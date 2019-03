Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 30 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

"Koulibaly, la sfida Real", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle colonne de Il Mattino. I media spagnoli rivelano l'incontro tra il presidente Perez e l'agente del difensore. Zidane vuole Koulibaly in caso di addio di Varane, ma per De Laurentiis e Ancelotti è incedibile. Nel nuovo contratto con il Napoli c'è una maxi-clausola rescissoria da 150 milioni, ma scatta nel 2020.

Matthijs de Ligt, talento dell'Ajax da tempo nel mirino della Juventus, è stato intervistato da Tuttosport: "La sfida di Champions con la Juventus? Siamo giovani, abbiamo giocatori di qualità e sulla Juventus ci sarà più pressione che su di noi. Ci crediamo, ma sappiamo che sarà difficile perché la Juve è una grande squadra. CR7? Cristiano è uno dei migliori al mondo e senz'altro la Juventus con lui è più forte. Però confrontarsi con un top come lui è sempre affascinante. Ho affrontato Cristiano Ronaldo con la Nazionale, è stata dura: però ho un bel ricordo, personalmente era stata una partita positiva. Mi piace tantissimo Chiellini, è uno dei migliori in assoluto a difendere. Fortissimo. Apprezzo anche Bonucci. Per un giovane come me sono entrambi due modelli a cui ispirarsi. Il mio futuro? Non c'è solo la Juventus, ci sono anche altri club. Vedremo al momento giusto, ora sono solo focalizzato sull'Ajax. Raiola? Ci incontrammo nel 2017, era gennaio. Mino disse che mi voleva con lui perché mi stimava e aveva molta fiducia nelle mie potenzialità. Conoscevo già la sua importante reputazione, ci ho pensato un po' e poi ho accettato. E sono molto contento della scelta. Ci pensa lui al mio futuro".

Due obiettivi blaugrana per l'Inter, che potrebbe pescare in Catalogna per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto svelato oggi da Tuttosport, lo scorso 13 marzo, a Barcellona, ci sarebbe stato un vertice tra il d.s. interista Piero Ausilio e i due responsabili del mercato del Barça, ossia Eric Abidal e Ramon Planes. In questo incontro Ausilio avrebbe chiesto informazioni approfondite su Ivan Rakitic e Arturo Vidal. Il Barça vorrebbe monetizzare dalla cessione di Rakitic, incassando almeno 60 milioni: l'ostacolo maggiore è rappresentato dalla volontà di Valverde, che non vorrebbe perdere il croato. Discorso diverso per Vidal: il cileno non è considerato incedibile, ma il Barcellona chiede circa 25 milioni per l'ex Juventus.

Inter, Roma, Milan e Napoli seguono l’evolversi della situazione di Kean e del suo rinnovo di contratto. Come riporta Rai Sport, Mino Raiola, agente del talento bianconero, avrebbe chiesto a Paratici un progetto serio per il suo assistito. Kean, che sogna l'Europeo con l'Italia, vorrebbe giocare con più continuità. Il Genoa è pronto a prenderlo in prestito, in corsa c'è anche l'Ajax che potrebbe mettere sul piatto De Ligt.

In casa Roma c'è ancora da capire chi sarà il prossimo direttore sportivo al quale sarà affidato il compito di ricostruire la squadra durante il mercato estivo. In attesa di conoscere il futuro di Walter Sabatini, la dirigenza giallorossa continua a pensare a Gianluca Petrachi del Torino. Il club granata, in caso di addio con il DS, potrebbe puntare su Pantaleo Corvino della Fiorentina.

Il Milan vuole la Champions per acquistare altri grandi calciatori. Parte dei guadagni sarebbe subito impegnata per il riscatto di Tiemoué Bakayoko: l’acquisto a titolo definitivo dal Chelsea diventerebbe così una certezza. Un altro obiettivo brasiliano è Everton, attaccante esterno del Gremio, 23 anni. Il club lo ha blindato con una clausola da 80 milioni, ma si può trattare per la metà: in ogni caso sono grandi cifre, cifre da Champions. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Potrebbe essere agli sgoccioli l'avventura di Robin Olsen con la paglia della Roma. Come riporta Rai Sport nei giorni scorso c'è stato un colloquio tra il portiere svedese ed il Watford. Per sostituirlo la Roma pensa ad Alessio Cragno del Cagliari.

Aumentano le pretendenti per il talento turco della Roma Cengiz Under. L'attaccante giallorosso, che piace molto al Siviglia dell'ex Monchi, è finito nel mirino di Bayern Monaco e Real Madrid. Lo riporta Rai Sport.

Arriva attraverso le colonne del quotidiano Il Roma il punto sui rinnovi in casa Napoli. Il primo annuncio ufficiale sarà quello di Piotr Zielinski, poi toccherà ad Arek Milik, Nikola Maksimovic e anche a José Callejon, che non ha intenzione di andar via e sul quale c'è l'insistenza, nella permanenza, di Ancelotti, che di lui ha grande stima. Per Elseid Hysaj c'è ancora distanza tra domanda e offerta, si tratta. La situazione più delicata è quella di Dries Mertens: come per Callejon, il suo contratto è in scadenza nel 2020 ma una vera e propria trattativa non è ancora cominciata. Tutto dipenderà dall'aspetto economico dato che il belga, oggi, guadagna oltre 4 milioni di euro a stagione, troppi - secondo la dirigenza azzurra - per un rinnovo alle porte dei 32 anni.

ATLETICO MADRID, WENDELL PER IL DOPO LUCAS HERNANDEZ. NEWCASTLE, BENITEZ APRE AL RINNOVO CON I MAGPIES. PSG, KRYCHOWIAK DOVREBBE ESSERE RISCATTATO DALLA LOKOMOTIV MOSCA. MAN CITY, IN BILICO GUNDOGAN: VUOLE RASSICURAZIONI SUL SUO RUOLO. LEICESTER, NO AL MAN UNITED PER MAGUIRE: BLINDATO FINO AL 2020. BARCELLONA, UMTITI NON HA DUBBI: "IL MIO FUTURO E' ANCORA QUI". REAL MADRID, PER L'ARRIVO DI HAZARD MANCA SOLO IL PLACET DI HAZARD.

Secondo quanto riportato da AS salgono le quotazioni del brasiliano Wendell per la sostituzione di Lucas Hernandez all'Atlético Madrid. 25 anni, terzino sinistro del Bayer Leverkusen, il giocatore è considerato dal club tedesco un pezzo pregiato tanto che sono già state rifiutate in passato delle offerte da Paris Saint-Germain e Roma. Attualmente sesto, il Leverkusen in caso di fallita qualificazione alla Champions League si ritroverà costretto a considerare le offerte per i giocatori più importanti e per non farsi trovare impreparato sta già cercando un sostituto, mettendo le mani su Douglas Santos dell'Amburgo.

Rafa Benitez ha confermato in conferenza stampa l'intenzione di dare priorità al rinnovo col Newcastle, senza considerare offerte da altri club. Il tecnico spagnolo è alla guida dei Magpies dal marzo 2016. La squadra è attualmente al 13° posto in classifica in Premier League, con un vantaggio di 7 punti (con una partita giocata in più) sul Cardiff terzultimo.

Grzegorz Krychowiak sarà a tutti gli effetti un giocatore della Lokomotiv Mosca. Lo ha dichiarato iol direttore generale del club, Vasily Kiknadze, a Sport-Express. Il centrocampista polacco, attualmente in prestito dal Paris Saint-Germain, ha nel contratto una clausola che prevedeva l'obbligo di riscatto al

raggiungimento di un dato numero di presenze, già raggiunto e superato. L'affare, si legge, dovrebbe portare alle casse del PSG tra i 10 e i 13 milioni di euro.

Nebuloso il futuro di Ilkay Gundogan. Il centrocampista tedesco ha stoppato le trattative per il rinnovo non avendo rassicurazioni circa il suo ruolo in squadra. Lo riporta il Daily Mirror. In scadenza di contratto nel 2020, il City potrebbe mettere il centrocampista sul mercato in estate per non perderlo a parametro zero. In questa stagione per lui 39 presenze, con 5 reti all'attivo.

Harry Maguire non è sul mercato. Come riporta il Leicester Mercury, le Foxes avrebbero dichiarato il centrale classe 1993 intrasferibile, almeno per un'altra stagione. Il nazionale inglese da molti mesi ormai è il principale obiettivo di mercato del Manchester United per la prossima stagione.

Dopo mesi e mesi di rumors, Samuel Umtiti non sembra avere dubbi sul suo futuro. Il difensore del Barcellona, intervistato da Telefoot, ha infatti dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la Catalogna, determinato a riconquistare una maglia da titolare: "Il mio futuro sarà ancora a Barcellona", le parole del francese.

Mancherebbe solo il "sì" definitivo di Zinedine Zidane per l'arrivo di Eden Hazard al Real Madrid. Lo riporta Marca secondo il quale il tecnico francese starebbe facendo le valutazioni sull'attuale rosa prima di prendere una decisione definitiva. I dubbi sull'asso belga sono legati al costo e al fatto che il suo arrivo tolga spazio a giocatori in ascesa come Marco Asensio. Fra i partenti invece Gareth Bale.