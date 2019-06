Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 5 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Si avvicina il passaggio di proprietà della Fiorentina, con il club viola che passerà nelle mani di Rocco Commisso. Il magnate italoamericano nella giornata di ieri si è recato allo studio legale Chiomenti e il giorno giusto per il closing portebbe essere già domani, anche se lo stesso Commisso ha prenotato tutte le stanze dello studio fino a venerdì. Nel fine settimana il neo proprietario della Fiorentina arriverà a Firenze.

Probabile cambio di allenatore col cambio di proprietà. La Fiorentina molto probabilmente cambierà tecnico nelle prossime settimane con il nuovo proprietario Rocco Commisso che vorrà decidere in prima persona la nuova guida tecnica. Secondo 'Repubblica', il tycoon statunitense apprezza molto Roberto Donadoni. Intriga anche l'idea Rudi Garcia, anche se il sogno è Luciano Spalletti.

Ripartire da Federico Chiesa. Questa la volontà precisa e dichiarata di Rocco Commisso all'inizio della sua avventura alla guida della Fiorentina. La riporta la Gazzetta dello Sport che spiega come il magnate italo-americano abbia tutta l'intenzione di trattenere il numero 25 per costruirgli attorno una squadra in grado di competere per l'Europa. Sarà lui, almeno nelle idee, l'unico giocatore per cui fare uno sforzo, mentre tutti gli altri della rosa saranno liberati se non convinti dal progetto e dalle rinnovate ambizioni gigliate.

Juve e Inter non demordono - Sono queste le due contendenti per il futuro di Chiesa. E sempre secondo la rosea nonostante la volontà di Commisso di trattenere Chiesa Juventus e Inter proveranno comunque a regalarsi il giocatore: i bianconeri sembrano in vantaggio forti di un accordo di massima col giocatore da 5 milioni all'anno a salire. Ma l'Inter non molla e anzi proverà il sorpasso nelle prossime ore mettendo sul piatto una centralità assoluta nel progetto tattico che la Juve non può garantire.

Merih Demiral e la Juventus, affare in via di definizione. I bianconeri sono tranquilli e consapevoli che nelle prossime settimane arriverà la firma sul quinquennale (al ritorno dagli impegni con la Nazionale). Trattativa definita tra la Juve e il giocatore, oggi il club bianconero incontrerà il Sassuolo anche per definire la posizione di altri calciatori tra cui Rogerio e Magnani. Ma Demiral va sempre più verso la Juventus, dovrebbe partire in ritiro con la squadra e sarà valutato dal nuovo allenatore, poi la società deciderà se trattenerlo o girarlo ancora in prestito. Intanto l’affare sta per essere definito sulla base di quindici milioni.

AS Roma e Frederic Massara comunicano di aver risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro. “Desidero ringraziare Ricky per l’instancabile lavoro svolto all’AS Roma e per essere stato sempre dedito alla causa del Club”, ha dichiarato il presidente Jim Pallotta. “Nel corso delle sue due esperienze con noi, ha sempre operato con la massima professionalità e oggi gli auguriamo tutti il meglio per il futuro”. “Nel ringraziare l’AS Roma e il presidente Pallotta per il percorso condiviso, auguro al Club e ai tifosi giallorossi di ottenere i successi che meritano”, il saluto del dirigente. Massara si era unito al Club per la prima volta nel 2011, per poi lasciare la Capitale nel 2017. Lo scorso marzo gli era stata affidata la guida della direzione sportiva, dopo il ritorno in giallorosso nell’estate del 2018.

Tantissima voglia di Roma. Al punto da sposare il progetto giallorosso anche a costo di una forte rinuncia dal punto di vista economico. Oltre ad un ingaggio di altissimo livello, infatti, l’accordo tra il tecnico portoghese e lo Shakhtar prevede la presenza di bonus da capogiro per ogni risultato ottenuto. Gli ucraini sono certamente tra le società con le maggiori disponibilità economiche del continente, ed anche gli scatti contrattuali ne sono testimonianza tangibile. Benefit che Fonseca metterebbe da parte, accontentandosi di un ingaggio decisamente inferiore garantito dal club giallorosso, ma sposando con grande entusiasmo il progetto prospettato dalla società di James Pallotta, pronta ad iniziare a scrivere una nuova pagina della sua storia.

La condizione necessaria affinchè il matrimonio si consumi è un confronto diretto, previsto peraltro a stretto giro di posta, tra lo stesso Fonseca ed il Presidente del club, volto a superare l’ostacolo clausola di uscita che ammonta a 5 milioni di euro.

Intanto la Roma ha virato con decisione su Fonseca come assoluta prima scelta, una volontà condivisa dalla totalità della proprietà e della dirigenza presente e futura, Totti compreso.

La voglia di Roma, più forte di ogni aspetto economico.

L'Inter ha pressoché concluso l'acquisto di Lucien Agoumé, diciassettenne di proprietà del Sochaux. C'è l'accordo, in seguito all'incontro di oggi: contratto triennale per il centrocampista, ai transalpini andranno 4,5 milioni di euro.

Antonio Conte sogna comunque un big per l'esterno destro. Un nome capace di fare la differenza come terzino o come fludificante. Per questo Giuseppe Marotta con Piero Ausilio sta studiando obiettivi importanti e pesanti da regalare all'ex allenatore del Chelsea. Due i nomi sul taccuino nerazzurro. Si parte da Davide Zappacosta del Chelsea. Un nome che piace a Conte, chiaramente, ma anche alla dirigenza nerazzurra. L'ipotesi di un ritorno in Italia è concreta anche se il sogno, la prima opzione per l'Inter sarebbe Thomas Meunier. Il belga del Paris Saint-Germain dovrebbe lasciare Parigi: secondo fonti vicine al club transalpino, è arrivata una proposta dell'Arsenal ma anche l'Inter si vorrebbe inserire nella corsa al giocatore. Per regalare un esterno basso top a Conte.

Dopo la trattativa imbastita nel mese di gennaio, il Paris Saint-Germain è pronto a tornare alla carica per il centrocampista brasiliano del Napoli Allan. Attualmente in ritiro con la selezione verdeoro, il calciatore classe '91 resta il primo obiettivo del club campione di Francia per rinforzare la sua linea mediana. Il Napoli, scrive il 'Corriere dello Sport', nei recenti contatti ha però già chiarito la sua posizione: serve un'offerta di 100miloni di euro, o una cifra molto vicina, per aprire un tavolo di trattativa. I 60 milioni di euro che il PSG vorrebbe investire per il cartellino di Allan non bastano per chiudere l'affare.

Per l'ufficialità della permanenza a Bologna di Sinisa Mihajlovic, racconta la Gazzetta dello Sport, servirà aspettare ancora qualche giorno, sebbene club e allenatore siano oramai d'accordo dopo la riunione di ieri.Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il nuovo contratto di Mihajlovic che firmerà un triennale da 1,5 milioni più bonus. Contestualmente sarà annunciato anche l'ingresso in società di Walter Sabatini che occuperà un ruolo da supervisore per Bologna e Montreal Impact.

Rinnovo in casa SPAL. Il club estense, con una nota, ha annunciato il rinnovo del rapporto professionale con il direttore generale Andrea Gazzoli. Il dirigente ha firmato un contratto che lo legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2021. Nell’ottica del consolidamento della struttura organizzativa societaria, SPAL srl comunica inoltre i rinnovi contrattuali del segretario sportivo Andrea Bernardelli e del team manager Alessandro Andreini, entrambi fino al 30 giugno 2021.

PSG, È ADDIO CON BUFFON: NIENTE RINNOVO DEL CONTRATTO. BAYERN MONACO, JAMES RODRIGUEZ TORNA AL REAL MADRID. ARSENA, PRONTO IL RINNOVO PER AUBAMEYANG. CHELSEA, OFFERTO RINNOVO QUINQUENNALE AD HUDONS-ODOI. LIONE, IN ARRIVO L'EX VIOLA TATARUSANU

Gianluigi Buffon non resterà al Paris Saint-Germain. E' ufficiale, lo comunica il club transalpino tramite la propria pagina social. Per Buffon una sola stagione lontano dall'Italia con la maglia dei parigini con cui ha vinto la Ligue 1. "Un gentleman dentro e fuori dal campo e un compagno straordinario. Ti auguriamo il meglio per il futuro. Ciao e grazie per tutto Grande Buffon", scrive il club.

La notizia era nell'aria da diverse settimane, adesso è arrivata l'ufficialità: James Rodriguez lascia il Bayern Monaco. Il trequartista colombiano torna così al Real Madrid dopo un prestito di due anni nel club tedesco, che non ha esercitato il diritto di riscatto.

Pierre-Emerick Aubameyang ha ricevuto alcune proposte faraoniche dalla Cina, ma il suo futuro dovrebbe essere ancora in Premier League, con la maglia dell'Arsenal. Il club londinese sta pensando di offrire il rinnovo all'ex attaccante del Borussia Dortmund, mettendo sul piatto uno stipendio da 220.000 euro settimanali. Lo riporta The Sun.

Il Chelsea dovrà molto probabilmente privarsi della sua stella, Eden Hazard, e subirà il blocco dei trasferimenti per le prossime due finestre di mercato. Il club londinese, così, spera almeno di blindare gli altri elementi della rosa, evitando di indebolirsi: secondo l'Evening Standard, i Blues avrebbero offerto un contratto di cinque anni al talento Callum Hodson-Odoi.

Novità sul futuro di Ciprian Tatarusanu, portiere trentatreenne rumeno nel recente passato anche alla Fiorentina. Reduce dall'esperienza al Nantes, è in scadenza di contratto e dovrebbe andare in regime di svincolo al Lione. Lo riporta il quotidiano sportivo transalpino L'Equipe.