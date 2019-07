Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 30 giugno

CUTRONE AL WOLVERHAMPTON, È UFFICIALE. KEAN-EVERTON, FUMATA BIANCA VICINA. LEAO ARRIVA A MILANO. JUVENTUS, DYBALA È CEDIBILE E L'AGENTE VOLA A MANCHESTER. LAZIO, PRESO CIPRIANO. FIORENTINA, FATTA PER BOATENG

Adesso è ufficiale: Patrick Cutrone lascia il Milan e si trasferisce al Wolverhampton Wanderers a titolo definitivo. Si conclude, dunque, dopo 12 anni l'avventura in rossonero dell'attaccante. Questa la foto della firma del giocatore che si lega ai Wolves per i prossimi 4 anni.

Dopo cinque ore e trenta d'incontro a Casa Milan, Rafael Leao ha lasciato la sede rossonera con i suoi agenti per dirigersi in albergo. Dopo essere atterrato stamattina a Milano con un volo proveniente da Lisbona, l'attaccante classe '99 - prelevato a titolo definitivo dal Lille - sta infatti completando l'iter che lo porterà stamattina a sostenere le visite mediche col Milan per diventare un nuovo calciatore rossonero.

Continuano i contatti tra Milan e Atletico Madrid per Angel Correa, ma l’Atletico ha necessità di incassare 50 milioni, tra parte fissa e bonus, ovvero la cifra che gli serve per prendere James dal Real. Il Milan, ad oggi, non vuole andare oltre i 40 più 5 di bonus. Su Correa si è informato anche il Tottenham, che non avrebbe problemi né per l'ingaggio del giocatore (con cui Milan ha un accordo di massima) né per il cartellino, ma non ha fatto ancora una offerta ufficiale. È una situazione di stallo e bisogna capire se il Milan può garantire all’Atletico gli altri 5 milioni oppure no, anche perché l’Atletico non scende da quella cifra.

Moise Kean saluta la Juventus per accasarsi all'Everton. L'accordo tra le parti è praticamente a un passo col giocatore classe 2000 che già domani potrebbe essere a Liverpool per iniziare la sua nuova avventura calcistica in Premier League. Come vi abbiamo raccontato nella giornata di domenica, Kean lascia la Juventus nonostante sul piatto il club bianconero avesse messo più soldi - circa quattro milioni di euro a salire - rispetto a quanto verrà definito coi toffees: tre milioni a stagione. Quella del giocatore è una scelta unicamente tecnica, convinto che all'Everton avrà maggiore possibilità di mettersi in mostra: la fumata bianca è attesa in giornata.

Restare alla Juventus o accettare la possibilità di un trasferimento? Sono ore caldissime per il futuro di Paulo Dybala, inserito dal club bianconero nella trattativa con il Manchester United che porterebbe Romelu Lukaku a Torino. E mentre il giocatore è atteso giovedì a Torino per per aggregarsi al gruppo di Sarri - riporta Sky Sport - il suo agente è volato in Inghilterra per ascoltare la proposta del Manchester United. In caso di accordo economico tra le parti, ecco che anche la fumata bianca per Lukaku alla Juve potrebbe arrivare in tempi brevi.

Ivan Rakitic è ufficialmente sul mercato. Sport lancia la bomba e non sembra avere alcun dubbio: il Barcellona non vuole rinnovare il contratto del centrocampista croato, in scadenza fra due anni, e intende invece monetizzare il più possibile dalla sua cessione già quest'estate. La richiesta dei blaugrana si aggira intorno ai 50 milioni di euro, con le solite due squadre interessate alla finestra: Inter e Manchester United.

Edinson Cavani alternativa a Romelu Lukaku. Quella che al momento è una idea dell'Inter potrà presto decollare in una trattativa. Dall'esito tutt'altro che scontato. Cavani ha un altro anno di contratto con il Paris Saint-Germain, a dodici milioni di euro a stagione. E l'Inter, attraverso l'entourage del ragazzo, s'è informato sulla sua situazione. Ancora nessun offerta ufficiale, perché questa è la settimana di Lukaku. Ma dopo, non dovesse arrivare la fumata bianca per l'attaccante belga, ecco che l'Inter potrebbe spingersi oltre.

La Lazio informa di aver acquisito temporaneamente con diritto di opzione, sino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore portoghese Gustavo Cipriano De Azevedo proveniente dalla società brasiliana Santos FC.

È tutto fatto per il passaggio di Kevin-Prince Boateng alla Fiorentina. Il giocatore, qualche istante fa, ha lasciato il ritiro del Sassuolo a Vipiteno per raggiungere la sua nuova squadra. Queste le parole raccolte prima della partenza dagli inviati di TMW: "Sono felice, vediamo quello che succede domani, ma posso dire di essere molto contento. Nuovo entusiasmo a Firenze? Speriamo, abbiamo un buon progetto e non vedo l'ora di arrivare. Prima voglio ringraziare tutta la famiglia del Sassuolo, sono stato bene. Non era facile prendere questa decisione, ma è il calcio. Non vedo l'ora che sia domani. Forza viola!".

Cessione sempre più vicina per Pol Lirola, ormai da giorni accostato alla Fiorentina. Stamattina l'esterno spagnolo classe '97 si è infatti allenato in gruppo, salvo poi lavorare da solo nella seduta pomeridiana. In caso di intesa economica tra Sassuolo e Fiorentina, Lirola potrebbe dunque raggiungere Boateng che ha lasciato poche ora fa il ritiro di Vipiteno in direzione Firenze.

DONADONI IN CINA. ZENIT, PASSI IN AVANTI PER MALCOM. PARIS SAINT-GERMAIN, UFFICIALE GUEYE

Roberto Donadoni riparte dalla Cina! Lo Shenzhen FC ha annunciato nelle scorse ore l'arrivo del tecnico italiano sulla panchina del club cinese. L'allenatore prende il posto dello spagnolo Juan Caro.

Lo Zenit si avvicina a grandi passi all'arrivo del brasiliano Malcom, ora in forza al Barcellona. Le parti sono d'accordo su quasi tutto: in primis la cifra, intorno ai 42 milioni di euro, con qualche bonus che potrebbe fare saltare ulteriormente l'ammontare del trasferimento. Al giocatore andrebbero 5 milioni di euro annui, firmando un quinquennale.

Mancava solo l'ufficialità per il passaggio di Vitor Hugo dalla Fiorentina al Palmeiras, nota del club che è arrivata nella notte. Il brasiliano torna in patria firmando un contratto di cinque anni dopo le due stagioni passate in maglia viola.

Il Comitato esecutivo dell'AFA ha deciso oggi di dare continuità a Lionel Scaloni come allenatore della nazionale Argentina. Scaloni guiderà l'Albiceleste durante le prossime qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, che inizieranno il prossimo anno.

Bel colpo di mercato messo a segno dal Bayer Leverkusen, che si assicura uno dei migliori talenti tedeschi giovani, nonché membro della squadra nazionale U21 che ha sfiorato il successo finale all'ultimo Europeo di categoria, venendo battuta solamente dalla fortissima Spagna. Si tratta di Nadiem Amiri, talentuoso attaccante esterno di 22 anni che arriva alla Bayer Arena dall'Hoffenheim, al quale sono stati versati circa 10 milioni di euro per averlo a titolo definitivo. L'attaccante ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con le Aspirine.

Radamel Falcao lascerà il Monaco in questa sessione di mercato. Il colombiano, arrivato in Ligue 1 nel 2016, è vicino al trasferimento in Turchia, direzione Galatasaray. Il club francese sta già cercando il sostituto e attualmente il profilo ideale sembra essere Mariano Diaz. L’attaccante classe 1993 potrebbe tornare nel campionato francese dopo l’esperienza al Lione, resta da capire quali saranno le richieste economiche da parte delle merengues.

Idrissa Gueye è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Il club parigino, tramite i propri canali, ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista senegalese: l’accordo tra le parti è su base quadriennale, fino al 30 giugno 2023. Il calciatore ex Everton è l’ottavo giocatore senegalese della storia del club parigino. Dopo le esperienze in Inghilterra con Aston Villa ed Everton, il giocatore classe 1989 ritorna in Ligue 1, dove ha collezionato 134 presenze.

La vicenda Neymar si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo il portale spagnolo As in giornata è atteso a Shenzen, il direttore sportivo del PSG Leonardo. Il dirigente ex Milan raggiungerà la squadra in Cina e dopo un saluto alla rosa, si legge, si incontrerà con Neymar per discutere delle opzioni riguardanti il suo futuro. Il brasiliano ha ribadito a più riprese la propria intenzione di lasciare il PSG ed il Barcellona, da settimane, è in attesa di sviluppi in tal senso. La trattativa per il momento è frenata dall'aspetto economico e da quello mediatico, ma secondo il portale del quotidiano iberico una data da cerchiare in rosso potrebbe essere quella dell'11 agosto, ovvero quando il PSG inizierà il suo campionato contro il Nimes. Se la questione Neymar non dovesse essere risolta entro quel giorno, la permanenza all'ombra della Torre Eiffel diventerebbe improvvisamente molto probabile.