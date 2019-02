Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 5 febbraio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

JUVE, DYBALA PER ISCO? E MARCELO È IL REGALO PER CR7. INTER, CONTE O MOURINHO PER IL DOPO-SPALLETTI. CONTATTI PER ROCA. BARCELLONA DAVANTI A TUTTI PER DE LIGT. VELAZQUEZ RESCINDE CON L'UDINESE, HAMSIK IN CINA ENTRO DUE GIORNI . MILAN, SAINT-MAXIMIN ED HERRERA. IBRA CHIAMA ABATE. LE GRANDI D'EUROPA SU JOAO FELIX

La situazione, ma anche il futuro, di Paulo Dybala alla Juventus rimane un rebus di non facile soluzione. La panchina contro il Parma accresce la delusione de la Joya, che potrebbe essere anche messo sul mercato: l'attaccante potrebbe essere inserito nell'operazione Isco col Real Madrid, senza dimenticare che il giocatore piace anche a Manchester United e Bayern, ma anche all'Inter di Marotta. Un addio in direzione Milano sarebbe però complicato allo stato attuale, per ovvi motivi.

Portare Marcelo a Torino sarebbe l'ennesimo atto d'amore nei confronti di un campione (CR7) che ha già dimostrato di essere decisivo più che mai. A Madrid la situazione del brasiliano non è più idilliaca come un tempo: con Solari il rapporto è teso, tra incomprensioni e panchina, tanto che la sua titolarità nel Clasico è stata messa in dubbio. Marcelo stesso sembra alla ricerca di nuovi stimoli e di certo la sfida Juve li porterebbe.

Se la possibilità di interrompere subito il rapporto con Spalletti per affidarsi ad un traghettatore (Capello?) non incontra le preferenze di Suning, ecco che l'Inter riflette con attenzione sul futuro del tecnico toscano da giugno in poi. A dispetto delle smentite di rito, si lavora a tutta per portare Antonio Conte ad Appiano. L'ex Juve tuttavia non ha intenzione di anticipare i tempi, ma di ripartire solo a giugno prossimo, con il tempo di programmare la sua stagione del ritorno dopo l'esperienza agrodolce col Chelsea. Ma Jorge Mendes starebbe lavorando al clamoroso e suggestivo ritorno di Mourinho.

Il Barcellona sarebbe in netto vantaggio rispetto alle concorrenti di mercato per Matthijs de Ligt. Il giocatore dell'Ajax, piace molto anche a Juventus, PSG e Bayern, con l'Ajax disposto a cederlo solo partendo da una base dal 70 milioni di euro.

L'allenatore spagnolo Julio Velazquez non è più sotto contratto con l'Udinese. Come riporta l'edizione odierna del 'Messaggero Veneto', il patron Pozzo ha trovato l'accordo col manager iberico per la rescissione dell'accordo valido fino a giugno 2021. Adesso la società friulana ha a libro paga un solo tecnico: Davide Nicola.

"Vado via tra domani e dopodomani". Il capitano del Napoli Marek Hamsik, questa mattina in visita all'Istituto Defoe, scuola dell'infanzia e primaria frequentata proprio dai suoi due figli, ha confermato anche pubblicamente il suo imminente addio. Il centrocampista classe '87 proseguirà la sua carriera al Dalian Yifang. In basso le foto della festa che l'istituto scolastico ha organizzato proprio per il suo addio.

L'Inter, scrive quest'oggi il quotidiano spagnolo Sport, nel mese di gennaio ha provato in tutti i modi a convincere l'Espanyol a cedere il centrocampista Marc Roca. Senza esito, come dimostrato dai fatti. I nerazzurri, si legge, durante il mese di gennaio avevano superato il West Ham nella corsa al classe '96, salvo poi ritirarsi dopo la richiesta da parte dei catalani della clausola rescissoria di 40 milioni di euro. L'Inter, invece, avrebbe voluto chiudere l'operazione sulla base del prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto.

Gli 8 gol segnati in campionato hanno acceso i riflettori su Joao Felix, talento classe '99 del Benfica che in Portogallo considerano come miglior promessa dai tempi di CR7. Nelle ultime settimane, racconta AS, al Da Luz si sono visti gli osservatori di tutti i principali top club europei: Juventus, Milan, PSG, Monaco, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United e West Ham, società che in estate si daranno battaglia per lui. La sua clausola rescissoria, per il momento, è fissata a 120 milioni di euro, ma l'intenzione del Benfica è quella di migliorare il suo contratto e portare questa cifra a 200 milioni.

Allan Saint-Maximin sarà un giocatore del Milan. A riportarlo è SportMediaset, che spiega come Leonardo abbia già trovato l'accordo con il Nizza per il prossimo mercato, dopo aver provato a portare l'esterno 22enne alla corte di Gattuso già nell'ultima finestra di trasferimenti. Il giocatore francese ha il contratto in scadenza nel 2020 e avrebbe firmato un pre-accordo con il Milan di 5 anni.

Stando a quanto rivelato da Sportmediaset.it, Ignazio Abate, in scadenza di contratto, sarebbe tempestato di messaggi da parte di Zlatan Ibrahimovic, suo amico ed ex compagno di squadra, per convincerlo a trasferirsi ai Los Angeles Galaxy. Dalla sua il Milan vorrebbe trattenere il laterale campano, offrendo però uno stipendio dimezzato rispetto a quello attuale.

A fari spenti, il Milan si sta muovendo passi concreti verso Hector Herrera, centrocampista messicano che va in scadenza di contratto con il Porto il prossimo giugno. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i dirigenti rossoneri hanno intensificato i contatti con Gabriel Moraes, procuratore del giocatore, che vuole piazzare il suo assistito in un club di rango, dopo aver avuto colloqui anche molto avanzati con l’Inter e la Roma nelle scorse settimane. In entrambi i casi si sono registrate frenate pesanti, dovute all’incertezza sul futuro tecnico delle due squadre: Spalletti avrebbe dato un assenso immediato all’arrivo dell'ex Pachuca, mentre il probabile nuovo allenatore Antonio Conte potrebbe anche non essere d’accordo al cento per cento. Lo stesso vale per la Roma e per il futuro incerto legato a Di Francesco.