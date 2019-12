Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 30 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

L'eventuale qulificazione dell'Inter agli ottavi di Champions, spiega la Gazzetta dello Sport, cambierebbe le strategie nerazzurre sul mercato di gennaio. La società vuol puntare su profili di prospettiva e per la rosea il nome che potrebbe mettere tutti d'accordo è quello di Dejan Kulusevski, subito o al più tardi a giugno. Valutazione che parte da 40 milioni, i nerazzurri ci proveranno subito con l'Atalanta ma il Parma difficilmente accetterà di privarsene in questa sessione invernale. L'operazione sarà comunque tentata grazie alla cifra incassata dalla cessione di Gabigol. E in questo caso la speranza dell'Inter è che il brasiliano possa vincere un altro trofeo, il Mondiale per Club, in modo che la sua valutazione possa salire ancora, superando i 25 milioni di euro.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto sui tanti gioctori dell'Inter attualmente in prestito e sulla cifra che i nerazzurri potrebbero incassare in estate dai vari riscatti. La quantità più alta potrà garantirla chiaramente Mauro Icardi con i suoi 70 milioni pattuiti col PSG e per il quotidiano il riscatto da parte dei francesi appare molto più che verosimile. Discorso simile per Ivan Perisic e Joao Mario, con Bayern Monaco e Lokomotiv Mosca che sembrano intenzionati a pagare rispettivamente i 20 e i 18 milioni pattuiti. Quindi Radja Nainggolan: al Cagliari si sta rilanciando e non è da escludere una cessione a titolo definitivo a fine anno, magari ad una squadra estera disposta a spendere almeno 15 milioni di euro.

La Juventus è sulle tracce di Robin Gosens. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola conferma l'interessamento della Juventus per il laterale dell'Atalanta che alla corte di Gasperini si sta consacrando come uno dei migliori terzini sinistri della Serie A. Occhio però anche all'Inter: negli ultimi giorni anche il club nerazzurro ha mostrato interesse nei confronti del laterale classe '94.

Rinnovo di contratto in arrivo per Fabio Quagliarella. Legato alla Sampdoria da un accordo in scadenza a giugno, il centravanti di Castellammare di Stabia - scrive 'Tuttosport' - la prossima settimana ufficializzerà la firma sul nuovo accordo valido fino a giugno 2021.

E' il Milan il club in questo momento in vantaggio per l'ingaggio di Zlatan Ibrahimovic. Nei prossimi giorni è atteso in città il procuratore dello svedese, Mino Raiola, per discutere del ritorno in Serie A del bomber di Malmoe che non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Manca ancora l'accordo totale sull'ingaggio ed ecco perché - scrive il 'Corriere dello Sport' - anche il Bologna resta ancora in corsa.

Gianluca Petrachi verso la squalifica da parte della Procura Federale. Sono scaduti ieri i termini dell'indagine con la Procura che ha chiesto un ulteriore proroga per un supplemento d'indagine. Non una buona notizia per il direttore sportivo giallorosso: scaduti i termini per l'archiviazione si va avanti con le testimonianze e al momento la conclusione più plausibile è quella del deferimento, accompagnato da una richiesta di sanzione di qualche mese.

Per Petrachi, scrive il 'Corriere dello Sport', salvaguardata però la sessione di calciomercato di gennaio. Con l'allungamento dei tempi dell'indagine di un paio di mesi probabile che il deferimento arrivi solo a febbraio.

IL LEICESTER NON FA SCONTI: ARSENAL PER LIBERARE RODGERS SERVONO 15 MILIONI. GUARDIOLA SUL FUTURO: "APERTO ALL'IDEA DI RINNOVARE COL MANCHESTER CITY". ARSENAL, LJUNBERG PUO' ESSERE CONFERMATO. CON GILBERTO SILVA NELLO STAFF. MAN CITY, AVVIATI I CONTATTI CON L'AGENTE DI DE LA CRUZ DEL RIVER PLATE. CHELSEA, IN CASO DI VIA LIBERA AL MERCATO MAXI OFFERTA PER SANCHO. REAL MADRID, IL MIRINO E' ANCORA IN BRASILE: OCCHI SU HENRIQUE DEL FLAMENGO.

Il nome di Brendan Rodgers, attuale tecnico del Leicester, è il primo nella lista dell'Arsenal secondo molti tabloid britannici. In Inghilterra esiste la possibilità di contrattare un allenatore di un'altra squadra, ma per i Gunners la strada non sarà semplice visto che le Foxes non hanno alcuna intenzione di privarsi dell'ex Celtic. Per lasciar partire Rodgers in direzione Londra, spiega il Telegraph, la dirigenza del Leicester chiede non meno di 15 milioni di euro.

In conferenza stampa il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato della possibilità rinnovo del contratto. Questa la risposta a precisa domanda su un'eventuale suo interesse a prolungare con il club inglese: "Sono aperto a questa idea, certamente. Sono completamente a mio agio nel lavorare con questo club. Dipenderà dai risultati ovviamente. Intanto vediamo cosa succederà questa stagione e la prossima (il contratto di Guardiola col City scadrà nel 2021)".

Secondo il The Guardian, la possibilità che l'Arsenal decida di confermare Freddie Ljungberg come allenatore della prima squadra non è del tutto da escludere. Lo svedese è stato nominato tecnico ad interim dopo l'addio di Emery, ma come detto nelle prossime settimane potrebbe essere confermato soprattutto nel caso in cui le alternative non convincessero a pieno. E nel caso di conferma, Ljungberg farebbe entrare nel proprio staff anche l'ex centrocampista Gilberto Silva. Una possibilità, quella della permanenza di Ljungberg, confermata anche dal The Times.

Nicolas de la Cruz (22) è uno dei talenti più cristallini made in Uruguay. Il classe '97 ha fatto benissimo con la maglia del River Plate, tanto da guadagnarsi le attenzioni del Manchester City. Il club inglese ha avviato i contatti con l'entourage del centrocampista sudamericano e nei prossimi giorni probabilmente contatterà anche Los Millonarios. A riportarlo è Olè.

Il Chelsea dovrà attendere circa due settimane per capire se verrà annullato il divieto di operare sul mercato impostogli dalla FIFA per delle irregolarità sul tesseramento di alcun calciatori minorenni. Qualora l'appello dei Blues venisse accolto la dirigenza londinese sarebbe già pronta ad investire pesantemente per rafforzare la squadra di Frank Lampard. Wilfried Zaha del Palace è il primo obiettivo per l'attacco, ma non l'unico. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, il Chelsea starebbe lavorando per pianificare anche una maxi offerta per Jadon Sancho del Borussia Dortmund.

Il Real Madrid continua ad osservare talenti per il futuro. Dopo Vinicius Junior e Rodrygo, l'ennesimo talento verdeoro ha stregato Florentino Perez: si tratta di Matheus Hernique (21), secondo quanto riportato dai brasiliani di Defensa Central. Un centrocampista considerato simile a Valverde, ma che per qualcuno è già il nuovo Casemiro. Sul mediano del Flamengo ci sono anche Barcellona e Siviglia, ma ora i Blancos starebbero pensando di anticipare la concorrenza.