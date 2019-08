Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 5 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Juventus

Assalto a Paul Pogba: dopo i rallentamenti con il Real Madrid, ci prova seriamente la Juventus. In arrivo ai Red Devils c'è Mario Mandzukic, la Juve vorrebbe inserire anche Blaise Matuidi mentre Paulo Dybala è diviso tra il no ai Red Devils anche per la distanza economica e l'attesa di un'offerta da Parigi. Però la cessione di Pogba potrebbe portare lo United ad alzare la posta per la Joya.

Torna di moda l'ipotesi Daniele Rugani per l'Arsenal, spiega l'edizione online de Il Corriere dello Sport. Il club londinese fa sul serio, è pronto a offerte importanti per portarlo a Londra: la Juventus, peraltro, è in città con il ds Paratici per gli affari col City (Cancelo-Danilo) e per le trattative con il Manchester United.

Joao Cancelo al Manchester City e Danilo alla Juventus. Ieri sera Fabio Paratici, ds della Juventus, era a Wembley per il Community Shield e ha definito i dettagli dello scambio coi Citizens: stando a Sky, è tutto fatto per lo scambio che consentirà alla Juve di arricchire il tesoretto già messo da parte con l'addio di Kean all'Everton. A corredo infatti arriveranno anche 30 milioni di euro.

Napoli

Il Mattino oggi in edicola fa il punto sul futuro di James Rodriguez del Real Madrid. Aurelio De Laurentiis vuole chiudere la trattativa in prestito con diritto di riscatto e aspetta che la formazione allenata da Zinedine Zidane molli la presa visto che l'Atletico Madrid si è defilato dalla corsa e in questo momento ufficialmente in corsa c'è solo il club azzurro. Affare che potrebbe sbloccarsi più avanti con l'avvicinarsi della fine del calciomercato se al club spagnolo intanto non saranno arrivate offerte per acquistare cash il fantasista colombiano.

Inter

La settimana decisiva per il futuro di Romelu Lukaku è arrivata e l'Inter è pronta ad alzare l'offerta da presentare al Manchester United per il belga. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle prossime ore il club nerazzurro offrirà ai Red Devils 70 milioni di euro più 8 di bonus, per provare a convincere gli inglesi a lasciarlo partire ma in questo caso potrebbe arrivare il no.

Cristiano Biraghi resta un obiettivo dell'Inter, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ma la trattativa è frenata, a sorpresa, dall'exploit di Dalbert. Il brasiliano ha convinto nel pre-campionato come esterno sinistro di centrocampo e potrebbe essere tolto dal mercato, anche per l'assenza di offerte concrete. Il giocatore della Fiorentina resta comunque un obiettivo anche in ottica lista Champions poiché cresciuto nel club. Proseguono intanto i contatti fra i nerazzurri e la Fiorentina, che potrebbero avere nell'affare Borja Valero.

Milan

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Suso e sul suo futuro. Marco Giampaolo ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore allo spagnolo, che si è subito adattato da trequartista. "Sono innamorato, mi fa impazzire, i giocatori forti dobbiamo tenerli". Tramite l'agente Alessandro Lucci, al Milan sono arrivate offerte francesi da Lione e Marsiglia. Il Milan non tratta per meno di 30-35 milioni di euro.

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto su André Silva. L'accordo col Monaco è saltato, a Cardiff è sceso in campo contro il Manchester United e non ha sfigurato: adesso può restare, tocca a Marco Giampaolo dargli fiducia. Sul tavolo di Paolo Maldini non c'è nessuna offerta ma solo la promessa di Jorge Mendes di trovare una soluzione che convenga a tutti.

Come riferito dall'inviato di TMW, è appena terminato l'incontro andato in scena a Casa Milan e durato quasi un'ora tra la dirigenza del Milan e Beppe Riso. Il club rossonero ha chiesto informazioni su uno dei suoi assistiti, Pietro Pellegri, nel tentativo di inserirlo per sbloccare l'affare relativo ad Andrè Silva . Il Monaco, però, non è favorevole a questa proposta, perchè non è convinto dell'attaccante portoghese. Inoltre, i monegaschi danno una valutazione molto alta all'attaccante classe 2001.

Roma

Edin Dzeko e una possibile permanenza alla Roma che si fa sempre più probabile. I compagni stanno provando a convincerlo a rimanere e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club giallorosso, dopo aver chiuso i contatti con l'Inter, la prossima settimana lo toglierà dal mercato.

Repubblica, nella sua edizione romana, fa il punto sulla difesa della Roma che verrà: l'obiettivo dichiarato è Toby Alderweireld del Tottenham. Gli Spurs vogliono 28 milioni di euro, i giallorossi non vogliono investire quella cifra senza prima vendere. Saranno altri due giorni di attesa, poi sarà virata su German Pezzella della Fiorentina.

Nicolò Zaniolo e la Roma, prove di futuro insieme. Previsti nuovi contatti in settimana per accelerare le trattative per il rinnovo fino al 2024 dopo i passi avanti di questi giorni. Si cercherà di chiudere a circa 2 milioni a stagione. La Roma vuole blindare Zaniolo e può essere una settimana importante.

Lazio

La Lazio studia le possibili alternative in caso di cessione, probabile, di Sergej Milinkovic-Savic al Manchester United. L'edizione oggi in edicola di Tuttosport spiega che sfumato Yazici, che è andato al Lille, la soluzione in pole resta Dominik Szoboszlai del Salisburgo e dietro c'è Seko Fofana dell'Udinese.

Le altre

SAMP TRA ESTERNO E CESSIONI. PELLEGRINI, IL CAGLIARI HA L'ACCORDO MA LA SPAL SPERA. BOLOGNA, HENDRIX OBIETTIVO. IL SASSUOLO PUNTA KOUAME E PROPONE BABACAR AL GENOA. LECCE SU MITROGLOU.

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto delle prestazioni sportive del calciatore Radja Nainggolan per la stagione sportiva 2019/2020: il centrocampista arriva da FC Internazionale con la formula del prestito.

Daniele Pradé, ds della Fiorentina, parla in conferenza annunciando di fatto il ritorno di Milan Badelj, che torna così a disposizione di Montella dopo un anno agrodolce alla Lazio

Un difensore per chiudere il mercato d'estate. L'Atalanta cerca un rinforzo dietro, spiega Tuttosport: i nomi sono quelli di Gianmarco Ferrari del Sassuolo e di Martin Caceres, adesso svincolato. Gasperini ha già un gruppo importante a disposizione ma vuole un altro tassello, dietro, dopo l'addio di Gianluca Mancini.

L'obiettivo della Sampdoria è chiaro: un esterno d'attacco da regalare a Eusebio Di Francesco. Emiliano Rigoni dello Zenit è un nome caldo, resta anche il Torino sul giocatore ma i blucerchiati sono avanti. Viceversa, granata in pole per Simone Verdi del Napoli: tra le alternative, da non sottovalutare Hatem Ben Arfa e Matteo Politano dell'Inter. Poi, le uscite: Gaston Ramirez ha le valigie in mano, il Doria cerca proposte concrete per il trequartista che negli schemi dell'ex tecnico della Roma sarebbe chiuso. Poi un terzino: partirà uno tra Jacopo Sala e Bartosz Bereszynskiy, dovrebbe lasciare anche Vasco Regini mentre potrebbero arrivare richieste per Nicola Murru (Roma), giocatore che però la Samp vorrebbe blindare.

Luca Pellegrini in uscita dalla Juventus. Il club bianconero è convinto di lasciarlo andare via a titolo temporaneo, in una squadra capace di garantirgli maggiore minutaggio e, in questo senso, vanno avanti i rapporti per il trasferimento del laterale classe '99 a titolo temporaneo al Cagliari. C'è già l'accordo tra le parti, col calciatore che si trasferirebbe in prestito secco. Sullo sfondo l'ipotesi SPAL.

Il Bologna cerca di rinforzare il centrocampo e ci sono alcuni nomi sulla lista di Bigon per le prossime settimane. Il primo è Jorrit Hendrix del PSV, mentre il secondo, che non scalda però i cuori è Bradaric del Cagliari. Infine c'è anche Rodrigo Battaglia dello Sporting Lisbona che un anno fa era nel mirino di Roma, Atalanta e Fiorentina. Piace poi anche Gojko Cimirot dello Standard Liegi, con il costo del suo cartellino che si aggira sui 6-7 milioni di euro. A riportarlo è Il Resto del Carlino.

Il Sassuolo continua a trattare con il Genoa per lo scambio Khouma Babacar-Christian Kouame. Possibile scambio di punte tra i due club: trattativa in corsa. Si discute di cifre e prezzi: il Sassuolo valuta la sua punta 8-10 milioni di euro, il Genoa vorrebbe il doppio per il suo attaccante, quindi potrebbe avere un conguaglio fra gli 8 e i 10 milioni di euro dal Sassuolo. Lo scambio potrebbe chiudersi con la formula del prestito oneroso con diritto-obbligo di riscatto. A riferirlo è SassuoloNews.net.

Riccardo Saponara è pronto a iniziare la sua nuova avventura al Genoa. Il trequartista in partenza dalla Fiorentina ha sostenuto le visite mediche di rito con il Grifone e ha firmato il suo contratto con i rossoblù: arriverà dai viola in prestito con diritto di riscatto.

Il Messaggero Veneto fa il punto sul mercato dell'Udinese. Sugli esterni è in uscita Giuseppe Pezzella, destinazione Parma: sarà accontentato ed è possibile il ritorno di Marvin Zeegelaar dal Watford ma servirà un altro giocatore. Intanto Walace, in arrivo dall'Hannover, sarà l'alternativa a Jajalo.

Nuova idea per l'attacco del Lecce. Appurati i rallentamenti per Babacar e Yilmaz, il club giallorosso prosegue la sua ricerca del centravanti e negli ultimi giorni ha sondato il terreno per Kostas Mitroglou, calciatore greco classe '88 attualmente in prestito al Galatasaray ma legato all'Olympique Marsiglia da un contratto in scadenza nel giugno 2021.

ESTERO

MANCHESTER UNITED, UFFICIALE MAGUIRE. BECKHAM CHIAMA GATTUSO ALL'INTER MIAMI. BALOTELLI, PAZZA IDEA FLAMENGO. EVERTON SU SIDIBE, IL LIPSIA RESPINGE OFFERTA DELL'ARSENAL PER UPAMECANO. SANE VUOLE IL BAYERN, DISPOSTO A PRENDERE ANCHE IL FRATELLO. ERIKSEN, IL FUTURO DIPENDE DA POGBA. BENEDETTO UFFICIALE AL MARSIGLIA, IL LIVERPOOL ACQUISTA ADRIAN E CEDE MIGNOLET. BRIGHTON, PRESO MAUPAY

Il Manchester United rende noto l'acquisto di Harry Maguire dal Leicester. 26 anni, difensore centrale, il giocatore ha firmato un contratto per sei stagioni con i Red Devils. Si tratta del trasferimento più caro della storia riguardante un difensore (costo che si aggira attorno agli 80 milioni di sterline, equivalenti a 90 milioni di euro).

Non solo il Nantes su Rino Gattuso. Il club francese è alla ricerca di un tecnico dopo le dimissioni di Vahid Halilhodzic. L'ex allenatore del Milan ha respinto le avances francesi ma nel frattempo ecco spuntare l'opportunità a stelle e strice: l'Inter di Miami, dal 2020 in MLS, lo vorrebbe in panchina per la stagione d'esordio. Fra i proprietari del club l'ex compagno di squadra David Beckham.

Pazza idea Balotelli per il Flamengo. Il club brasiliano, come riportato da Sky, sta pensando all’ingaggio del calciatore azzurro svincolatosi dal Marsiglia. Al momento sono in corso i vari contatti, nelle prossime ore potrebbero esserci novità interessanti. L'attaccante, nelle ultime ore, è stato accostato anche all'Hellas Verona.

L'Everton continua a monitorare nuovi profili di mercato, per trovare un identikit da aggiungere alla propria retroguardia. Secondo quanto scrive L'Equipe, uno dei prossimi rinforzi dei Toffees dovrebbe essere Djibril Sidibe, terzino 27enne attualmente in forza al Monaco. L'operazione, si legge, dovrebbe avvenire con un prestito oneroso (2,5 milioni) con diritto di riscatto per gli inglesi fissato a 14 milioni di euro.

L'Arsenal, dopo aver speso 80 milioni per assicurarsi Pepé, sembra essere già pronta ad un'altra operazione dai costi pazzi. La Bild infatti scrive che nel mirino dei Gunners è finito il centrale Dayot Upamecano del Lipsia (il quale ha una clausola rescissoria da 100 milioni nel contratto), per il quale da Londra è arrivata una proposta da circa 60 milioni di euro. Immediatamente rispedita al mittente dai dirigenti della squadra dell'universo Red Bull.

Secondo Kicker, nonostante l'infortunio - sui cui esiti però ancora regna l'incertezza - Leroy Sané, attaccante del Manchester City, è sempre determinato a lasciare i Citizens per approdare nel Bayern Monaco, e non ha intenzione di prolungare il suo attuale accordo con gli inglesi, in scadenza nel 2021. Inoltre, si legge, per accelerare l'operazione i tedeschi potrebbero acquisire anche il fratello, Sidi Sane, baby classe 2003 che milita attualmente nello Schalke 04.

Manchester United e Real Madrid ancora protagoniste del mercato. Il destino delle due squadre è legato a Paul Pogba, obiettivo numero uno dei blancos: la cessione del centrocampista francese potrebbe rivoluzionare le scelte da compiere sia in entrata che in uscita. Come riportato da AS, red devils e merengues guardano in casa Tottenham: Christian Eriksen è l’oggetto del desiderio di entrambe, ma stando alle ultime indiscrezioni i madrileni avrebbero già l’accordo per portarlo in Liga. Il tutto dipenderà comunque dalla partenza o meno del francese, in alternativa il danese potrebbe rimanere in Premier League.

Dario Benedetto è ufficialmente un nuovo attaccante dell'Olympique Marsiglia. Lo comunica il club francese mediante i propri profili di comunicazione. Prima avventura in Europa per la prima punta di nazionalità argentina, che fin qui ha giocato solamente in patria e nel campionato messicano. Secondo numerosi report l'OM ha speso circa 15 milioni per aggiudicarsi il calciatore, il quale ha firmato un contratto per le prossime quattro stagioni.

Il prossimo grande obiettivo del Real Madrid è a centrocampo, e si chiama Donny van de Beek. L'olandese classe '97, secondo quanto riferito da Sky Sports UK, avrebbe ammesso a persone vicine a lui che nel fine settimana appena messo alle spalle i contatti tra gli spagnoli e l'Ajax sono andati avanti a gran velocità, e si pensa che sia possibile arrivare ad un accordo per una cifra tra i 60 e i 65 milioni.

Adrian è un nuovo giocatore del Liverpool. Il portiere spagnolo, svincolatosi dal West Ham, ha trovato l'accordo per potersi accasare con i Reds. Portiere esperto cresciuto nel Betis, in Premier League ha collezionato ben 125 presenze. Ecco il comunicato ufficiale:

Nuovo colpo in casa Brighton, come vi avevamo anticipato noi di TMW. I Seagulls, mediante i loro profili ufficiali di comunicazione, hanno infatti annunciato l'ingaggio di Neal Maupay, attaccante classe '96 che arriva dalla Championship, seconda serie, anche se non rappresenta una soluzione economica. Anzi, per averlo al Brentford sono stati versati circa 20 milioni di euro. E al calciatore contratto per le prossime quattro stagioni.