le ultime dichiarazioni di Marotta, il mercato dell'Inter potrebbe non essere chiuso. Come riporta Sky Sport, in caso di cessione alla Fiorentina di Matteo Politano per 30-35 milioni di euro, i nerazzurri avrebbero infatti già bloccato Ante Rebic.

La Juventus cerca di piazzare gli esuberi sul mercato, ma nel frattempo si pensa anche al campo. Domani Maurizio Sarri non sarà in panchina nella sfida contro il Napoli, sua ex squadra. Secondo quanto raccolto da Sky, inoltre, i bianconeri hanno trovato l'accordo con il Cagliari per il nordcoreano Kwang-Song Han. Operazione da 5 milioni di euro.

Il Napoli ha ceduto Ounas al Nizza. Il giocatore, come riportato dal profilo ufficiale del club francese, si è trasferito in Ligue 1 con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo prosegue la trattativa con il Valencia per Elseid Hysaj.

Giorno di partenze e arrivi in casa Roma. Dal Manchester United è arrivato Christopher Smalling, difensore centrale in prestito secco a 3 milioni di euro. Intanto i giallorossi hanno piazzato Defrel, tornato al Sassuolo, e Robin Olsen: lo svedese sarà il nuovo portiere del Cagliari. I capitolini, inoltre, attendono la risposta definitiva per Mateus Vital del Corinthians. Classe '98, esterno offensivo, manca solo l'ultimo ok prima della partenza verso l'Italia. A riportarlo è Sky Sport.

Il Milan sembra essersi allontanato definitivamente da Angel Correa, ma i rossoneri stanno comunque lavorando sul mercato. Oltre a Depay c'è l'idea Mariano Diaz, in uscita dal Real Madrid, al momento le pretese dei Blancos sono ancora troppo elevate. Intanto, come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l'attaccante del Milan Andrè Silva aspetta una chiamata dal suo agente per un aggiornamento sul suo futuro. Il portoghese piace a Benfica e Sporting Club

La Fiorentina non si ferma sul mercato e, secondo quanto riportato da Sky Sport, i viola avrebbero rilanciato la loro offerta per Matteo Politano. C'è ancora distanza tra l'offerta di Pradè e le richieste dell'Inter, ma nelle prossime ore ci potrebbe essere un'ulteriore svolta. C'è invece una frenata per quanto riguarda De Paul. Il patron Pozzo, secondo quanto riportato dalla nostra redazione, avrebbe chiuso sulla cessione dell'argentino.

Torino attivissimo sul mercato in questi ultimi giorni di trattative. Secondo quanto riporta Sky Sport, i granata pensano infatti all'esterno d'attacco classe 1996 Oussama Idrissi. Una candidatura, quella del talento dell'AZ Alkmaar cercato anche dal Genoa, dalla Samp e dal Bologna, che sta prendendo forza ora dopo ora e potrebbe rappresentare così la mossa a sorpresa di Cairo per il reparto avanzato. In difesa, invece, occhio a Lorenzo Tonelli del Napoli qualora dovesse partire uno tra Nkoulou o Bonifazi. Intanto Laxalt ha raggiunto l'accordo con la squadra guidata da Walter Mazzarri.

Il Sassuolo ha messo a segno ben due colpi nella giornata odierna. Dopo l'arrivo di Defrel i neroverdi hanno accolto anche Vlad Chiriches.

Il Cagliari, dopo aver preso Olsen dalla Roma, ha trovato l'accordo anche con Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina. Il calciatore sostituirà l'infortunato Pavoletti.

Matteo Darmian torna in Italia. Affare praticamente fatto per il Parma, che domani attende il terzino in uscita dal Manchester United. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i crociati sono ad un passo dall'esterno azzurro.

La SPAL lavora ancora per rinforzare le fasce. Dopo l'arrivo di Reca dall'Atalanta, i biancazzurri puntano infatti Jacopo Sala della Sampdoria. Il laterale è fuori dal progetto tecnico di Di Francesco e pronto a lasciare Marassi per una nuova avventura. Lo riporta Sky Sport.

NEYMAR-BARCELLONA, ENNESIMO RILANCIO DEL PSG. IL REAL MADRID AD UN PASSO DALLA CESSIONE DI KEYLOR NAVAS, JUAN MIRANDA SI TRASFERISCE ALLO SCHALKE 04. BAKAYOKO VERSO AL RITORNO AL MONACO, MIRALLAS LASCIA LA PREMIER LEAGUE E SE NE VA IN BELGIO.

Continua la televonela Neymar. Il Barcellona ha risposto no alla controfferta del club parigino, al momento la cessione del brasiliano sembra essersi bloccata per via delle pretese economiche del club parigino. Nel frattempo Leonardo ha quasi chiuso per Keylor Navas, le prossime ore saranno decisive per trovare l'accordo definitivo con il portiere ormai ex Real Madrid.

Il Barcellona, nel frattempo, ha ceduto il giovane Juan Miranda allo Schalke 04. Il giocatore era stato accostato anche alla Juventus.

L'asse di mercato tra Real e PSG potrebbe proseguire in questi ultimi giorni dedicati alle trattative. Secondo El Chiringuito TV ci sarebbe ancora una grande possibilità di vedere Neymar al Real Madrid, e questa passerebbe dall'inserimento di una carta che potrebbe far cambiare tutto, ovvero Vinicius Junior.

Tiemoué Bakayoko, nella scorsa stagione al Milan, potrebbe tornare al Monaco in prestito dal Chelsea. Il centrocampista dei Blues, come riportato da L'Equipe, sembra aver trovato l'accordo per il suo ritorno in Ligue 1. Il centrocampista non si è ambientato in Premier League, nelle prossime ore di mercato potrebbe arrivare l'ufficialità.

L'Everton ufficializza la cessione di Mirallas, lo scorso anno alla Fiorentina. Il belga andrà a giocare al Royal Anversa.