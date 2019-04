Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 4 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

JUVENTUS, MANDZUKIC RINNOVA FINO AL 2021. KEAN, IL PSG PREPARA LA MAXI COMMISSIONE PER RAIOLA. MA IL RINNOVO È PRONTO. MILAN, OSSERVATORI ROSSONERI A CAGLIARI PER BARELLA. ROMA, CONTATTI CON MOURINHO PER LA PANCHINA: PISTA COMPLICATA. INCONTRO CON L'AGENTE DI ZANIOLO PER IL RINNOVO. RICCARDI HA RINNOVATO FINO AL 2023. GENOA, OCCHI SUL MERCATO TURCO: INTERESSE PER OZYAKUP. SAMPDORIA, FORMALIZZATA OFFERTA DEL GRUPPO VIALLI. UDINESE, IL BRASILIANO EWANDRO TORNA IN PATRIA

E' ufficiale in casa Juventus il rinnovo del contratto di Mario Mandzukic. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club bianconero ha reso noto che l'attaccante croato ha sottoscritto un nuovo accordo valido fino a giugno 2021. "La carriera bianconera di Mario Mandzukic continuerà fino al 2021 - si legge sul sito ufficiale -. L’ufficializzazione del rinnovo di contratto è arrivata oggi ed è una notizia che i tifosi bianconeri accolgono con calore, perché, semplicemente, il rinnovo di Mario è una bellissima notizia. Determinato, decisivo, capace di coprire con abnegazione ogni zona del terreno di gioco, Mandzukic è il prototipo dell’attaccante moderno. Dotato di presenza fisica considerevole, sa abbinare giocate e tecnica, che di solito sono caratteristica di giocatori ben più brevilinei".

Il Paris Saint Germain sta provando un disperato tentativo per arrivare a Moise Kean, attaccante della Juventus e della Nazionale italiana. Nel corso delle ultime settimane la posizione dell'attaccante è cambiata, dall'essere una riserva - con conseguente possibile mancato rinnovo - a rientrare nelle rotazioni dei titolari, fino all'apice degli ultimi giorni, titolare nel rush finale del campionato.

Il PSG ha pronto un ingaggio da top per il centravanti, più un bonus per Mino Raiola per arrivare più velocemente a Kean. Il problema sono gli ottimi rapporti fra l'agente e la Juventus, alla quale nei giorni scorsi ha dato parola: Kean rimarrà con un rinnovo fino al 30 giugno 2024, una posizione centrale nel progetto. E chiaramente un aumento di stipendio intorno ai 2 milioni di euro netti, ritoccabili nelle annate a venire.

Tutte le big italiane sono su Nicolò Barella, centrocampista di proprietà del Cagliari, valutato circa 50 milioni dai rossoblù. Tanto che, nella gara di martedì, c'era un osservatore del Milan per stilare un rapporto dettagliato sul giocatore. Oramai conosciuto, va detto, ma era lì per valutare l'evoluzione del calciatore per un'eventuale affare in estate: molto dipenderà dalla cessione di Franck Kessie, ufficialmente sul banco dei cedibili e con qualche interessamento dalla Premier League.

Spunta anche Josè Mourinho, nel casting della Roma per l'allenatore del futuro. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky TG24, vi sarebbe stato infatti un contatto telefonico tra la dirigenza giallorossa e lo Special One: idea non facilmente percorribile, ma i dubbi dell'Inter lasciano aperte le possibilità. Peraltro le alternative, per la Roma, portano ad altri nomi complicati come Antonio Conte (che all'Inter di Marotta eccome per il post Spalletti) e Maurizio Sarri.

Nicolò Zaniolo e la Roma, trattativa in corso per il rinnovo. Incontro con l’agente Claudio Vigorelli, si continua a trattare il prolungamento fino al 2024. Servirà ancora del tempo anche perché il giocatore piace a tante squadre. Intanto la Roma prova a blindarlo e l’incontro con Vigorelli serve proprio a questo.

La Roma ha annunciato il rinnovo del contratto di Alessio Riccardi, classe 2001 e stella della Primavera di Alberto De Rossi, fino al 2023. L'ha comunicato lo stesso club giallorosso tramite il suo profilo twitter.

Il Genoa guarda al mercato, nonostante il rischio retrocessione - dopo le partite di ieri - si sia notevolmente alzato. Così, dopo l'accordo con Sinan Gumus, il Grifone cerca ancora in Turchia: nel mirino c'è Ozyakup, valutazione tra i 5 e i 10 milioni. Sul giocatore ci sarebbe anche l'Empoli, ma dal club rossoblù arriva la frenata, spiega Il Secolo XIX.

Nella giornata di ieri Mediobanca ha incontratto i rappresentanti del gruppo Vialli, formalizzando la prima offerta. Ottanta milioni di euro - spiega il Secolo XIX - al netto dei debiti bancari, superando così la tripla cifra, una sorta di soglia psicologica. Nei prossimi giorni l'advisor valuterà la proposta, Mediobanca intanto valuterà altre cordate e fondi.

La Fluminense rende noto di aver prelevato con la formula del prestito fino al termine della stagione l'attaccante di proprietà dell'Udinese, Ewandro. Classe 1996, il giocatore era sempre a titolo temporaneo all'Austria Vienna, con la quale ha raccolto 14 presenze, segnando 5 reti.

AJAX, PRESO MARIN DALLO STANDARD LIEGI. BORDEAUX, EDUARDO MACIA NUOVO DIRETTORE SPORTIVO DEL CLUB. ATHLETIC CLUB, IL TECNICO GARITANO RINNOVA FINO AL 2020. MANCHESTER UNITED, FOLLIE PER SAUL: PRONTI 128 MILIONI DI EURO. BARCELLONA, TORNA NEL MIRINO IL NORVEGESE ISAK

L'Ajax, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato l'arrivo di Razvan Marin in vista della prossima stagione. Il centrocampista rumeno, classe '96, arriva dallo Standard Liegi.

Eduardo Macia è il nuovo direttore sportivo del Bordeaux: lo ha annunciato il club girondino sul proprio sito ufficiale in serata, specificando che l'ex dirigente della Fiorentina sarà responsabile del mercato e della riorganizzazione dell'area tecnica, compresa la gestione degli inviati.

L'Athletic rende noto di aver rinnovato il contratto del tecnico Gaizka Garitano fino al 30 giugno 2020. 44 anni, il tecnico è alla guida della prima squadra dalla 15esima giornata, prendendo il posto di Eduardo Berizzo e conducendo la squadra dal diciottesimo posto all'attuale ottava posizione, a quattro punti dalla zona Champions.

Saul Niguez piace alla Juventus, ma la lista delle pretendenti al centrocampista dell'Atletico Madrid è lunga e rischia di provocare una vera e propria asta. Secondo la stampa inglese, infatti, sullo spagnolo ci sarebbero anche le due squadre di Manchester, con i Red Devils intenzionati a mettere sul tavolo ben 128 milioni di euro per convincere Simeone e cedere uno dei suoi gioielli.

Alexander Isak, attaccante in prestito al Willem II, in prestito fino al termine della stagione, sembra essere tornato nelle idee delle big europee grazie al suo rendimento in Olanda. Dieci gol in nove gare, un'avventura che ha ampiamente riscattato i suoi primi sei mesi contro la maglia del Borussia Dortmund, che aveva investito cifre importanti per portarlo in giallonero: ora persino il Barcellona sembra interessato al suo profilo.