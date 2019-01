Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 30 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN SU SAINT-MAXIMIN, AUDERO A TITOLO DEFINITIVO ALLA SAMP. VIDA TRA ROMA E INTER, IL NAPOLI BLOCCA BENNACER. LA FIORENTINA BLOCCA RASMUSSEN, PIAZON VA AL CHIEVO E KOWNACKI AL FORTUNA DUSSELDORF. TUTTE LE UFFICIALITÀ DI OGGI

Juventus

La Juventus lavora per Tanguy Ndombélé, centrocampista classe '96 del Lione. In scadenza nel 2023, il calciatore piace a Fabio Paratici che ha già avviato i contatti con l'entourage. Positivi i primi approcci, ora a Torino sono pronti a giocare d'anticipo favorendo gli ottimi rapporti tra Andrea Agnelli e il presidente dei francesi, Jean-Michel Aulas. Il Lione, però, non fa sconti e i bianconeri sono consapevoli che serviranno 60-70 milioni di euro (bonus inclusi) per mettere le mani sul cartellino del ragazzo.

La Juventus torna su Bruno Alves: l'infortunio occorso a Chiellini nel primo tempo della gara contro l'Atalanta, la cui entità ovviamente è da determinare, spinge i bianconeri a valutare nuovi interventi nel reparto arretrato. Nuovo tentativo, di conseguenza, per il difensore del Parma: vicinissimo al rinnovo coi ducali, ma il nuovo pressing bianconero può cambiare le carte in tavola.

Milan

Il Milan ha sondato il terreno per Allan Saint-Maximin, ala francese di proprietà del Nizza. I rossoneri hanno chiesto il prestito con diritto di riscatto, attesa una risposta dai transalpini. Intanto, il Diavolo ha trovato con il giovane attaccante l'intesa di massima per un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro all'anno. Da trovare, l'accordo col Nizza.

Niente Italia per Yannick Carrasco, seguito da Inter e Milan. Ne ha parlato Federico Pastorello, agente che ha curato la mediazione della trattativa: "Non c'è mai stata una vera e propria trattativa, si stavano verificando alcune situazioni, col suo agente, Christophe Henrotay, con cui collaboro. Il giocatore poi è stato tolto dal mercato dalla squadra cinese, magari succederà in estate"

Roma

La Roma è forte su Domagoj Vida, difensore classe '89 della Besiktas. Tuttavia il croato può finire all'Inter. Il costo del cartellino si aggira sui dieci milioni di euro: una cifra che potrebbe investire il club meneghino una volta ceduto Miranda al Monaco. Proprio i nerazzurri sono balzati in pole per Vida, anche se Monchi continua a lavorare per portare un difensore a Eusebio Di Francesco.

Sorpasso dello Zenit San Pietroburgo sulla Roma per Wilmar Barrios del Boca Juniors con i russi a caccia di un centrocampista per sostituire Paredes. A questo punto Monchi si butterà alla ricerca del difensore.

Positivo l'incontro tra la Roma e il Cagliari per Luca Pellegrini che ha sbloccato l'arrivo dell'esterno in Sardegna alla corte di Maran. Tutto fatto per il prestito del classe '99 che nelle prossime ore raggiungerà i nuovi compagni.

Napoli

Amin Younes ha rifiutato il Celta Vigo: l'esterno tedesco non ha intenzione di sposare la causa dei galiziani e per il momento rimane a disposizione di Carlo Ancelotti, a dispetto dell'ennesima tribuna di ieri sera. Da capire se il Napoli proverà a cederlo nelle ore finali di mercato.

In giornata gli azzurri hanno strappato l'ok di Empoli e giocatore per il trasferimento a giugno di Ismael Bennacer in azzurro. Ex Arsenal e rivelazione della Serie A con la maglia della formazione di Iachini, per lui il Napoli ha superato la concorrenza della Roma, anche grazie ad un blitz avvenuto oggi che l'ha posizionato in grande vantaggio su tutta la concorrenza. Operazione che si concluderà ora, a meno di sorprese, ma che si concretizzerà a giugno, col trasferimento del giocatore a Castelvolturno: mancano ormai solo i dettagli.

Lazio

Nella giornata di oggi la Lazio ha effettuato un sondaggio per Romulo con il Genoa e nel caso non dovessero riuscire a trovare un'alternativa entro la giornata di domani potrebbe chiudere con il Grifone per l'acquisto dell'italo-brasiliano. Sullo sfondo ci sono anche Milan e Chievo.

Davide Zappacosta resta nel mirino della Lazio. Tare ha proposto al Chelsea un prestito con diritto di riscatto, mentre i blues vogliono l'obbligo e valutano l'esterno 18 milioni di euro. Gli altri nomi sulla lista del ds biancoceleste sono William del Wolfsburg, Joshua Brenet dell'Hoffenheim e Thomas Foket del Reims.

Sampdoria

In queste ore la Sampdoria sta lavorando per anticipare l'arrivo in Italia di Morten Thorsby, centrocampista già ufficializzato in vista di giugno con contratto fino al 2023, che però attualmente è fuori rosa all'Herenveen. Il club doriano vorrebbe prenderlo subito per evitare di lasciarlo ai margini della rosa olandese fino al termine del campionato.

In dirittura d'arrivo l'operazione che porterà Dawid Kownacki a vestire la maglia del Fortuna Dusserldorf. L'operazione, che ha avuto una decisa accelerata nella serata di ieri, si è conclusa questa mattina, con l'attaccante polacco di proprietà della Sampdoria che è pronto a volare in Germania già oggi per effettuare le visite mediche e firmare in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

Per Marco Sau è finita l'avventura al Cagliari: fatta per il suo arrivo alla Sampdoria, che lo prenderà in prestito secco.

Dalla Sampdoria alla SPAL: è questo il tragitto di Vasco Regini. Il club estense ha definito l'arrivo del difensore dai blucerchiati.

Fiorentina

Il mercato in uscita della Fiorentina nelle prossime ore si concentrerà soprattutto su Valentin Eysseric. Il francese infatti è sempre più vicino a un ritorno in Francia al Nantes con un prestito con diritto di riscatto intorno ai 3,5 milioni. In entrata si è fatto il nome di Depaoli del Chievo, ma prima di inserire un nuovo tassello in difesa Corvino dovrebbe comunque liberare un altro terzino.

Cyril Thereau, attaccante in uscita dalla Fiorentina, continua a rispondere negativamente a tutte le proposte che negli ultimi giorni sono arrivate sulla scrivania di Corvino sia dall'Italia che dall'estero. Non è detto però che il giocatore non trovi una soluzione last minute, con il dg gigliato che è presente a Milano anche per provare a sbloccare il suo addio visto l'impiego nullo da parte di Pioli nel corso di questa stagione.

Nuovo affare sull'asse Fiorentina-Empoli: il club viola ha definito l'acquisto del difensore Jacob Rasmussen, che rimarrà in prestito all'Empoli fino a giugno. Si trasferisce sin da subito alla corte di Iachini il laterale Kevin Diks, in prestito all'Empoli fino a luglio 2020.

Atalanta

Dimitri Oberlin, attaccante svizzero di proprietà del Basilea, potrebbe approdare in Italia nel corso di questi ultimi due giorni di mercato. E' un'idea per l'Atalanta con la trattativa che, in caso di decollo, potrebbe svilupparsi sulla base del prestito con diritto di riscatto.

Timothy Castagne non si muove da Bergamo. L'esterno nerazzurro, che aveva ricevuto diverse proposte negli ultimi giorni, tra cui un forte interessamento da parte della Fiorentina, resterà agli ordini di Gasperini almeno fino al termine della stagione. La società del presidente Percassi ha deciso di non privarsi del calciatore che è apparso in crescita nel corso delle ultime settimane.

Genoa

Il Genoa ha deciso di interrompere il prestito di Iuri Medeiros, arrivato un anno fa dallo Sporting di Lisbona. Per lui ora nuova avventura, ma in Polonia, precisamente al Legia Varsavia, dove allena Ricardo Sá Pinto. L'allenatore portoghese conosce bene le qualità del suo connazionale.

Il Genoa ha concluso in questi minuti l'acquisto di Filip Jagiello, trequartista classe 1997 dello Zaglebie Lubin. Il giocatore resterà in Polonia fino al termine della stagione, poi a giugno arriverà in Italia per vestirsi di rossoblù. Domani o al più tardi il giorno seguente le visite mediche per formalizzare il trasferimento, poi il giocatore tornerà in Polonia.

Le altre

Blitz dell'Empoli, che chiude per Diego Farias. Il club toscano ha infatti definito col Cagliari l'arrivo dell'attaccante brasiliano, da tempo nel mirino del Bologna: affare in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei toscani.

Il Chelsea ha avviato i contatti con il portiere in scadenza con il Cagliari Rafael in vista della prossima stagione. L'idea dei Blues sarebbe quella di rilevare il brasiliano per utilizzarlo come terzo portiere.

Non c'è solo il Cagliari sull'attaccante in uscita dal Bologna Diego Falcinelli. Nelle ultime ore è tornata a farsi sotto l'Empoli, che perso Kownacki è ancora alla ricerca di un attaccante da consegnare a Iachini per la seconda parte della stagione.

Samuel Mraz è prossimo a salutare l'Empoli. L'attaccante slovacco classe '97 è a un passo dal Crotone. Il club calabrese, infatti, è vicino alla chiusura dell'affare. Nella Serie A in corso, il calciatore ha collezionato sei apparizioni con un gol all'attivo.

Contatto negli ultimi minuti tra il Bologna e il Torino con gli emiliani che hanno ottenuto il via libera per i prestiti di Simone Edera e Lyanco. I due giocatori sono destinati a raggiungere Mihajlovic a Casteldebole nel corso delle prossime ore di calciomercato.

Pressing del Parma per Facundo Ferreyra. Il club ducale ha chiesto il giocatore del Benfica in prestito secco fino al termine della stagione.

Un attaccante brasiliano per il Chievo: il club veneto ha infatti definito l'arrivo, in prestito dal Chelsea, di Lucas Piazon. Il classe '94 è già a Milano e domani sosterrà le visite mediche di rito prima del trasferimento al club clivense.

L'Udinese resta forte sulle tracce di Sandro: il club friulano segue da tempo il centrocampista brasiliano del Genoa. Una trattativa che potrebbe (dovrà per forza di cose, vista la chiusura imminente) diventare concreta nelle prossime ore e arrivare alla fumata bianca.

Niente Besiktas per Mauricio Lemos: salta il trasferimento in Turchia del difensore uruguaiano. Il Sassuolo non ha infatti trovato l'accordo sulle condizioni dell'affare con la squadra di Istanbul e non sembrano esservi margini per una riapertura della trattativa.

Le ufficialità di giornata

- La Juventus ha raggiunto con la Sampdoria un accordo che fissa le condizioni per il prestito con obbligo di riscatto di Emil Audero, trasferitosi a titolo temporaneo alla società blucerchiata già la scorsa estate. Questo il comunicato del club: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver modificato l’accordo con l’U.C. Sampdoria S.p.A. relativo al trasferimento temporaneo, fino al 30 giugno 2019, con diritto di opzione e contro-opzione, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emil Audero Mulyadi. Sulla base del nuovo accordo, la Sampdoria avrà l’obbligo (anziché l’opzione) di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora la stessa società raggiunga determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2018/2019. Il corrispettivo della cessione è fissato a € 20 milioni, pagabili nei successivi quattro esercizi. Juventus, a fronte dell’impegno assunto dalla Sampdoria, ha rinunciato al proprio diritto di contro-opzione previsto nel precedente accordo".

- Colpo di prospettiva per la Roma. Si tratta di Felipe Estrella Galeazzi, centravanti classe 2001 prelevato dal Ferroviária, squadra brasiliana che milita nel campionato di San Paolo. Contratto di trasferimento a titolo temporaneo già depositato.

- Nell'ambito dell'operazione che ha trasferito definitivamente il portiere Emil Audero (22) alla Sampdoria, Daouda Peeters (20) passa con la stessa formula alla Juventus. Il centrocampista belga, arrivato in Liguria solo sei mesi fa dal Club Brugge, nella Primavera bianconera sarebbe un fuori quota, quindi è più probabile che passi direttamente alla formazione under 23.

- Ad Alessandro Minelli (19) sono bastati sei mesi da titolare nel sorprendente Rende in serie C per riconquistare la massima serie. Il difensore centrale, ceduto dall'Inter la scorsa estate, è stato ingaggiato a titolo definitivo dal Parma, contratto già inserito nell'apposita lista. Minelli concluderà presumibilmente la stagione in Calabria.

- Nei giorni scorsi l'Asteras Tripolis ha pubblicato le foto della firma del ragazzo con la sua nuova squadra. Ora anche il registro ufficiale della Lega serie A dà conto del trasferimento di Nikolaos Michelis (17) al Milan. Il mediano ellenico, adattabile anche al centro della difesa, passa ai rossoneri a titolo definitivo, diventando uno dei molti rinforzi per la Primavera di Giunti che deve scalare posizioni in classifica.

- L'A.C. ChievoVerona comunica di aver ceduto in prestito fino al 30/06/2019 al Novara Calcio 1908 le prestazioni sportive del difensore Michele Rigione, nato a Napoli il 7/03/1991.​

- L'Atalanta ricorre ancora una volta al mercato africano, e si assicura Willy Braciano Ta Bi (19), centrocampista difensivo in forza all'ASEC Mimosas, una delle squadre locali più vincenti. Trasferimento a titolo definitivo già perfezionato per il giocatore, nel giro delle nazionali giovanili ivoriane.

- Attraverso i propri canali ufficiali, il Monaco ha annunciato l'arrivo in prestito dell'attaccante brasiliano Vinicius dal Napoli. Il giocatore ha disputato la prima parte di stagione nelle file del Rio Ave.

- L’attaccante Claudio Spinelli lascia l’Italia e fa ritorno in patria. L’attaccante, che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Crotone, si è infatti trasferito all’Argentinos Juniors in prestito per i prossimi sei mesi. Lo comunica il Crotone sul proprio sito ufficiale.

- Alessandro Murgia saluta la Lazio e passa alla SPAL: il club biancoceleste ha ufficializzato pochi secondi fa la cessione in prestito del giovane centrocampista al club estense.

- Merih Demiral al Sassuolo: c'è l'annuncio dei neroverdi. Il club emiliano ha infatti comunicato di aver acquisito, in prestito con obbligo di riscatto dall'Alanyaspor, il giovane difensore classe '98. Demiral vestirà il numero 3.

- Un bulgaro per il Cagliari: il club rossoblù ha annunciato l'arrivo dal CSKA Sofia di Kiril Despodov, esterno e seconda punta, classe '96. L'attaccante ha firmato col Cagliari un contratto fino al 2023, con opzione in favore della società per il prolungamento fino al 30 giugno 2024.

ARSENAL-SUAREZ, CI SIAMO. TIELEMANS AL LEICESTER. DOPPIO COLPO VALENCIA. IL REAL SU JOVIC. BAYERN, FELIX L'ALTERNATIVA A HUDSON-ODOI

Denis Suarez all'Arsenal, ci siamo. La lunga telenovela è pronta a concludersi, coi Gunners che nelle prossime ore abbracceranno il centrocampista in arrivo dal Barcellona. Il Manchester Unite prova a blindare Anthony Martial, fino al 2024. L'esterno offensivo francese sta disputando una buona stagione: 10 reti finora, che hanno convinto il club inglese e Solskjaer a rinnovare il precedente contratto, in scadenza a giugno. Il Leicester chiude per Yuri Tielemans: in cambio, al Monaco andrà Adrien Silva, uno scambio di prestiti senza diritto di riscatto, una doppia operazione che si concretizza sotto la regia di Jorge Mendes. I monegaschi puntano a chiudere anche per Shinji Kagawa. Il Chelsea ha rifiutato tutte le offerte del Bayern Monaco per Callum Hudson-Odoi, così il club tedesco sarebbe piombato su un altro giovane talento: il 19enne Joao Felix, attaccante in forza al Benfica, a cui è legato da un contratto fino al 2023. Spaventa però la clausola di rescissione: 120 milioni.

Bayern comunque attivo anche su altri fronti. Il club bavarese ha infatti annunciato la cessione dell'attaccante Sandro Wagner ai cinesi del Tianjin Teda. Wagner ha chiesto la rescissione al club tedesco, che ha liberato il giocatore. Contratto fino al 2020. In difesa, obiettivo Mario Hermoso dall'Espanyol. Il centrale classe '95 è da tempo in orbita Real Madrid, sua ex squadra. Lo Schalke04 sta trattando con il West Ham per l'acquisto dell'attaccante spagnolo Lucas Perez. Intanto, è arrivato a Gelsenkirchen il diciottenne gallese Rabbi Matondo, che ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo. Al Manchester City sono andati 10 milioni di euro, a Matondo contratto fino al 2023. Il Galatasaray prova a chiudere per Kostas Mitroglou, attaccante greco dell'Olympique Marsiglia: prestito con diritto di riscatto. Il giovane Yacine Adli, che era stato sondato anche dal Torino, è ormai un nuovo giocatore del Bordeaux. Il giovane lascia il PSG, per lui contratto di quattro anni e mezzo, ai parigini andranno 5,5 milioni e una percentuale del 40% sulla futura rivendita. Soldi che comunque il PSG non terrà fermi: nel mirino c'è sempre Idrissa Gueye, dell'Everton. Il Reims, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l'arrivo in prestito fino alla fine della stagione del terzino sinistro Abdul Rahman Baba. Il ghanese, di proprietà del Chelsea, ha giocato nello Schalke04 nella prima parte di stagione. Due anni e mezzo dopo la sua partenza da Marsiglia, Georges-Kévin Nkoudou farà il suo ritorno in Ligue 1. Il Monaco, alla ricerca di un esterno offensivo, avrebbe chiesto Tottenham il prestito del giocatore francese. Le parti sembrano ormai molto vicine, un altro rinforzo in vista per Leonardo Jardim.

Sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria in rimonta contro il Getafe, il Valencia è pronto a chiudere una doppia operazione di mercato. In attacco, Ruben Sobrino sostituirà Batshuayi, a titolo definitivo per cinqe milioni di euro. In difesa, ecco Facundo Roncaglia, oggi al Celta Vigo, in prestito con diritto di riscatto. Il Real Madrid pensa al futuro e avrebbe già individuato l'erede ideale di Karim Benzema: si tratta di Luka Jovic, attaccante 21enne serbo in forza all'Eintracht Francoforte ma in prestito dal Benfica. La Real Sociedad anticipa tutti per Modibo Sagnan. Il club spagnolo ha infatti comunicato di aver trovato un accordo per l'arrivo a giugno del difensore classe '99. Il francese del Lens, col quale ha collezionato finora undici presenze in questa stagione, era stato accostato anche a Genoa e Juventus. Il Boca Juniors piomba su Marcos Acuna, esterno classe 1991 dello Sporting Lisbona, per rimpiazzare il partente Frank Fabra. Lo Sporting ha inoltre annunciato l'acquisto di Cristian Borja dal Deportivo Toluca. Il difensore colombiano, 25 anni, ha firmato un contratto fino al 2024 con una clausola di 45 milioni di euro. Miguel Layun torna in Messico. L'ex terzino dell'Atalanta lascia il Villarreal lascia a titolo definitivo il Villarreal, col quale ha collezionato 15 presenze nella prima parte di questa stagione, e passa al Monterrey.