Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 4 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Giacomo Morini

Continua il monitoraggio dell'Inter nei confronti di Federico Chiesa. Piero Ausilio, ds dei nerazzurri, domenica pomeriggio era a Bergamo per assistere alla prestazione del numero 25 della Fiorentina contro l'Atalanta. Per il figlio d'arte un'altra prestazione convincente, con l'Inter pronta a dare l'assalto al suo cartellino la prossima estate. Su Chiesa, però, ci sono anche gli interessamenti di Juventus, Napoli e Liverpool e l'Inter pare voler puntare anche su delle contropartite tecniche per convincere la società della famiglia Della Valle ad accettare la proposta nerazzurra rispetto alle altre. Secondo quanto riportato da FcInterNews, sono due i nomi che la Fiorentina apprezza in casa Inter. Il primo è Yann Karamoh, che la Viola aveva cercato di portare in Italia dal Caen due anni fa, proprio qualche settimana prima della firma con l'Inter. L'altro elemento che stuzzica i gigliati risponde al nome di Eddie Salcedo, punta classe 2001 che si sta mettendo in luce con la Primavera.

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su quello che potrebbe essere l'eventuale dopo Mauro Icardi per l'Inter. Ieri Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, era al seguito di Duvan Zapata a Bergamo. Piace molto e i rapporti con la Dea sono molti mentre sul taccuino c'è anche Romelu Lukaku, ariete belga del Manchester United. Tra le tante ipotesi di mercato c'è anche quella di una trattativa che riguardi, proprio coi Red Devils, anche lo stesso Icardi.

Borja Valero potrebbe lasciare l'Inter al termine della stagione, nonostante un altro anno di contratto. Secondo il portale 'El Gol Digital', Espanyol e Valencia in estate proveranno a riportare in Liga il centrocampista classe '85.

Tuttosport fa il punto su Joao Felix, obiettivo di mercato della Juventus. Diciannove anni, ha segnato 11 gol con 7 assist in 28 partite in stagione. Il crack del Benfica è il grande obiettivo tra i baby per l'esterno dei bianconeri: un giocatore che piace tantissimo al ds Fabio Paratici ed è già stato oggetto di discussione con l'agente Jorge Mendes. Sul giocatore però sono piombati anche Manchester United e Real Madrid.

Il quotidiano parla anche degli obiettivi 'Real' della Juventus. Quello di sabato è stato il secondo Clasico di fila in panchina per Marcelo, Isco ha giocato solo l'ultimo quarto d'ora. Intanto tra chi riflette per il futuro c'è anche Marco Asensio, alla 17esima panchina stagionale. Ancora non titolare nel Clasico, l'ex Espanyol non è soddisfatto della stagione che sta disputando alla corte di Solari.

Hans Hateboer, olandese dell'Atalanta, continua ad avere molti estimatori. E non solo all'estero, dove il Valencia lo aveva già messo sott'occhio nella scorsa estate, salvo poi declinare dopo la richiesta da circa 15 milioni da parte dei nerazzurri. Nelle scorse settimane il Napoli lo ha seguito in più di un'occasione, con buone relazioni, soprattutto nella sfida di Coppa Italia di mercoledì scorso a Firenze. Hateboer ha colpito una traversa all'ultimo minuto, ma ha dato un buon contributo soprattutto dal punto di vista fisico. Gli azzurri stanno pensando a rinforzare quella fascia, con possibile addio di Hysaj (che piace all'Inter). Ancora da capire la valutazione, ma per l'estate c'è anche il Borussia Dortmund.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro della panchina della Roma. Paulo Sousa è in pole, mercoledì è atteso in tribuna a Oporto. Era il nome già scelto a fine settembre dopo la sconfitta di Bologna e Franco Baldini ha già il suo ok. Il nome però non riscuote la totalità dei consensi tra i dirigenti. Un altro nome sondato è Roberto Donadoni: Sousa vorrebbe un biennale, la società vorrebbe resistere invece con Di Francesco fino all'estate per poi andare su un nuovo nome. Per questo potrebbe prendere quota l'idea Christian Panucci, adesso ct dell'Albania.

Danilo Cataldi e la Lazio, prove di futuro ancora insieme. Primi approcci per il rinnovo del contratto. Il centrocampista, autore di un gol in occasione del derby contro la Roma, può prolungare il suo contratto con i biancocelesti.

PSG, NEYMAR SPAVENTA: "POTREI ANDARE AL REAL MADRID". BARCELLONA, RISOLUZIONE PER SERGI SAMPER. LAS PALMAS, ESONERATO ERRERA: PEPE MEL NUOVO ALLENATORE. REAL MADRID, QUATTRO GRANDI NOMI PER IL DOPO SOLARI

L'attaccante del Paris Saint Germain, Neymar Jr, ha parlato in un discorso pubblico sul proprio futuro. "Il Real Madrid è uno dei più grandi club nel mondo, qualsiasi calciatore vorrebbe giocarci. Sono felice a Parigi, sto bene, ma nessuno conosce il futuro. Non sto dicendo, però, che giocherò per il Real Madrid. Il Barça è stato il mio sogno da bimbo ed è diventato realtà".

Il Barcellona rende nota la risoluzione di contratto di Sergi Samper. 24 anni, il centrocampista aveva raccolto in questa stagione solamente 33 minuti in Copa del Rey.

Undicesimo in classifica in Segunda División e lontano dalle ambizioni di promozione, il Las Palmas ha deciso di esonerare mister Paco Herrera. Il tecnico spagnolo era subentrato a Manolo Jimenez lo scorso 16 novembre e sarà sostituito da Pepe Mel. Questi i due comunicati del club canario:

Chi prenderà il posto di Santiago Solari in estate? Quest'oggi l'attuale allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa, ha detto che la panchina dei blancos ha più pretendenti di Julia Roberts. Ed effettivamente per la prossima estate si sta profilando una sfida tra grandi manager, tutti di alto profilo. Ieri José Mourinho s'è pubblicamente proposto a Florentino Perez, in corsa anche Mauricio Pochettino e gli italiani Massimiliano Allegri e Antonio Conte.