Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 5 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Nel corso del lungo retroscena raccontato oggi dalla BBC sull'affare che non si è mai concretizzato tra il Barcellona e Neymar, il media inglese svela anche un interessante dettaglio che riguarda la Juventus. I bianconeri hanno proposto al Paris Saint-Germain 100 milioni di euro più Paulo Dybala, proposta però rigettata.

Tuttosport ritorna sullo sfogo di Emre Can, con il tedesco che ha criticato fortemente la scelta di Maurizio Sarri di toglierlo dalla lista Champions. Giallo sulla presunta promessa della Juventus - che gli avrebbe confermato la presenza - e sul dietrofront operato in giornata. Per gennaio è già pronto il Paris Saint Germain.

Parlando dal ritiro della Francia, il centrocampista Blaise Matuidi è tornato sul suo possibile addio alla Juve in estate: "Si parlava di un mio ritorno al PSG? Era tutto falso. Ho sempre detto di stare bene alla Juve".

Mario Mandzukic ha mercato in Qatar, ma ha già rifiutato alcune proposte: la finestra rimarrà aperta fino al 30 settembre, altrimenti sarà addio quasi certo a gennaio con la Juventus. C'è anche il West Ham pronto ad agire.

La trattativa tra Juventus e Benfica per Mattia Perin è già ripartita, resta la valutazione da 15 milioni, ci sarà tempo fino a gennaio per trovare nuovamente l’accordo riguardo la formula dell’operazione.

Il Mirror parla del mercato del Manchester United e si proietta già all'estate e alle possibili uscite dai Red Devils. Tre nomi sarebbero sul taccuino della Juventus: si tratterebbe del portiere David de Gea, del difensore Eric Bailly e del centrocampista Nemanja Matic.

Wanda Nara torna sull'addio di Mauro Icardi all'Inter: "Tra le opzioni che avevamo, il PSG era la peggiore per me: devo fare avanti e indietro con i ragazzi. C'erano molte squadre italiane importanti che lo volevano e sarebbe stato più comodo, però ho pensato a lui. Boca? Mi piacerebbe".

Tuttosport parla di un sondaggio dell'Inter per Christian Eriksen, trequartista danese di proprietà del Tottenham e in scadenza di contratto nel prossimo giugno.

Il riscatto di Ivan Perisic, da parte del Bayern Monaco nei confronti dell'Inter, è considerato assai probabile. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Il Flamengo vuole trattenere Gabigol. Il centravanti brasiliano, di proprietà dell'Inter, sta facendo molto bene in patria e ne ha parlato Bruno Spindel, CEO dei rossoneri, a Fox Sports Brasil: "Ovviamente è un nostro desiderio, è un grande atleta e i suoi numeri parlano da soli, non c'è molto altro da dire. Ci piacerebbe".

Parlando a Marca, Fabian Ruiz ha auspicato un rinnovo di contratto con il Napoli: "I miei agenti stanno parlando con la società e spero che venga raggiunto un accordo. Fa piacere essere accostato a Real o Barcellona ma ho quattro anni di contratto qui e sono contento".

Anche Piotr Zielinski sembra destinato a rinnovare presto con il Napoli. Le parti sono ai dettagli, a breve dovrebbe arrivare il tanto atteso prolungamento fino al 2024 con un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro, probabilmente con l’inserimento di una clausola molto più alta rispetto a quella attuale.

E pure Nikola Maksimovic presto si legherà al Napoli con un nuovo contratto: le parti sono molto vicine all’accordo, l’ingaggio dovrebbe superare i 2,5 milioni di euro con i bonus.

Sembrava destinato ad andare via questa estate e il Milan ci ha provato per diverse settimane, ma alla fine Angel Correa è rimasto all'Atletico Madrid. Come riporta AS, la trattativa tra i rossoneri e Colchoneros non si è mai chiusa: i dieci milioni di euro di differenza tra domanda (50) e offerta (40) sono stati insormontabili.

La Lazio vuole prolungare il contratto di Sergej Milinkovic-Savic, ritoccando verso l'alto e portandolo a un ingaggio da top, intorno ai 4 milioni di euro annui. In più l'estensione fino al giugno 2023.

Non solo Milinkovic-Savic: anche Joaquin Correa va verso il rinnovo con la Lazio. L'argentino riceverà un adeguamento economico (passerà da 1,5 a circa 2 milioni) con prolungamento fino al 2024 nel cassetto. Sarà inserita una clausola di rescissione intorno ai 70 milioni per blindare la sua esplosione.

Infine, pure Felipe Caicedo rinnoverà con i biancocelesti: l'attuale contratto passerà a scadere dal 2020 al 2022 con aumento di ingaggio a 2 milioni netti a stagione più bonus, che gli permetteranno di arrivare a 2,5.

Novità societarie nella Roma: La Gazzetta dello Sport spiega che la prossima settimana il CEO Guido Fienga dovrebbe volare negli Stati Uniti per sottoporre a Pallotta l'idea di una ricapitalizzazione. Si parla di circa 90 milioni da versare entro dicembre, un modo buono per cercare di dipendere meno dalle plusvalenze. Rimane sullo sfondo l'idea del fondo del Qatar.

Retroscena di mercato pubblicato da Tuttosport. Il Torino era pronto a scambiare l'esterno Simone Edera con Musa Barrow, negli ultimi giorni della finestra estiva, ma l'accordo con l'Atalanta non è arrivato. Da par suo i granata hanno blindato il giocatore con un rinnovo fino al 30 giugno del 2023.

Tra le rivelazioni di questo avvio della Fiorentina c'è Gaetano Castrovilli. In estate sono arrivate almeno quattro offerte di club che lo avrebbero voluto: SPAL, Bologna, Parma ma soprattutto Genoa. Invece presto rinnoverà con la società toscana.

Joao Pedro e il Cagliari, avanti insieme. Nei prossimi giorni, probabilmente fine settembre, il Cagliari e Joao Pedro getteranno le basi per rinnovare il contratto. Si lavora al prolungamento fino al 2023 con adeguamento dell’ingaggio.

Secondo quanto riportato da SassuoloNews.net, la cessione di Enrico Brignola al Livorno potrebbe essere la chiave per i neroverdi per il futuro acquisto del difensore centrale classe '96 Luka Bogdan.

La BBC racconta i retroscena dell'affare Neymar al Barcellona: la prima offerta ufficiale, e unica, è arrivata il 27 agosto: 115 milioni di euro, 15 di bonus e tre giocatori. Todibo e Rakitic, entrambi riluttanti, e Dembele, che ha rifiutato. Il PSG allora ha chiesto 150 milioni di euro mentre il Real Madrid e i club inglesi non sono mai stati interessati.

Il brasiliano però l'anno prossimo potrebbe liberarsi con l'articolo 17, che contempla la risoluzione contrattuale senza giusta causa. La marcia indietro potrebbe costare "solo" 170 milioni. A decidere la cifra sarà però il Dispute Resolution Chamber, con i numeri che potrebbero aumentare con il TAS.

El Pais di oggi parla del contratto di Leo Messi, svelando una clausola che permette all'argentino di potersi svincolare al termine di ogni stagione. Una condizione posta per iscritto al momento del contratto che è stato stipulato nel 2017 e che ha legato il giocatore al Barcellona fino al 2021.

Nonostante l'interesse dell'Inter per Christian Eriksen in vista della prossima estate visto che potrebbe lasciare il Tottenham a parametro zero, l'Atletico Madrid vorrebbe anticipare a gennaio il suo arrivo in Spagna superando così la concorrenza degli altri club interessati.

Trattenuto Paul Pogba, nonostante i tentativi di Real Madrid e Juventus, il Manchester United è pronto a lavorare per il futuro del centrocampista francese. Secondo quanto riferito da L'Equipe, il club inglese starebbe infatti pianificando un incontro con Mino Raiola per discutere della possibilità di rinnovare il contratto.

Il Bayern Monaco non si arrenderà. Lo spiega il Sun: il tabloid racconta infatti che la società bavarese tornerà all'assalto di Leroy Sané del Manchester City, nonostante i rifiuti dei Citizens e nonostante il ventitrenne nazionale tedesco sia attualmente fermo ai box per un lungo infortunio al ginocchio.

Rimasto allo Sporting Lisbona, per diverse fonti promesso sposo del Real Madrid, Bruno Fernandes potrebbe rinnovare col club lusitano. Ne ha parlato il presidente dei biancoverdi, Frederico Varandas, alla tv ufficiale dello Sporting: "Il suo contratto sarà rivisto perché lo merita, si è meritato un aumento, anche perché così sarà d'esempio a tutto il mondo. È così che lavoro io: se mi dai, ti do. Siamo tutti d'accordo: agenti, giocatori e club".

Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, ha aperto a un possibile futuro negli Stati Uniti una volta conclusa l'esperienza al Chelsea: "Per mia famiglia che parla inglese sarebbe interessante - ha dichiarato a RMC Sport - Quando? Non lo so, ma sarei aperto all'idea di una sfida di questo tipo per chiudere la carriera".

Jagos Vukovic ha risolto il proprio contratto con l'Olympiacos. 31 anni, il serbo ha giocato anche in Italia, raccogliendo 15 presenze e segnando 3 reti con l'Hellas Verona nel 2018.

Il Voluntari ha annunciato sul proprio sito il ritorno di Franco Signorelli, centrocampista classe ‘91, che aveva già vestito la maglie del club romeno nella seconda parte della scorsa stagione. Il giocatore, svicolatosi a giugno dalla Salernitana, ha firmato un triennale con il club.