Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 5 novembre

Secondo quanto riportato da ESPN il Manchester United avrebbe offerto il difensore Eric Bailly al Milan. L'ivoriano non rientra nei piani di José Mourinho, che dopo le prime due giornate di campionato in cui lo ha fatto giocare titolare lo ha accantonato. 24 anni, il contratto del giocatore scade nel 2020. Il Milan, con il grave infortunio accorso a Caldara, è in emergenza al centro della difesa, potendo fare affidamento ai soli Romagnoli, Musacchio, Zapata e Simic.

L'Empoli ha comunicato l'esonero di Aurelio Andreazzoli come tecnico della prima squadra. L'ufficialità arriva dal sito azzurro, senza però rendere noto il nuovo responsabile (che dovrebbe essere Giuseppe Iachini, ma il summit con il Presidente avverrà solo stasera). Ecco la nota. "L'Empoli FC rende noto di aver sollevato dall´incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Aurelio Andreazzoli ed i suoi collaboratori Giacomo Lazzini e Andrea Aliboni.

A mister Andreazzoli, protagonista con i nostri colori della splendida cavalcata che nella stagione passata ha permesso al club di tornare a calcare il palcoscenico della massima serie, vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto. Al contempo Empoli FC augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale".

Secondo gol consecutivo per Gianluca Mancini, difensore di proprietà dell'Atalanta. Dopo un inizio non semplice, contro il Bologna, lo stopper ha equilibrato la gara con un tiro di controbalzo finito all'angolino su cui Skorupski non poteva certo far nulla. E il jolly non dev'essere sfuggito agli osservatori di Inter e Roma, presenti al Dall'Ara proprio per osservarlo da vicino. Entrambi i club vorrebbero ringiovanire la difesa e Mancini sarebbe un'alternativa interessante sia per nerazzurri - con de Vrij e Skriniar come titolari - sia per i capitolini.

In Paraguay lo chiamano 'Il predestinato'. Fernando Ovelar, attaccante classe 2004 del Cerro Porteno, ieri sera è andato a segno con un gol pesantissimo, ovvero quello del pareggio nel Superclasico contro l'Olimpia Asuncion. Sugli spalti anche un osservatore dell'Atalanta, che è rimasto folgorato dalle qualità di questo giovanissimo calciatore.

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare, racconta Sportmediaset, ha rinnovato il proprio contratto con il club biancoceleste. La firma sarebbe arrivata nella giornata di venerdì col dirigente albanese che si è legato alla società di Lotito fino al 2020 con opzione per altre due stagioni.

Prosegue il pressing di Pavel Nedved e Fabio Paratici, vicepresidente e direttore sportivo della Juventus, per riportare Paul Pogba alla Vecchia Signora. Un finale da scoprire, spiega Tuttosport, ma il giocatore anche ieri ha strizzato l'occhio all'addio e pochi giorni fa ha ammesso che "la Juventus è una famiglia, mi ha fatto crescere, sento ancora diversi bianconeri".

Il difensore nerazzurro Milan Skriniar, racconta FcInterNews, è sempre più vicino al rinnovo del proprio contratto. Nei giorni scorsi è andato in scena un nuovo contatto fra Piero Ausilio e l'entourage del difensore slovacco nel quale è stato fatto un notevole passo avanti. L'offerta dell'Inter è di 2,7 milioni più bonus a stagione, mentre il giocatore ne chiede 3,5. Permane quindi una certa distanza, ma le parti sono fiduciose nel trovare un accordo a metà strada, fra i 3 ed i 3,2 milioni di euro più bonus.

Si avvicina un 'gennaio caldo' per Mehdi Benatia. "Vorrei giocare di più, vedremo se servo ancora alla Juventus", dice il centrale marocchino. "Faccio fatica a giocare solo ogni tanto, adesso però voglio rimanere solo concentrato sulle sfide difficili che ci attendono. Però onestamente non è una situazione piacevole". Scadenza nel 2020, il rinnovo non è scontato e l'addio sembra dietro l'angolo per il giocatore. Secondo Tuttosport oggi in edicola ci sarebbe con forza in agguato il Manchester United.

La Cremonese ha annunciato sul proprio sito l'arrivo di Massimo Rastelli come nuovo tecnico al posto dell'esonerato Andrea Mandorlini. Per l'allenatore è la terza esperienza in Serie B dopo quelle sulle panchine di Avellino e Cagliari (con cui conquistò la promozione in Serie A).

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il magnate ceco Daniel Kretinsky, 924° della classifica Forbes degli uomini più ricchi del pianeta, è interessato a investire nel calcio e dopo le voci su un interessamento per il Milan, adesso punta alla Roma. Già co-proprietario dello Sparta Praga in patria, il calcio ceco gli sta stretto e vorrebbe provare a investire in Serie A sulla falsa riga di quanto fatto da Abramovich in Premier League col Chelsea. Da Roma però, per il momento, fanno sapere che il club non è in vendita.

A gennaio, il Milan tornerà sul mercato per regalare un nuovo centravanti a Rino Gattuso che al momento in rosa ha solo Higuain e Cutrone: secondo Repubblica, per questo ruolo sono in lizza due ex rossoneri, cioè Zlatan Ibrahimovic e Alexandre Pato, con il primo favorito in quanto potrebbe tornare a Milanello a parametro zero e si "accontenterebbe" di un ingaggio potenziale di meno di due milioni di euro per sei mesi.

MANCHESTER UNITED, PER LA DIFESA SI PENSA AD AKE. WILLIAN, NO AL RINNOVO COL CHELSEA: IL BRASILIANO VUOLE IL BARCELLONA, CHE PUNTA KOSCIELNY E DAVID LUIZ PER LA DIFESA

Secondo quanto riportato da Manchester Evening News il Manchester United per rinforzare il reparto offensivo avrebbe puntato Nathan Ake del Bournemouth. L'olandese ha impressionato nella sfida persa contro i Red Devils per 2-1. Tuttavia, sul giocatore il Chelsea ha un'opzione di recompra.

Il Barcellona torna su Willian. Come riporta Metro, i blaugrana avrebbero riaperto la trattativa con l'entourage dell'esterno brasiliano, complici anche le tre offerte di rinnovo col Chelsea rifiutate dal giocatore. Willian, autentico pallino della dirigenza culé, in questa stagione ha collezionato finora 17 presenze, 3 gol e 5 assist agli ordini di mister Sarri.

Il Barcellona cerca rinforzi di esperienza in difesa. Come riporta Mundo Deportivo, i blaugrana avrebbero infatti messo nel mirino Laurent Koscielny dell'Arsenal e David Luiz del Chelsea. Due idee per il mercato di gennaio, la prima sicuramente più fattibile rispetto alla seconda.