Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 31 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta non è più l'amministratore delegato della Juventus. Di seguito il comunicato del club: "Juventus Football Club S.p.A. comunica che sono stati sciolti i rapporti di lavoro dirigenziale (i) con il signor Giuseppe Marotta con il riconoscimento al medesimo dell’indennità sostitutiva di preavviso che ammonta all’importo lordo di € 361.775, nonché dell’ulteriore importo lordo complessivo di € 361.775 a titolo transattivo e di incentivo all’esodo e (ii) con il signor Aldo Mazzia, riconoscendo allo stesso l’indennità sostitutiva di preavviso per l’importo lordo di € 278.000, nonché l’ulteriore importo lordo complessivo di € 309.000 a titolo transattivo e di incentivo all’esodo".

C'è anche l'ex Fiorentina Matija Nastasić tra gli obiettivi della Roma in vista del mercato di gennaio. La redazione di Teleradiostereo ha contattato il ds dello Schalke 04 (squadra in cui gioca il difensore serbo), Christian Heidel per saperne di più. Queste le sue dichiarazioni: “Non ho contatti con Monchi dall’estate del 2017, lui fece un’offerta che non accettammo. Nastasic ha prolungato fino al 2022 e non è nostra intenzione venderlo”. Il club capitolino è alle prese con l'infortunio di Daniele De Rossi, ce non sarà a disposizione di Eusebio Di Francesco per la trasferta di Firenze in programma per sabato pomeriggio e il Corriere di Roma in edicola questa mattina parla del mercato a centrocampo dei giallorossi, in vista della finestra di mercato. Il capitano non può giocarle tutte ed ecco perché Monchi è già al lavoro per prendere un nuovo regista. I nomi sono due: Hector Herrera o Donny Van de Beek.

Paul Pogba è il primo nome della "lista centrocampisti" della Juventus, ma in questo momento della stagione sono tanti i giocatori monitorati. Tra questi - scrive Tuttosport - c'è un altro francese: Tanguy Ndombele, 21 anni, del Lione. Il mediano transalpino è l’ultimo talento lanciato dal Lione, una delle squadre rivelazione di quest’avvio della Champions. Il ds Fabio Paratici ha visionato di persona Ndombele nel big match contro il Psg. Il Lione del presidente Aulas è una gioiellerie cara - il Bayern nel 2017 ha speso 41,5 milioni per ingaggiare Tolisso -, e sul centrocampista centrale di Genesio si registra già un discreto traffico: in primis il Manchester City, Guardiola è stato folgorato da Ndombele in Champions.

La difesa dell'Inter sta bene, così come confermano i numeri (un gol nelle ultime quattro giornate). Spalletti e la società possono sorridere, perché il reparto è completo e ha futuro. Solo Miranda ha un'eta avanzata, ma ha rinnovato fino al 2020, con l'Inter che comunque sta cercando un suo eventuale sostituto. Andersen della Samp è al momento il nome in pole: l'Inter lo monitora e sa di avere un vantaggio rispetto alla Juventus, considerando gli ottimi rapporti fra le dirigenze, in particolare fra il ds Ausilio e Romei, braccio destro del presidente Ferrero. Lo riporta Tuttosport.

Inizia il conto alla rovescia per il rinnovo di Iago Falque con il Torino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore e il club hanno già trovato l'accordo e stanno adesso limando solo gli ultimi dettagli. Nel giro di due settimane dovrebbe arrivare l'ufficialità per il prolungamento fino al 2022. Iniziate le trattative per il rinnovo di Nicolas N'Koulou: le parti si sono già incontrate e la volontà è quella di andare avanti insieme ancora a lungo. Per prima cosa il difensore potrebbe firmare fino al 2023 e nelle prossime settimane ci saranno altri contatti per trovare l'accordo definitivo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Antonio Cinelli e il Chievo lavorano alla risoluzione del contratto, una situazione che troverà la fumata bianca entro pochi giorni.

Il Milan, dopo l'infortunio di Mattia Caldara, pensa a un difensore per il mercato di gennaio e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport potrebbe andare a pescare ancora una volta in casa Juventus. I nomi sono quelli di Mehdi Benatia e Daniele Rugani che stanno trovando poco spazio con i bianconeri in questa stagione e che potrebbero dunque spingere per lasciare Torino in inverno. Alessandro Matri vorrebbe tornare in rossonero per fare la terza prima punta alle spalle di Gonzalo Higuain e Patrick Cutrone. Come riporta il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'attaccante del Sassuolo, che ha ottimi rapporti sia con Leonardo che con Maldini, s'è offerto alla società rossonera: farebbe volentieri la panchina per terminare la carriera nel club in cui l'ha iniziata da bambino.

ARSENAL, ADDIO A RAMSEY E OFFERTA PER TAGLIAFICO. LO SPORTING LISBONA OTTIENE 18 MILIONI PER IL 'RATTO' DI RUI PATRICIO, MA IL WOLVERHAMPTON NON SI FERMA. BARCELLONA, TRE INGLESI SU DEMBELE, MENTRE IL PSG SI MUOVE PER ARRIVARE AD ALEXIS SANCHEZ.

Aaron Ramsey lascerà l'Arsenal a fine stagione, a parametro zero. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, la dirigenza dei Gunners avrebbe comunicato ufficialmente al centrocampista la decisione di non proporgli alcuna nuova offerta per il rinnovo, dopo lo stallo degli ultimi mesi. In Italia, Ramsey piace a Juventus, Inter e Milan. Nicolas Tagliafico è da tempo un obiettivo dell'Arsenal. I londinesi, adesso, sembrano intenzionati a fare sul serio: secondo il The Sun, è pronta un'offerta da circa 10 milioni di euro per strappare il terzino argentino all'Ajax già nel mercato di gennaio.

Wolverhampton e Sporting Lisbona trovano un accordo: il club inglese verserà a quello portoghese 18 milioni di euro per chiudere la controversia relativa a Rui Patricio. Lo ha comunicato lo Sporting pochi minuti fa: ricordiamo che in estate il portiere si era liberato a zero dai biancoverdi dopo le minacce subite da parte di alcuni tifosi, come diversi altri colleghi. Una risoluzione unilaterale che aveva aperto un contenzioso tra lo Sporting e il giocatore, concluso da questo accordo.

Il Paris Saint-Germain rende noto attraverso il suo sito ufficiale di aver trovato l'accordo per il rinnovo contrattuale di Angel di Maria. L'argentino, 30 anni, si è legato al club parigino fino al 2021.

Il Wolverhampton è sempre alla ricerca di una punta per rinforzare la rosa a disposizione di Nuno Espírito Santo. Il club inglese spera che il Liverpool abbassi le pretese per Divock Origi, già cercato in estate ma mollato a causa del costo eccessivo del cartellino (20 milioni). Lo riporta il Daily Express.

Il Paris Saint-Germain sta pensando di ingaggiare Alexis Sanchez. Arrivato a gennaio al Manchester United, il cileno non ha avuto molta fortuna nella squadra di Mourinho. I parigini, però, lo prenderebbero solo "a buon mercato". Lo riporta The Sun.

Come riporta il Daily Express, tre club della Premier League sarebbero sulle tracce dell'esterno del Barcellona Ousmane Dembélé, che sta trovando poco spazio nella squadra di Valverde. Arsenal, Chelsea e Liverpool sono pronte a darsi battaglia già nella finestra invernale del mercato, e i Reds sarebbero favoriti, anche se a Londra potrebbe ritrovare l'ex compagno di squadra Aubameyang o i connazionali Kanté e Giroud.