Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 6 marzo

Summit positivo quello andato in scena questa mattina in casa Inter tra l'ex capitano Mauro Icardi, la moglie-agente Wanda Nara e l'ad Giuseppe Marotta. Il summit - secondo quanto raccolto da TMW - è durato circa mezz'ora, al termine del quale le parti si sono promesse di rivedersi presto per cercare di trovare una soluzione definitiva che possa andar bene a tutte le parti, quantomeno fino a giugno. A confermare la notizia dell'incontro ci ha pensato poi la stessa società nerazzurra sui propri canali ufficiali.

Abbassare la valutazione di Mauro Icardi per renderlo più appetibile al mercato. Strizzando l'occhio al Real Madrid. Intanto, secondo La Repubblica, sarebbe questa la strategia di Wanda Nara, moglie e agente del centravanti nerazzurro.

Tempo di casting in casa Inter. Perché Piero Ausilio è sempre più lontano dai nerazzurri, mentre crescono i rumours sui possibili sostituti. Libero parla sostanzialmente di tre nomi: il sogno sarebbe Andrea Berta dell'Atletico Madrid, che è però difficile da raggiungere. Più semplici gli obiettivi Faggiano, del Parma e Pecini dell'Empoli.

Dalla Spagna arrivano nuove conferme sull'interesse dell'Inter per Duvan Zapata. Come riporta AS infatti, il colombiano è fra i candidati principali per sostituire Mauro Icardi, qualora l'ormai ex capitano nerazzurri dovesse lasciare l'Inter al termine della stagione. Zapata, si legge, piace per la sua forza fisica, per la sua freddezza in zona gol e per la sua grande esperienza nel campionato italiano.

Massimiliano Allegri-Juventus ai titoli di coda. Non necessariamente a fine stagione. Il destino del tecnico, dopo la partita d'andata contro l'Atlético Madrid, appare segnato. E si valuterebbe persino una separazione prima della sfida di ritorno contro i colchoneros col nome di Zinedine Zidane in pole position per la sostituzione e per dare una scossa immediata in una partita che rappresenta il vero obiettivo stagionale.

Il Manchester United sta preparando un'offerta da 135 milioni di euro per Paulo Dybala. A spiegarlo è il Sun, che lega la proposta all'addio di Romelu Lukaku.

La Juventus continua a insistere per Ruben Dias, difensore centrale del Benfica, uno dei migliori giovani nel proprio ruolo. I portoghesi lo valutano circa 60 milioni di euro, ma in favore dei bianconeri potrebbe esserci il gradimento su Marko Pjaca: l'ala, ora alla Fiorentina, è una contropartita interessante per il club delle Aquile e quindi portare a uno sconto per lo stopper. A spiegarlo è Tuttosport.

Continuano le voci sul possibile addio di Monchi dalla Roma. Lo spagnolo dovrebbe concludere la propria esperienza nella Capitale alla fine della stagione, ma c'è già un discreto giro di voci sull'eventuale sostituto. Libero limita i candidati odierni a due, cioè Piero Ausilio dell'Inter - in scadenza contrattuale - e Walter Sabatini. Per quest'ultimo sarebbe un ritorno, avendo già vissuto l'ambiente giallorosso in tempi recenti.

Il Milan cerca nuovi Paquetà e mette nel mirino Everton del Gremio. Si tratta di un attaccante esterno che può giocare sia a destra che a sinistra e che può fare anche la seconda punta. Ha una clausola rescissoria di 80 milioni di euro, ma - come testimonia proprio l'affare Paquetà - con i club verdeoro si può trattare al ribasso: in Brasile si parla di una valutazione intorno ai 40 milioni. Lo riporta Tuttosport, parla anche dell'interesse per il gioiellino Reinier, classe 2002, trequartista della squadra Under20.

Il Corriere dello Sport fa invece i conti in tasca al Milan, e spiega come arrivare tra le prime quattro sia fondamentale anche per le casse del club. Gli introiti provenienti dalla partecipazione alla massima competizione continentale serviranno per rinforzare la squadra in modo massiccio. Il primo obiettivo del club rossonero è quello di riscattare Tiemoué Bakayoko dal Chelsea, poi sarà l'ora di acquistare un nuovo centrocampista. Piacciono in questo senso due calciatori del Sassuolo: Alfred Duncan e Stefano Sensi. In attacco, gli obiettivi sono quelli già emersi a gennaio: Allan Saint-Maximin del Nizza e Gerard Deulofeu del Watford.

Federico Chiesa è l'uomo del momento. Le belle prestazioni continuano a far crescere il valore dell'ala, con la Fiorentina che vorrebbe monetizzare ben oltre i 60 milioni di euro. Non è escluso che possa rimanere - con sostanziale aumento dello stipendio - soprattutto se dovesse essere ceduto Milenkovic, ma vorrebbe dire un rinnovamento nelle ambizioni presidenziali che per ora non sono in cantiere. Nella giornata di ieri si è parlato di un possibile trasferimento di Chiesa alla Roma, ma secondo quanto appreso da TMW la Juventus è in forte vantaggio, sebbene ci sia un braccio di ferro fra Paratici e Marotta.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, a fine mese arriverà in casa Napoli il rinnovo del contratto del centrocampista Piotr Zielinski. Per l'ex Udinese, che ha una valutazione di mercato che si aggira sui 60 milioni di euro, ci sarà un sostanziale aumento d'ingaggio rispetto al milione e centomila euro che guadagna adesso.

FLORENTINO PEREZ CHIAMA ZIDANE: IL TECNICO FRANCESE PUÒ TORNARE AL REAL. BUFFON VERSO IL RINNOVO COL PSG. STAM ALLENATORE DEL FEYENOORD DALLA PROSSIMA STAGIONE

Non solo i nomi di Allegri, Pochettino, Low o Klopp. Florentino Perez già da prima dell'eliminazione del Real Madrid dalla Champions League per mano dell'Ajax s'è attivato per provare a riportare sulla panchina del Real Madrid Zinedine Zidane, opzione anche per la Juventus 2019/20. I motivi dei divorzio maturato la scorsa estate - si legge su Marca - sono da ricercare in una rivoluzione della rosa che la società non ha voluto mettere in atto. Ma adesso la situazione è diversa, e la rifondazione del Real Madrid potrebbe essere sfida affascinante per il tecnico francese che ha ancora tutti i suoi figli che vivono a Madrid e giocano nel Real. Intanto, secondo El Chiringuito de Jugones, Zinedine Zidane avrebbe rifiutato di tornare in corsa, già adesso, alla guida delle merengues, disposto però a farlo in estate a capo di un nuovo ciclo e di un nuovo progetto.

Rapporto ai minimi termini tra Isco e Santiago Solari in casa Real Madrid. Nella giornata di ieri il trequartista spagnolo, appena saputo dall'allenatore che contro l'Ajax non sarebbe andato nemmeno in panchina, s'è rifiutato di lasciare il centro sportivo di Valdebebas col resto della squadra in autobus e ha raggiunto il Santiago Bernabeu con la sua auto per assistere al match dalla tribuna. Lo riporta Bernabéu Digital.

Gianluigi Buffon è a un passo dal rinnovare il proprio contratto col Paris Saint-Germain. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, l'ex capitano della Juventus ha raggiunto un accordo di massima con il club transalpino per i prossimi due anni. Nello specifico, si tratterebbe di contratto annuale con opzione per il rinnovo nella stagione successiva.

Matthijs De Ligt ha convinto il Barcellona. La grande prova del difensore centrale dell'Ajax contro il Real Madrid ha ulteriormente aumentato l'interesse dei blaugrana, che l'anno prossimo accoglieranno già Frenkie De Jong. Ne ha parlato anche il presidente Josep Bartomeu: "È una cosa di cui parleremo nelle prossime settimane. Nel caso di De Jong, tanti club lo seguivano e abbiamo dovuto accelerare, però quello di De Ligt è un altro nome che sicuramente è ai primi posti della lista". La Juventus è avvisata.

Jaap Stam sarà il nuovo allenatore del Feyenoord a partire dalla prossima estate. Con un comunicato, il club olandese ha reso noto che l'ex difensore, tra le altre di Lazio e Milan, prenderà il posto di Giovanni van Bronckhorst. Stam, attualmente alla guida del PEC Zwolle, ha firmato un contratto valido fino a giugno 2021.