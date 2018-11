Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 6 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

JUVE-MANCHESTER ANCHE SUL MERCATO: IDEA DI SCAMBIO PJANIC-POGBA. INTER IN VANTAGGIO PER MARTIAL. DI FRANCESCO, IL CSKA MOSCA COME PENULTIMA SPIAGGIA. IACHINI NUOVO ALLENATORE DELL'EMPOLI. SAMP-BOLOGNA: KOWNACKI PER DESTRO?

Idea di scambio tra Miralem Pjanic e Paul Pogba tra Juventus e Manchester United. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club inglese gradirebbe molto questa operazione, ma i bianconeri sono scettici e non sembrano essere propensi ad accettare, vista anche la volontà del bosniaco di proseguire la sua avventura all'ombra della Mole.

Federico Chiesa resta un obiettivo concreto di Inter e Juventus. La Fiorentina non ha nessuna intenzione di cederlo, a meno che non arrivi un'offerta da 65-70 milioni di euro, ma il giocatore resta un pallino di Spalletti e i bianconeri proveranno a sfruttare la carta Pjaca per avere un canale prioritario nella trattativa. A riportarlo è Tuttosport.

Mehdi Benatia non è felice della sua situazione alla Juventus. Il difensore marocchino, secondo quanto raccolto da TMW, vorrebbe essere trattato come un titolare fisso, mentre la retroguardia titolare è quella formata da Bonucci e Chiellini. Il Milan ha già sondato il terreno per il calciatore, così come l'Arsenal: i biancorossi hanno preso i primi contatti per un eventuale trasferimento, con una valutazione superiore ai 15 milioni di euro.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Barcellona è ancora interessato a Milan Skriniar, difensore dell'Inter. In estate era pronta una proposta da 60 milioni di euro, neppure ascoltata da Ausilio. Quell'offerta però è ancora tirata in causa dall'agente del giocatore in sede di trattativa per il rinnovo del centrale. Nessun incontro, nessun passo avanti. Le parti restano distanti, con Skriniar che chiede più di 3 milioni e il club pronto ad offrirgliene circa 2,5.

Inter in vantaggio per Anthony Martial. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dall'Inghilterra fanno infatti sapere che se il francese non dovesse rinnovare con il Manchester United i nerazzurri potrebbero portarlo alla corte di Luciano Spalletti in estate. Il club di Suning sembra in pole per il suo acquisto e questo per due motivi: il primo è relativo all'amore che Piero Ausilio nutre per questo giocatore e il secondo è la necessità del club milanese di prendere un esterno svincolato, per non rischiare di incappare in sanzioni legate al Fair Play Finanziario. L'alternativa è Eduardo Salvio del Benfica.

Sfida a due tra Roma e Inter per Hector Herrera. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri e i giallorossi vogliono portare in Italia il centrocampista messicano in scadenza di contratto con il Porto a giugno e nelle prossime settimane potrebbero tentare un approccio per il mediano.

Secondo quanto riportato dall'edizione romana del Corriere della Sera, la sfida di stasera contro il CSKA Mosca in Champions League ha il sapore della penultima spiaggia per Eusebio Di Francesco, tecnico che continua a essere difeso dai dirigenti giallorossi ma che non può perdere la gara contro i russi per non tornare immediatamente nell'occhio del ciclone.

Summit a casa Milan tra Alessandro Lucci, il padre di Suso e la dirigenza del Milan. Contatto all'interno della sede rossonera: sul tavolo il nuovo accordo del giocatore che ha adesso un accordo con tanto di clausola da 40 milioni di euro. Da capire se il Milan proporrà un adeguamento con la possibilità di togliere la clausola. Lo riporta Sky Sport.

Adesso è ufficiale: Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore dell'Empoli. Questo il comunicato degli azzurri sul proprio profilo Twitter: "Empoli Fc comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Giuseppe Iachini".

Nome nuovo dal Brasile per la Sampdoria. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l club blucerchiato starebbe seguendo con interesse Emerson Aparecido Leite De Souza Junior, 19enne terzino destro dell'Atletico Mineiro meglio conosciuto semplicemente come Emerson. Il giocatore è arrivato nel suo attuale club dal Ponte Preta.

Si profila uno scambio fra attaccanti scontenti secondo Il Secolo XIX. Bologna e Sampdoria avrebbero infatti avviato i contatti per valutare la possibilità di uno scambio di prestiti fra Mattia Destro e Dawid Kownacki.

Il Genoa chiede a Ivan Juric un cambio di passo immediato rispetto alle ultime sconfitte perché è vero che con le big si può perdere, ma senza essere travolti. L'atteggiamento della squadra non è piaciuto a nessuno e nonostante la classifica sia ancora abbastanza rassicurante, Preziosi non si farà trovare impreparato nel caso in cui le cose dovessero precipitare. Si fanno già gli eventuali nomi dei successori, ovvero Davide Nicola e Cesare Prandelli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

REAL MADRID PRONTO A PAGARE LA CLAUSOLA DI PEDRAZA. INCONTRO WENGER-PSG A DOHA. MANCHESTER UNITED ANCORA SU ALDERWEIRELD. GUINGAMP: ESONERATO KOMBOUARE.

Secondo quanto riportato da As, il Real Madrid sarebbe molto vicino ad Alfonso Pedraza, ala sinistra del Villarreal. 22 anni, il giocatore ha una clausola rescissoria di 22 milioni di euro. Campione d'Europa con la Spagna Under 19 nel 2015, Pedraza ha avuto nella selezione compagni di squadra oggi militanti nel Real, come Asensio, Ceballos e Vallejo. Intanto, Florentino Perez continua a tenere in considerazione il profilo di Leonardo Jardim per la panchina. A riportarlo è ESPN, che considera sempre in bilico la posizione di Santiago Solari nonostante la buona partenza dell'argentino, vittorioso nelle due partite sin qui disputate. Gli altri candidati sono Antonio Conte, Roberto Martinez e Mauricio Pochettino.

Il Guingamp rende noto di aver esonerato il tecnico Antoine Kombouaré, a seguito dei deludenti risultati in campionato. I bretoni sono attualmente ultimi in classifica assieme al Monaco. In sostituzione è stato promosso il tecnico delle riserve Sylvain Didot, che guiderà la squadra col direttore del centro di formazione Vincent Rautureau, in attesa di trovare una soluzione definitiva.

Mentre si vocifera di un interessamento del Milan nei suoi confronti, Arsene Wenger sarebbe a Doha per incontrare i dirigenti del Paris Saint-Germain. Il club parigino, che non ha mai nascosto i buoni rapporti con l'ex manager dell'Arsenal, vorrebbe assumerlo nel ruolo di direttore sportivo, dove dovrebbe lavorare al fianco del direttore generale Jean-Claude Blanc. Lo riporta Sport.

Il Manchester United è pronto ad intervenire sul mercato a gennaio per regalare a Mourinho una pedina fondamentale per il reparto arretrato. Sul taccuino della dirigenza dei Red Devils c'è il nerazzurro Milan Skriniar che, con le sue spiccate doti offensive, fa gola agli inglesi. In lista anche il difensore del Tottenham Alderweireld che, secondo ESPN, sarebbe l'obiettivo dichiarato.