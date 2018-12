Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 4 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

MILAN, FRENATA PER IBRAHIMOVIC. SPUNTANO BASELLI E IMMOBILE. INTER, KEITA BALDE SPERA NEL RISCATTO. LA JUVE OSSERVA ISCO. ARIA TESA IN CASA LAZIO TRA LOTITO E INZAGHI. BIRAGHI RINNOVA CON LA FIORENTINA.

Il Milan continua a spingere forte per Cesc Fabregas, centrocampista in uscita dal Chelsea. La differenza c'è - secondo le indiscrezioni di TMW - perché i Blues continuano a chiedere un contributo - circa 5 milioni di sterline - per liberare anzitempo lo spagnolo, forte della possibilità che altri club si interessino. Intanto Fabregas ha rifiutato le proposte che arrivano dalla Cina, sperando di rimanere nel calcio che conta. Le parti continuano a trattare, soprattutto perché Fabregas chiede uno stipendio alto, mentre il Milan vorrebbe chiudere a 3,5 milioni di euro più bonus, anche corposi se dovesse arrivare la qualificazione in Champions League. Il problema è che per giugno c'è già l'Atletico Madrid, intenzionato a rinforzare la mediana con un regista, soprattutto se a parametro zero. Confermata la richiesta: contratto fino al 30 giugno del 2021, di 30 mesi. L'ultima idea, riportata dal nostro direttore Michele Criscitiello su Sportitalia, è invece Daniele Baselli del Torino (in arrivo un’offerta dei rossoneri alla società del Presidente Cairo, nel mirino c’è anche Sensi del Sassuolo). Sempre per quanto riguarda il mercato rossonero, c'è inoltre da registrare una brusca frenata nell'affare Zlatan Ibrahimovic. Uno scenario che porta alla ribalta Ciro Immobile: l’attaccante della Lazio è in cima alle preferenze rossonere per l’estate (ma non è l’unico obiettivo di casa Lazio: il Milan pensa anche a Milinkovic-Savic).

Giuseppe Marotta ha già firmato l'accordo che lo legherà all'Inter per le prossime stagioni. Lo ha fatto nel famoso viaggio in Cina per conoscere Zhang Jindong, quando oltre all'accordo decise di siglare subito il contratto con i nerazzurri. L'ufficialità del suo nuovo incarico arriverà subito dopo Juventus-Inter di venerdì prossimo. Il 15 dicembre invece, sarà la prima apparizione da nuovo dirigente nel giorno di Inter-Udinese. Intanto il ds nerazzurro Piero Ausilio, ds dell'Inter, ieri sera ha chiosato così alle domande sul rinnovo di contratto di Mauro Icardi. Non è tutto rose e fiori, però: le parti, infatti, sarebbero ancora distanti. La proposta dell'Inter, di poco inferiore ai 6 milioni di euro per quanto riguarda la parte fissa, ha lasciato fredda Wanda Nara, sua moglie e agente. L'intenzione di rinnovare il contratto, da parte di Icardi, c'è, ma servirà ancora un po' di pazienza. Nel frattempo Keita Balde mette la freccia e prova, in un colpo solo, a superare le gerarchie interiste sostituendo l'involuto Perisic e andando a caccia del riscatto fissato col Monaco a 34 milioni di euro. I nerazzurri stanno iniziando a pensarci dopo l'investimento da 5 milioni in estate per prenderlo in prestito oneroso dal club del Principato. Sta a lui convincere Marotta e Ausilio a puntare su di lui anche in vista del futuro, considerando che Spalletti lo apprezza per la sua sfrontatezza e per le molteplici soluzioni offensive che concede ogni volta che entra in campo.

Il caso Isco tiene banco al Real Madrid, con la Juventus spettatrice interessata. Nonostante nessun dirigente del club blanco lo abbia dichiarato pubblicamente, il Real avrebbe fatto sapere al giocatore che per partire dovrà arrivare un'offerta da 700 milioni, pari al valore della sua clausola risolutiva. L'obiettivo è chiaro: fargli capire che farebbe meglio a concentrarsi in allenamento piuttosto che mostrare i propri addominali su Instagram. Alla fine dei giochi, però, il braccio di ferro potrebbe favorire comunque la Juve: la richiesta da 700 milioni di euro è ovviamente una provocazione e potrebbe essere semplicemente il preludio a un addio, con Allegri che da anni brama il talento malagueno. Il Barcellona nel frattempo accelera per Matthijs de Ligt e si muove addirittura Eric Abidal: il direttore tecnico del Barcellona è stato avvistato nei dintorni della Johan Cruijff Arena, in pressing per il giovane difensore olandese cha piace anche alla Juve. Il Barcellona ha infatti fretta perché deve porre riparo all'infortunio di Samuel Umtiti, mentre i bianconeri non intendono portare avanti un'operazione del genere già a gennaio. Ragion per cui anche Raiola, storicamente più vicino alla Juve che al Barcellona, starebbe cedendo ai blaugrana. L'altra pista calda per la difesa resta invece Ruben Dias: oltre a De Ligt i bianconeri continuano a monitorare il portoghese classe '97 (assistito da Mendes, lo stesso agente di Cristiano Ronaldo).

Il Real Madrid continua a guardare alla Serie A. I Blancos difficilmente si muoveranno a gennaio - perché nell'ottica di Florentino Perez sarebbe un segnale di debolezza non mostrabile dopo l'arrivo di Santiago Solari - ma per l'estate c'è da immaginare un domino. Perché Modric non è più intoccabile, così come Benzema, mentre Isco flirta (più o meno velatamente) con i grandi club, Juventus in primis. Domenica sera, fra gli spettatori vip, c'era pure un emissario per guardare da vicino Roma-Inter. Il primo nome sul taccuino è quello di Mauro Icardi, centravanti nerazzurro che non ha ancora rinnovato e che ha, comunque, una clausola rescissoria ancora in vigore: 110 milioni di euro, ma solo dal primo al quindici luglio, e solo per l'estero. Ma non c'è solo il capitano dell'Inter sui taccuini dei Galacticos. Kostas Manolas - riporta TMW - è stato seguito con attenzione perché anche lui ha la possibilità di liberarsi per una cifra pari a 36 milioni di euro. È una operazione che stuzzica per puntellare una retroguardia che nell'ultimo periodo è stata più traballante del solito.

Il problema principale della Lazio non sono tanto i risultati in campo quanto il rapporto che pare essersi incrinato tra Simone Inzaghi e il presidente Lotito. I due non si capiscono più: da una parte il numero uno biancoceleste si aspettava un rendimento diverso e una differente gestione dell'organico; dall'altra, il tecnico, si lamenta per un mercato non all'altezza di una squadra che punta alla Champions. La crisi è profonda, e il pensiero che l'allenatore possa arrivare al termine del proprio contratto previsto per il giugno del 2020 pare quanto meno arduo.

Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina, rinnoverà a breve il proprio contratto allungando la data di scadenza al giugno del 2022. Ovviamente è previsto anche un lauto aumento di stipendio fino a circa 1 milione di euro, senza la presenza di una clausola rescissoria. Questo perché in estate potrebbe diventare facilmente un uomo mercato, visto che il suo valore è passato dai 2 milioni investiti da Corvino nell'estate del 2017, ai 20 milioni di valutazione attuale. L'Inter lo segue con attenzione anche perché potrebbe fare molto comodo per le liste Uefa nelle coppe europee, ma anche l'Atletico Madrid ha inviato alcuni osservatori per assistere alla sua prova contro la Juventus. Dall'altra parte, la Fiorentina avrebbe identificato nell'ala del Liverpool Lazar Markovic un potenziale obiettivo per il mercato di gennaio. Il serbo è ai margini del progetto dei Reds, infatti già in estate gli era stata data la possibilità di lasciare il club da Jurgen Klopp. Tuttavia, le avances dell'Anderlecht non si sono concretizzate e il giocatore è stato finora costretto a rimanere fuori dai piani tattici del suo allenatore. Considerando, dunque, che i viola sono alla ricerca di un esterno d'attacco, il nome di Markovic è molto caldo.

CHELSEA, UFFICIALE IL RINNOVO DI AZPILICUETA. SOUTHAMPTON, ECCO HASENHUTTL. LA CINA CHIAMA DIEGO COSTA. GARITANO NUOVO ALLENATORE DELL'ATHLETIC CLUB. RABIOT VERSO BARCELLONA. NIZZA, REBUS BALOTELLI.

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Chelsea ha annunciato l'estensione del contratto del difensore spagnolo Cesar Azpilicueta. Ha firmato un rinnovo quadriennale: il nuovo accordo scadrà a giugno 2022. Rimandendo in Premier, il giovane talento del Manchester City Brahim Diaz avrebbe definitivamente accettato la corte del Real Madrid. Per il centrocampista classe 1999 è pronto un contratto da circa 60mila sterline a settimana. Guardiola aveva assicurato che il club avrebbe fatto qualsiasi cosa per trattenerlo, ma evidentemente non è bastato.

Ralph Hasenhuttl avrebbe accettato di subentrare a Mark Hughes sulla panchina del Southampton. L'ex tecnico del Lipsia è pronto a firmare un contratto fino al 2021. In attesa dell'ufficialità, assisterà alla sfida tra Tottenham e Saints, in programma a Wembley mercoledì sera.

Nuova chiamata dalla Cina per Diego Costa. Torna alla carica il Tianjin Quanjian, per un’operazione condotta in prima persona da Jorge Mendes. Contatti in corso. Diego Costa può lasciare l’Atletico Madrid.

Come riportato sui profili social ufficiali del club basco, l'Athletic Club ha deciso di risolvere il contratto con il tecnico Eduardo Berizzo. A partire da domani, il nuovo allenatore sarà Gaizka Garitano.

Adrien Rabiot sembra sempre più vicino al Barcellona, ma le altre contendenti non demordono. Sul centrocampista francese ci sono anche alcuni club italiani, Juventus su tutti, e anche le inglesi non stanno a guardare: Tottenham e Arsenal sono interessate a ingaggiare il calciatore del PSG, il cui contratto scadrà a giugno.

Il Nizza è pronto ad ascoltare le offerte per Mario Balotelli. Sembra arrivata al capolinea, con sei mesi di ritardo, l'avventura dell'italiano in Costa Azzurra. Il giocatore aveva già fatto capire al termine della passata stagione di voler cambiare aria ed è stato seriamente tentato dal Marsiglia, salvo poi tornare sui suoi passi. Fra ritardo di condizione e problemi fisici la prima parte di stagione di "Super" Mario è stata fin qui disastrosa: 9 presenze, 9 reti. E la lite col tecnico Patrick Vieira a seguito della sostituzione nella partita contro il Guingamp. Il Nizza si sta nel frattempo già guardando intorno per cercare un sostituto: piace l'attaaccante del Brugge Wesley, già cercato in estate dalla Lazio.