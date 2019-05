Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 31 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, PANCHINA AFFIDATA AD ANTONIO CONTE. ICARDI VERSO L'ADDIO, RESISTE L'IPOTESI JUVENTUS. CHIESA IL PRIMO OBIETTIVO MA È DIFFICILE TRATTARE CON LA FIORENTINA. JUVENTUS, SARRI HA INCONTRATO MARINA GRANOVSKAIA: MANCA L'OK DI ABRAMOVICH PER LA PARTENZA. ASSALTO A ZANIOLO, LA ROMA PROVA A RESISTERE COL RINNOVO. NAPOLI, SI RAFFREDDA LA PISTA LOZANO: TROPPO ALTA LA RICHIESTA DEL PSV. ANCELOTTI CHIEDE KIMPEMBE. ROMA, IL NUOVO TECNICO ENTRO LA PROSSIMA SETTIMANA: SALE MIHAJLOVIC. LAZIO, BADELJ PUO' PARTIRE: L'EX VIOLA INTERESSA IN FRANCIA

Con un annuncio particolarmente mattiniero, l'Inter ha ufficialmente comunicato che sarà Antonio Conte l'allenatore della prossima stagione. Di seguito il lungo comunicato del club apparso poco fa sul sito: "Sono i gesti, gli sguardi, i dettagli, a definire Antonio Conte. Una vita dedicata al calcio, fin da piccolo. Appassionato e innamorato del pallone al punto da farlo diventare l'obiettivo da perseguire - diventando calciatore - e anche il mezzo migliore per potersi esprimere, per lasciare un segno. In campo e in panchina. Determinato e ambizioso, Antonio Conte inizia il suo viaggio con l'Inter: due entità con lo stesso obiettivo, lo stesso orizzonte, quello della vittoria. Testa, cuore e gambe sono le parole chiave della carriera di Conte, nato a Lecce il 31 luglio 1969. Testa: come le idee chiare che ha sempre avuto sul terreno di gioco, quando giocava come centrocampista e i suoi allenatori erano certi che avrebbe proseguito la carriera vestendo i panni del mister. Cuore: come quello che ha messo e mette in ogni sua avventura, alimentando sempre nei compagni e nei suoi giocatori un senso di appartenenza necessario a raggiungere gli obiettivi più importanti. Gambe: quelle per lavorare con intensità durante gli allenamenti e i match, da vivere tutti al massimo. Lavoro e sudore, unità d'intenti e identità. Come quelli della Nazionale azzurra agli Europei 2016. L'Italia di Conte, eliminata ai calci di rigore dalla Germania, emozionò e compattò un'intera nazione. E anche all'estero ha lasciato la sua impronta, vincendo alla prima stagione la Premier League. Ora la sfida di Antonio Conte è la stessa di tutto il mondo nerazzurro: continuare a correre, per riportare l'Inter nell'elite del calcio europeo.

La Repubblica fa il punto sul futuro di Mauro Icardi. E' lui il sacrificato di casa nerazzurra: valutato 70 milioni di euro, incontrerà Antonio Conte e gli dirà di voler restare. Però tutti condividono l'intenzione di farlo partire: tra le ipotesi resiste lo scambio con Paulo Dybala della Juvenbtus o cederlo all'estero. Da dove, però, mancano le offerte sia per lui che per Ivan Perisic.

Federico Chiesa è il primo della lista per il mercato dell'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina il club nerazzurro vorrebbe sedersi a trattare al tavolo con la Fiorentina, che lo valuta almeno 70 milioni di euro, ma la difficoltà è rappresentata dal fatto che i viola sono alle prese con la possibile cessione del club e per questo è difficile trovare l'interlocutore. I nerazzurri devono capire se aspettare nuovi sviluppi del possibile passaggio di proprietà a Commisso. In tutto questo la stessa Inter non può non fare i conti anche con la Juventus che continua a restare alla finestra per il nazionale italiano classe 1997. Marotta e Ausilio avevano in mente di tentare l'anticipo ma le poche certezze che ha la Fiorentina in questo momento rappresentano un ostacolo.

Nuovi aggiornamenti sul fronte Maurizio Sarri-Juventus direttamente da Sky Sport. Anche oggi sarebbero stati fatti passi in avanti: il tecnico toscano avrebbe visto da solo Marina Granovskaia, ribadendo la sua volontà di lasciare il Chelsea. Mancherebbe solo l'ok finale di Roman Abramovich, ma sia Sarri che il club bianconero non si aspettano ostacoli o indennizzi da pagare.

La Juventus cerca l'assalto a Nicolò Zaniolo, talento della Roma che sarebbe tentato dall'ipotesi bianconera. Pronti nuovi contatti con l'entourage del giocatore che dall'altra parte ha una proposta di rinnovo coi capitolini fino al giugno del 2024. Ballano intanto le contropartite, su tutti Mattia Perin che cerca una stagione da numero uno dopo l'annata alle spalle di Szczesny.

E' obiettivo del Napoli fin dallo scorso dicembre, da quando Carlo Ancelotti - che l'aveva attentamente osservato all'ultimo Mondiale - rimase folgorato dalla sua capacità di creare scompiglio tra le maglie della difesa avversaria negli ultimi trenta metri: da mesi, il Napoli porta avanti i contatti per l'acquisizione di Hirving Lozano, esterno offensivo classe '95 di proprietà del PSV Eindhoven. Oggi, però, rispetto a un mese fa c'è molta meno fiducia sulla chiusura dell'operazione. Il Napoli sperava di poter chiudere questa operazione con un'offerta di 35-37 milioni di euro. Ad oggi però il PSV Eindhoven - forte di interessamenti vari in giro per l'Europa - non ha alcuna intenzione di scendere sotto la valutazione del cartellino già fatta nelle precedenti settimane: 50 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta in questo momento dal Napoli, che è intenzionato a un esborso economico così importante per un calciatore offensivo con caratteristiche diverse, più da centravanti. L'arrivo di Lozano a Napoli, poi, era legato all'uscita di Lorenzo Insigne: per disponibilità economiche, per dinamiche tattiche visto che i due calciatori occupano la stessa zona di campo. Insigne però dopo l'ultimo summit con la proprietà ha rassicurato i tifosi: "Voglio restare a Napoli". E da quel momento in poi i contatti per Lozano si sono praticamente interrotti.

Non perde tempo il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che vuole anticipare la concorrenza per regalare a Carlo Ancelotti i rinforzi necessari a migliorare le prestazioni dell'ultima stagione. Il tecnico emiliano avrebbe richiesto alla società il difensore del Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe. Un giocatore molto duttile, che può destreggiarsi sia come centrale che come terzino sinistro. Il suo cartellino, però, costa troppo, così il club campano starebbe lavorando anche su un giocatore di prospettiva per la corsia mancina: in questo senso, il nome che piace è quello di Mohamed Fares della SPAL.

Entro la prossima settimana, spiega il Corriere dello Sport, la Roma sceglierà il nuovo allenatore. E per il quotidiano sono in ascesa le quotazioni di Sinisa Mihajlovic che nonostante il passato laziale avrebbe dalla sua il rapporto con Petrachi e un carattere forte per gestire la situazione. Se il quasi ex ds del Toro sembra spingere per Mihajlovic, il consigliere Franco Baldini preferirebbe Paulo Fonseca dello Shakthar, anche se il fatto di essere straniero e di aver bisogno di tempo per calarsi nella nuova realtà sono argomenti a suo sfavore.

Milan Badelj (30) può già salutare la Lazio. L’ex capitano della Fiorentina ha totalizzato 23 presenze nella Serie A appena conclusa, vuole giocare di più e con la conferma di Inzaghi la sua cessione sarebbe quasi inevitabile. Sulle sue tracce, fa sapere Gazzetta.it, c'è il Bordeaux.

REAL MADRID, HAZARD PRENDERÀ LA MAGLIA NUMERO 7 LASCIATA LIBERA DA CRISTIANO RONALDO. ARSENAL, OZIL TRA I PARTENTI MA IL GIOCATORE È PRONTO A RESTARE. CHELSEA, CAHILL ADDIO: POTREBBE TORNARE ALL'ASTON VILLA. VILLARREAL, JAVI CALLEJA RESTA L'ALLENATORE E RINNOVA

Eden Hazard è a un passo dal vestire la maglia del Real Madrid dopo aver annunciato il suo addio in seguito alla vittoria dell'Europa League. Secondo quanto riferisce Sport in Spagna, dopo un anno senza proprietario, la maglia numero 7 dei Blancos, quella vestita da Cristiano Ronaldo negli anni dei successi galattici, andrà proprio all'attaccante belga.

L'Arsenal ha messo sul mercato Mesut Ozil nonostante il giocatore abbia un contratto fino al giugno del 2021 e non ha chiesto di partire. I Gunners vorrebbero liberarsi del pesante ingaggio del 30enne tedesco ma dovranno trovare la squadra pronta a investire il giusto numero di milioni. A riportarlo è il London Evening Standard.

Gary Cahill lascerà il Chelsea dopo 7 anni di militanza e dopo aver vinto praticamente tutto con la maglia dei Blues. La sua carriera però non è terminata, visto che il difensore e ormai ex capitano dei londinesi, potrebbe essere una delle prime opzioni dell'Aston Villa da poco promosso in Premier League. Il giocatore ha iniziato la propria carriera con la maglia dei Villans e potrebbe concluderla con la stessa maglia indosso. A riportarlo è il Sun.

Rinnovo di contratto per Javi Calleja al Villarreal. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il sottomarino giallo ha reso noto che il manager classe '78 ha sottoscritto un nuovo accordo valido fino a giugno 2021.