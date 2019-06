Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 6 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

COMMISSO NUOVO PROPRIETARIO DELLA FIORENTINA. INZAGHI RINNOVA CON LA LAZIO. JUVENTUS: RESTYLING IN DIFESA E SOGNO ICARDI PER L'ATTACCO. CANCELO VERSO IL MANCHESTER CITY. L'INTER PUNTA ERIKSEN E STRINGE PER BARELLA. TRATTATIVA PER L'ESTERNO LAZARO. MILAN-MALDINI DOMANI L'ANNUNCIO. LA ROMA SPINGE PER FONSECA, MA LO SHAKHTAR FA MURO. SCURRLE PROPOSTO AL CAGLIARI, IL BOLOGNA RISCATTA SANSONE E SORIANO. LECCE: NESTOROVSKI E ZAHOVIC PER L'ATTACCO

La notizia più importante di giornata è senza dubbio la cessione della Fiorentina da parte della famiglia Della Valle. Il nuovo proprietario è l’italo-americano Rocco Commisso che domani terrà una conferenza stampa per presentarsi nella piazza toscana e illustrare i propri piani. La cifra per l’acquisto del club si aggira attorno ai 165milioni di euro. Si chiude così dopo 17 anni l’avventura dei Della Valle in viola.

L’altra ufficialità importante di giornata arriva dalla Lazio dove il rapporto con il tecnico Simone Inzaghi ha firmato un prolungamento fino al 2021 mettendo fine alle voci di mercato che lo volevano nel mirino di Milan e Juventus.

In attesa di annunciare il nuovo tecnico la Juventus continua a muoversi sul mercato sopratutto per rinforzare e ringiovanire la difesa. Il sogno è Kalidou Koulibaly del Napoli, su cui c’è una folta concorrenza europea, che però De Laurentiis non vorrebbe cedere proprio ai rivali per lo scudetto. Il senegalese a Torino potrebbe ritrovare Maurizio Sarri, l’allenatore che lo lanciò proprio in azzurro. I bianconeri poi stanno chiudendo con il Sassuolo per Demiral, anticipando l’Atletico Madrid, mentre Romero dovrebbe restare un altro anno in prestito al Genoa per crescere ancora. In uscita c’è invece Joao Cancelo che sarebbe in procinto di passare al Manchester City per circa 50 milioni di euro. In attacco invece il sogno è sempre rappresentato da Mauro Icardi dell’Inter, giocatore che ha costi eccessivi sia di cartellino sia di ingaggio per la Roma. In Italia solo la Juve può investire 80 milioni per il cartellino e assicurare all’argentino un ingaggio da top player.

L’Inter intanto continua a cercare calciatori adatti al gioco di Antonio Conte, specialmente in mezzo al campo: Christian Eriksen del Tottenham e Nicolò Barella del Cagliari i due obiettivi principali. Per il secondo potrebbe essere messo sul piatto il cartellino di Eder e uno fra Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, col secondo favorito. Gli altri obiettivi portano a Kovacic e Asensio del Real Madrid per cui è stato effettuato un sondaggio esplorativo. Sugli esterni invece c'è una trattativa in corso per Valentino Lazaro dell'Herta Berlino, nazionale austriaco classe 1996. Era già vicino ai nerazzurri in passato, il giocatore decise di restare però in Austria a Salisburgo. Il Milan nella giornata di oggi dovrebbe annunciare Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico del Milan. Nel suo gruppo di lavoro in cui ci saranno sicuramente Geoffrey Monacada e Angelo Carbone. I tre dovranno poi individuare le altre figure che andranno a completare il quadro, fra queste anche il direttore sportivo.

In casa Roma si continua a cercare la quadra per portare Paulo Fonseca in giallorosso. L’accordo sembrava essere a un passo con il tecnico pronto a pagare parte della clausola per liberarsi dallo Shakhtar Donetsk, ma il club ucraino sta facendo muro. Al momento la trattativa vive una fase di stallo che ha portato l’allenatore portoghese al punto di svolta di prendere in mano la situazione e dare la disponibilità a fare un ulteriore sacrificio economico pur di raggiungere la sua nuova destinazione. Per quanto riguarda la squadra invece uno degli obiettivi è Yannick Ferreira Carrasco, centrocampista offensivo del Dalian Yifang, vicino al Milan durante lo scorso inverno. Il problema è rappresentato dall'ingaggio vicino agli otto milioni di euro.

Il Sassuolo è alla ricerca di un sostituto di Demiral e guarda al livornese Luka Bogdan autore di un’ottima annata in Serie B tanto da Attirare anche l’interesse di Roma e Napoli. Per l’attacco invece l’obiettivo è David Okereke dello Spezia. In uscita c’è poi sempre Stefano Sensi su cui nelle ultime ore è spuntata anche la solita Juve.

che ha fatto molto bene nell'ultima stagione.Sembra avvicinarsi l'addio di David Okereke allo Spezia. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX questa mattina l'attaccante nigeriano sarebbe sempre più vicino al Sassuolo, club da tempo molto attivo sul giocatore.

Novità da casa Torino. Antonio Comi ed Emiliano Moretti Moretti hanno incontrato Urbano Cairo per definire il ruolo dell’ex difensore in società. Come anticipato Moretti affiancherà Massimo Bava come trait d'union con la squadra. Il Cagliari punta Gaston Brugman del Pescara per sostituire il partente Barella, mentre in attacco è stato proposto André Schürrle, classe ‘90 ex nazionale tedesco, attualmente al Fulham Il Bologna comunica di aver esercitato l’opzione di riscatto dal Villarreal e di aver quindi acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Roberto Soriano. L’obbligo di riscatto di Nicola Sansone era già scattato dopo la salvezza del club. 15 milioni di euro la spesa totale per i due cartellini.

Il Lecce ha messo gli occhi su Ilija Nestorovski, attaccante che in questa stagione ha messo a segno 14 gol in 26 presenze, e Andrea Rispoli, terzino, entrambi del Palermo. Per l’attacco inoltre si lavora per Luka Zahovic del Maribor che potrebbe arrivare a fronte dio una spesa di 3 milioni di euro.

IL REAL MADRID PRONTO A PIAZZARE TRE COLPI: MENDY, HAZARD E SORO. L’ESPANYOL ANNUNCIA GALLEGO E SALUTA RUBI, CHE VA ALL’ESPANYOL. VERMAELEN VERSO LA GRECIA. DE LIGT PUNTA IL LIVERPOOL CHE POTREBBE PRENDERE ANCHE PEP. CHALOV NEL MIRINO DELL’ARSENAL

Il Real Madrid è al lavoro per piazzare tre colpi di mercato: i primi due nomi sono quelli di Eden Hazard del Chelsea, per il quale saranno investiti 100 milioni che coi bonus potrebbero diventare 145; il secondo invece è Ferland Mendy de Lione che già lunedì potrebbe essere ufficializzato. Il terzo invece è un acquisto in prospettiva come quello del classe ‘99 Alberto Soro del Real Saragozza che però resterà nel suo attuale club in prestito pe rla prossima stagione.

Attraverso un comunicato ufficiale, l'Espanyol ha annunciato è stato pagato l'importo della clausola rescissoria (circa 1 milione) del tecnico Rubi, che quindi lascerà la guida del club. Rubi ha firmato un accordo fino al 2022 con il Betis Siviglia. A sostituirlo sulla panchina del club catalano sarà David Gallego, che ha firmato un contratto di 2 anni. Restando a Barcellona il difensore blaugrana Thomas Vermaelen è stato scaricato dal tecnico Valverde e potrebbe finire all’Olympiacos in Grecia.

Sembrava essere destinato al Barcellona, dove avrebbe continuato a giocare insieme a Frenkie de Jong, invece nel futuro di Matthijs de Ligt c'è la Premier League. L’olandese dell’Ajax avrebbe dato priorità al Liverpool che sarebbe così in vantaggio anche sul Manchester United. Il club campione d’Europa potrebbe inoltre prelevare un altro pezzo pregiato del mercato come Nicolas Pépé del Lille per cui sarebbero pronti 80 milioni di euro. L’Arsenal invece guarda alla Russia e punta Fedor Chalov, talentino del CSKA Mosca che piace anche a Siviglia e Monaco.

Enock Kwateng è un nuovo giocatore del Bordeaux. L'esterno destro ha lasciato il Nantes per firmare con i Girondini fino al giugno del 2023. Il Saint-Etienne ha annunciato il suo nuovo allenatore tramite il proprio profilo Twitter: si tratta di Ghislain Printant, vice allenatore l'anno scorso di Gasset e ora promosso ufficialmente a tecnico biancoverde.