Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 31 agosto

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

TORINO, DAL MILAN ARRIVA LAXALT IN PRESTITO. LECCE, DALLO STOKE CITY ARRIVA IMBULA. HELLAS VERONA, PRESO SALCEDO DAL GENOA. ROMA, PROPOSTO IL RINNOVO A KOLAROV. JUVENTUS, DERBY DI GENOVA PER PJACA. CAGLIARI, COLOMBATTO A TITOLO DEFINITIVO AL SINT-TRUIDEN. ROMA, SCHICK VERSO IL LIPSIA. GENOA, HILJEMARK VERSO LA DINAMO MOSCA. ROMA, FUMATA BIANCA PER KALINIC.

Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquistato a titolo temporaneo con diritto di riscatto all'A.C. Milan il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Laxalt.

L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gilbert Imbula Wanga dallo Stoke City. Il calciatore congolese, classe ‘92, con passaporto francese, ha inoltre già vestito le maglie del Guingamp, Marsiglia, FC Porto, Tolosa e Rayo Vallecano.

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale l'Hellas Verona ha annunciato l'acquisto in prestito di Eddie Salcedo dal Genoa. Questo il testo del comunicato: "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Genoa CFC i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante classe 2001 Eddie Salcedo".

Prove di rinnovo per Aleksandar Kolarov. Come riportato da Il Messaggero il club giallorosso ha proposto al terzino serbo un rinnovo annuale con opzione per un'altra stagione.

Derby di Genova per Marko Pjaca. Come riporta questa mattina Tuttosport, all'esterno d'attacco della Juventus pensano Sampdoria e Genoa. In entrambi i casi si parla di prestito, con contributo bianconero all'ingaggio, visto che il croato sta recuperando dal grave infortunio al ginocchio e avrà bisogno di un altro po' di tempo per essere al 100%.

Il Cagliari Calcio comunica sul proprio sito ufficiale la cessione del calciatore Santiago Colombatto che si trasferisce al Sint-Truiden, club della prima divisone belga, a titolo definitivo. Argentino di Còrdoba, Colombatto è arrivato al Cagliari nel 2015. Dopo un primo periodo in forza alla squadra Primavera, è stato aggregato alla prima squadra, dove con 5 presenze ha dato il suo contributo alla promozione in Serie A. Quindi le esperienze con le maglie di Pisa, Trapani, Perugia ed Hellas Verona.

Ci siamo per il trasferimento di Patrik Schick dalla Roma al Red Bull Lipsia. In questi minuti, i due club hanno trovato l'accordo totale e lo stesso calciatore ha dato il suo via libera dopo aver trovato l'intesa sull'ingaggio.

Oscar Hiljemark saluta il Genoa. Il centrocampista svedese, secondo quanto raccolto da TMW, ha firmato pochi minuti fa il contratto che lo legherà alla Dinamo Mosca. Un gol in 17 partite di campionato nella scorsa stagione, il classe '92 si trasferisce così nel campionato russo.

Nikola Kalinic sbarcherà nella Capitale nella giornata di domani. Come riporta il quotidiano spagnolo 'AS', il giocatore croato quest'oggi ha interrotto in anticipo la seduta di allenamento con l'Atletico Madrid dopo aver saputo della chiusura della trattativa con la Roma. L'operazione è stata chiusa sulla base di un prestito oneroso a 2.5 milioni di euro e diritto di riscatto già fissato a nove milioni di euro.

UFFICIALE: REAL SOCIEDAD, DALL'ARSENAL ARRIVA MONREAL. SIVIGLIA, NUOVO RINFORZO IN ATTACCO: A UN PASSO IL CHICHARITO HERNANDEZ. UFFICIALE: NIENTE ITALIANA PER NSOKI: IL DIFENSORE PASSA DAL PSG AL NIZZA. REAL MADRID, E' FATTA PER BRUNO FERNANDES: RESTERA' UN ALTRO ANNO ALLO SPORTING. UFFICIALE: OLYMPIQUE MARSIGLIA, KAMARA HA RINNOVATO FINO AL 2022. VENTI MILIONI PER LASCIARE PARIGI, NEYMAR VUOLE AIUTARE IL BARCELLONA. UFFICIALE: IL GIRAMONDO SORIANO TORNA IN SPAGNA. E' DEL GIRONA. IL GALATASARAY ANNUNCIA: "C'E' UNA TRATTATIVA CON IL MONACO PER FALCAO".

La Real Sociedad e l'Arsenal hanno trovato un accordo per il passaggio di Nacho Monreal dall'Inghilterra alla Spagna. Il club di San Sebastian, a sua volta, ha raggiunto l'intesa con il terzino per un contratto biennale, fino al 30 giugno 2021. A renderlo ufficiale gli spagnoli tramite i propri canali ufficiali.

Monchi sta preparando un ultimo squillo per l'attacco del Siviglia. Stando a quanto riportato da Marca, infatti, sarebbe ad un passo la chiusura dell'operazione legata a Javier Hernandez (31) del West Ham, meglio conosciuto come Chicharito. Lopetegui vorrebbe un altro rinforzo offensivo e vede di buon occhio il messicano, per il quale si sarebbe vicini all'accordo. L'ex Manchester United dovrebbe costare 8-9 milioni di euro.

Stanley Nsoki (20) è un nuovo calciatore del Nizza. Il club transalpino ha annunciato il suo arrivo tramite il proprio sito ufficiale. Il difensore classe '99 approda in Costa direttamente dal PSG, squadra con cui è cresciuto e ha fatto a 18 anni il suo debutto in Ligue 1. Il giocatore era stato accostato anche alle italiane, Juventus compresa.

Promettente rinnovo di contratto Boubacar Kamara, difensore classe '99. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, l'Olympique Marsiglia ha reso noto che il calciatore ha sottoscritto un nuovo accordo valido fino a giugno 2022.

Venti milioni per aiutare il Barcellona a riportarlo a casa. Neymar vuole lasciare Parigi a tutti i costi e avrebbe addirittura pensato di mettere a disposizione una cifra considerevole, da aggiungere all'offerta da presentare al Paris Saint-Germain. Una proposta che a quanto pare non basterà, perché la telenovela dell'estate non dovrebbe chiudersi nel modo sperato. A riportarlo è Sport.

Jonathan Soriano torna a casa. Il miglior marcatore della storia del Red Bull Salisburgo dopo le avventure in Cina e Arabia Saudita ha deciso di tornare a giocare in Spagna. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Girona - club di seconda divisione - ha ufficializzato l'ingaggio del centravanti cresciuto nel settore giovanile del Barcellona. Per Soriano contratto annuale con opzione per la seconda stagione.

Con un tweet pubblicato pochi minuti fa il Galatasaray ha annunciato di essere in trattativa con il Monaco per il trasferimento di Radamel Falcao, grande obiettivo del club turco: "Sono iniziati i negoziati ufficiali con il calciatore e il club AS Monaco FC per il trasferimento del calciatore professionista Radamel Falcao García Zárate nel nostro club", recita il tweet turco.