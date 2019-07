Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 31 luglio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juventus

Sono ore calde per il clamoroso scambio sull'asse Manchester-Torino, che potrebbe portare Romelu Lukaku a vestire la maglia della Juventus e Paulo Dybala quella dei Red Devils. I bianconeri hanno già trovato l'accordo con il club inglese e l'attaccante belga, ma adesso bisognerà convincere l'argentino, che non sembra interessato al trasferimento. La Juventus avrebbe proposto una buonuscita, mentre il giocatore non ha fatto richieste particolari al Manchester United, perché intenzionato a restare alla corte di Sarri. Le società, intanto, stanno definendo le valutazioni dei due giocatori: la Vecchia Signora potrebbe ricevere un conguaglio di 10-15 milioni, oppure ci potrebbe essere uno scambio alla pari, con una valutazione di circa 90 milioni, che consentirebbe di sistemare il bilancio.

Moise Kean è pronto ad abbracciare l'Everton. Ieri mattina, l'attaccante classe 2000 è partito per Manchester, salvo poi raggiungere Liverpool e la sede dei Toffees. Il giocatore sosterrà le visite mediche di rito, prima di definire gli ultimissimi dettagli dell'accordo: per lui pronto un contratto di 5 stagioni a 3 milioni di euro a stagione.

Il Manchester City ha fretta di chiudere la trattativa per Joao Cancelo. Dopo una fase di stallo, la situazione sembra essersi sbloccata: nel suo blitz londinese, Fabio Paratici avrebbe incontrato anche i dirigenti dei Citizens, che avrebbero confermato l'interesse e la voglia di portare il terzino portoghese alla corte di Guardiola. La valutazione dell'ex Inter è di circa 55 milioni.

Il Manchester United continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un possibile sostituto di Paul Pogba. Secondo quanto riportato da Tuttosport il primo obiettivo per la mediana è Bruno Fernandes, ma qualora l'affare non dovesse andare in porto, i Red Devils potrebbero virare su Blaise Matuidi della Juventus.

Napoli

Come si legge sulle colonne di Tuttosport, la società più calda sul fronte Mauro Icardi è senza dubbio il Napoli. De Laurentiis sta proponendo all'argentino un'offerta faraonica, mai fatta in passato dal club azzurro: 10 milioni di euro netti a stagione, inclusi i diritti di immagine ai quali l’argentino rinuncerebbe. Con il giocatore siamo vicini all'intesa, manca ancora l'accordo tra i club: le parti sono ancora distanti, con l'Inter che continua a chiedere 80 milioni mentre il Napoli non si spinge oltre i 50. E Marotta accetta solo il prezzo pieno, senza l’inserimento di contropartite tecniche.

Nuovo contatto per Hirving Lozano. Prima della catastrofica eliminazione del PSV Eindhoven dalla Champions League per mano del Basilea, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha ripreso i contatti per l'attaccante messicano classe '95. La trattativa nelle ultime due settimane era stata accantonata per concentrare le energie su Nicolas Pépé, ma adesso che l'ivoriano s'è accasato all'Arsenal ecco che il nome di Lozano torna di moda.

José Maria Callejon, all'età di 32 anni, sta iniziando il suo ultimo anno col Napoli convinto - sottolinea La Gazzetta dello Sport - di avere i numeri per fare la differenza, per avere la competitività e gli stimoli per essere protagonista anche al settimo anno, senza crisi alcuna nel rapporto col Napoli. Ed è proprio per questa sua professionalità che la società ha cominciato a parlare con il suo agente, Manuel Garcia Quilon, per un prolungamento di contratto.

Ha parlato del suo futuro Adam Ounas, esterno algerino del Napoli. Il giocatore lo ha fatto attraverso le colonne de La Nouvelel Republique: "Posso restare a Napoli, ma dipende da cosa vogliono fare con me. Vedremo cosa succederà. Lille? Per ora sono un giocatore del Napoli".

Secondo quanto riportato dall'edizione online del Daily Mail, il Napoli, dopo aver perso Nicolas Pépé sarebbe pronto a investire circa 60 milioni di sterline, ovvero circa 65 milioni di euro, per Wilfried Zaha del Crystal Palace. Il club inglese ha rifiutato già un'offerta dell'Everton, che poi si è buttata su Kean, e una dell'Arsenal, che poi ha puntato proprio su Pépé. Il giocatore ha già chiesto la cessione e il problema più grande è quello di trovare un'intesa economica con gli inglesi per acquistarne il cartellino.

Inter

La priorità per l'Inter è l’attacco ma non è detto che la catena di sinistra possa essere completata anche dall’arrivo di un terzino e in tal senso restano in cima alla lista di Marotta alcuni nomi, tra i quali anche l’ex nerazzurro e ora viola Cristiano Biraghi, che però è in concorrenza con Kostic ed Emerson Palmieri.

Milan

Angel Correa continua ad essere un nome caldo per il Milan, ma al momento c'è ancora distanza fra domanda ed offerta. L'Atletico chiede 50 milioni, il Milan si spinge fino a 45. Più passano i giorni, più l'affare rischia di saltare, anche perché l'argentino è finito nel mirino del Tottenham: senza un paio di cessioni, scrive Tuttosport, difficilmente il Milan potrà affondare il colpo. I due giocatori che potrebbero portare qualche milione nelle casse del Milan sono André Silva e Suso: i rossoneri, con queste due cessioni, potrebbero quindi soddisfare le richieste dell'Atletico per Correa.

Nuovo obiettivo per il Milan. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club rossonero ha infatti messo gli occhi su Peter Ankersen, terzino destro del Copenaghen. Il giocatore è valutato circa 2 milioni di euro e su di lui ci sono anche due club di Premier League.

Leo Duarte ha terminato la prima parte di visite mediche, programmate per la giornata di oggi, con il Milan. Oggi il difensore terminerà i test e firmerà il suo contratto con i rossoneri, che ufficializzeranno l'operazione in entrata. Il giocatore arriverà a titolo definitivo dal Flamengo.

Roma

La rivoluzione è appena cominciata: Moise Kean sarà solo il primo di una lunga serie di addii in casa Juventus. Ad esempio - sottolinea La Gazzetta dello Sport - in attacco resta da definire la situazione di Gonzalo Higuain: la Roma lo vuole, la Juventus ha già un accordo con i giallorossi (prestito oneroso a 9 milioni con riscatto fissato a 27, cifra che consentirebbe ai bianconeri di non mettere a bilancio una perdita rispetto a quanto stabilito l’anno scorso con il Milan) ma manca quello con il giocatore. E’ previsto a breve un incontro con il fratello procuratore del Pipita, Nicolas: il diesse Gianluca Petrachi è certo di riuscire a convincerlo.

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, una delle priorità della Roma è quella di regalare a mister Fonseca un centrale di livello. Petrachi da tempo segue Toby Alderweireld, centrale del Tottenham in scadenza di contratto l'anno prossimo. Gli Spurs chiedono una cifra giudicata eccessiva da Petrachi, ma l'imminente cessione di Defrel al Cagliari per una cifra intorno ai 16 milioni potrebbe aiutare a preparare l’offerta ufficiale da recapitare in Inghilterra. Le alternative sono Dejan Lovren e Kamil Glik.

Lazio

La Lazio si prepara a salutare Sergej Milinkovic-Savic, ormai sempre più vicino al Manchester United. Per sostituire il serbo, il club di Lotito aveva pensato a Yusuf Yazici, ma il turco sembra essere vicino al Lille. Per questo motivo, come scrive Tuttosport, i biancocelesti hanno chiesto informazioni all'Eintracht Francoforte per Mijat Gacinovic, centrocampista serbo classe '95.

Fiorentina

La Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Prince Boateng dall’U.S. Sassuolo Calcio. A Firenze è arrivato anche Pol Lirola, in giornata dovrebbe arrivare l'ufficialità.

La Fiorentina è in pressing per ottenere il prestito gratuito di Radja Nainggolan dall'Inter ma ancora c'è distanza tra le parti. I viola vorrebbero che i nerazzurri si accollassero almeno 2 dei 4 milioni di ingaggio del giocatore ed è per questo che non c'è ancora intesa. Il club di Commisso però insiste e dopo l'incontro delle scorse ore tra Pradè e l'agente del calciatore a breve potrebbero arrivare nuovi sviluppi. Resta comunque in piedi anche l'ipotesi Cagliari, soprattutto per questioni famigliari. A riportarlo è il sito del Corriere della Sera.

Fernando Llorente dice sì all’ipotesi Fiorentina. L’attaccante ex Juventus prenderebbe seriamente in considerazione l’idea di trasferirsi in viola. E la Fiorentina sta valutando concretamente il suo nome in vista del prossimo campionato, magari sulla base di un accordo annuale con opzione. Una situazione legata al futuro di Giovanni Simeone, che intanto ha detto no ad alcune proposte arrivate da squadre di fascia media in Serie A e in assenza di soluzioni a lui gradite potrebbe rimanere alla Fiorentina. Fiorentina che intanto incassa il sì di Llorente...

Nuova idea di mercato in casa Fiorentina. Contatti avviati per il difensore del San Lorenzo, Marco Senesi. Un’idea che può diventare qualcosa di più nelle prossime settimane.

Le altre

CAGLIARI, FATTA PER DEFREL. GENOA, PRESO IL 19ENNE GONCALVES. SIMEONE PIACE ALL'HELLAS VERONA, IL BRESCIA ASPETTA MAGNANI. TORINO, FARES SEMPRE NEL MIRINO. UDINESE, WALACE E ZEEGELAAR OBIETTIVI PRINCIPALI, NUYTINCK IN PARTENZA.

Fumata bianca nella trattativa tra Cagliari e Gregoire Defrel. L'attaccante della Roma - dopo essere stato tolto dai convocati per l'amichevole dei giallorossi contro il Perugia in programma questa sera - è pronto a cambiare maglia andando alla corte di mister Maran. Dopo il contatto tra di questa mattina tra Petrachi e il ds dei sardi, Marcello Carli, è stato infatti trovato l'accordo economico: il costo complessivo dell'operazione è di 15 milioni di euro.

Tiago Goncalves, terzino sinistro nazionale portoghese Under 19 del Belenenses ha firmato un contratto triennale col Genoa che ha battuto la concorrenza di Wolfsburg e Lille. Il giocatore ha disputato l'ultimo torneo di Viareggio col Genoa dove ha convinto i dirigenti a prenderlo. Lo stesso club ligure spera che Goncalves possa essere l'erede di Pedro Pereira sulla corsia mancina.

Si torna a parlare di Hellas Verona per Giovanni Simeone. Con l'arrivo di Boateng, la conferma del 2000 Vlahovic e la ricerca sul mercato da parte della Fiorentina di un'altra punta di esperienza per completare l'organico di Vincenzo Montella, il Cholito potrebbe presto lasciare Firenze.

Il Brescia aspetta Giangiacomo Magnani e prepara al meglio la seconda parte di ritiro pre-campionato. Trattativa in via di definizione quella per il centrale di proprietà del Sassuolo. L’auspicio di Corini è avere il nuovo difensore entro venerdì mattina, giorno della partenza per il ritiro in Austria (fino al 9 agosto). Determinante - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il via libera dato alla Juve a vantare sul classe ‘95 un’opzione per riportarlo a casa.

Come riporta Tuttosport uno degli obiettivi del Torino è quello di regalare a Mazzarri un terzino sinistro. I discorsi con il Napoli per Mario Rui si sono raffreddati, per questo è tornato di moda un altro nome: quello di Fares della SPAL. I ferraresi stanno cercando un sostituto e sono disposti a cedere il francese naturalizzato algerino, ma al momento la richiesta è molto alta: 20 milioni di euro.

Ultime sul mercato in entrata dell'Udinese direttamente da La Gazzetta dello Sport. A centrocampo - si legge - la pista più calda è quella che porta al brasiliano dell’Hannover Walace. Mentre a sinistra si sogna il ritorno a Udine dell’olandese Marvin Zeegelaar che ha fatto molto bene nella seconda parte della stagione quando è arrivato in bianconero. Tesserato col Watford, Gino Pozzo potrebbe deciderlo di rimandarlo in Italia. Da dove è destinato a partire il difensore olandese Nuytinck. Anche perché è arrivato Becao e la prima settimana di agosto tornerà Troost Ekong. Con De Maio, Samir e Opoku, il reparto è affollato.

EUROPA

ARSENAL, VICINO TIERNEY. SU MUSTAFI C'È IL MONACO. MANCHESTER UNITED, SI PENSA A UMTITI PER SOSTITUIRE BAILLY. MALCOM VICINISSIMO ALLO ZENIT, LEMINA PIACE ALL'EVERTON. SCHURRLE DAL BORUSSIA DORTMUND ALLO SPARTAK MOSCA. NEYMAR, LEONARDO PROPONE CESSIONE TRA UN ANNO.

L'Arsenal è ormai ad un passo dall'ultimare un nuovo acquisto. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Daily Mail, infatti, i Gunners sono ormai in procinto di chiudere l'affare che porterà loro Kieran Tierney, terzino sinistro 22enne di proprietà del Celtic. L'affare viene segnalato come in dirittura d'arrivo.

Il Manchester United deve necessariamente pensare ad operare nuovi acquisti in difesa alla luce del grave infortunio a Bailly, il quale dovrà stare lontano dai campi per circa cinque mesi. Secondo quanto riferiscono i francesi di Le10Sport, per i Red Devils può tornare di moda il nome di Samuel Umtiti del Barcellona. Il difensore centrale di 25 anni piace molto alla squadra inglese, che già da tempo lo aveva messo sotto osservazione, pur essendosi principalmente direzionata su Maguire di recente.

Malcom sembra sempre più vicino a lasciare il Barcellona, ad un solo anno di distanza da quando approdò in blaugrana per oltre 40 milioni dal Bordeaux. Mundo Deportivo fa sapere come ormai la trattativa sia in dirittura d'arrivo, a seguito del corposo rilancio operato dallo Zenit San Pietroburgo, che ha alzato la precedente proposta portandola a 40 milioni di parte fissa più 5 di bonus. Ci siamo: il brasiliano firmerà poi per cinque anni con i russi, più un'opzione per un ulteriore anno. Il Barcellona non avrà percentuali sulla futura rivendita.

Neymar è senza dubbio tra i protagonisti assoluti di questa sessione di calciomercato. L'attaccante brasiliano vuole lasciare il PSG, e il ds Leonardo è in viaggio verso la Cina per discutere con lui. Il quotidiano spagnolo Sport informa della strategia che l'ex Milan adotterà nei confronti del classe '92, sul quale si fanno ancora insistenti le voci a proposito di un possibile ritorno nel Barcellona. Da quanto si legge, l'intenzione del dirigente è di proporre un piano per facilitare l'uscita di O'Ney tra un anno - e quindi non subito - quando gli scenari del mercato saranno totalmente differenti. Anche e soprattutto perché l'idea di inserire contropartite tecniche nella trattativa non stuzzica affatto il club parigino.

Mario Lemina, ex giocatore della Juventus e attuale centrocampista del Southampton, piace all’Everton. I Toffees stanno cercando un centrocampista e, secondo quanto riportato dal The Daily Echo, c’è stato giù un primo sondaggio con i Saints. Il calciatore, nelle scorse settimane, era stato accostato anche all’Atalanta, ma vista la richiesta del club di Liverpool potrebbe rimanere in Premier League.

Andre Schurrle è un nuovo giocatore dello Spartak Mosca. Il giocatore tedesco, come comunicato dal Borussia Dortmund, si trasferirà in Russia. Dopo l’esperienza in Premier League con il Fulham, il club tedesco ha deciso di accettare l’offerta di prestito per l’attaccante campione del mondo nel 2014 con la Germania. Ecco il comunicato ufficiale:

Si lavora anche in uscita in casa Arsenal dopo gli arrivi di Ceballos e Pepe. I gunners, come riportato dall’edizione odierna del Daily Mirror, hanno ricevuto un’offerta dal Monaco per Shkodran Mustafi, difensore tedesco dei londinesi. Al momento non c’è stata nessuna risposta da parte della società guidata da Unai Emery, i prossimi giorni saranno decisivi per capire quale sarà il futuro dell’ex difensore di Valencia e Sampdoria.