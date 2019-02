Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 4 febbraio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

INTER, DA UN IVAN ALL'ALTRO? INTANTO SPALLETTI RISCHIA, MA PER MAROTTA IL PARMA NON SARA' DECISIVO. ROMA AL LAVORO PER BLINDARE ZANIOLO, LA JUVE PENSA A NOMI IMPORTANTI PER RINNOVARE LA DIFESA. HAMSIK-NAPOLI, ADDIO IMMINENTE: AGLI AZZURRI ANCHE UNA RICHIESTA DEL LIVERPOOL.

Operazione in uscita per il Milan. Vicina la cessione del portiere Alessandro Guarnone, classe 99. Contratto fino al 30 giugno 2022, accordo ad un passo. Domani sarà il giorno della firma.

Si affievoliscono sempre di più le speranza dell'Inter di portare Luka Modric in Italia la prossima estate. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo As, infatti, il centrocampista croato - tentato dai nerazzurri nell'ultimo mercato estivo - in questi mesi avrebbe piano piano cambiato idea e ora vorrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2020. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, avrebbe già dato mandato alla sua dirigenza di ratificare un prolungamento per una o due stagioni: in pratica il Pallone d'Oro chiuderà la carriera a Madrid.

Roma a lavoro. Per il presente ed il futuro. E la prossima settimana potrebbe tenersi un incontro importante. Sul tavolo il rinnovo di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista va verso un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio e il prolungamento fino al 2024. Contatti in corso, in attesa della fumata bianca.

La Juventus cerca leader per la difesa che verrà, spiega Il Corriere di Torino oggi in edicola: Kalidou Koulibaly del Napoli è considerato giocatore perfetto ma una trattativa per portarlo in bianconero è praticamente impossibile. C'è poi Alessio Romagnoli, capitano del Milan e obiettivo concreto. In Spagna idee Stefan Savic dell'Atletico Madrid, in Serie A anche Nikola Milenkovic della Fiorentina e Cristian Romero del Genoa. Da capire quel che sarà di Martin Caceres: la sua parentesi dovrebbe durare solo fino a giugno, nei prossimi mesi il club valuterà se andare ancora avanti con Andrea Barzagli mentre si avvicina il momento del rinnovo di Daniele Rugani che sta già facendo prove da leader. Ieri Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, era presente a Genoa-Sassuolo. "Sono venuto qui per vedere la partita", ha detto col sorriso all'intervallo, spiega Tuttosport. Osservato anche l'attaccante del Grifone, Christian Kouamé, che pareva a un passo dal Napoli e che ora è invece nel mirino sia degli azzurri che dei bianconeri per l'estate che verrà.

Rai Vloet, trequartista che ha rescisso nelle scorse ore il contratto col Frosinone, è un nuovo giocatore del Sint-Truiden. Il club belga ha annunciato il suo arrivo sui propri canali social. Il classe '95 olandese in questa stagione aveva raccolto solo 5 presenze con la maglia del club ciociaro.

Da un Ivan all'altro. L'ultima idea forte dell'Inter è Ivan Rakitic. Via Perisic, dentro il trentenne centrocampista del Barcellona, nonostante le smentite delle ultime ore dell'entourage. Secondo Tuttosport, i margini per il colpaccio ci sarebbero, anche perché il Barça nel ruolo ha già preso l'erede ovvero Frenkie de Jong dall'Ajax. Ma c'è anche il caso Spalletti: zero gol nelle ultime tre di campionato, zero punti recuperati da una situazione di svantaggio: l'Inter sprofonda, spiega il giornale, e con lei le chance di Spalletti di restare. Ieri ennesimo vertice della dirigenza, come giovedì dopo il ko ai rigori contro la Lazio in Tim Cup. L'allenatore è rimasto solo per la prima parte di un lungo conclave da cui non è uscito un nome nuovo sia perché i papabili successori immediati non convincono, sia perché nulla è ancora perduto.

Prima di chiudere per Hamsik, il Dalian Yifang ha provato a strappare alla Lazio anche Ciro Immobile. Ricevendo però un no secco del club capitolino. Ne ha parlato il suo agente, Alessandro Moggi, ai microfoni di Sky Sport 24: "C'è stato un rischio molto leggero, la Lazio non pensa di privarsi di Ciro, che da parte sua sta benissimo alla Lazio. È normale che possa essere seguito da molti club in giro per il mondo".

Marek Hamsik ha firmato in giornata il contratto che lo legherà al Dalian Yifang. Lo riporta Sky Sport 24, secondo cui mancano soltanto dettagli burocratici prima che il centrocampista slovacco, ormai capitano uscente del Napoli, parta per la Cina. Confermate le cifre: Hamsik guadagnerà circa 10 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni. Gli azzurri studiano un attaccante emergente, quel Nicolas Pépé che ha stupito il Lille e l'Europa. Sportmediaset scrive che il club azzurro segue il calciatore da diversi mesi, nonostante l'agguerrita concorrenza di Bayern Monaco, Barcellona e Arsenal. Recentemente il direttore sportivo del Lille, Luis Campos, ha sparato alto: “Pèpè per noi vale 80 milioni”. E' vero che è stato paragonato a Neymar, ma forse il presidente Gerard Lopez si accontenterebbe di sedersi a trattare per 50 milioni di euro un giocatore che un anno e mezzo fa è stato pagato 10 quando è stato preso dall’Angers. Nato in Francia, Pépé ha però già vestito la maglia della nazionale ivoriana in dieci occasioni segnando tre gol. Offerta informale del Liverpool da 70 milioni per Lorenzo Insigne. Lo scrive Repubblica, spiegando che Mino Raiola (nuovo agente del numero 24 azzurro) ha portato a conoscenza del padre del calciatore questa richiesta dei Reds. De Laurentiis non ha voluto nemmeno ascoltare tale proposta, chiarendo che potrebbe rifiutare anche una cifra vicina ai 150 milioni per il suo attaccante.

SARABIA OBIETTIVO DEL CHELSEA, MENTRE IL RINNOVO DI WILLIAN CONTINUA AD ESSERE IN ALTO MARE. L'ARSENAL PENSA A OVERMARS, IL CRYSTAL PALACE A CAHILL, IL VALENCIA RINNOVA COL SUO CAPITANO. PAREJO FINO AL 2022

Dalla Spagna, tramite le colonne di Estadio Deportivo, emerge un nuovo nome per il centrocampo del Chelsea di Maurizio Sarri. Secondo il quotidiano iberico i Blues avrebbero già mostrato il proprio interesse per Pablo Sarabia del Siviglia in vista dell'estate, anche se l'intenzione del club andaluso è quella di non cederlo come dimostra il rifiuto alla proposta invernale del Dalian Yifang da 35 milioni di euro.

Il futuro di André Schurrle non è ancora scritto. Il tedesco era arrivato al Fulham la scorsa estate dal Borussia Dortmund in prestito con obbligo di riscatto, ma questa opzione si attiverà solo e soltanto nel caso in cui i Cottagers dovessero centrare la salvezza. Cosa che al momento non sembra certa visto che la squadra di Ranieri è attualmente al penultimo posto a -7 dalla zona salvezza. Se dovesse arrivare la retrocessione in Championship, dunque, Schurrle farebbe ritorno a Dortmund, racconta Sport1.

Secondo quanto riporta il Daily Star, l'Ajax starebbe correndo ai ripari offrendo un adeguamento contrattuale a Marc Overmars, attuale direttore sportivo dei Lancieri. Tutto questo - si legge - per evitare che la corte dell'Arsenal possa diventare ancora più insistente. I Gunners, infatti, vorrebbero ingaggia l'ex ala olandese nel ruolo di dt per la prossima stagione.

Secondo quanto riporta il Daily Star, il Chelsea starebbe seriamente rischiando di perdere Willian dopo l'offerta di rinnovo contrattuale ritenuta "irrisoria" dallo stesso brasiliano. In squadra dal 2013 (273 presenze e 51 gol), all'attaccante in scadenza nel 2020 è stato infatti proposto un prolungamento di un solo anno. Due in meno rispetto alla richiesta di Willian che adesso - se le cose non dovessero cambiare - potrebbe anche decidere di non rinnovare a prescindere.

Devastante è stato l'impatto di Ole-Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United. Talmente devastante che il tecnico nominato ad interim al posto di Mourinho (anche ieri vittorioso 1-0 sul campo del Leicester) avrà un ruolo fondamentale nei Red Devils anche al termine della stagione. A prescindere da tutto. Secondo quanto riporta il Sun, infatti, Solskjaer avrebbe ricevuto l'imput dalla dirigenza di pianificare il mercato del club inglese in vista del prossimo campionato. Anche qualora non venisse riconfermato sulla panchina dello United.

Secondo quanto riporta il Sun, il Crystal Palace farà un nuovo tentativo la prossima estate per arrivare a Gary Cahill, difensore classe 1985 del Chelsea in scadenza a giugno. Il giocatore - si legge - in questo inverno ha già rifiutato diverse offerte. come quella del Fulham o della Juventus, salvo poi optare per rimanere a Stamford Bridge fino al termine della stagione.

Adesso è ufficiale: il capitano del Valencia Dani Parejo ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2022. Lo riporta il sito ufficiale del club spagnolo, il quale specifica anche la clausola rescissoria inserita nel nuovo accordo del centrocampista classe '89: 50 milioni di euro.