Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 6 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Tutto ruota intorno alla Champions: quest’anno ha portato nelle casse dell’Inter poco più di 45 milioni (che sarebbero diventati 60 con la qualificazione agli ottavi): ritrovare la coppa più ricca anche nel 2019-2020 garantirebbe alla società di Suning una cifra altrettanto importante, da investire sul mercato. Già fatto il passaggio in nerazzurro del centrale difensivo Diego Godin, in arrivo a parametro zero dall’Atletico Madrid, l’Inter si muove per raffozare la squadra in tutti i ruoli. Nell’ipotesi molto concreta che Maurito Icardi vada via da Milano, in cima alla lista di Beppe Marotta c’è Edin Dzeko.

Spalletti o meno, il bosniaco è ritenuto il giocatore giusto per affiancare Lautaro: i nerazzurri sono pronti ad offrire un triennale all’attaccante della Roma, lontano dal rinnovo a Trigoria ma deciso a restare in Italia. L’affondo partirà dopo Pasqua, dopo lo scontro diretto di San Siro. A centrocampo invece le piste portano a Ivan Rakitic e Steven Bergwijn: il croato è già entrato in contatto con i nerazzurri ma a Barcellona resta in ballo il rinnovo del contratto che scade al 2021 e l’allenatore Valverde non vuole perderlo. L'esterno olandese, possibile erede di Perisic, costa 40 milioni. E i giovani? I nomi più caldi sono sempre Nicolò Barella e Sandro Tonali: il centrocampista sardo è già pronto per il salto immediato in una big; il gioiellino del Brescia è una pedina che fa gola a tanti non solo in Italia e sarebbe per adesso un’alternativa ai titolari.

Segna praticamente un gol all'ora, Moise Kean, che di certo non è passato inosservato anche per i grandi club d'Europa. Stando a quanto riferito dai colleghi spagnoli di Ok Diario, anche il Real Madrid sarebbe interessato al talento della Juventus, che s'è messo in luce con i suoi gol e ben presto discuterà il rinnovo. Filtra ottimismo per un prolungamento, con buona pace delle pretendenti. Anche per Florentino Perez si tratterebbe di un affare molto complicato perché la Juve non vuole cederlo. Ma con Mino Raiola mai dire mai.

Ci sono due squadre su tutte interessate a Lorenzo Insigne: Inter e Atletico Madrid. E' quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, secondo cui i Colchoneros sarebbero disposti a mettere 55 milioni di euro sul piatto. Una cifra lontana dalla richiesta di Aurelio De Laurentiis (100 milioni), anche se l'entourage è al lavoro per abbassarla fino ad 80. Tuttavia il piano del Napoli è quello di mantenere tutti i big. Pertanto, quest'anno come lo scorso, il tentativo dell'Atletico dovrebbe rimanere senza esito positivo.

È un vero e proprio bivio europeo quello che la Lazio si trova ad affrontare in questo finale di stagione: in caso di nuovo fallimento nell'assalto alla Champions League infatti, tante cose potrebbero cambiare nel club biancoceleste. In primis, sottolinea Tuttosport, il mercato del direttore sportivo Tare, costretto a liberare tanti top player in caso di mancato accesso all'Europa che conta. Lo stesso Simone Inzaghi potrebbe rischiare, in caso di terza qualificazione all'Europa League di fila. La società intanto si sta muovendo per snellire un po' la rosa: nella lista dei partenti ci sono già diversi giocatori come Patric, Romulo, Bastos, Wallace, Lukaku, Parolo, Badelj, Berisha, Durmisi e Caicedo. Sì guarda alla SPAL per due elementi che potrebbero dare una mano ai biancocelesti, come Manuel Lazzari e Mohamed Fares, mentre in difesa la pista principale porta a Fosu-Mensah del Manchester United. Per l'attacco piace da tempo il ventenne talento Bobby Adekanye.

Come scrive questa mattina la Repubblica, potrebbe essere il centrocampo uno dei reparti della Fiorentina a cambiare maggiormente volto in estate. A tal proposito il Napoli ha fatto passi in avanti per Jordan Veretout, che gradirebbe la piazza partenopea: il ds azzurro Giuntoli tratterà con Pantaleo Corvino per una cifra attorno ai 25-30 milioni di euro. Apparentemente pochi, visti i tempi, ma sufficienti considerando il contratto del francese in scadenza nel 2021.

Per quanto riguarda il futuro di Moise Kean, in casa Juve permane la fiducia bianconera sul fronte del prolungamento di un contratto in scadenza a giugno 2020, che i bianconeri vorrebbero portare al 2024, con ingaggio triplicato e che tuttavia non escluderebbe possibili cessioni. Il giocatore, rivela Tuttosport, piace da sempre allAajax ed è stato oggetto di un paio di sondaggi da parte del Paris Saint-Germain ultimamente.

Come riferito da La Repubblica, Francesco Totti si sta occupando attivamente della questione Zaniolo. La Roma vuole rinnovare il contratto del giovane ex Primavera dell'Inter e l'ex capitano giallorosso lo sta seguendo passo passo, dandogli consigli e non perdendolo di vista neanche per un istante. A luglio, continua il quotidiano, potrà firmare l'adeguamento del contratto a 2 milioni netti all'anno mentre la Roma ha già rifiutato offerte per 45 milioni, valutando il calciatore almeno 60 milioni.

Che la Juventus sia interessata a Nicolò Zaniolo è ormai noto, ma - scrive questa mattina Tuttosport - l'eventuale operazione con l'attaccante della Roma non escluderebbe il discorso relativo a Federico Chiesa. I contatti con l'entourage del fantasista viola, infatti, restano caldi e la carta che i bianconeri potrebbero giocarsi è legata all'inserimento di una contropartita tecnica per ridurre l'esborso: i calciatori in ballo sarebbero eventualmente i vari Riccardo Orsolini e Rolando Mandragora. Pur trattandosi di giocatori apprezzati dalla Fiorentina, l'opzione non convince al momento i vertici viola, e la stagione del croato Marko Pjaca non è un elemento da sottovalutare. Il club di viale Fanti gradirebbe moneta sonante, poi è chiaro che le contingenze del mercato (e dell'allenatore viola, chiunque sarà) peseranno molto sulla contrattazione.

Genoa, Arsenal ma anche mercato: il Napoli pensa al futuro e mentre lo staff medico lavora per recuperare i giocatori attualmente infortunati, quello del mercato è già in attività per individuare i profili da ingaggiare per aiutare Ancelotti. Tra questi c'è Ignacio Pussetto dell'Udinese, già valutato 25 milioni dai friulani, che lo hanno preso l'estate scorsa dall'Huracan. Sul giocatore c'è anche un forte interesse della Premier League. Stando a Tuttosport, un altro elemento che Giuntoli sta monitorando con attenzione è Jerdy Schouten, 22enne centrocampista olandese dell'Excelsior.

Andrea Pinamonti al termine della stagione con il Frosinone tornerà all'Inter dove sarà valutato dall'allenatore, Spalletti o chi prenderà il suo posto. A quel punto - riporta Rai Sport - il club deciderà se il ragazzo resterà in nerazzurro e se farà un'altra esperienza in prestito. Sulle sue tracce ci sono Sampdoria, Sassuolo, Parma e Wolverhamton. Occhio anche alla Fiorentina, che potrebbe pensarci se Simeone dovesse andare via in estate.

REAL MADRID, PERIODO DELICATO ALLE SPALLE PER ISCO: ORA VUOLE RESTARE. ANDRE' GOMES, TRA BARCELLONA ED EVERTON SBUCA L'INTERESSE DEL TOTTENHAM. REAL MADRID, MERCATO STELLARE: DOPO HAZARD, TENTATIVO PER POGBA. B. DORTMUND, GOTZE STRIZZA L'OCCHIO AL LIVERPOOL: "SENTO SPESSO KLOPP". MAN UNITED, SANCHEZ SI COMPLICA: L'ALTERNATIVA E' IL RITORNO DI ZAHA. CELTA VIGO, IAGO ASPAS: "IL REAL MADRID MI VOLEVA MA IO VOGLIO RITIRARMI QUI". MAN UNITED, SOLSKJAER PUNTA SULLA LINEA VERDE: BALE NON E' PIU' UN OBIETTIVO. EVERTON, AG. RICHARLISON: "IL MIO INCONTRO CON KLOPP INTERPRETATO MALE". ATL. MADRID, CEREZO GELA IL BARCELLONA: "GRIEZMANN RESTA QUI AL 3000%". SIVIGLIA, IDEA JORGE JESUS PER LA PANCHINA. MA CI SONO DUE ALTRI CLUB.

Malgrado le voci di mercato, Isco vuole restare al Real Madrid. E' quanto riferito da Marca, che sottolinea come l'ex Real Sociedad abbia rinnovato il contratto due anni fa fino al 2022 e la clausola rescissoria da 700 milioni non favorirebbe un addio. Il centrocampista di Malaga, comunque, non ha mai pensato di andar via secondo il noto quotidiano. Anzi, ora farà di tutto per tornare ad incantare con la maglia del Real dopo aver vissuto una situazione delicata.

Le prestazioni di André Gomes non stanno passando inosservate in Premier League e l'Everton si starebbe convincendo a riscattarlo dal Barcellona. Ma non è tutto. Stando a quanto riferito dal Telegraph, anche il Tottenham sarebbe interessato al centrocampita portoghese, addirittura disposto a offrire 30 milioni per strapparlo sia a Barça che Everton. Ad oggi, comunque, l'ipotesi più probabile è quella di una permanenza ai Toffees grazie al riscatto.

Il Real Madrid è più vicino a Eden Hazard, dicono in Spagna. Ma ancora da Marca arriva una ulteriore indiscrezione che farebbe di quello blanco un mercato stellare. Secondo il quotidiano, infatti, una volta messa a posto l'operazione per il fantasista belga, farà un serio tentativo per Paul Pogba. Forte del gradimento totale del giocatore, che quest'anno ha mostrato segni tutt'altro che distensivi nell'ambiente Red Devil, Florentino Perez proverà ad imbastire una trattativa, consapevole però che sarà molto dura. Il Manchester United, infatti, vorrebbe trattenere l'asso francese e già sono state messe sul tavolo diverse offerte di rinnovo.

Mario Gotze torna a strizzare l'occhio al Liverpool. Intervistato dalla Bild, il fantasista del Borussia Dortmund ha parlato così del suo mentore Jurgen Klopp: "Il mister mi conosce bene e io sono sempre alla ricerca di nuove sfide. Parlo spesso con Klopp, fu proprio lui a portarmi in prima squadra a Dortmund quando avevo solo 17 anni. Non abbiamo mai smesso di sentirci".

Il Manchester United studia già un piano B in caso di mancato arrivo di Jadon Sancho. Come riporta il Daily Star, viste le difficoltà riscontrate per l'acquisto del giovane talento del Borussia Dortmund, i Red Devils pensano infatti di recuperare Wilfried Zaha. L'esterno d'attacco del Crystal Palace, che aveva giocato a Old Trafford dal 2013 al 2014, in questa stagione ha realizzato finora 8 gol e 7 assist in 30 presenze.

Intervistato da As, l'attaccante del Celta Vigo Iago Aspas è tornato a parlare dell'interesse mostrato dal Real Madrid la scorsa estate e del suo futuro: "Ho avuto più di cinque offerte, di squadre importanti e meno importanti, che proponevano tanti soldi. Anche il Real Madrid era interessato e, pur senza arrivare a presentare un'offerta ufficiale, aveva parlato col mio entourage. Io però ho un obiettivo chiaro, ritirarmi nel Celta Vigo. In questo momento ho quattro anni di contratto e abbiamo già parlato di rinnovo. Vediamo se arriviamo a un accordo".

Il Manchester United ha rinunciato all'acquisto di Gareth Bale. Secondo il Daily Star, infatti, i Red Devils considerano eccessive le richieste del Real Madrid per l'esterno gallese e preferiscono concentrarsi sui tre giovani obiettivi inglesi Jadon Sancho, Callum Hudson-Odoi e Declan Rice. Mister Solskjaer punta d'altronde sulla linea verde.

Intervistato da Sport Witness, Renato Velasco ha commentato così le voci sul suo assistito Richarlison e l'interesse del Liverpool: "Il mio incontro con Klopp non aveva niente a che fare con Richarlison. Sono anche l'agente di Noah Weisshaupt del Friburgo, il cui padre è amico di Klopp perché hanno giocato insieme. Non si vedevano da tanto tempo e io sono stato a casa sua solamente per questo. Chi ha parlato di Liverpool nel futuro di Richarlison dopo questo meeting ha scambiato una cosa per un'altra".

A pochi minuti dall'inizio della sfida contro il Barcellona, il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo è stato interrogato sul futuro di Antoine Griezmann, accostato a più riprese al club blaugrana nelle ultime settimane: "Oggi diciamo che resta al 3.000%, quante volte devo dire? Mi chiamano ogni cinque minuti per chiedermi cosa sta succedendo, Griezmann è un giocatore dell'Atletic Madrid", ha assicurato il numero uno dei colchoneros.

Non sarà facile per il Siviglia convincere Jorge Jesus. Come riporta Record, l'esperto allenatore portoghese vanta infatti già diversi interessamenti oltre a quello degli andalusi. Sporting Braga e Newcastle, in particolare, sarebbero pronti a puntare su di lui per la prossima stagione.