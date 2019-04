Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 5 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Il Real Madrid si prepara alla rivoluzione e la Juventus segue la situazione da vicino. Secondo quanto riportato da Tuttosport il nome di Marcelo è sempre da tenere in considerazione, anche se Zidane non vorrebbe lasciarlo andare. Se però il brasiliano chiederà la cessione allora i bianconeri sarebbero in prima fila e insieme a lui potrebbe arrivare anche Raphael Varane.

Possibile colpo di scena di mercato alla vigilia di Juventus-Milan. Secondo quanto riferisce Fox Sports Brasil, Leonardo sarebbe volato in Brasile nelle scorse ore per trattare l'acquisto di Everton, ala del Gremio, direttamente con il presidente, Romildo Bolzan. Alcuni rumors sostengono che il dirigente rossonero sia interessato anche ad Antony, esterno d'attacco del San Paolo. Il direttore generale dell'area tecnico-sportiva rossonera, però, sarebbe volato in Sudamerica nel tentativo di chiudere per Everton. La sua clausola rescissoria ammonta a 80 milioni di euro, ma durante la negoziazione la cifra dovrebbe diminuire. Il Gremio sarebbe disposto a cedere il giocatore non prima del termine della Copa Libertadores, che vede l'Imortal Tricolor impegnato nei gironi.

Tra i più luccicanti gioielli della Serie A, ma anche se consideriamo tutto il mondo del calcio, c'è senza dubbio Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma ha attirato a sé gli occhi dei maggiori club europei, oltre che di mezzo campionato italiano. Napoli compreso. Il gradimento da parte della dirigenza azzurra è totale, tuttavia al momento la Roma non l'ha messo sul mercato e anche Ranieri l'ha dichiarato incedibile. Ma il Napoli c'è, è alla finestra. Perché il giocatore ha tutte le caratteristiche del profilo che cerca il Napoli. E' giovane e ha personalità. Ma c'è un ostacolo: Zaniolo è più tentato ad approdare a società di primissima fascia internazionale. E i costi non sono bassi: si tratterebbe di un affare da oltre 50 milioni di euro. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.

Obiettivo Andrea Belotti per la Roma. Se, come sembra, Edin Dzeko dovesse lasciare la Capitale durante la prossima estate il club giallorosso proverebbe a convincere Cairo a privarsi del Gallo, candidato numero uno a vestire la maglia numero 9 giallorossa nella stagione che verrà. A riportarlo è Tuttosport.

L'ad dell'Inter Beppe Marotta sta da tempo pianificando il futuro della rosa nerazzurra e per il centrocampo ha due nomi in lista da provare ad acquistare per alzare il livello della mediana. Il sogno porta ancora a Ivan Rakitic, con il tecnico del Barcellona Valverde che non lo vorrebbe cedere ma con i blaugrana che invece sarebbero pronti a salutarlo per 40 milioni di euro. L'alternativa porta a Lorenzo Pellegrini della Roma, per cui basterebbero 30 milioni da pagare in due esercizi. A riportarlo è La Repubblica.

Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato della trattativa fra l'Inter e Piero Ausilio per il rinnovo di contratto del direttore sportivo (dal 2020 al 2022). Le parti ne stanno discutendo da oramai diverso tempo, ma la firma non è ancora effettivamente arrivata. E anche per questo motivo le pretendenti all'uomo mercato nerazzurro continuano a sperare. Fra i club che recentemente si sono mossi per lui, secondo le ultime raccolte da TMW, c'è il Monaco.

La società monegasca a metà febbraio ha sollevato dall'incarico Vadim Vasilyev, vicepresidente e responsabile del mercato del club del Principato fino a quel momento. E ancora non ha trovato un sostituto. Da qui l'idea che porta proprio a Piero Ausilio. Una pista non certo semplice da percorrere, ma comunque da tenere in considerazione almeno fino a quando non arriverà la firma (e la relativa ufficialità) sul rinnovo coi nerazzurri.

Il patron della Sampdoria Massimo Ferrero, intervenuto a margine della conferenza stampa di Marco Giampaolo, ha voluto chiarire che il futuro del tecnico in blucerchiato non è discussione: “Giampaolo finché ci sono io resta alla Samp. Siamo due fratellini. Col mister c’è un rapporto che va oltre alle figure di presidente e allenatore. Ci stimiamo tanto. Io voglio bene a tutti i miei allenatori. Con Sinisa ci sentiamo ancora adesso. Voglio bene a tutti; a quelli che hanno fatto bene e anche a quelli che hanno fatto meno bene”.

MANCHESTER UNITED, POGBA RESTA SOLO AD UNA CONDIZIONE: RINNOVO DA 30 MILIONI. REAL MADRID, ASSALTO A BAILLY PER BLINDARE LA DIFESA: SERVONO 40 MILIONI. PSG, BUFFON E AREOLA NON CONVINCONO: LA PRIORITÀ È ACQUISTARE DE GEA. CHELSEA, TENTAZIONE PALMEIRAS PER DAVID LUIZ

Giornata di indiscrezioni sul futuro di Paul Pogba. Se secondo Marca il centrocampista francese avrebbe già comunicato al Manchester United l'intenzione di andarsene in estate, per il Sun ci sarebbe ancora una via percorribile per la sua permanenza a Old Trafford. L'ex Juve - scrive il tabloid - avrebbe infatti chiesto ai Red Devils un rinnovo da circa 30 milioni di euro a stagione fino al 2024. Solamente così Pogba potrebbe decidere di rispedire al mittente le offerte di Real Madrid e bianconeri.

Il Real Madrid guarda in Inghilterra per blindare la propria difesa. Come scrive il Sun, infatti, i blancos vorrebbero riportare nella Liga l'ex Espanyol e Villarreal Eric Bailly. Il centrale ivoriano, oggi al Manchester United, viene valutato circa 40-45 milioni di euro.

David De Gea è l'obiettivo principale del Paris Saint-Germain per la prossima stagione. Come riporta The Independent, l'eccessiva distanza tra domanda e offerta in sede di rinnovo col Manchester United (contratto in scadenza a giugno 2019, con opzione per un altro anno) starebbe infatti spingendo il portiere spagnolo verso altri lidi. In pole, ecco quindi il PSG, pronto a rinforzarsi con un altro estremo difensore di livello dopo l'arrivo di Buffon la scorsa estate.

Proposta "astronomica" del Palmeiras per David Luiz (circa 10 milioni di euro tra stipendio e commissioni). Il centrale brasiliano vedrà scadere il proprio contratto col Chelsea il prossimo 30 giugno, ma al momento starebbe valutando solamente la permanenza in maglia blue. L'obiettivo del classe '87 è infatti quello di restare nel calcio europeo almeno fino al 2022, in modo così da conquistarsi più facilmente la chiamata al Mondiale da parte della 'Verdeoro'. Lo riporta Fox Sports.