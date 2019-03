Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 5 marzo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questi i convocati della Roma per la trasferta di Oporto dove domani sera i giallorossi si giocheranno l'accesso ai quarti di finale di Champions League:

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Rossi, Zaniolo, Nzonzi.

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Kluivert, El Shaarawy.

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato alla vigilia della sfida di domani contro il Porto: "Il mio futuro? I risultati fanno parte del percorso di un allenatore ma penso soltanto alla squadra, alla Roma e a passare questo turno. Essere supportato è una cosa fondamentale, essere sopportato no. Domani sarà fondamentale che gli undici che metterò in campo possano fare una prestazione eccezionale, come quelle dell'anno scorso, in Champions in particolare".

L'addio di Massimiliano Allegri dalla Juventus è praticamente scontato al termine di questa stagione. Secondo quanto riportato dal sito di Sport Mediaset, il favorito per sostituire l'allenatore toscano resta Zinedine Zidane, disoccupato di lusso, storico juventino e tecnico dall'ingaggio umano (7,5 milioni all'anno). La suggestione Pep Guardiola però è presente in casa bianconera, con Agnelli che sogna di replicare il colpo Ronaldo segnato la scorsa estate. Un sondaggio conoscitivo col fratello/agente Pere c'è già stato, però è giusto riportare anche come le cifre e i limiti di questo potenziale affare non siano da sottovalutare. Innanzitutto i 23,5 milioni di euro all'anno che il catalano percepisce in Premier, una cifra monstre per un allenatore. Poi c'è anche il contratto fino al 2021 rinnovato lo scorso maggio. Il tecnico potrebbe anche decidere di lasciare i Citizens ma solo dopo aver vinto sia la Premier che la Champions, accoppiata possibile ma tutt'altro che semplice da realizzare.

La Juventus vuole sbaragliare la concorrenza e si muove d'anticipo per arrivare a Federico Chiesa. Come riporta Tuttosport, infatti, Fabio Paratici è intenzionato ad anticipare le due squadre di Manchester mettendo sul piatto ben 60 milioni, ovvero la cifra richiesta dalla Fiorentina per lasciar partire il proprio gioiello. Un'operazione senza contropartite tecniche, che potrebbe andare in porto soprattutto qualora i bianconeri riescano a cedere Douglas Costa, che ha mercato in Premier League.

Mauro Icardi lascerà l'Inter a fine stagione. Il club nerazzurro sembra rassegnato a questa eventualità e si guarda intorno in cerca di sostituti dell'ex capitano. Un nome stuzzica più degli altri, quello di Paulo Dybala. Una suggestione forte, nonostante il ruolo sia un po' diverso, anche perché darebbe modo a Marotta e Ausilio di dare la caccia anche all'attaccante. E in questo senso ci sono tre profili che sembrano fare al caso dell'Inter: Lukaku, Dzeko e Zapata. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

Tiémoué Bakayoko parla a France Football delle sue prospettive future: “Sto facendo una buona stagione e sono molto grato al Milan e sono molto contento qui, anche se all’inizio sono stato molto criticato. Ma è normale, tutti si aspettavano di più, nessuna sorpresa. Non riesco a pensare molto al futuro. Farò di tutto per far sì che il Milan si qualifichi alla prossima edizione della Champions League. Sono cinque anni che i tifosi del Milan non sentono la sua musichetta e io vorrò esserci quando tornerà a risuonare a San Siro. Vedremo come andrà a finire la stagione, anche perché ho un contratto con il Chelsea, che è comunque un club molto importante per me".

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, a fine stagione in casa Milan verrà esaminato il contratto di Gianluigi Donnarumma in scadenza nel 2021. Il dirigente rossonero Leonardo ha già iniziato le negoziazioni con l'entourage del portiere classe '99 per un prolungamento fino al 2024 con un ritocco agli attuali sei milioni di euro a stagione.

Il Milan non ha intenzione, per ora, di rinnovare il contratto di Jesus Suso. Lo spagnolo vorrebbe sedersi al tavolo per trattare un prolungamento, con aumento salariale da 3 milioni a 5, ma la dirigenza non è convinta. Gennaro Gattuso, dal canto suo, preme per blindarlo, perché ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro.

In casa Napoli, scrive la 'Gazzetta dello Sport', partirà presto la trattativa per il rinnovo del contratto di José Callejon. Legato al club partenopeo da un accordo valido fino a giugno 2020, il calciatore spagnolo, che attualmente guadagna tre milioni di euro netti a stagione, è disposto a restare, ma ha chiesto alla società un aumento. De Laurentiis, dall'altro lato, è disposto a prolungargli l'accordo, ma difficilmente a cifre superiori rispetto a quelle attuali.

Cristian Kouamè, attaccante del Genoa, ha parlato del suo futuro: "Io mi alzo la mattina e sono contento, dove sarò domani e dopodomani non dipende da me. Io qui al Genoa sono molto contento".

BAYERN-GNABRY, AVANTI INSIEME. REBIC SALTA L'INTER. BALE TROPPO CARO ANCHE PER LA PREMIER LEAGUE. MOURINHO-REAL: "NON ESCLUDO IL RITORNO". GERMANIA, LOW TAGLIA TRE GIOCATORI

Il centrocampista Serge Gnabry ha rinnovato il proprio contratto con il Bayern Monaco fino al giugno del 2023.

Ante Rebic salterà la sfida tra Eintracht Francoforte ed Inter in programma giovedì. L'attaccante croato ha riportato un problema al ginocchio nella sfida di campionato disputata contro l'Hoffenheim e dovrà recarsi a Belgrado per una visita specialisitica.

Secondo quanto riportato dal Sun, il futuro di Gareth Bale non tornerà a giocare in Premier League nel corso della prossima estate. Questo perché nessun club, inclusi il Manchester United, il Tottenham e il Chelsea, non possono permettersi di pagare il suo stipendio da 650mila sterline a settimana, che significano quasi 40 milioni di euro lordi all'anno. Difficile però pensare anche a una permanenza del gallese al Real Madrid, viste le parole del suo agente: "I tifosi madridisti si vergognino per l'atteggiamento nei confronti del mio assistito".

José Mourinho ha voluto chiarire la propria posizione in merito a un possibile ritorno al Real Madrid, rilasciando queste dichiarazioni all'emittente spagnola Deportes Quatro: "Non avrei problemi a tornare al Real Madrid. Ho dei ricordi fantastici, è stata un'esperienza unica. Abbiamo fatto cose stupende insieme e allo stesso tempo io ho commesso diversi errori".

Joachim Loew ha deciso di proseguire la propria avventura da ct della Germania lasciando fuori tre colonne della squadra campione del Mondo nel 2014, ovvero Thomas Muller, Jerome Boateng e Mats Hummels: "Il 2019 è l'anno di un nuovo inizio per la squadra Nazionale tedesca. Per me è stato importante spiegare i motivi di questa decisione ai giocatori e ai dirigenti del Bayern Monaco. E' il momento di impostare la rotta per il futuro dando un nuovo volto al team. I giovani giocatori nazionali avranno lo spazio di cui hanno bisogno per crescere ed assumersi le proprie responsabilità".