Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 31 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Lisandro Lopez lascia il Genoa e torna in Argentina. Il difensore classe '89 è infatti stato ceduto dal Benfica al Boca Juniors con la formula del prestito. In questa prima parte di stagione Lisandro aveva collezionato d'altronde solamente una presenza coi rossoblù. Questo l'annuncio ufficiale degli Xeneizes:

Due innesti per il settore giovanile della Juventus. Dal Red Bull Salisburgo ecco il trequartista austriaco Ervin Omic (16), nazionale di categoria. Stessa età di Zsombor Senko, di ruolo portiere, prelevato dagli ungheresi dello Szombathely Haladas. Entrambi arrivano a titolo definitivo, operazioni già formalizzate.

Valentin Eysseric lascia la Fiorentina e torna in Francia: il trequartista è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Nantes. Questo il comunicato pubblicato sul sito della Fiorentina:

S.P.A.L. srl comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Udinese Calcio le prestazioni sportive del centrocampista belga-congolese, classe 2000, Aron Katuma, inserito nel gruppo Primavera di mister Marcello Cottafava.

Affare fatto e ufficiale sull'asse Fiorentina-Empoli. Il club azzurro ha infatti comunicato di aver raggiunto l’accordo con i viola per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive di Jacob Rasmussen. Contestualmente il calciatore resterà, a titolo temporaneo, in azzurro fino al 30 giugno 2019. Dalla Fiorentina arriva Kevin Diks, in prestito fino al 30 giugno 2020.

S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito dall’Ascoli Calcio 1898, squadra del Campionato di Serie B, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 le prestazioni sportive del portiere Andrea Fulignati.

L'Empoli si gode il nuovo attaccante: il club toscano ha annunciato l'arrivo di Diego Farias, prelevato dal Cagliari a titolo temporaneo con opzione per il riscatto.

Empoli scatenato, sempre su giocatori in arrivo dal Cagliari. Pochi minuti dopo Farias, il club toscano ha infatti annunciato anche l'arrivo di Marko Pajac, sempre a titolo temporaneo con opzione di riscatto.

Come preannunciato questa settimana, il Torino ingaggia Alejandro Marcos (18), terzino sinistro in uscita dal Barcellona. Contratto di trasferimento a titolo definitivo già depositato. Rinforzo di assoluto valore per la capolista del campionato Primavera 1, la quale ha appena accolto il centrale ivoriano Wilfried Stephane Singo (18).

Simone Edera è un nuovo attaccante del Bologna, che ne ha annunciato l'arrivo tramite il sito ufficiale della Lega Serie A. Con lui anche Lyanco, entrambi giocatori che arrivano in prestito dal Torino. Sono i primi due arrivi per la formazione felsinea per il nuovo tecnico Mihajlovic.

Il Torino Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Bologna Football Club 1909 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Portanova.

La Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione, al Fortuna Dusseldorf i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dawid Kownacki.

La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione le prestazioni sportive del calciatore Rômulo Souza Orestes Caldeira, proveniente dalla società Genoa CFC.

AS Roma rende noto di avere sottoscritto, con il Cagliari Calcio, il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive di Luca Pellegrini

Denis Suarez è un nuovo giocatore dell'Arsenal. Il centrocampista classe '94 lascia il Barcellona a titolo temporaneo fino al termine della stagione. Questo l'annuncio dei Gunners.

Nuova avventura per Youssef Aït Bennasser. Il centrocampista classe '96 lascia il Monaco a titolo temporaneo e firma col Saint-Etienne fino a fine stagione. Per il marocchino si contano finora 18 presenze con due assist in questa stagione.

Antonio Barreca è un nuovo giocatore del Newcastle. Il laterale ex Torino e Cagliari si trasferisce in Premier League in prestito con diritto di riscatto fino a giugno. Nuova avventura dunque per il classe '95, che lascia il Monaco dopo soli sei mesi dal suo arrivo.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Manchester United ha annunciato il rinnovo del contratto di Anthony Martial. L'esterno offensivo francese ha firmato un accordo fino al 2024, con opzione per un'altra stagione.

Il terzino del Barcellona Jordi Alba, intervistato da Cadena Cope dopo la vittoria di ieri col Siviglia in Copa del Rey, ha parlato così delle travagliate trattative per il suo rinnovo di contratto: "Non è vero che abbiamo trovato l'accordo, la situazione è sempre la solita. Non ho rinnovato col Barcellona". Il nazionale spagnolo, in scadenza nel 2020, è finito da tempo nel mirino della Juventus, che segue lui e Marcelo per rinforzare la fascia sinistra a partire dalla prossima stagione.

Jonathan Castro Otto "Jonny" è ufficialmente un nuovo giocatore del Wolverhampton. Il terzino classe '94, finora in prestito dall'Atletico Madrid, è stato infatti acquistato per circa 20 milioni di euro dagli Wolves. In questa stagione per Jonny si contano ad oggi 22 presenze, un gol e un assist tra Premier League e coppe.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Newcastle ha annunciato l'acquisto del centrocampista paraguaiano Miguel Almiron. Il 24enne arriva a titolo definitivo (cifre ufficiali non comunicate) dall'Atlanta United e firma un contratto di cinque anni e mezzo, fino a giugno 2024.

Il Valencia ha raggiunto un accordo con il Celta de Vigo per il trasferimento del difensore argentino Facundo Roncaglia in prestito fino al 30 giugno 2019.

Lo Schalke 04 ha annunciato di aver preso in prestito Jeffrey Bruma dal Wolfsburg fino alla fine della stagione. Il nazionale olandese sarà già disponibile nel fine settimana contro il Borussia Mönchengladbach. Indosserà la maglia numero 27.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Lipsia ha annunciato l'arrivo in prestito del centrocampista dell'Arsenal Emile Smith Rowe in prestito fino a giugno.

Il Barcellona e l'Atlético Mineiro hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Emerson Aparecida Leite de Souza Junior. Il brasiliano classe 1999 si unirà ufficialmente al club catalano il 1 ° luglio 2019. Il costo dell'operazione è di 12 milioni di euro e il giocatore ha firmato fino al 2024.

Il Barcellona ha ufficializzato l'acquisto di Emerson dall'Atletico Mineiro per 12 milioni di euro. Il giocatore brasiliano arriverà in Catalunya soltanto a luglio e giocherà questa seconda parte di stagione nel Betis Siviglia come annunciato dallo stesso club.

Colpo in attacco per il Burnley che ha annunciato l'arrivo di Peter Crouch dallo Stoke City firmando fino alla fine della stagione.

Attraverso il proprio sito ufficiale lo Swansea ha annunciato la cessione in prestito di Wilfred Bony, attaccante che si unirà al club del Qatar Al-Arabi fino al termine della stagione.

Due colpi in entrata in questo ultimo giorno di mercato per il Brighton che ha ufficializzato gli arrivi di Tudor-Cristian Baluta, giocatore romeno che ha firmato un contratto di tre anni e mezzo e dell'attaccante sloveno Jan Mlakar dal Maribor.

Un altro prestito per Joel Pereira che dopo essere rientrato dal Vitoria Setubal, giocherà in Belgio nella seconda parte di stagione. Il Manchester United ha comunicato infatti di aver ceduto il giocatore al Kortrijk in prestito fino a giugno.

Per un Peter Crouch ceduto al Burnley, c'è un Sam Vokes che fa il viaggio contrario e va allo Stoke City. L'attaccante ha firmato un contratto di tre anni e mezzo con i Potters.